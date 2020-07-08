Рустам Минниханов: «Кризис у нас не первый раз, мы всегда находили решения»

Президент Татарстана принял участие в совещании в режиме ВКС по результатам годовых общих собраний акционеров ГК ТАИФ

Состоялось итоговое видеосовещание по результатам годовых общих собраний акционеров в Группе компаний ТАИФ с участием президента Татарстана. Рустаму Минниханову представили итоги финансово-экономической деятельности компаний Группы ТАИФ по итогам 2019 года, первого полугодия 2020-го и рассказали о перспективах дальнейшего развития с поправками на сложившуюся под влиянием пандемии COVID-19 ситуацию в глобальной и российской экономике. Подробности — в материале «Реального времени».

Группа ТАИФ в 2019 году не допустила резкого снижения объемов производства

В связи с продолжающей оставаться неблагополучной эпидемиологической обстановкой, итоговое совещание состоялось в режиме ВКС. Модерацию взял на себя генеральный директор АО ТАИФ Руслан Шигабутдинов.

2019 год оказался для российской экономики довольно сложным периодом, сопровождающимся замедлением темпов в глобальном масштабе, растущими торговыми барьерами и увеличивающейся геополитической напряженностью. Однако это время стало и своеобразной лакмусовой бумажкой, определившей и тех, кто способен оперативно и эффективно реагировать на изменяющиеся условия и тех, кто оказался неконкурентоспособен. В непростых экономических условиях, приняв все необходимые превентивные меры, Группа ТАИФ в 2019 году не допустила резкого снижения объемов производства, продолжила развитие, полностью выполнила все взятые на себя социальные и иные обязательства, в том числе по уплате налогов и сборов в бюджет.

В непростых экономических условиях, приняв все необходимые превентивные меры, Группа ТАИФ в 2019 году не допустила резкого снижения объемов производства, продолжила развитие. Фото: Романа Хасаева

Результаты деятельности Группы ТАИФ по итогам 2019 года — наглядное подтверждение устойчивости и надежности, реализуемой входящими в нее компаниями стратегии, а также демонстрация запаса прочности и опыта, накопленного Группой за почти 30-летнюю историю. В 2019 году, несмотря на негативные тренды в российской и мировой экономике, Группа ТАИФ продолжила укреплять свои позиции как на российском, так и на международном рынках, активно расширяла связи с ведущими мировыми компаниями в области нефтегазопереработки, нефтехимии и энергетики.

ПАО «Казаньоргсинтез»: прибыль по итогам 2019 года — 11,6 млрд рублей

Снижение цен (по данным независимого аналитического агентства «Маркет Репорт» за период с января по сентябрь 2019 года, средняя рыночная цена упала на ПНД на 19%, на ПВД — на 20%) и в целом напряженная ситуация на рынке полимеров не могли не отразиться на итогах деятельности ПАО «Казаньоргсинтез». Но даже при такой неблагоприятной конъюнктуре выручка компании по итогам минувшего года достигла 72,44 млрд рублей, а прибыль — 11,6 млрд. Это ниже, чем в 2018 году. Основной причиной снижения выручки стало падение цен на рынке полиэтилена и поликарбонатов, что, в свою очередь, связано с нарушением баланса спроса и предложения: в эксплуатацию как в России, так и в мире введены новые мощности по производству нефтехимической продукции, зарубежные производители демпингуют. При этом капитализация КОСа в сравнении с 2018 годом выросла до 187,1 млрд рублей.

— По результатам работы за 2019 год «Казаньоргсинтез» произвел товарной продукции в объеме более 1 млн тонн. Показатель использования производственных мощностей составил 97,3%. Общий объем производства этилена превысил 680 тыс. тонн, полиэтилена — 748 тыс. тонн. Это самый высокий результат за все годы работы общества по этилену и полиэтилену. При этом полиэтилена низкого давления произведено более 526 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 13 тыс. тонн. Полиэтилена высокого давления — 210 тыс. тонн ( плюс 14,5 тыс. тонн к предыдущему периоду), — доложил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Фарид Минигулов: «По итогам работы ПАО «Казаньоргсинтез» в 2019 году произведено более 1 млн тонн товарной продукции». Фото Максима Платонова

География поставок продукции «Казаньоргсинтеза» охватывает 31 страну мира. Состоялись первые отгрузки на новые рынки Гватемалы, Индии, Южной Кореи, Перу. При этом на экспорт идет лишь 1/6 объема производимой продукции. В структуре выручки 60,5 млрд рублей приходятся на внутренний рынок и лишь 11,9 млрд рублей — на зарубежные поставки.

Последовательно и планомерно реализуются проекты Стратегии развития компании. Шаги, предпринятые в минувшем году, позволили существенно нарастить объемы выпуска продукции полимеров и сополимеров.

— На финансирование капитального строительства, а также замену и обновление оборудования в 2019 году затрачено 12,618 млрд рублей. На заводе этилена введены в эксплуатацию четыре печи пиролиза производительностью 72 тонны в час. Также продолжились работы по модернизации цехов с целью увеличить выработку этилена, используя в качестве сырья пропан, — отметил в своем докладе Фарид Минигулов.

На природоохранные мероприятия в минувшем году ПАО «Казаньоргсинтез» направлено 241,6 млн рублей. Планомерная модернизация производств компании позволяет сократить объемы вредных выбросов в атмосферу, которые и без того существенно ниже определенных действующим законодательством России и Татарстана в области природоохранной деятельности.

— В условиях сохраняющейся в первом полугодии 2020 года сложной ситуации на рынке, в том числе вследствие последствий вируса COVID-19, выручка от реализации товарной продукции продолжает снижаться. Так, относительно того же периода прошлого года выручка сократилась на 22,1 процента, в денежном выражении на 8,9 млрд рублей, и составила 31,263 млрд рублей. При этом за счет падения цен недополучено около 10 млрд рублей. Цены на полиэтилен снизились в июне 2020 года на 28 процентов относительно июня 2019 года, на поликарбонат — более чем на 13 процентов. Снижение выручки привело к тому, что показатели EBITDA — 6,58 млрд, что на 5 млрд ниже первого полугодия 2019 года, — подчеркнул генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез».

Несмотря на складывающиеся экономические тенденции, компания сохранила штат, в полном объеме продолжает исполнять свои социальные обязательства перед коллективом. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, и даже в разгар пандемии, когда значительная часть производств в мире встала, «Казаньоргсинтез» продолжал работать. Реализуются все намеченные к выполнению планы: обновляются цеха завода этилена с включением в производственную цепочку оборудования, позволяющего перерабатывать пропановое сырье. Это позволит компенсировать дефицит этанового сырья. На заводе Бисфенол А идет реконструкция установки получения изопропилбензола с внедрением производства кумола на цеолитном катализаторе. Завод поликарбонатов планирует нарастить объемы за счет использования потенциала действующего производства.

Капитализация ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2019 года увеличилась на 56,2%

Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, 2019 год ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершило значительным ростом производственных мощностей. Общий объем выпущенной компанией продукции превысил 2,5 млн тонн. Рекордные показатели продемонстрировало производство этилена (618 тыс. тонн), бензола (274,8 тыс. тонн), стирола (307,3 тыс. тонн). До 217 тыс. тонн увеличен выпуск изопрена из изобутана. Столь высокая эффективность — результат ранее реализованных инвестиционных проектов по наращиванию мощности заводов изопрена-мономера и синтетического каучука, а также продолжающаяся модернизация действующих производств. В течение прошлого года на заводе олигомеров и гликолей запущено новое производство катализатора, на проектную мощность вышла установка экстракции бензола на заводе этилена, запущено производство высокомолекулярного полиэтиленгликоля и метоксиполиэтиленгликоля. Под производство нового вида синтетических каучуков проведена модернизация завода бутадиеновых каучуков. Кроме того, на заводе пластиков освоен выпуск трех новых марок полипропилена, а также выросли объемы производства линейного полиэтилена низкой плотности.

Несмотря на замедление экономического роста в мировом масштабе, снижение объемов производства автомобильной техники и шин, падение стоимости синтетических каучуков и пластиков, капитализация ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в ГК ТАИФ, на конец 2019 года превысила 174 млрд рублей, увеличившись на 56,2%.

Компания сохранила свои позиции в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков. Общий объем продукции, выпущенной в 2019 году, достиг 679 тыс. тонн. Доля НКНХ в выпуске изопренового каучука — 43,9% глобального рынка, компания с 17,5% от мирового производства, занимает третью позицию по поставкам бутилового каучука. На бутадиеновый каучук производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» приходится 5,3% мирового рынка. Большая часть из 717 тыс. тонн произведенных НКНХ пластиков была реализована на территории России. В минувшем году комплекс на 13% увеличил поставки линейного полиэтилена низкой плотности отечественным предприятиям, удержал позиции на рынке РФ в сегменте сополимеров пропилена и этилена, продолжает развивать сегменты полистирола для теплоизоляции в пищевой упаковке.

— По итогам 2019 года компания достигла следующих экономических результатов: выручка составила более 174 млрд рублей, прибыль от продаж почти 28 млрд, чистая прибыль — 23,708 млрд рублей. На финансирование проектов модернизации, технического перевооружения, реконструкции, создания новых производств направлено 45 млрд рублей, — привел в своем докладе цифры генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Айрат Сафин: «В 2019 году на финансирование проектов модернизации и создания новых производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» направлено 45 млрд рублей». Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Минувший год стал для «Нижнекамскнефтехима» прорывным в области экологии: завершен второй этап масштабной реконструкции биологических очистных сооружений и строительство нового промливневого коллектора промышленных стоков протяженностью 15 км. На эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

Неблагоприятные изменения на глобальном рынке отразились на финансовых результатах первого полугода 2020 года и для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Выручка по итогам шести месяцев упала на четверть. Но ни останавливать, ни даже корректировать реализуемую инвестиционную программу в компании не планируют. Так, в 2020 году основными проектами развития «Нижнекамскнефтехима» остаются строительство нового комплекса по производству олефинов, строительство производства метанола и строительство ПГУ-ТЭС-495, способной работать на сингазе (фактически — отходах основных производств комплекса). Кроме того, планируется запустить производство бутадиен-стирольного каучука мощностью 60 тыс. тонн в год. Марочный ассортимент будет состоять из шести видов дивинил-стирольного каучука (ДССК) четвертого и пятого поколений. Создается задел для разработки марки ДССК шестого поколения. Кроме того, компания занимается развитием производства функционализированных бутадиеновых каучуков анионной полимеризации.

Показатель EBITDA Группы ТАИФ по итогам 2019 года достиг 166 млрд рублей

— Благодаря масштабным инвестициям, сумма которых за время существования Группы составила 788 млрд рублей, или более 20 млрд долларов США, по итогам 2019 года Группой был получен сальдированный доход в размере 877 млрд рублей, из которых выручка составила 754 млрд рублей, — привел цифры в своем докладе генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Некоторое снижение дохода относительно результатов 2018 года связано в первую очередь с падением цен на основную нефтехимическую продукцию во втором полугодии 2019 года. При этом показатель EBITDA относительно 2018 года вырос на 15% и составил 166 млрд рублей. Сумма налоговых платежей и сборов, уплаченных в бюджеты всех уровней — 55,6 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан 15,6 млрд рублей.

По итогам 2019 года, на долю компаний Группы ТАИФ приходится 41% от всего объема производимого в России этилена, 41% (1,5 млн тонн) от общего объема российских пластиков, 68% всех отечественных синтетических каучуков. В общем объеме отгруженных товаров сферы нефтепереработки, нефтехимии и энергетики по Республике Татарстан, на Группу ТАИФ в 2019 году приходится 44%. Объем экспорта в общем финансовом результате составляет 28%, а география поставок продукции Группы ТАИФ охватывает 57 стран мира.

Группа ТАИФ планомерно и последовательно продолжает работу по реализации проектов, предусмотренных Стратегической программой развития Группы ТАИФ до 2030 года. В нее включены более 30 инвестпроектов в области нефтегазопереработки, химии, нефтехимии и энергетики — строительство, реконструкция и модернизация производственных мощностей компаний Группы. В минувшем году в решение этих задач было вложено 53,3 млрд рублей, что составляет 15% от всего объема инвестиций в основные фонды по Республике Татарстан.

Являясь социально-ориентированным бизнесом, Группа ТАИФ в 2019 году направила 50,3 млрд рублей на финансирование социально значимых направлений: развитие и поддержку системы здравоохранения, образование и повышение квалификации, решение жилищных вопросов работников Группы и реализацию строительных программ, поддержку культуры и религии, ветеранов и инвалидов, детского развития, проведение общественно значимых мероприятий, поддержку профессионального и любительского спорта и т. д. Огромное внимание уделяется также вопросам сохранения окружающей среды. Общая стоимость природоохранных мероприятий, реализованных в минувшем году, составила 8,9 млрд рублей.

Начало 2020-го оказалось сложным для всей Группы компаний ТАИФ.

— По сравнению с первым полугодием прошлого года выручка Группы сократилась почти на 30% или на 114 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 60%. Показатель EBITDA уменьшился на 90% до рекордно низкой величины — около 10 млрд рублей. Это повлекло снижение налоговых поступлений, в том числе и в бюджет Республики Татарстан. Закрытие либо переход на сокращенный режим работы большинства российских и мировых компаний в связи с противостоянием распространению нового вируса привели к резкому падению цен на основную продукцию нефтепереработки и нефтехимии, а также к затовариванию складов и резервуаров в связи с падением покупательского спроса. Несмотря на такое сложное, можно сказать, критическое положение, мы не остановили свои производства, сохранили трудовые коллективы, — кратко обрисовал результаты работы Группы ТАИФ в первом полугодии 2020-го генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

При этом Группа не сократила расходы на инвестиционные проекты, предусмотренные Стратегической программой развития до 2030 года. Общий объем инвестиций в строительство новых и модернизацию действующих производств в период с 2020 по 2030 год должен составить порядка 1,5 трлн рублей. Только с начала текущего года уже вложено в развитие компаний Группы около 40 млрд.

Один из крупнейших реализуемых в настоящее время инвестиционных проектов — строительство этиленового комплекса ЭП-600.

— ЭП-600 — это фактически удвоение мощности «Нижнекамскнефтехима». Мало кто себе представляет важность и размер этого проекта, но по факту, это один из самых грандиозных проектов в Российской Федерации. Сегодня работа ведется по графику. Без отклонений. Пришло самое большое оборудование: самая тяжелая колонна и самая высокая. Они все успешно были установлены. Проект глубоко, детально проработан. Мы тщательно к нему готовились: выбирали и поставщиков и проектировщиков. Судьба нас свела с компанией «Линде». Серьезный мировой лидер в этой области. С точки зрения финансов, этот проект обеспечен. Железобетонно. Подрядчики приступили к работам. Проводят мобилизацию. Возводится строительный городок со всей инфраструктурой. Причем очень удобно, комфортно расположен недалеко от строительной площадки. В пик на площадке будет работать до 5 тыс. человек, — в интервью журналистам «Реального времени» и телеканала «Новый век» рассказал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «ЭП600 — это фактически удвоение мощности «Нижнекамскнефтехима». Фото Романа Хасаева

Масштабная модернизация позволит увеличить производственные мощности предприятий Группы в области химии и нефтехимии в стоимостном выражении в сравнении с уровнем 2020 года в 2,1 раза, а объем переработки основного углеводородного сырья в стоимостном выражении достигнет 774,6 млрд рублей, при этом доля покупного сырья в общей структуре будет равняться лишь 31,5% за счет удлинения и повышения эффективности цепочки дальнейшего передела.

Однако у руководства Группы есть опасение, что один из крупнейших нефтегазохимических холдингов России и мира не сможет воспользоваться изменениями, предусмотренными разработанным Минфином и Минэнерго России законопроектом в части получения обратного акциза на этан и СУГ, а также инвестиционной надбавкой к обратному акцизу на нефтяное сырье.

— Данные изменения в налоговый кодекс, в рамках общей стратегии развития экономики России, направлены на стимулирование промышленности и увеличение инвестиций. В частности, в нефтехимию. Мы хотели бы, чтобы данные инициативы распространялись и на наши предприятия, и мы могли воспользоваться этими дополнительными возможностями, чтобы ускорить, а возможно, увеличить программу как финансово, так и в натуральном выражении. Мы ожидаем, что многочисленные наши обращения как на уровне правительства Татарстана и к президенту республики, так и на уровне Российской Федерации, конкретные, детальные предложения, с четкими формулировками, все-таки будут приняты. Если нас услышат, то их принятие позволит нам ускорить развитие. Сегодня имеет смысл основательно, серьезно работать совместно с теми, кто уже показал результат. Мы ожидаем, что эти законодательные инициативы позволят нам дополнительно раскрыть имеющийся потенциал нефтегазохимических предприятий Татарстана. От этого будет хорошо и республике, и России в целом, — в интервью журналистам «Реального времени» и телеканала «Новый век» рассказал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Рустам Минниханов: «Мы видим успехи Руслана Альбертовича и успехи компании под его руководством»

Президент Татарстана, внимательно выслушав доклады, отметил, что компании Группы ТАИФ вносили и вносят большой вклад в развитие экономики Республики Татарстан и Российской Федерации. Рустам Минниханов дал высокую оценку деятельности Группы компаний ТАИФ и поблагодарил руководство компаний и трудовые коллективы предприятий за эффективную плодотворную работу.

Рустам Минниханов также отметил, что сложившаяся тяжелая экономическая ситуация негативно отражается на развитии всей экономики нашей республики, но высказал уверенность, что ситуация в обозримом будущем — выправится.

— Кризис у нас не первый раз, но мы всегда находили решения. Главное — сохранить существующие производства, персонал, специалистов и продолжить развитие инвестиционных проектов Группы компаний ТАИФ, имеющих стратегически важное значение не только для экономики Республики Татарстан, но и для Российской Федерации, — подчеркнул президент Татарстана.

Рустам Минниханов дал высокую оценку деятельности Группы компаний ТАИФ по итогам 2019 года. Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов также заверил, что руководство республики приложит максимум усилий и использует все имеющиеся возможности для того, чтобы защитить интересы предприятий на благо их развития.

На первом заседания совета директоров подтверждены полномочия Руслана Шигабутдинова в должности генерального директора АО «ТАИФ»

Сразу по окончании видеосовещания по результатам годовых общих собраний акционеров в Группе компаний ТАИФ состоялось первое заседание нового совета директоров АО «ТАИФ», в котором также принял участие Рустам Минниханов.

Кандидатура главного советника генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберта Шигабутдинова на пост председателя совета директоров АО «ТАИФ» была поддержана единогласно. Фото Романа Хасаева

Президент Татарстана отметил высокие результаты деятельности компаний Группы ТАИФ в 2019 году и трудность сложившейся в начале 2020 года глобальной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Он подчеркнул: чтобы сохранить темпы развития и успешность реализации программ Стратегии развития Группы ТАИФ до 2030 года, потребуются все силы и опыт.

— Должность председателя совета директоров очень важна. Человек должен быть авторитетный, опытный, достаточно жесткий. Поэтому мое предложение — председателем совета директоров АО «ТАИФ» рекомендовать Альберта Кашафовича Шигабутдинова. Человек энергичный, опытный. Прошу поддержать эту кандидатуру и проголосовать, — озвучил свое предложение президент Татарстана.

Кандидатура Альберта Шигабутдинова, возглавлявшего Группу ТАИФ с момента основания и по 2019 год, а в настоящее время занимающего должность главного советника генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, была поддержана единогласно.

— Предсказать, как дальше будет развиваться мир, экономика, с учетом пандемии, общей политической и экономической ситуации в мире… сейчас никто не возьмет на себя такой смелости. Но те решения, которые приняты по развитию компании до 2030 года, мы это обсуждали со специалистами, их можно реализовать. Сегодня руководство республики, президент Татарстана, президент России, делают все возможное для того, чтобы создать предприятиям условия, чтобы те могли реализовать принятые ранее планы. Уверен, что мы все это реализуем. Лишь бы хватило сил, времени и настойчивости. И конечно, работать, работать, работать. И конечно, мы все взятые на себя социальные обязательства будем выполнять. Самое главное у нас — люди. Если мы не сможем обеспечить достойный уровень жизни, зарплаты, материального благополучия всех у нас работающих людей, то добиться результатов невозможно. Это главная цель Стратегии развития, — озвучил приоритеты будущей работы Альберт Шигабутдинов.

Заместитель генерального директора АО «ТАИФ» — первый заместитель генерального директора Рустем Сультеев, 21 год возглавлявший совет директоров, избран на пост заместителя председателя совета директоров АО «ТАИФ». Его огромный опыт востребован Группой ТАИФ.

Огромный опыт заместителя генерального директора АО «ТАИФ» — первого заместителя генерального директора Рустема Сультеева, 21 год возглавлявшего совет директоров АО «ТАИФ», будет востребован на посту заместителя председателя совета. Фото: Романа Хасаева

— Очень важно стратегически видеть и решать, вести системную операционную деятельность компании. Я предлагаю подтвердить полномочия генерального директора. Мы видим успехи Руслана Альбертовича и успехи компании под его руководством, — перешел ко второму важному вопросу повестки Рустам Минниханов. И это предложение также было единогласно поддержано советом директоров.

Арсений Фавстрицкий