Минниханов высоко оценил условия в казанском образовательном комплексе «Адымнар»

Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев посетили первый в Казани полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар», сообщает пресс-служба президента РТ.



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В Казани образовательный комплекс состоит из нескольких зданий. Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посетили полилингвальную школу на ул. Бондаренко, осмотрели проектные лаборатории и мастерские, столовую, спортзал, бассейн, трансформируемые многофункциональные аудитории, помещения для творчества и мастерские современных технологий. При школе открыт интернат, в нем живут дети из семи ближайших районов.

Еще Минниханов и Шаймиев посетили учебный корпус на ул. Бичурина, где состоялась встреча с преподавателями комплекса и ветеранами отрасли. Минниханов поздравил педагогов с Днем учителя, отметив, что профессия учителя — это призвание, которое требует большого труда и терпения.

Минниханов отметил важность преподавателей в образовательном процессе: «Мы можем за год построить любую школу. Но коллективы порой формируются десятилетиями».

Напомним, Минниханов и Шаймиев встретились с учителями полилингвального комплекса «Адымнар».