ПМЭФ-2019: рекорд посещаемости, дискуссия о нацпроектах и триллионные аппетиты Татарстана

Первые итоги «русского Давоса»

Сегодня завершится XXIII Петербургский международный экономический форум. Основная его часть — подписание соглашений, пленарное заседание, панельные дискуссии с участием главных гостей — состоялась в первые два дня. Корреспондент «Реального времени», работавший на площадках форума, подводит предварительные итоги ведущего делового события страны.

В погоне за рекордами

С каждым годом ПМЭФ наращивает обороты и бьет собственные рекорды. На этот раз под сводами конгрессно-выставочного центра Expoforum в пригороде Северной столицы было проведено более 1,5 тыс. сессий на 173 темы, в которых участвовали более 6 тыс. спикеров. Для гостей работали 150 деловых зон и 30 конференц-залов, было задействовано 120 тыс. кв. метров площадей. На проведение мероприятия, по предварительным оценкам, потрачено 3 млрд рублей, две трети этой суммы легли на плечи партнеров и компаний-участников.

Сотни предприятий, ассоциаций, государственных ведомств, регионов России установили на форуме тематические стенды. Татарстан в очередной раз представил свой «уголок» с площадкой для подписания соглашений, большим экраном, тремя переговорными комнатами, кофе-зоной и «подсобкой». Впервые выставил свой стенд и Башкортостан: его фасад украшали стилизованные нефтяные перекачки и пирамидка из банок башкирского меда. Напомним, в прошлом году чиновники из Уфы обещали представить в 2019 году свою региональную выставочную композицию — и слово, таким образом, сдержали.

В прошлом году на площадках ПМЭФ было подписано 593 соглашения на 2,625 трлн рублей. В этом году цифры ожидаются еще выше. Порядка 5 тыс. журналистов освещают события форума. По количеству участников результаты пока еще подводятся. По некоторым данным, их число может достичь 20 тыс. человек, а представляют они почти 200 стран.

Кроме всего прочего, организаторы подготовили насыщенную культурную программу, в которой запланированы выступления «Би-2», Сергея Шнурова, Андреа Бочелли и Аиды Гарифуллиной, концерты Дениса Мацуева, Валерия Гергиева, симфонического оркестра из Италии. Также работают выставки, приемы и творческие вечера деятелей искусств, участники посещают балетные спектакли, мюзиклы, цирковые представления. В рамках спортивной программы форума прошли соревнования по 12 видам спорта: различные забеги, матчи по хоккею, футболу, турниры по шахматам, сквошу, практической стрельбе, конкуру, гольфу, теннису, ралли.



Лидер упоминаемости

Спикеры, как всегда, делали громкие заявления, СМИ пестрели заголовками вроде: «Кудрин предложил ввести в KPI силовиков заботу об экономике», «Российских военных направят в ЦАР», «В РФ появится «цифровой» омбудсмен», «Перекресток» начнет продавать еду в долг», «Сечин раскритиковал бизнес Илона Маска», «Поставки С-400 в Турцию начнутся через 2 месяца», «ВСМ Москва — Санкт-Петербург можно будет расширить до Казани», «Путин назвал Зеленского хорошим актером» и т. п.

Именно президент страны ожидаемо стал самой упоминаемой персоной. Его высказывания об Украине и ее новом президенте, объединении с Белоруссией, «Северном потоке — 2» и другие моментально разлетались по новостным лентам. Немало внимания вызывали и сделки, инвестпроекты, рейтинги, производственные показатели компаний, макроэкономические темы.

Корреспонденту «Реального времени» удалось пообщаться «в кулуарах» с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Наш собеседник весьма критично высказался об игре ФК «Уфа» в прошедшем сезоне и пригласил всех в башкирскую столицу на Летние международные детские игры.

Нацпроекты просят огня

В пятницу представители российской элиты обсудили реализацию путинских нацпроектов 2019—2024 гг. в рамках делового завтрака Сбербанка — это стало самым громким событием дискуссионной программы форума.

«Как добиться достижения поставленных целей без побочных эффектов и без потери стабильности? Обязательно ли реформы должны иметь болезненные последствия или же их можно проводить таким образом, чтобы выигрывало все общество?» — так сформулировал перед министрами, губернаторами, бизнесменами темы для обсуждения глава Сбербанка Герман Греф. Как выяснилось в ходе импровизированного голосования, около 80% участников встречи не верят в то, что эти нацпроекты как-либо поспособствуют экономическому росту РФ, а некоторые из них позволили себе довольно смелые по нынешним временам высказывания.

Согласно исследованию команды Грефа, 88 процентам российских предпринимателей сложно сегодня вести бизнес в России (30% — «очень сложно», 58% — «скорее сложно»). Бизнесмены по-прежнему жалуются на налоговое удушение, административные барьеры и нехватку кадров, компании все меньше готовы наращивать инвестиции. За последние 6 лет мы не очень выросли в производительности труда, добавил Греф, она меньше, чем в Чехии, Польше и даже Казахстане.

Позицию «не верящих» в нацпроекты выпукло выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его мнению, условием достижения высоких темпов роста должны быть «реальные реформы». Он раскритиковал ситуацию, при которой роль государства и госкомпаний растет, а частного бизнеса — падает. Элемент непредсказуемости очень тревожит предпринимателей («могут завтра и посадить лет на пять»). Наконец, до сих пор нет закона об инвестиционной деятельности, который должен определить механизм привлечения частных инвестиций в нацпроекты и создать систему стимулов для инвесторов.

В финале своей речи Шохин сказал о том, о чем потом вспоминал чуть ли не каждый выступающий, — об отношениях бизнеса и правоохранительных органов. И имел он в виду, конечно, арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, дело которого председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин днем ранее назвал «шоком для российской экономики».

Шохину возразил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов.

— У нас по-прежнему у бизнеса существует какой-то нигилизм в его действиях. Все плохо. У Александра Николаевича Шохина огромные прибыли бизнес имеет, прибыль растет, прет просто на глазах! У Репика бизнес вообще супермаржинальный! Но все плохо! — недоумевал он.

Силуанов разделил российский бизнес на три части. Первый — работает по старинке («заработал — за границу, в офшор, так спокойнее»). Второй — просто ждет льгот («не дадите льгот — мы не будем финансировать»). И есть, мол, третий бизнес, который работает. Вот на него и надо делать ставку, считает министр финансов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, бизнесмен Олег Тиньков и другие участники делового завтрака в оптимисты, однако, записываться отказались, а подытожил дискуссию Алексей Кудрин, который сообщил, что не считает реализацию нацпроектов достаточной для рывка. Хотя исполнение их, предупредил глава Счетной палаты (прежде всего, конечно, губернаторов, сидящих в зале), его ведомство будет мониторить жестче, чем 6 лет назад.

— Но все-таки должен сказать, что выполнение нацпроектов не приведет к достижению намеченных целей — снижению бедности, высокотехнологичному производству и т.д. Во-вторых, нацпроекты не приведут к среднемировому экономического росту. Они увеличат рост от силы на 0,5%. В-третьих, главное — решить проблему с судебной властью и правоохранительными органами, — заявил Кудрин.

«Признанные» и «непризнанные»

Интрига вокруг Майкла Калви, который продолжает находиться под домашним арестом, сохранялась вплоть до экватора форума. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль хотел бы видеть бизнесмена на ПМЭФ. Чуда не произошло, но об отсутствии Калви высказался Владимир Путин, отметивший на пленарном заседании, что в его деле должны разобраться правоохранительные органы.

Впервые на ПМЭФ приехала делегация из Донецкой народной республики; корреспонденту «Реального времени» удалось поговорить с главой ДНР Денисом Пушилиным и министром иностранных дел непризнанной республики Натальей Никоноровой. В частности, Пушилин прокомментировал инициативу украинских депутатов конфисковать имущество у тех жителей республики, которые получат российский паспорт. А Никонорова высказалась о желании привлечь иностранные инвестиции в ДНР.

— Мы пока обзаводимся полезными контактами — кто в следующем году может оказаться нашим подписантом для будущих отношений. Мы понимаем, что вышли на тот уровень, когда можем привлечь иностранные инвестиции. Раньше у нас был определенный хаос в законодательстве, что не могло бы дать гарантии инвесторам. Сегодня мы уже вполне состоятельны как государство и можем привлекать инвестиции и заключать договорные отношения. И я говорю не только про российские: у нас есть контакты с европейскими лицами, которые были налажены до форума. Надеюсь, теперь они укрепятся, — рассказала руководитель МИД ДНР.

Что касается «признанных» государств, то на форум прибыли лидеры Болгарии, Словакии, Армении, Молдавии и генсек ООН. Особое внимание было уделено председателю КНР Си Цзиньпину. Отметим, что несколько сессий форума было посвящено Поднебесной. И делегация из Китая была, пожалуй, наиболее многочисленной. Напомним, что год назад special guests официальной части мероприятия стали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Инвестиции для Татарстана на 5 трлн рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов тем временем поставил перед собой амбициозную цель — глава региона желает привлечь инвестиций на 5 трлн рублей. По его словам, 48 инвестпроектов подготовлены в рамках стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года.

— Мы проработали со всеми отраслями и крупными компаниями те задачи, которые у них есть. Первое — это, конечно, увеличение объемов нефтедобычи за счет новых методов и технологий. Второе — увеличение переработки. И основное — развитие нефтехимии, — рассказал он о ближайших планах.

Как уже упоминалось, на форуме работал стенд Татарстана. Регион презентовал экспозицию промышленных компаний, федеральные и региональные инвестиционные площадки. Здесь состоялось подписание десятков соглашений (изначально планировалось 26), прошли переговоры с руководителями регионов, крупных компаний и иностранными дипломатами.

В делегации была, разумеется, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, а также вице-премьеры Марат Ахметов и Роман Шайхутдинов, министр промышленности и торговли Альберт Каримов, министр экономики Фарид Абдулганиев, министр труда Эльмира Зарипова, министр культуры Ирада Аюпова и другие чиновники. Был замечен и бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Одним из первых гостей «уголка Татарстана» стал башкирский «башлык» Радий Хабиров, который скрепил своей подписью своеобразную дорожную карту развития отношений между соседними регионами. Заключили соглашения с РТ и губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов, Красноярского края Александр Усс.

Татарстан, кроме того, заключил сделки со Сбербанком, Росгеологией, компаниями Ozon (ООО «Интернет Решения»), «Яндекс.Маркет», «Магнит», МТС, «Эрикссон», Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», ПАО «СИБУР Холдинг». Прошли переговоры Рустама Минниханова с премьер-министром Саксонии Михаэлем Кретчмером, президентом корпорации Siemens Йозефом (Джо) Кэзером, вице-президентом Google Меиром Брандом, CNCEC Дай Хэгенем и гендиректором ООО «Сен-Гобен Рус» Антуаном Пейрюдом.

Новые контакты, прежние партнеры

Что касается развития нефтепереработки и нефтехимии, то «действительно надежным партнером» президент РТ назвал ГК ТАИФ. Накануне при участии Рустама Минниханова руководители холдинга заключили две сделки и провели переговоры с несколькими зарубежными компаниями. Так, первая встреча состоялась с топ-менеджерами «Сименса». Стороны договорились выработать долгосрочные планы партнерства до 2030 года, особое внимание будет уделено вопросам локализации. Немецкая компания реализует проект по строительству электростанции для «Нижнекамскнефтехима» с применением передовых технологий.

Следующая встреча на полях ПМЭФ-2019 состоялась с делегацией американской компании General Electric — компании обсудили перспективы применения технологий в области нефтехимии и нефтепереработки, потенциальное участие GE в проектах электроэнергетики (модернизация электростанций в рамках программы ДПМ-2 и дальнейшее применение уже успешно зарекомендовавшей себя в регионе газотурбинной технологии Н-класса). Не оставили в стороне и сферу здравоохранения: стороны намерены повышать доступность высокотехнологичной медицинской помощи для населения Татарстана. По признанию вице-президента GE, президента и главного исполнительного директора компании в России/СНГ Рона Поллетта, этому способствовали намеченные татарстанскими промышленниками проекты по строительству медицинских центров в Нижнекамске и Казани.

Затем гендиректор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов встретился с руководителями финансовых организаций J.P. Morgan (США) и Deutsche Bank (Германия). По словам главного исполнительного директора по Европе, Ближнему Востоку и Африке «Дойче банка» Ашока Арама, сотрудничество с татарстанской компанией отличается четкостью и дисциплиной в выполнении обязательств.

Ближе к обеду ТАИФ подписал два крупных соглашения — с японской компанией «Иокогава Электрик СНГ» и французской Schneider Electric. Первый контракт описывает основные направления совместной работы и фиксирует цены на стандартное типовое оборудование производства корпорации Yokogawa с учетом скидок для предприятий группы ТАИФ.

— Соглашение носит общий характер и охватывает весь спектр услуг сервисов и решений, которые мы готовы предложить группе компаний ТАИФ, — рассказал председатель совета директоров Yokogawa Electric Corporation Такаси Нисидзима. — Мы работаем в нефтегазовой отрасли, и любые новые проекты, которые будут возникать в Татарстане, рассматриваем как дальнейшие возможности в плане развития.

Сделка с французами должна развить долгосрочные отношения партнеров в области цифровой трансформации на предприятиях ГК ТАИФ.

— В документе речь идет о цифровизации производств на ТАИФе по новейшим технологиям. Мы гордимся, что разработали дорожную карту для внедрения цифровых технологий на татарстанских предприятиях, — отметил президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.

Напоследок Альберт Шигабутдинов провел встречу с еще одним давним партнером ГК ТАИФ — генеральным директором Linde Engineering Кристианом Брухом.