Упрямство оборачивается потерей квартиры для семьи соципотечников из «Солнечного города»

Участник федеральной программы «Жилье для молодых семей» считает, что Госжилфонд выселит его семью из-за якобы «искусственно созданной» фондом задолженности

Фото: Илья Репин

Недоразумение и упрямство завели в тупик начавшиеся 11 лет назад взаимоотношения Госжилфонда при президенте РТ и семьи заемщиков Шошокиных из «Солнечного города». По мнению главы семейства, фонд допустил ошибку в расчете графика платежей по их льготному жилищному займу. По мнению фонда, Шошокины являются злостными неплательщиками соципотеки и должны полностью погасить долг или освободить жилплощадь. Шошокины наличие просроченной задолженности отрицают, но в пользу ГЖФ есть решение Советского райсуда Казани, которое сейчас оспаривается в вышестоящей инстанции. О том, как не надо работать с жилищными кредитами и как полюбовно договориться с ГЖФ, если выплачивать ипотеку не под силу — в материале «Реального времени».

Два графика и один долг



Семья Андрея Шошокина приобрела двухкомнатную квартиру площадью около 60 кв. метров в жилом комплексе «Солнечный город» в 2009 году. Своих денег на покупку не хватило, пришлось обратиться за социальной ипотекой в Госжилфонд при президенте РТ. Спустя 11 лет взаимоотношения с фондом зашли в тупик — семье грозит выселение через суд.

Суммы, по сегодняшним меркам, смешные. Квартира в «Солнечном городе» 11 лет назад была приобретена Шошокиными за 1,8 млн рублей. Были внесены частично собственные средства (190 тыс. рублей), частично — помогла госсубсидия по программе «Молодая семья» (754,6 тыс. рублей), а на недостающие 794,6 тыс. был оформлен займ в ГЖФ под 12,9% годовых на 20 лет — до 2029 года. С последним и возникли сложности.

— Мы вносили платежи точно в соответствии с тем графиком, который мы подписывали и имели на руках. Однако, запросив в 2014 году акт сверки, с удивлением обнаружили, что мы должны ГЖФ порядка 400 тысяч рублей. Суммы, указанные в этом акте, не соответствовали тем, что значились в графике, который был у нас на руках. Также с самых первый дней погашения займа начислялись непонятные пени, — утверждает Шошокин. — Мы неоднократно обращались в ГЖФ для урегулирования возникших неверных начислений, но Фонд игнорировал наши обращения. В это время мы прекратили платежи, потому что не было понимания, как распределяются наши деньги, а ответ от Фонда был всегда один и тот же — что «платежи распределяются автоматически программой». Несколько лет мы пытались выяснить, почему так получилось. А в 2018 году мы самостоятельно сделали расчет задолженности по графику и полностью его оплатили.

Квартира в «Солнечном городе» 11 лет назад была приобретена Шошокиными за 1,8 млн рублей. Фото: temakazan.ru

Шошокин утверждает, что «Фонд сам искусственно создал задолженность и по основному долгу и по процентам и на них же начислял пени с самого начала погашения». И что график, отличающийся от приложенного к его экземпляру договора с ГЖФ — тот, на основании которого им делались начисления и был насчитан долг, он увидел лишь в суде. На этом он настаивал в Советском райсуде, когда в феврале 2020 года ГЖФ подал иск против молодой семьи и потребовал оплатить не только долг и неустойку — 114,6 тыс. рублей, а еще и досрочно погасить весь кредит.

К слову, сегодня двушка в 58 квадратов в «Солнечном городе» обойдется в 6,5 млн рублей — то есть втрое (!) дороже цены 11-летней давности.

Деньги вперед или выселение

Тем временем рассмотрение дела ГЖФ против Шошокиных затянулось на год, и суд заемщики ожидаемо проиграли. Суд принял доводы ГЖФ о том, что «от ответчиков на договор займа поступили денежные средства в размере 448 258 руб. 28 коп., из которых 168 870 руб. 77 коп. направлено на оплату начисленных процентов, 279 387 руб. 51 коп. — в счет погашения основного долга.<...> Просроченная задолженность по основной сумме займа составляет 114 599 руб. 67 коп., процентам по условиям договора (12,9%) — 147 590 руб. 56 коп.».

Попытки Шошокиных доказать, что они подписывали и соблюдали другой график платежей, нежели представленный ГЖФ на суде, успеха не возымели.

В соответствии с положениями договора займа ГЖФ также начислил Шошокиным 913 105 руб. 23 коп. неустойки на нарушение сроков возврата займа, но снизил сумму требования «с учетом разумности» до суммы основного долга, то есть до 114 599 руб. 67 коп. Суд, однако, еще уменьшил размер неустойки — до 100 тыс. рублей.

Требование оплатить весь кредит с процентами, не дожидаясь срока окончания договора, Советский райсуд, как уже было сказано, удовлетворил. Сейчас семья обжаловала это решение в Верховном суде РТ — дело там пока не рассматривалось.

Требование оплатить весь кредит с процентами, не дожидаясь срока окончания договора, Советский райсуд удовлетворил. Фото: Олег Тихонов

Андрей Шошокин высказал опасение, что его с женой и двумя малолетними детьми за долги, образовавшиеся, как он утверждает, не по их вине, могут действительно в любой момент выселить из частично оплаченной квартиры:

— 13 августа 2020 года на личном приеме заместитель руководителя ГЖФ Джаудат Саляхов уже грозился отобрать у нас и у наших несовершеннолетних детей квартиру. По договору нам предстоит платить кредит до 2029 года, а они требуют выплатить его полностью сейчас, причем с процентами, начисленными за пользование кредитом до 2029 года.

Все знали, график платежей не соблюдали

В ГЖФ при президенте РТ на запрос «Реального времени» о ситуации с семьей Шошокиных подтвердили факт ее участия в федеральной программе по улучшению жилищных условий, а также свою позицию в суде.

— Семья недобросовестно выполняла свои договорные обязательства перед Фондом, — настаивают в ГЖФ. — Например, более чем за 4 года — с апреля 2014 года по июнь 2018-го — семья внесла за квартиру только 10 тысяч рублей, в связи с чем у них образовалась большая задолженность по основным платежам и процентам за пользование денежными средствами согласно условиям договора.

Отрицают в ГЖФ и то, что отказывались урегулировать проблему в досудебном порядке:

— В июле 2018 года Фонд направил семье претензию с требованием погасить просроченную задолженность и «войти» в график платежей. В течение почти полутора лет Фонд дал возможность семье исправить ситуацию, однако Шошокины не выполнили требования в полном объеме. В связи с этим в ноябре 2019 года направлен иск о взыскании долга в суд.

В отношении злостных неплательщиков, отказывающихся выполнять свои договорные обязательства, говорят в ГЖФ, могут быть приняты крайние меры — в виде выселения из занимаемого жилья на основании судебного решения. Фото: realnoevremya.ru

«Фонд готов идти навстречу должникам»

«Реальное время» попросило ГЖФ пояснить, каков в организации обычный порядок разрешения конфликтов с должниками, и получило следующий ответ:

— Госжилфонд ведет планомерную работу по взысканию задолженности по соципотеке. Соципотечникам, имеющим задолженность более двух месяцев подряд, направляются уведомления (СМС, обзвон и претензионные письма) о наличии непогашенной задолженности. Помимо этого, каждый соципотечник информируется о наличии задолженности через личный кабинет участника на сайте ГЖФ и на сайте государственных услуг РТ. На должников, которые не реагируют на такие предупреждения, специалисты Фонда ведут судебную претензионно-исковую деятельность.

В отношении злостных неплательщиков, отказывающихся выполнять свои договорные обязательства, говорят в ГЖФ, могут быть приняты крайние меры — в виде выселения из занимаемого жилья на основании судебного решения.

А на вопрос, как избежать риска оказаться в ситуации, описанной Андреем Шошокиным, который был убежден, что не нарушает графика, в ГЖФ ответили, что рекомендуют участникам жилищных программ «выверять свои платежи через личный кабинет и не игнорировать уведомления об образовавшейся задолженности».

В ГЖФ заверили, что Фонд «готов идти навстречу должникам, которые хотят заплатить, но пока временно не справляются с финансовой нагрузкой» и там «на любой стадии идем навстречу семьям, желающим выйти из трудной жизненной ситуации». В качестве примера в ГЖФ привели кредитные каникулы, которые были предоставлены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса:

— Их предоставили соципотечникам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за вынужденного карантина или неоплаченного отпуска. Отсрочку дали на 1 месяц, с распределением данного платежа равными долями на следующие 12 месяцев. Для получения отсрочки платежа пострадавшему соципотечнику надо было всего лишь написать заявление через наш сайт.

В ГЖФ сообщили, что кредитными каникулами в марте прошлого года воспользовались 339 татарстанских семей.