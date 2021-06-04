Михаил Мишустин: «В СНГ все спрашивают, как приобрести новые модели КАМАЗа»
Премьер считает, что камский автогигант поможет с созданием собственного российского производства силовой электроники для автомобилей
Российский автопром быстро восстанавливается после кризиса пандемии коронавируса и скоро столкнется с новыми вызовами. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе своего визита в Набережные Челны. В автограде глава правительства ознакомился с производством ПАО «КАМАЗ» и принял участие в совещании по развитию автогиганта с учетом современных тенденций в области электродвижения. Татарстан премьер посещает второй раз, а на КАМАЗе был впервые. С ходу оценил высокий уровень локализации завода каркаса кабин и новейшие двигатели стандарта Евро-5, обсудил программы господдержки отрасли. Визит Мишустина совпал с подписанием двух знаковых договоров КАМАЗа на полях ПМЭФ и предшествовал проведению общего собрания акционеров компании. Подробнее — в материале «Реального времени».
Флагман зеленой энергетики
Михаил Мишустин перед тем, как прилететь в Набережные Челны, побывал в Ульяновске, за один день обсудив вопросы развития и авиапрома, и автопрома. Из аэропорта Бегишево премьер направился в ПАО «КАМАЗ» и НТЦ (научно-технический центр автогиганта). Здесь ему показали новейшей сборки КАМАЗ-54901 премиум-класса на газодизельном оборудовании, который он тут же опробовал. Затем ознакомили с работой завода двигателей и завода каркасов кабин.
На первом производство Михаил Мишустин, осмотрев конвейер и собственноручно поучаствовав в операции по установке головки блока цилиндров, назвал объем производства новых камазовских двигателей Р6 в 12 тысяч в год — «классным заделом» для лидерства в отрасли. Хотя, отметил он, КАМАЗ и так один из флагманов по производству автомобилей в своем классе, во всяком случае в России.
На камском автогиганте сегодня работают над увеличением объемов производства двигателя Р6 до 30 тыс. двигателей в год с расширением модельного ряда. А сам проект 6-цилиндровых рядных двигателей рабочим объемом 12 литров (рабочее название «Тибет») стартовал в компании в 2014 году — он соответствует экологическому стандарту Евро-5.
Затем глава правительства и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым протестировали электробус КАМАЗ, проехав в нем с завода двигателей на завод каркасов кабин.
В автобусе они обсудили перспективы продаж в регионы России: так, Сергей Когогин сообщил, что заказ для Казани составил 50 штук, еще 350 электробусов получит Москва, но другие субъекты России, по его словам, пока не проявляют особенного интереса — очевидно с расчетом на помощь правительства. Глава КАМАЗа также поблагодарил правительство за господдержку, которая помогла сохранить его заводам занятость.
Завод каркаса кабин премьер-министр сравнил с индустрией 4.0 в части оптимизации процессов и экологических стандартов по требованиям «зеленой энергетики». По мнению Михаила Мишустина, производство двигателей КАМАЗа стандарта Евро-5 и начало работы над выходом двигателей стандарта Евро-6 (первый прототип рядного шестицилиндрового турбодизеля КАМАЗ-910.40 этого стандарта был собран в конце 2020 года, — прим. ред.) должно помочь российскому автопрому с наращиванием экспорта. Уровень локализации на заводе каркаса кабин — 72%, но в компании пообещали довести ее в 2022 году до 100%.
В НТЦ Мишустину показали первый легковой электромобиль «Кама-1», электрический мусоровоз и карьерный самосвал «Геркулес».
Помощь с ростом зарубежных заказов
После экскурсии по производству началось совещание по вопросам дальнейшего развития ПАО «КАМАЗ» с учетом современных тенденций в области электродвижения. Мишустин обсудил совместно с руководством республики и компании новые механизмы поддержки автопрома после сильнейшей просадки прошлого года из-за локаутов по всему миру, нарушений логистических цепочек, снижения спроса на грузовые автомобили за рубежом и другие проблемы отрасли. Вспомнили, как в мае 2020 года правительство России выделило 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей.
Каждый 11-й автомобиль в России продается благодаря мерам государственной поддержки, сообщил глава правительства, открывая совещание, и перечислил некоторые:
— Мы реализуем три такие госпрограммы: во-первых, льготное кредитование, во-вторых, льготный лизинг и, в-третьих, госпрограмму субсидирования газомоторной техники.
По его словам, из 580 тысяч автомобилей по всем программам стимулирования в январе — апреле 2021 года было продано более 50 тыс. машин, что, считает Мишустин, неплохо. С другой стороны, ПАО «КАМАЗ» получил существенную поддержку и путем имущественного взноса в ГК «Ростех» в размере 4 млрд рублей. Напомнил о немалых ресурсах, направленных на поддержку лизинга, уплату процентов по кредитам. Кредитные ресурсы для КАМАЗа особенно важны, уверен Мишустин. Он пообещал, что в итоге это приведет к росту объема зарубежных заказов. Кроме того, по его словам, российские власти помогли автогиганту в свое время и снижением затрат на транспортировку в производстве газомоторных машин, благодаря чему за первые 4 месяца 2021 года производство грузовиков на КАМАЗе выросло на 40%.
Впрочем, отметил он, прямо сейчас российский автопром довольно быстро восстанавливается после пандемии, упавший ранее спрос на технику начинает расти. В свою очередь эта положительная динамика приводит к росту занятости, технологическому обновлению — эффект получается «большим и мультипликативным»:
— Я встречался с коллегами из стран СНГ в Минске — все спрашивают об одном: как можно еще приобрести новые модели КАМАЗа.
Решения по развитию электротранспорта и транспорта на водородном топливе
— В скором времени КАМАЗу, как и многим другим предприятиям, придется столкнуться с новыми серьезными вызовами. Это вызовы будущего: это запрос на повышение экологических требований к автомобилям и снижение, соответственно, негативного воздействия на окружающую среду, — заявил премьер, — Некоторые автоконцерны уже объявили о переходе на выпуск техники со сниженным углеродным следом. И здесь все больше требований — ответы на такие вопросы уже прорабатываются, есть целый ряд решений, они связаны с развитием электротранспорта, транспорта на водородном топливе, — заявил он, отметив, что сегодня профильные министерства уже ведут работу по разработке концепции развития транспорта со сниженным углеродным следом.
В России с ее большими расстояниями и сложными климатическими условиями нужны будут дополнительные усилия по формированию рынка и инфраструктуры для развития как электротранспорта, так и транспорта с использованием водородных топливных элементов, считает Михаил Мишустин. А среди них — создание собственного производства силовой электроники для автомобилей и компонентов зарядных станций. Отчасти комментируя нехватку «чипов», в том числе и для станков ЧПУ, премьер также обратил внимание на необходимость развития собственных систем управления, в том числе с числовым программным управлением, и систем управления производством и проектирования. Особую роль в этом, уверен он, должны сыграть такие центры компетенции, как НТЦ компании КАМАЗ. О необходимости создания микроэлектронной промышленности в стране говорил в интервью «Реальному времени» и председатель совета директоров ICL Виктор Дьячков.
Минпромторг готов решать проблему электроники для автопрома
О готовности поддержать автозаводы в случае проблем с электронными комплектующими заявили в Минпромторге России. Комментируя сложности с поставками микросхем, электроники (из-за чего некоторые предприятия даже вынуждены закрывать заводы или искать электронные комплектующие в обход поставщиков), гендиректор ПАО «КАМАЗ» заявил, что «проблема касается всех». В итоге рост производства и продаж в 2021 году на КАМАЗе, если и будут прогнозировать, то точно не за счет новых моделей грузовиков К-4 и К-5, где электроники очень много, а за счет старенькой модели грузовиков К-3, где электроники как раз мало: «Всем ясно, что чипов не хватает — и для решения этой проблемы понадобится чуть больше года. Думаю, в 2022 году проблема нехватки чипов исчезнет», — предположил Когогин.
— Нам известно о глобальном кризисе поставок электронных комплектующих, который начался в конце 2020 года и продолжает набирать силу. Многие автопроизводители за рубежом уже неоднократно останавливали производство из-за нехватки электроники. В России у автопроизводителей нет перебоев с поставкой электронных комплектующих. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы оказать автопроизводителям и их как российским, так и зарубежным поставщикам поддержку, — отметили в Минпромторге РФ.
КАМАЗ стал первым претендентом на новый спецконтракт?
Визит на КАМАЗ наблюдатели считают неслучайным. Компания подала заявку на заключение нового специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0), а Минпромторг РФ лишь в конце прошлого года начал проводить первые конкурсы на заключение СПИК 2.0 в области химической промышленности и сельскохозяйственного машиностроения.
В СПИК 2.0, в отличие от просто СПИКа, отменен минимальный порог инвестиций в проект, увеличен срок действия контракта до 15 лет (при инвестициях менее 50 млрд рублей) и до 20 лет (при объемах инвестиций, превышающих 50 млрд). В рамках проекта обязательно должна применяться некая современная технология.
Визит Мишустина состоялся в день подписания сразу двух договоров на полях ПМЭФ. 3 июня подписали соглашение по созданию беспилотного транспортного коридора на скоростной платной трассе М-11 «Нева», запуск которой запланирован на 2024 год. В проект могут войти КАМАЗ, «Национальные телематические системы» (НТС), X5 Retail Group и «Первая экспедиционная компания». Коридор нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков — они будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы. Предполагается, что на оборудование М-11 инфраструктурой для беспилотников может понадобиться около 4 млрд рублей. А в части беспилотных крупнотоннажных грузовиков больше всего к тестированию готов КАМАЗ, считают в НТС. Россия уже сейчас прорабатывает возможность создания маршрута для беспилотных авто до Китая, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Перед прибытием Мишустина в Татарстан, был подписан меморандум о сотрудничестве между ПАО «КАМАЗ» и группой «Газпромбанк». Документ, подписанный замгендиректора компании по продажам и сервису Рустамом Шамсутдиновым и зампредправления «Газпромбанка» Алексеем Белоусом, предполагает сотрудничество в области продвижения отечественной техники КАМАЗ среди российского бизнеса посредством лизинга, а также активное совместное участие сторон в подготовке предложений по мерам государственной поддержки (субсидирования) грузовой техники.
Кроме того, Мишустин посетил площадки ПАО «КАМАЗ» за день до проведения заочного годового общего собрания акционеров, на котором, предположительно, должны рассмотреть вопросы о выплате дивидендов акционерам за 2020 год и о расширении совета директоров на одно кресло. Напомним, что ПАО «КАМАЗ» несколько недель назад рекомендовал одобрить выплату дивидендов в размере 0,54 рубля на одну акцию. Доля чистой прибыли, рекомендованной для направления на дивидендные выплаты, составит 24,72% (если выплату одобрят сами акционеры).
КАМАЗ получил за прошлый год 1,55 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Помимо 24,72% дивидендной доли, часть чистой прибыли компании в размере 77,3 млн рублей рекомендовано направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ». Оставшуюся часть чистой прибыли, в размере 1 млрд рублей, предложено не распределять и использовать на финансирование инвестиционной программы. На утверждение годового общего собрания акционеров вынесут и устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции, содержащей изменения, касающиеся увеличения численного состава совета директоров с 11 до 12 членов. Кто будет новым членом — пока неизвестно.
Прибыли вместо убытков
В конце апреля газета «Реальное время» уже писала о том, что КАМАЗ показал прибыль и по МСФО — в размере 3,1 млрд рублей, несмотря на «дерганный и нервный прошлый год», по словам Сергея Когогина. Предприятию удалось перевыполнить план, хотя годом ранее оно сидело в убытках, а консолидированная выручка выросла на 12%, составив 216,9 млрд рублей. Притом что годом ранее КАМАЗ показал чистый убыток в размере 1,9 млрд рублей, то есть фактически за год финансовый результат компании вырос на 5 млрд рублей. На внутренних и внешних рынках было реализовано 37 028 грузовых автомобилей, в результате чего доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн увеличилась на 4% и составила 48%.
Увеличение выручки было достигнуто, благодаря росту продаж грузовых автомобилей в стране, в том числе выводу новой модели автомобилей К5 — КАМАЗ-54901. Очевидно, из-за закрытости внешних рынков в результате карантинных мер в этой части результаты были хуже. Но и объем продаж на экспорт в размере 4 359 машин в 2020 году (в 2019 — было продано 5 009) Сергей Когогин считает неплохим результатом. Рекорд по росту выручки зафиксирован в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники. Выручка в соответствующем сегменте возросла на 61% год к году и составила 27,9 млрд рублей.
В 2021 году компания планирует выпустить 2 400 грузовиков новой модели К-5, в 2022-м — 6,7 тысячи, в 2023 году — более 11 тысяч. Продажи при этом росли и в первом квартале этого года по всем сегментам — всего на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 6,5 тысячи — до 9,8 тысячи машин. В основном, конечно, за счет российского рынка. На 25% выросли продажи автобусов (до 323 в первом квартале 2021 года). В итоге увеличилась и выручка — на 31%, почти до 50 млрд рублей (что равно всему годовому результату за 2005 год). И если в первом квартале 2020 года был убыток в размере 1,8 млрд рублей, то на этот раз КАМАЗ вышел в плюс на 600 млн рублей.
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