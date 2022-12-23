Новое наименование должности главы Татарстана предлагают применить только к вновь избранному должностному лицу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новое наименование должности главы Татарстана предлагают применить только к вновь избранному высшему должностному лицу республики. Об этом стало известно на 39-м заседании Госсовета РТ.

— Давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента, наши граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты. В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применять только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан, — заявил председатель Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Напомним, депутаты предлагают в качестве наименования должности высшего должностного лица региона «Глава — Раис Республики Татарстан». Как объяснил Альберт Хабибуллин такой подход позволит учесть требования 414-го федерального закона и отразить исторические, культурные и национальные особенности Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2021 года. Согласно ему, наименованием должности высшего должностного лица субъекта России является в соответствии с конституцией (уставом) региона наименование «Глава» или «Губернатор» с дальнейшим указанием наименования субъекта. Вместе с этим «с учетом исторических, национальных и иных традиций» региона может быть предусмотрено дополнительное наименование должности. Ограничение лишь одно — оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента России.



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Татьяна Демина