Рустам Минниханов: «В Татарстане созданы все условия для реализации религиозных запросов»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани проходит V Форум православной общественности Татарстана. На нем побывал раис республики Рустам Минниханов.

В своем telegram-канале, руководитель республики подчеркнул, что на мероприятии обсуждают вопросы сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в республике.

— Сегодня в Татарстане созданы все условия для реализации религиозных запросов, — написал он в соцсетях на татарском языке.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Участниками мероприятия стали делегаты от Казанской, Чистопольской и Альметьевской епархий, а также высшее духовенство РПЦ. Кроме того, на форум пригласили представителей федеральных и республиканских органов власти, науки и культуры.

Напомним, в эти дни в Казани проходят мероприятия в честь 300-летия со дня основания Казанской православной духовной семинарии. Рустам Минниханов поручил провести их на высоком уровне.



1 / 41 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Айрат Назипов