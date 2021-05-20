«Евразия обретает новое значение»

Эксперты Международного клуба «Валдай» обсудили, какое влияние оказала пандемия ковида на страны Евро-Азиатского союза

Фото: Ринат Назметдинов

Международный дискуссионный клуб «Валдай» начал работу сегодня в Казани. Главным предметом обсуждения стал мировой вызов для экономики и общества во всем мире — пандемия коронавируса: «Россия и Центральная Азия после пандемии: как мы прошли стресс-тест?» Своим опытом преодоления испытаний, которые принес с собой ковид, делились представители России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Вывод, который был озвучен каждым из спикеров, однозначный: мировая пандемия стала драйвером для сплочения отношений между странами. По мнению главы Центра стратегических разработок «Евразия» Кубатбека Рахимова, эта «пандемия носит очистительный и созидательный характер». Мнения политиков — участников первой сессии казанской конференции, выслушал корреспондент «Реального времени».

Пандемия кардинально не изменила мировую повестку дня

Перед началом работы первой сессии международного клуба с приветственным словом перед его участниками выступили президент Татарстана Рустам Минниханов и замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он подчеркнул, что торгово-экономическая кооперация России со странами Центральной Азии активно развивается — суммарный объем российских накопленных инвестиций приближается к $50 млрд (в Казахстане — $36 млрд, в Узбекистане — более $10 млрд и в Узбекистане — 1,5 $ млрд). Это опровергает тезис о том, что у России нет экономических интересов в этом регионе, что якобы Россия собирается уходить из этих государств. Совокупный товарооборот со странами Центральной Азии, по словам Руденко, в 2020 году вырос до $28 млрд, а численность совместных предприятий, представленных почти во всех сферах экономики и работающих довольно плодотворно, превышает 10 тысяч.

Рустам Минниханов поприветствовав участников Клуба на татарском языке и заметил, что Татарстан также «активно участвует в процессах евразийской интеграции, реализует совместные экономические проекты со странами Центральной Азии, укреплению отношений с центральноазиатскими государствами способствуют прочные торгово-экономические связи». Он подчеркнул символичность проведения международной конференции «Валдая» именно в Казани, поскольку «наша республика является примером многовекового диалога культур, местом встречи Востока и Запада», «стабильность и добрососедские отношения между представителями различных национальностей и конфессий — это предмет работы правительства», а «слагаемые успеха РТ — мощный экономический потенциал и эффективное взаимодействие с различными государствами и регионами».

Значимость Татарстана в сфере торгово-экономического сотрудничества между азиатскими странами и Россией подчеркнул и председатель совета фонда развития клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. «Казань является одним важнейшим пунктом важного процесса преобразования мира. Это ядро Евразии играет сейчас роль некоторого элемента сборки всего мира в целом». По его мнению, мир вступил на путь преобразований, которые «болезненны, противоречивы, и результаты их могут быть неоднозначными».

О том, что пандемия коронавируса оставила большой след в жизненном и экономическом укладе большинства стран мира, говорил каждый из спикеров утренней сессии, как и о том, что мир переходит на новый путь, а те уроки, что принес ковид, особенно первый, самый острый период пандемии, еще предстоит долго осмысливать и изучать. «Пандемия кардинально не изменила мировую повестку дня и не создала новых тенденций, но все то, что было до, как будто под воздействие мощного катализатора ускорилось, усугубилось, стало явным, стало меньше иллюзий и больше понимания тех процессов, которые происходят», — считает Федор Лукьянов, модератор дискуссии и директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— По мере сдвига всей мировой палитры на Восток, Евразия, которая всегда была Heartland важнейшей части мировой политики, сейчас обретает новое значение. Если раньше Heartland рассматривался просто как объект действий каких-то держав, то сейчас, безусловно, она должна и будет обретать субъектность.

70% смертей в мире в 2020 году не связаны с ковидом

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, подчеркнув, что ковид «стал беспрецедентным вызовом для всего мира», привел данные медстатистики: всего с начала пандемии было зафиксировано 163 млн случаев коронавируса, в России одномоментно на пике пандемии медпомощь оказывалась 1,3 млн человек, было развернуто 279 тысяч коек, список рекомендаций по лечению ковида пересматривался и обновлялся 11 раз, притом что ранее некоторые документы принимались в течение нескольких месяцев или даже года.

По мнению Салагая, пандемия коронавируса стала своего рода драйвером развития некоторых аспектов в медицине: так, пошли в гору дистанционные технологии оказания медпомощи — за год мединституты и исследовательские центры провели свыше 72 тысяч онлайн консультаций, появились другие стандарты открытости — статистику по заболеваемости и смертности от ковида любой может получить в открытом доступе на спецпортале. Среди негативных последствий он назвал изменения в психологии людей, пандемия принесла с собой определенный социально травмирующий эффект. Как следствие, в мире выросло потребление табака и алкоголя.

При этом замминистра отметил, что 70% смертей в 2020 году было связано вовсе не с ковидом, а с другими заболеваниями, которые унесли жизни 40 млн человек. Смертельным коронавирус стал для 3,3 млн людей.

Впрочем, на некоторых отраслях экономики пандемия не оказала своего негативного воздействия. Директор департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества ОАО «РЖД» Антон Козлов подчеркнул, что коронакризис не сильно ударил по экономике транспортной компании: 70% выручки за прошлый год — доля перевозки грузов, «40% грузов едут к нам, от нас и через нас», говорит Козлов, а потери составили лишь 2,7% — за счет снижения пассажиропотока. Но пассажиры, добавил он, постепенно возвращаются. В этом году РЖД планирует достичь показателя в 830 тысяч транзитных контейнеров.

Кроме того, железнодорожники намерены развивать сообщение и создать восемь агрологистических центров в Узбекистане. В компании задумываются о создании транзита до Южной Азии через Афганистан. По оценке Козлова, «это смелая идея большого уровня». Большой интерес, добавил он, вызывает и строительство железной дороги по пути Китай — Киргизия — Узбекистан.

У каждой страны ЕАС — свой путь борьбы с ковидом

Представители стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана и Киргизии — дали свою оценку прошлому 2020 году. Начал помощник президента Казахстана Ерлан Карин. Он подробно рассказал, как развивался сценарий пандемии в республике, какие меры принимались правительством, что вместе со снятием напряженности в обществе за счет мер соцподдержки были приняты несколько новых реформ и законов — с формата госпрограмм Казахстан переходит на формат нацпроектов с определенными сроками реализации. С начала пандемии в стране было зафиксировано 385 тысяч случаев ковида.

Что касается методов борьбы с коронавирусом, то как и в России, вводились локдаун и режим ЧС, санитарные ограничительные меры. С февраля этого года в Казахстане стартовала прививочная кампания — на его территории задействованы три вида вакцин, в числе которых российский «Спутник», который выпускают на Карагандинском фармацевтическом комплексе, казахстанская «КазВак» и арабская вакцина, произведенная на китайской платформе.

Вслед за ним замдиректора Международного института Центральноазиатских исследований Бахтиёр Мустафаев, представил общий доклад о влиянии пандемии «короны» на страны Центральной Азии. По его словам, пандемия нанесла серьезный урон мировой экономике и усугубила напряженность на международной арене: согласно данным ОНН, экономика сократилась на 4%, а глобальный долг вырос до рекордных 230 триллионов долларов, что в 3,5 раза превышает всю мировую экономику. Также он отметил, что создание вакцины стало использоваться для достижения политических интересов, усиления технологической конкуренции в мире. При этом он особо подчеркнул сотрудничество с Россией, которая оказывала и продолжает оказывать поддержку странам Центральноазиатского региона.

На данный момент, сообщил Мустафаев, в странах региона жертвами ковида стали 0,3% от общего числа заболевших и 0,2% от всех умерших от этой вирусной инфекции в мире. Что касается экономики, то ВПП снизился лишь в Казахстане и Кыргызстане, остальные страны Центральной Азии сохранили темпы роста.

Киргизия как антипример, который стоит изучать

Пожалуй, самым интересным стало выступление Кубатбека Рахимова, экс-советника премьер-министра Киргизии, а ныне руководителя Центра стратегических разработок «Евразия». Он заявил, что «если бы кризиса пандемии не было, то его надо было бы придумать. Почему? Потому что 2019 год был годом подготовки либо к войне, либо к войнам. Вспомните ситуацию с нефтью. То, что сложилось на финансовых рынках по фьючерсам — это было пределом существующей экономики — отрицательные цены на нефть. И фактически пандемия стала благом для мировой экономики, если брать общемировой результат».

Успешнее всех с коронакризисом по его мнению справились Россия, Южная Корея, Китай и Пакистан, как страны где действует мобилизационная экономика, когда мобилизация происходит по четким и понятным алгоритмам, а вот в США такие механизмы не сработали.

Пандемия же, по его мнению, «помогла» перевести людей на цифру — ввели локдаун, и «зум вдруг в одночасье стал абсолютно востребованным продуктом, а его хозяин- миллиардером, хотя на самом деле это была достаточно банальная программа».

Спикер выразил сомнение — какой характер носит эта пандемия — очистительный или созидающий? Рахимов уверен, что абсолютными победителями этого периода стали государственники, потому что «все либералы и либертарианцы взывали к государственным институтам — спасите нас, введите ограничений там, вылечите нас и так далее». Как следствие в тех странах, где прежде велись острые дискуссии с либертарианцами, сегодня они прекратились.

Прошлый год явил миру, по мнения главы Центра «Евразия», прообраз если не социализма, то очень социального общества, почти коммунизма, когда государства вводили меры поддержки: «Сиди дома — деньги дадим».

Рахимов с горечью посетовал на то, что в период пандемии Евразийский экономический союз получил нокдаун от ВОЗ, когда в борьбе с заболеваемостью ковидом каждая из стран пошла своим путем: «в Беларуси устами Лукашенко, что водкой и баней можно лечить коронавирус — так он своих граждан убеждал. Киргизия и Казахстан быстро перешли к требованиям ВОЗ, Таджикистан тоже долго не признавал коронавирус».

В Центральной Азии от коронавируса и рекомендаций ВОЗ больше всего пострадала Киргизия, подчеркнул он, где насильственным путём сменилась власть и конституционный строй.

— Если смотреть статистику по избыточной смертности, да туда попадает много людей, которые ушли на свет иной от ковида, но сколько людей ушли от стрессов, от того, что их не долечили, потому что койки в больницах были переведены в режим борьбы с коронавирусом.

Причину высокой смертности он видит в методике лечения и госпитализации больных с коронавирусом, предписанных ВОЗ: «мы получили колоссальный удар по медицине, людей, умирающих на улицах, а в это же время в больницах лежали бессимптомники, но с положительным тестом на ковид. В это же время тяжелобольные с отрицательным тестом, но с двусторонней пневмонией — их в больницы просто не пускали. И здесь слепое выполнение требований ВОЗ, нанесло, по крайней мере в Киргизии, вреда больше, чем несоблюдение этих мер». Негодование у Рахимова вызвали и действия новой киргизской власти по распределению экономической помощи МВФ, который выделил государству 242 млн долларов, «и вместо того, чтобы направить их на борьбу с пандемией, закрыли бюджетные дыры — выплатили зарплаты и пенсии».

Как считает спикер, Киргизия является антипримером действий в пандемию, и этот опыт тоже стоит изучать — как не делать, чтобы получить такие печальные итоги.

По сути, в ходе своих выступлениях спикеры склонялись к общему мнению — усилить координацию внешнего периметра стран ЕАС, выработать общие алгоритмы и синхронизировать общие действия в период пандемии, а не действовать каждый сам по себе, нанося тем самым урон экономике и населению стран.

1 / 35 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов