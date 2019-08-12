Минниханов посетил газохимический комплекс в Туркменистане

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в рамках визита в Туркменистан газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы.

Татарстанской делегации показали завод и пункт управления комплексом, сообщает пресс-служба президента.

Современное газохимическое предприятие построили в 2018 году. Завод может перерабатывать до 5 миллиардов кубометров природного газа в год и за счет этого выпускать до 13 видов полимеров, из них пять видов полипропилена и восемь видов полиэтилена высокой плотности.

Рустам Минниханов находится в рабочей поездке в Туркменистане. Он принял участие в открытии Первого Каспийского экономического форума. Во время мероприятия президент Татарстана обсудил с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым вопросы развития культурного и экономического взаимодействия.

Подробнее о том, какие соглашения подпишет Татарстан по экономическому сотрудничеству в Каспийском регионе, — читайте в материале «Реального времени».