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Упрямство оборачивается потерей квартиры для семьи соципотечников из «Солнечного города»

00:00, 24.03.2021 37

Участник федеральной программы «Жилье для молодых семей» считает, что Госжилфонд выселит его семью из-за якобы «искусственно созданной» фондом задолженности

Упрямство оборачивается потерей квартиры для семьи соципотечников из «Солнечного города»
Фото: Илья Репин

Недоразумение и упрямство завели в тупик начавшиеся 11 лет назад взаимоотношения Госжилфонда при президенте РТ и семьи заемщиков Шошокиных из «Солнечного города». По мнению главы семейства, фонд допустил ошибку в расчете графика платежей по их льготному жилищному займу. По мнению фонда, Шошокины являются злостными неплательщиками соципотеки и должны полностью погасить долг или освободить жилплощадь. Шошокины наличие просроченной задолженности отрицают, но в пользу ГЖФ есть решение Советского райсуда Казани, которое сейчас оспаривается в вышестоящей инстанции. О том, как не надо работать с жилищными кредитами и как полюбовно договориться с ГЖФ, если выплачивать ипотеку не под силу — в материале «Реального времени».

Два графика и один долг

Семья Андрея Шошокина приобрела двухкомнатную квартиру площадью около 60 кв. метров в жилом комплексе «Солнечный город» в 2009 году. Своих денег на покупку не хватило, пришлось обратиться за социальной ипотекой в Госжилфонд при президенте РТ. Спустя 11 лет взаимоотношения с фондом зашли в тупик — семье грозит выселение через суд.

Суммы, по сегодняшним меркам, смешные. Квартира в «Солнечном городе» 11 лет назад была приобретена Шошокиными за 1,8 млн рублей. Были внесены частично собственные средства (190 тыс. рублей), частично — помогла госсубсидия по программе «Молодая семья» (754,6 тыс. рублей), а на недостающие 794,6 тыс. был оформлен займ в ГЖФ под 12,9% годовых на 20 лет — до 2029 года. С последним и возникли сложности.

— Мы вносили платежи точно в соответствии с тем графиком, который мы подписывали и имели на руках. Однако, запросив в 2014 году акт сверки, с удивлением обнаружили, что мы должны ГЖФ порядка 400 тысяч рублей. Суммы, указанные в этом акте, не соответствовали тем, что значились в графике, который был у нас на руках. Также с самых первый дней погашения займа начислялись непонятные пени, — утверждает Шошокин. — Мы неоднократно обращались в ГЖФ для урегулирования возникших неверных начислений, но Фонд игнорировал наши обращения. В это время мы прекратили платежи, потому что не было понимания, как распределяются наши деньги, а ответ от Фонда был всегда один и тот же — что «платежи распределяются автоматически программой». Несколько лет мы пытались выяснить, почему так получилось. А в 2018 году мы самостоятельно сделали расчет задолженности по графику и полностью его оплатили.

Квартира в «Солнечном городе» 11 лет назад была приобретена Шошокиными за 1,8 млн рублей. Фото: temakazan.ru

Шошокин утверждает, что «Фонд сам искусственно создал задолженность и по основному долгу и по процентам и на них же начислял пени с самого начала погашения». И что график, отличающийся от приложенного к его экземпляру договора с ГЖФ — тот, на основании которого им делались начисления и был насчитан долг, он увидел лишь в суде. На этом он настаивал в Советском райсуде, когда в феврале 2020 года ГЖФ подал иск против молодой семьи и потребовал оплатить не только долг и неустойку — 114,6 тыс. рублей, а еще и досрочно погасить весь кредит.

К слову, сегодня двушка в 58 квадратов в «Солнечном городе» обойдется в 6,5 млн рублей — то есть втрое (!) дороже цены 11-летней давности.

Деньги вперед или выселение

Тем временем рассмотрение дела ГЖФ против Шошокиных затянулось на год, и суд заемщики ожидаемо проиграли. Суд принял доводы ГЖФ о том, что «от ответчиков на договор займа поступили денежные средства в размере 448 258 руб. 28 коп., из которых 168 870 руб. 77 коп. направлено на оплату начисленных процентов, 279 387 руб. 51 коп. — в счет погашения основного долга.<...> Просроченная задолженность по основной сумме займа составляет 114 599 руб. 67 коп., процентам по условиям договора (12,9%) — 147 590 руб. 56 коп.».

Попытки Шошокиных доказать, что они подписывали и соблюдали другой график платежей, нежели представленный ГЖФ на суде, успеха не возымели.

В соответствии с положениями договора займа ГЖФ также начислил Шошокиным 913 105 руб. 23 коп. неустойки на нарушение сроков возврата займа, но снизил сумму требования «с учетом разумности» до суммы основного долга, то есть до 114 599 руб. 67 коп. Суд, однако, еще уменьшил размер неустойки — до 100 тыс. рублей.

Требование оплатить весь кредит с процентами, не дожидаясь срока окончания договора, Советский райсуд, как уже было сказано, удовлетворил. Сейчас семья обжаловала это решение в Верховном суде РТ — дело там пока не рассматривалось.

Требование оплатить весь кредит с процентами, не дожидаясь срока окончания договора, Советский райсуд удовлетворил. Фото: Олег Тихонов

Андрей Шошокин высказал опасение, что его с женой и двумя малолетними детьми за долги, образовавшиеся, как он утверждает, не по их вине, могут действительно в любой момент выселить из частично оплаченной квартиры:

— 13 августа 2020 года на личном приеме заместитель руководителя ГЖФ Джаудат Саляхов уже грозился отобрать у нас и у наших несовершеннолетних детей квартиру. По договору нам предстоит платить кредит до 2029 года, а они требуют выплатить его полностью сейчас, причем с процентами, начисленными за пользование кредитом до 2029 года.

Все знали, график платежей не соблюдали

В ГЖФ при президенте РТ на запрос «Реального времени» о ситуации с семьей Шошокиных подтвердили факт ее участия в федеральной программе по улучшению жилищных условий, а также свою позицию в суде.

— Семья недобросовестно выполняла свои договорные обязательства перед Фондом, — настаивают в ГЖФ. — Например, более чем за 4 года — с апреля 2014 года по июнь 2018-го — семья внесла за квартиру только 10 тысяч рублей, в связи с чем у них образовалась большая задолженность по основным платежам и процентам за пользование денежными средствами согласно условиям договора.

Отрицают в ГЖФ и то, что отказывались урегулировать проблему в досудебном порядке:

— В июле 2018 года Фонд направил семье претензию с требованием погасить просроченную задолженность и «войти» в график платежей. В течение почти полутора лет Фонд дал возможность семье исправить ситуацию, однако Шошокины не выполнили требования в полном объеме. В связи с этим в ноябре 2019 года направлен иск о взыскании долга в суд.

В отношении злостных неплательщиков, отказывающихся выполнять свои договорные обязательства, говорят в ГЖФ, могут быть приняты крайние меры — в виде выселения из занимаемого жилья на основании судебного решения. Фото: realnoevremya.ru

«Фонд готов идти навстречу должникам»

«Реальное время» попросило ГЖФ пояснить, каков в организации обычный порядок разрешения конфликтов с должниками, и получило следующий ответ:

— Госжилфонд ведет планомерную работу по взысканию задолженности по соципотеке. Соципотечникам, имеющим задолженность более двух месяцев подряд, направляются уведомления (СМС, обзвон и претензионные письма) о наличии непогашенной задолженности. Помимо этого, каждый соципотечник информируется о наличии задолженности через личный кабинет участника на сайте ГЖФ и на сайте государственных услуг РТ. На должников, которые не реагируют на такие предупреждения, специалисты Фонда ведут судебную претензионно-исковую деятельность.

В отношении злостных неплательщиков, отказывающихся выполнять свои договорные обязательства, говорят в ГЖФ, могут быть приняты крайние меры — в виде выселения из занимаемого жилья на основании судебного решения.

А на вопрос, как избежать риска оказаться в ситуации, описанной Андреем Шошокиным, который был убежден, что не нарушает графика, в ГЖФ ответили, что рекомендуют участникам жилищных программ «выверять свои платежи через личный кабинет и не игнорировать уведомления об образовавшейся задолженности».

В ГЖФ заверили, что Фонд «готов идти навстречу должникам, которые хотят заплатить, но пока временно не справляются с финансовой нагрузкой» и там «на любой стадии идем навстречу семьям, желающим выйти из трудной жизненной ситуации». В качестве примера в ГЖФ привели кредитные каникулы, которые были предоставлены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса:

— Их предоставили соципотечникам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за вынужденного карантина или неоплаченного отпуска. Отсрочку дали на 1 месяц, с распределением данного платежа равными долями на следующие 12 месяцев. Для получения отсрочки платежа пострадавшему соципотечнику надо было всего лишь написать заявление через наш сайт.

В ГЖФ сообщили, что кредитными каникулами в марте прошлого года воспользовались 339 татарстанских семей.

Инна Серова
НедвижимостьЭкономикаБюджетОбществоВластьПроисшествия Татарстан Минниханов Рустам НургалиевичГосударственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 24 мар
    Снова Солнечный город. Тут и условий то нет для проживаний
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  • Анонимно 24 мар
    12.9% за кредит это грабеж!
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    Анонимно 24 мар
    Покупаешь одну квартиру себе а вторую банкирам.
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    Анонимно 24 мар
    Грабеж - это что молодых заставили заплатить и кредит и проценты на 9 лет вперед! У нас ГЖФ чьи интересы то преследует?
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  • Анонимно 24 мар
    Народ не покупайте у АБН квартиры .Солнечном городе не покупайте.Тут дома впритык друг другу. на первые этажи даже солнце не подпадет. Дворов нет. парковок нет. поликлиники нет. саликов мало. школы нет одна гкола на весь городок. дети учаться в 2 смены. туда не берут. это просто кошмар
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    Анонимно 24 мар
    Дворов нет. парковок нет. поликлиники нет. саликов мало. школы нет одна гкола на весь городок. дети учаться в 2 смены. туда не берут. это просто кошмар" Так это видимо можно отнести ко всем новостройкам в Казани.
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  • Анонимно 24 мар
    "..требуют выплатить его полностью сейчас, причем с процентами, начисленными за пользование кредитом до 2029 года" - супер-поддержка молодых семей от государства! Как бандиты с большой дороги.
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    Анонимно 24 мар
    А почему я, старый налогоплательщик, должен оплачивать "хотелки" молодой семьи? Считаю, что мне выгоднее, чтобы мои налоги уходили на здравоохранение. Они молодые, могут заработать. Не можешь оплатить кредит - не бери его. Есть много мест, где жильё доступное.
    555.
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    Анонимно 24 мар
    Читайте внимательно, где написано, что они не могут оплатить? ГЖФ распределял платежи по левому графику своему, отсюда и долг с процентами.
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  • Анонимно 24 мар
    Никогда не связывайтесь с госжилфондом. Разводилово и обман семей. Сам с этим столкнулся
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  • Анонимно 24 мар
    Снова ГЖФ. Когда уже за них возьмутся?
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  • Анонимно 24 мар
    Как так заставили молодую семью заплатить кредит вперёд на 9 лет?!
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  • Анонимно 24 мар
    Класс, одну квартиру берешь себе, а вторая в подарок ГЖФ. В этом случае решили и первую себе забрать, позор
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  • Анонимно 24 мар
    Зачем создавать фонд,если молодая семья в результате осталась и без денег ,и без квартиры ?
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  • Анонимно 24 мар
    ГЖФ противоречит сам себе - готовы идти навстречу и тут же через суд требуют проценты за 9 лет вперёд! Интересная арифметика! Вот такая "помощь" молодой семье и кредит под 12,9%, и проценты за годы вперед. Удивляет и решение суда - на основании чего он принял сторону ГЖФ, при отсутствии достоверных доказательств и неизвестно откуда взявшегося нового графика платежей??!! Такова поддержка государства молодых семей??!!
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  • Анонимно 24 мар
    почему суд не учитывает, что у гжф был другой график? Задолженость отсюда получается
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  • Анонимно 24 мар
    Суд, интересно, чем мотивировался, когда выносил решение в пользу ГЖФ? Законами или чем то ещё?
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  • Анонимно 24 мар
    "оплатить весь кредит с процентами до 2029 года" это нормально вообще?
    позор ГЖФ, что за условия? В чем заключается поддержка молодых семей?
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  • Анонимно 24 мар

    Для кого же эта программа"поддержка молодых семей " ?Для наживы ГЖФ ?
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  • Анонимно 24 мар
    На помощь от государства никогда не рассчитывай,одной рукой дает другой забирает.
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  • Анонимно 24 мар
    Для кого же эта программа ?Для наживы ГЖФ ?
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  • Анонимно 24 мар
    Как обычно гжф обманывает граждан а суды на их стороне, с ветхим жильем таже история, навязали всем ипотеки
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  • Анонимно 24 мар
    Как так заставили молодую семью заплатить кредит вперед на 9 лет?
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  • Анонимно 24 мар
    Заголовок статьи непонятен, в чем заключается упрямство мололой семьи?Бесприкословно выполнять все условия ГЖФ, т. е. полностью отдать себя в финансовое рабство? В чем же тогда выражается поддержка молодых семей?
    Ответить
  • Анонимно 24 мар
    Коммерческая ипотека сейчас выгоднее социальной.
    Бардак, а не ГЖФ.
    Ответить
  • Анонимно 24 мар
    "гжф бандиты с большой дороги" Мошенники и бандиты, что молодую семью на колени ставят
    Ответить
  • Анонимно 24 мар
    Как заставили семью заплатить кредит вперед на 9 лет ?
    Ответить
  • Анонимно 24 мар
    Суд снизил размер неустойки со 114 тыс. до 100 тыс.
    «Да здравствует самый гуманный суд в мире»!
    Ответить
  • Анонимно 24 мар
    Какой крутой бизнес организовал ГЖФ на молодых. Сначала бесплатно получил квартиры по добровольно-принудительным взносам в Фонд. Под квартиры впарил займы под 12,9%. Накрутил пени и неустойки. Сейчас взыскивает и займ, и проценты и неустойки, а так же еще и квартиру обратно забирает, за которую еще и бюджет рассчитался.
    Супер! МММ отдыхает.
    Ответить
  • Анонимно 24 мар
    Что за заголовок? В чем упрямство? В том что спустя 11 лет семья узнала, что должна огромную сумму долга Гжф из за того что был ещё один загадочный график? И теперь по несуществующему графику платить пени штрафы за просрочку? Хорошо устроился фонд. А где уверенность, что потом ещё один график не появится? До бесконечности платить?
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  • Анонимно 24 мар
    Суды заодно с ГЖФ. Молодую семью на улицу с детьми. Такая помощь от нашего государства. Государственный фонд, а проценты грабительские. Как можно платить проценты вперёд. И куда эти деньги уйдут. Как всегда в карманы служающим в ГЖФ. А суды всегда на стороне ГЖФ. Рука руку моет.
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  • Анонимно 24 мар
    Один график платежей дали молодой семье, а другой держали за пазухой. Чтобы когда нибудь выстрелить. Что же они сразу не обратили внимание на просрочку платежей. Они специально ждали чтобы прошло время побольше. В 2014 году пери наверно набежали ещё мало. Вот и ждали. А теперь снимают сливки. Грабители.
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  • Анонимно 24 мар
    Сначала по программе ликвидации ветхого жилья бабла срубили. А теперь взялись за соц.ипотеку с молодых семей деньги трясут - через суд. Типо всё по закону. Ничего не нарушаем.
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  • Анонимно 24 мар
    Как страшно жить, боже. В любой момент можно потерять жильё, на которое впахиваешь столько лет. И ладно сам, еще пережил бы, а еще же дети
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  • Анонимно 24 мар
    Ужас что творит гжф?!!! Ужасное отношения к молодым семьям
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  • Анонимно 24 мар
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ жилищный фонд, ГОСУДАРСТВЕННАЯ программа поддержки молодых семей. По факту хз, семьи в долги загоняют. И что им щас с детьми дальше? Куда? Але, чиновники, судьи
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  • Анонимно 24 мар
    а мне лично страшно, что квартира за 11 лет подорожала на 4,5 млн - в 3 с лишним раза! нереально заработать эту разницу, даже если иметь нормальную работу, не есть, не пить и ходить только пешком...
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