Рустам Минниханов: «Восстановление села Юлдус стало показателем единства народа»

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании форума «Деловые партнеры Татарстана», который проходит в эти дни в Казани. Особое внимание на мероприятии уделили вопросу восстановления татарского села Юлдус в Курганской области, почти целиком выгоревшего весной этого года.

— Восстановление села стало показателем единства народа, когда в сложное время люди в едином порыве пришли на помощь, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Сейчас под патронажем Всемирного конгресса татар силами общественности и меценатов в селе строятся десятки новых домов. Также организовано несколько гуманитарных грузов.

скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В мае лесные пожары в Курганской области уничтожили практически всю деревню Юлдус. До разгула огненной стихии в селе было 336 жилых домов, после осталось лишь 56.

В июле глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым встретились с пострадавшими от пожара из татарского села.

В прошлом месяце сообщалось, что в пострадавшее от пожара село начинает возвращаться жизнь. По состоянию на конец октября в селе построили и сдали 24 дома.

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Айрат Назипов