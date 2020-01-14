Рустам Минниханов о МПЗ: «Мы все будем делать в публичной плоскости»

Спасение Волги от обмеления, варианты решения мусорной проблемы и зарплату лесникам обсудили на коллегии Минэкологии и Минлесхоза РТ

Международная экологическая экспертиза проекта МСЗ в Осиново стартует в конце января — начале февраля, Татарстан стал лидером по инвестициям в окружающую среду, лесникам поднимут зарплату, а ради спасения Волги от обмеления величину допустимой сработки Куйбышевского водохранилища ограничат до 51-метровой отметки. О чем еще говорили сегодня на итоговой совместной коллегии министерств экологии и лесного хозяйства республики с участием президента Татарстана — в материале «Реального времени».

Для оздоровления Волги построят и реконструируют 22 очистных сооружения



По словам министра экологии и природных ресурсов Александра Шадрикова, в Татарстане на мероприятия по охране окружающей среды в 2019 году было направлено более 9 млрд рублей, что позволило республике занять по этому показателю 1-е место в Приволжском федеральном округе. Наибольшее финансирование шло по линии трех федеральных проектов — «Оздоровление Волги», «Чистая вода», «Сохранение лесов», на реализацию которых только из федерального бюджета было получено 1,65 млрд рублей, 28,5 млн рублей и 121,6 млн рублей соответственно. По словам министра, к 2021 году количество федпроектов планируется довести до шести.

Шадриков сообщил, что региональная программа наиболее капиталоемкого проекта — оздоровления Волги — предполагает до 2024 года подъем 21 затопленного судна, сокращение в 3 раза сброса загрязненных сточных вод, для чего будет построено и реконструировано 22 очистных сооружения. На восьми из них уже ведутся работы, которые должны закончиться в этом году. С 2021 года стартует ликвидация двух объектов, представляющих экологическую угрозу для Волги: бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище и иловых площадок в Казани.

Кроме того, Минэкологии РТ, памятуя о прошлогоднем обмелении реки, которое привело к перебоям в судоходстве и гибели биоресурсов, предложило ограничить величину допустимого спуска воды на Куйбышевском водохранилище до 51-метровой отметки.

Ликвидация двух полигонов ТБО и реконструкция Нижнекамской дамбы

Александр Шадриков сообщил, что в этом году будут ликвидированы два полигона ТБО в Нижнекамском районе: в селе Прости площадью более 15 га и в селе Шемордан Сабинского района, а до 2022 года необходимо рекультивировать еще свалки в Тукаевском районе, Мензелинске и Самосыровский полигон в Казани (2 и 3 карты). Всего, по словам министра, за последний год ликвидировано более 1,6 тыс. незаконных свалок, но выявлено еще 7 крупных объектов накопленного вреда, которые необходимо включить в федеральный проект «Чистая страна».

На коллегии Шадриков анонсировал начало реконструкции дамбы в Нижнекамске, которая находится в аварийном состоянии. «Это важный для республики проект. Объем капитальных вложений составит более 900 млн рублей. Надеемся, что проблема с угрозой затопления трех населенных пунктов останется позади», — отметил Шадриков.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2021 году в Лаишевском районе запланированы расчистка пруда в селе Державино и правого притока реки Меша у села Никольское. На это потребуется 118,2 млн рублей, которые ждут из федерального бюджета.

Социально ответственный бизнес

В своем докладе Шадриков отметил роль республиканских предприятий, которые вносят свой вклад в снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. За пользование природными ресурсами татарстанские компании перечислили в бюджеты всех уровней более 870 млн рублей. «ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019 году завершен второй этап реконструкции собственных биологически очистных сооружений. Обеспечена надежная работа очистных сооружений, увеличена пропускная способность в условиях роста производства и городского населения. Общая сумма двух этапов реконструкции составила около 2 млрд рублей. В настоящее время «Нижнекамскнефтехим» завершает работу по строительству нового химически загрязненного коллектора общей протяженностью около 15 км. Он необходим, в том числе, для предотвращения загрязнений воздуха. ООО «ПК «Новые технологии» и АО «Казанский комбинат строительных материалов» перенесли свои производственные мощности за пределы жилых зон», — перечислил вклад компаний в улучшение экологической ситуации министр.

Отдельную благодарность он выразил корпорации Росатом за решение многолетней проблемы, волновавшей население — ликвидацию двух хранилищ радиоактивных отходов близ Чистополя.

Однако не все предприятия ведут социально ответственный бизнес. По словам Шадрикова, выявлено более 5,6 тысяч нарушений природохранного законодательства, предотвращено ущерба на 1,5 млрд рублей, возбуждено 29 уголовных дел, взыскано административных штрафов на сумму более 80 млн рублей, притом, что в отношении компаний, впервые нарушивших законодательство, выносились только предупреждения.

На коллегии были озвучены меры по улучшению экологической ситуации в Нижнекамском районе, где сосредоточены 63 предприятия, имеющих более 6 тысяч источников загрязнения атмосферы. В частности, в прошлом году к решению проблемы были привлечены ученые РАН, которые помогут создать систему выявления выбросов, разработают комплексные научно-технические программы, кроме того, будет создан центр компетенций по экологическим проблемам Нижнекамска. В проекте планируют участвовать НКНХ и ТАНЕКО.

В гости к снежному барсу

В Татарстане начата работа по созданию центра по изучению редких видов кошек «Ак барс». «Планируется, что здесь будет изучаться и снежный барс, являющийся символом Татарстана. К слову, численность этого вида в России составляет всего лишь 72 особи. Барс занесен в Красную книгу. Перед нами стоит задача не только по решению вопроса определения земельных участков в рамках концепции создаваемого центра, но и внесения изменений в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» с целью включения создаваемого центра в паспорт данного проекта», — заявил Шадриков.

Премия — 17 млн рублей

В своем докладе министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров отметил, что доход от лесного хозяйства в прошлом году составил более 360 млн рублей, в том числе в бюджет республики перечислено свыше 67 млн рублей, что на 31% больше чем в 2018 году.

Важной вехой в работе отрасли Кузюров назвал начало реализации регионального проекта «Сохранение лесов», который является частью нацпроекта «Экология». Его главная цель — к 2024 году сравнять количество вырубленных и погибших деревьев числу посаженных. По словам министра, республике удалось в прошлом году довести целевой индикатор по этому показателю до 66% и избежать лесных пожаров.

В прошлом году министерству впервые за многие годы были выделены средства на закупку специальной техники. Лесхозы получили 151 автомобиль и 194 единицы оборудования на сумму 431 млн рублей. Еще 192 млн рублей в течение трех лет поступит на ремонт административных зданий лесхозов.

Кузюров назвал главную проблему отрасли — преобладание возрастных кадров. Для ее решения, отрапортовал он, предусмотрены подъемные для молодых специалистов в размере 300 тысяч для выпускников вузов и 150 тысяч — для закончивших средние учебные заведения.

Высокую оценку работе работников минлесхоза дал замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко. Он подчеркнул, что по итогам всероссийской акции был достигнут лучший результат в стране — привлечено 20 тысяч волонтеров, посажено 1,5 млн деревьев. Еще одним важным показателем он назвал отсутствие в Татарстане пожаров в течение вот уже 10 лет. За достигнутые результаты, напомнил Анопритенко, работники отрасли были впервые за свою историю премированы на сумму 17 млн рублей.

Минниханов об МСЗ: «Мы все будем делать в публичной плоскости»

Подводя итоги коллегии, президент РТ Рустам Минниханов сделал ряд важных заявлений. В частности, он подчеркнул, что альтернативы строительству завода по термическому обезвреживанию отходов нет. Он рассказал, что минэкологии РТ договорилось с федеральным министром окружающей среды Германии о проведении международной независимой экспертизы проекта МСЗ. Татарстанский лидер в очередной раз пообещал, что без ее проведения стройку не начнут.

— Как мы договорились, мы все это будем делать в публичной плоскости и будем доводить до граждан. Есть территория, где мы планируем строить этот комплекс и должны доказать, что никаких экологических изменений не будет, — заявил Минниханов.

Как рассказал журналистам Александр Шадриков, проведение экспертизы намечено на конец января-начало февраля.

Также президент РТ обратил внимание на состояние лесозащитных полос вдоль автомобильных дорог, которые «местами выглядят неприглядно». Президент поручил разработать специальную программу по их благоустройству. «За последние годы березы и ели сильно пострадали. Нужно посмотреть, где подремонтировать, почистить от мусора эти лесозащитные полосы, где надо — обновить, где надо — добавить. Посадочный материал у нас есть» — сказал глава РТ.

Кроме того, Минниханов пообещал поднять зарплаты работникам лесного хозяйства. «К сожалению, 21 тысяча рублей — средняя зарплата в лесном хозяйстве, когда в республике средняя зарплата — 37 тысяч — для человека, наделенного государственными полномочиями, не соответствует его обязанностям. Я надеюсь, что мы сумеем этот вопрос тоже решить», — заявил президент РТ.