Татарстанский бизнес нацеливают на развитие глэмпинга

Рустам Минниханов обсудил с предпринимателями перспективы природного и экологического туризма

Президент Татарстана встретился с предпринимателями, развивающими новый для республики вид отдыха — глэмпинг — разновидность кемпинга, сочетающего комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Бизнесмены вместе с Наталией Фишман-Бекмамбетовой попросили власти поддержать их начинания через госпрограммы и помочь решить вопросы с инфраструктурой, нормативами и надзорными органами. Депутаты Госсовета РТ и руководство Минэкономики РТ уже пообещали сделать все, что в их силах. Президент предложил создать межведомственную комиссию для урегулирования проблем бизнеса, но в учреждении самой пятилетней госпрограммы по развитию экотуризма своему помощнику пока отказал. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что еще за глэмпинг?

Формально этот вид бизнеса и отдыха относится к природному и экологическому туризму, который Татарстан в последние годы пытается активно развивать. Проект опекает помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова, вместе с которой Рустам Минниханов посетил первый глэмпинг «Best Glamp Лесная Поляна» от одноименной российской компании. Стоимость брони в районе 6—9 тысяч рублей, судя по скидкам до 30—35%, «Лесная поляна» сильно заинтересована в клиентах. Связано это с тем, что пока такой бизнес для Татарстана, как и России в целом, — в новинку.



Это неудивительно, так как впервые само понятие «глэмпинга» появилось в Великобритании не так уж и давно, в 2005 году. Хотя сама концепция такого отдыха использовалась в Шотландии в XVI веке, «когда при выезде королей и графов на природу устанавливались роскошные шатры, которые наполняли предметами обихода из дворца». В 1920-х годах такой тип отдыха использовался богатыми охотниками из Великобритании и Северной Америки на сафари в Африке (с сафари-тентом, установленном на помосте). Активно современный глэмпинг начал развиваться лишь 10 лет назад.

Президент с помощником обошли территорию зеленодольского глэмпинга от ресепшена и «дома кузнеца» — до «дома на дереве» и «геокупола»

В России глэмпинг растет на 100% ежегодно

Президент с помощником обошли территорию зеленодольского глэмпинга от ресепшена и «дома кузнеца» — до «дома на дереве» и «геокупола». Затем собрались в одной из палаток на встречу с предпринимателями — обсудить проблемы бизнеса: нормативов нет, земли мало, дороги плохие, к водоемам экологи не подпускают, профессиональные инвесторы денег не дают.



Организатором встречи выступил недавно созданный департамент «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» фонда «Институт развития городов РТ» под руководством Оксаны Саргиной, бывшего партнера по бизнесу Жанны Кира, ныне возглавляющей Ассоциацию глэмпингов России и свою компанию «Дикий дом». По словам последней, ее компания реализовала уже 20 проектов и пытается реализовать еще один в Нью-Йорке.

— Сейчас в России всего 150 глэмпингов, этого мало, но зато, в отличие от мирового роста этого вида бизнеса в 12%, в России он растет на 100% ежегодно, хотя глэмпингу у нас всего 6 лет. Он интересен тем, что на возведение такого кемпинга уходит 3-4 недели. Поэтому мы ожидаем, что в 2022 году появятся еще 100—150 новых глэмпингов.

Со стороны предпринимательского сообщества интерес тоже высокий: как уверяет Кира, в этот бизнес можно теоретически легко войти и быстро его окупить

60% средств на внутренний туризм в поддержку глэмпинга

Как отметила Жанна Кира, финансово в развитии нового бизнеса заинтересован и «Ростуризм», который выделяет до 1-2 млрд рублей на внутренний туризм, из них 60% — как раз на глэмпинг. Со стороны предпринимательского сообщества интерес тоже высокий: как уверяет Кира, в этот бизнес можно теоретически легко войти и быстро его окупить (окупаемость в четыре раза быстрее, чем у обычного отеля). По ее расчетам, затраты в 21 млн рублей, необходимые для вложения в глэмпинг из 20 модульных домиков, могут окупиться за 16 месяцев. Стоимость домиков зависит скорее от территории, чем уникальнее она — тем цена на бронь будет выше.



Жанна Кира отметила, что сравнивать Татарстан с Байкалом, Карелией или Краснодарским краем не нужно — там много удачных мест, но зато «вы очень сильны в сервисе и гостеприимстве», на что она и рекомендует делать акцент. В идеале, считает она, стоит делать кластер глэмпингов из, например, четырех локаций. Сам бизнес приносит региону неплохие инвестиции. По ее расчетам, на покупку или аренду земли предприниматели потратят в этом году 1,2 млрд рублей, на проектирование и строительство — 600 млн, на инфраструктуру — 4,5 млрд, на снабжение — 800 млн, на услуги — 5,5 млрд.

Начать развитие с существующих туркластеров

Оксана Саргина — руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» фонда «Институт развития городов РТ», заявила, что обязательно и в Татарстане создадут региональное отделение Ассоциации глэмпингов РФ. Но назвала и ключевые проблемы, стоящие сейчас перед бизнесом и регионом. Во-первых, мусор (и куда его девать). Во-вторых, отсутствие базовой инфраструктуры в отдаленных районах. В-третьих, доступность передвижения к глэмпингу и отсутствие качественных дорог. Кроме того, несмотря на слова Жанны Кира о легком входе в бизнес, на практике это сделать не так-то легко — из-за бюрократии. От идеи до запуска в Татарстане может уйти 1,5—2,5 года. А на каких-то этапах стартап может даже прерваться — если бизнесмен проиграет торги. Саргина предложила создать каталог свободных земель РТ и реестр заброшенных баз отдыха, которые предлагается отдавать бизнесу для реновации.

— Там лучшие места уже, коммуникации и дороги есть, базы эти до сих пор не утратили популярность. Предлагаю также развивать те проекты [как кластеры], куда Татарстан уже дает средства — «Камское Устье», «Голубые озера», «Рыбная Слобода». В мае мы постараемся взять на сопровождение тех предпринимателей, кто уже финансово готов запускаться. И сократить до шести месяцев административный путь по запуску нового глэмпинга.

Саргина предложила создать каталог свободных земель РТ и реестр заброшенных баз отдыха, которые предлагается отдавать бизнесу для реновации

«На каждый объект дорогу не сделаешь!»



Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил взять каталог Лесного фонда и заранее оценить, где проект «взлетит, а где нет» — так как предприниматель может не разбираться в этом, построить глэмпинг и обанкротиться.

— Нужно определить места, которые гарантировано обеспечивают выгоды бизнесу. Если будет каталог, тогда мы можем продумать оптимальный механизм поддержки глэмпингов через наш инвестсовет, и эти проекты можем быстро оформить. Во-вторых, ребята только начинают, опыта пока нет — поэтому сразу нужен каталог лучших практик, чтобы как «Лего» можно было глэмпинги собирать. В-третьих, надо сразу продумать, какие могут быть решения по подведению электричества, воды, канализации и проработать «мусорную тему». Дороги тоже надо смотреть. На каждый объект дорогу не сделаешь! — предупредил глава Татарстана. — Если только будет комплекс объектов стоять на одной локации — тогда можно. Есть же программа для садовых товариществ у нас — дороги и энергию проводим. Если локации конкретные выберем, комплексные инфраструктурные решения взять можем на себя.

Земельный вопрос решать через инвестсовет

Сергей Тимонин, управляющий палаточным кемпингом «Шторм» и владелец компании «Зеленые каникулы» пожаловался на сложность получения земельного участка на примере свой попытки найти землю для палаточного семейного кемпинга в Пестречинском районе:

— Мы столкнулись с невозможностью освоения новых территорий фактически. В 2019 году мы свой проект согласовали с главой Пестречинского района, нашли место отличное. Отмежевали землю, организовали все. Поставили на кадастровый учет — 150 тыс. рублей и полгода затратили. Поставили землю на торги — и туда тут же заявились крупные игроки, и мы торги проиграли. Но даже если бы выиграли — было бы незаконно, нельзя рекреационную деятельность вести на землях сельхозназначения!

В ответ президент Татарстана предложил решать такие вопросы не одиночным образом, а комплексно: выбрать 20—50 точек, публично объявить о них, после чего каждый предприниматель готовит программу, показывает ресурсы и Инвестиционный совет РТ потом оформляет.

— Сельхозземли или нет — это вопрос правительства Татарстана. [Проблемы у вас были], потому что все было в частном порядке, а сегодня можно систематически решать, — заверил Минниханов.

Президент Татарстана предложил решать такие вопросы не одиночным образом, а комплексно: выбрать 20—50 точек, публично объявить о них, после чего каждый предприниматель готовит программу, показывает ресурсы и Инвестиционный совет РТ потом оформляет

«В дождь гости не могут заехать, не говоря уже об обслуживании»

Тимонин также предложил внести правки в Лесной кодекс РТ, в частности, в пункт 2 — категории объектов, которые можно отдавать предпринимателям не через процедуру торгов — внести объекты экотуризма и рекреации. Минниханов тут же связался по видеотрансляции с депутатом Госсовета РТ, председателем комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азатом Хамаевым и попросил того решить этот вопрос. Азат Киямович пообещал содействие.

Ильнар Хамидуллин, сооснователь глэмпинга Urman Camp, «первого круглогодичного кемпинга в РФ» в свою очередь пожаловался на плохие дороги. Сам проект уже работает, девять сафари-тентов, родник рядом, есть кедровые бани с панорамным окном. В проект вложили уже 35 млн рублей:

— Но грунтовые дороги… В дождь гости не могут заехать, не говоря уже об обслуживании. Все красивые локации на удалении находятся. Возведение дорог предлагаем включить в программу РТ для бизнесов, которые уже вложили свои средства.

— Почему нет? Если они сети сами дотащили дотуда за 2,5 млн рублей. Но надо посмотреть, не безумные ли вещи там? — отреагировал президент РТ.

За что на глэмпинги экологи натравливают надзорные органы

Подобным же образом он выразил опасения по очистке водоемов силами самого бизнеса, тем более что у Минэкологии РТ на очистку водоемов денег свободных нет. Главное, сохранить облик очищенного водоема, «и не вмешивать туда металл или бетон — это было бы неправильно». Экологический вопрос — один из самых больных, признал основатель зеленодольского глэмпинга Ильшат Газизов. По его словам, чтобы конкурировать с Алтаем или Карелией — его компания решила построить креативные по архитектуре дома, в частности дома на деревьях. Но это тут же взволновало экологов и активистов — не испортили бы предприниматели деревья:

— Стеклянный куб на дереве видели сегодня? Мы гарантируем, что все учли, и мировой опыт тоже. Конструкторы сохранят все природные факторы. Но у нас нет регламентов и законов, и нам сложно договариваться с экологами. С надзорными органами встречаться приходится, которых активисты на нас натравливают. Стеклянный дом хотим построить и на воде. И мы не знаем, с чем столкнуться придется. Нужен регламент и нормативные акты.

Учитывая, что рынок молодой — у профессиональных инвесторов он не пользуется популярностью

Глэмпингам помогут с субсидированной ставкой

Наконец, традиционный вопрос о госпомощи поднял директор этого же глэмпинга Рустам Аюпов и его сооснователь. Он рассказал, что его компания уже открыла до сотни объектов по стране, в Казани, Краснодаре, Иркутске, в том числе. Однако, учитывая что рынок молодой, у профессиональных инвесторов он не пользуется популярностью. Нет и очень прибыльных проектов, которые привлекали бы внимание инвесторов.

— Мы, когда заходили в зеленодольский проект, планировали его масштабировать, и сразу три объекта в Татарстане открыть. Но нужно финансирование. Хотели привлечь кредит у банков, но тогда мы будем фактически работать на оплату процентов. А профессиональные инвесторы смотрят на строительство или производство — эти сферы потому что уже доказали свою эффективность, и господдержку они имеют, что опять же привлекает к ним внимание, — объяснил патовую ситуацию Аюпов.

И предложил властям Татарстана как-то помочь с субсидированием процентной ставки по кредитам. На что министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, с подачи президента РТ Рустама Минниханова, дал добро. Наталия Фишман-Бекмамбетова уточнила: бизнесу хотелось бы субсидирования ставки по 5 млн в год на 5—7 лет.

Власти помогут с решением проблем, но госпрограммы не будет

Насколько прибылен бизнес? У Ильнара Хамидуллина, сооснователя глэмпинга Urman Camp — есть только одна компания (в открытом доступе) ООО «Девятая передача», которая в 2019 году показала нулевой оборот и минус 1 рубль убытка. У Сергея Тимонина четыре компании, из них две туристических. И «Зеленые каникулы», надо сказать, могут похвастаться успехами: выручка с 2016 по 2019 год выросла в три раза, составив уже 47,2 млн рублей, прибыль в 2019 году удвоилась, составив 5,2 млн рублей. Еще одна компания по детскому кемпингу в 2019 году только запустилась, показав сразу оборот в 9 млн рублей, и прибыль в 700 тыс. У «Бест Глэмп», с учетом их запуска, разумеется, никаких финансовых показателей пока нет. Сама Жанна Кира, запустившись с «Диким домом» в 2019 году, с учетом кредита в 10,8 млн рублей — смогла получить выручку в 14,7 млн рублей и прибыль в 1,1 млн. Показатели в целом довольно неплохие — тем более если не забывать о периоде окупаемости в 16 месяцев.



Так или иначе, подводя итоги встречи, Рустам Минниханов предложил создать межведомственную комиссию, которая бы определила условия работы нового вида бизнеса и его поддержку.

Президент Татарстана пока в сущности отказал Наталии Фишман-Бекмамбетовой в подготовке отдельной госпрограммы по развитию такого вида экотуризма на 5 лет

— Думаю найдем решения. Если надо, выйдем на федеральный уровень, на Минстрой РТ, тем более команда Ирека Файзуллина сейчас как раз много изменений вносит. Что можем — на нашем уровне постараемся изменить, а какие-то — на федеральном придется.

Однако президент Татарстана пока в сущности отказал Наталии Фишман-Бекмамбетовой в подготовке отдельной госпрограммы по развитию такого вида экотуризма на 5 лет. По его словам, программу стоит запускать тогда, когда люди уже смогут работать. В противном случае она будет бесполезной — если перед этим власти с бизнесом «не разрешат каждый узел». Минниханову также не очень понравилась реплика о том, что природа Татарстана как-то проигрывает Алтаю, Карелии или Краснодарскому краю.

— Краснодар, Алтай — надо же сначала доехать туда, а тут — рядом и ничем не хуже. Это кажется, что народ куда-то далеко поедет. У нас есть Волга, Кама, Вятка, Голубые озера. Миллион казанцев могут в субботу или воскресенье отъехать от дома недалеко и уже на 50 процентов отдохнуть, — уверенно заявил он.

Президент обещал приехать через 3 месяца в Зеленодольский глэмпинг и посмотреть на его работу, сказав, что этот бизнес «может и не маржинальный продукт, но как хлеб в любой ситуации будет востребован». Главное, по его словам, развивать хороший сервис.