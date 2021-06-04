Михаил Мишустин: «В СНГ все спрашивают, как приобрести новые модели КАМАЗа»

Премьер считает, что камский автогигант поможет с созданием собственного российского производства силовой электроники для автомобилей

Российский автопром быстро восстанавливается после кризиса пандемии коронавируса и скоро столкнется с новыми вызовами. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе своего визита в Набережные Челны. В автограде глава правительства ознакомился с производством ПАО «КАМАЗ» и принял участие в совещании по развитию автогиганта с учетом современных тенденций в области электродвижения. Татарстан премьер посещает второй раз, а на КАМАЗе был впервые. С ходу оценил высокий уровень локализации завода каркаса кабин и новейшие двигатели стандарта Евро-5, обсудил программы господдержки отрасли. Визит Мишустина совпал с подписанием двух знаковых договоров КАМАЗа на полях ПМЭФ и предшествовал проведению общего собрания акционеров компании. Подробнее — в материале «Реального времени».



Флагман зеленой энергетики

Михаил Мишустин перед тем, как прилететь в Набережные Челны, побывал в Ульяновске, за один день обсудив вопросы развития и авиапрома, и автопрома. Из аэропорта Бегишево премьер направился в ПАО «КАМАЗ» и НТЦ (научно-технический центр автогиганта). Здесь ему показали новейшей сборки КАМАЗ-54901 премиум-класса на газодизельном оборудовании, который он тут же опробовал. Затем ознакомили с работой завода двигателей и завода каркасов кабин.

На первом производство Михаил Мишустин, осмотрев конвейер и собственноручно поучаствовав в операции по установке головки блока цилиндров, назвал объем производства новых камазовских двигателей Р6 в 12 тысяч в год — «классным заделом» для лидерства в отрасли. Хотя, отметил он, КАМАЗ и так один из флагманов по производству автомобилей в своем классе, во всяком случае в России.

На камском автогиганте сегодня работают над увеличением объемов производства двигателя Р6 до 30 тыс. двигателей в год с расширением модельного ряда. А сам проект 6-цилиндровых рядных двигателей рабочим объемом 12 литров (рабочее название «Тибет») стартовал в компании в 2014 году — он соответствует экологическому стандарту Евро-5.

Михаил Мишустин, осмотрев конвейер, собственноручно поучаствовал в операции по установке головки блока цилиндров. Фото: vestikamaza.ru

Затем глава правительства и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым протестировали электробус КАМАЗ, проехав в нем с завода двигателей на завод каркасов кабин.

В автобусе они обсудили перспективы продаж в регионы России: так, Сергей Когогин сообщил, что заказ для Казани составил 50 штук, еще 350 электробусов получит Москва, но другие субъекты России, по его словам, пока не проявляют особенного интереса — очевидно с расчетом на помощь правительства. Глава КАМАЗа также поблагодарил правительство за господдержку, которая помогла сохранить его заводам занятость.



Завод каркаса кабин премьер-министр сравнил с индустрией 4.0 в части оптимизации процессов и экологических стандартов по требованиям «зеленой энергетики». По мнению Михаила Мишустина, производство двигателей КАМАЗа стандарта Евро-5 и начало работы над выходом двигателей стандарта Евро-6 (первый прототип рядного шестицилиндрового турбодизеля КАМАЗ-910.40 этого стандарта был собран в конце 2020 года, — прим. ред.) должно помочь российскому автопрому с наращиванием экспорта. Уровень локализации на заводе каркаса кабин — 72%, но в компании пообещали довести ее в 2022 году до 100%.

В НТЦ Мишустину показали первый легковой электромобиль «Кама-1», электрический мусоровоз и карьерный самосвал «Геркулес».

В НТЦ Мишустину показали первый легковой электромобиль «Кама-1». Фото: tatarstan.ru

Помощь с ростом зарубежных заказов

После экскурсии по производству началось совещание по вопросам дальнейшего развития ПАО «КАМАЗ» с учетом современных тенденций в области электродвижения. Мишустин обсудил совместно с руководством республики и компании новые механизмы поддержки автопрома после сильнейшей просадки прошлого года из-за локаутов по всему миру, нарушений логистических цепочек, снижения спроса на грузовые автомобили за рубежом и другие проблемы отрасли. Вспомнили, как в мае 2020 года правительство России выделило 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей.

Каждый 11-й автомобиль в России продается благодаря мерам государственной поддержки, сообщил глава правительства, открывая совещание, и перечислил некоторые:

— Мы реализуем три такие госпрограммы: во-первых, льготное кредитование, во-вторых, льготный лизинг и, в-третьих, госпрограмму субсидирования газомоторной техники.

По его словам, из 580 тысяч автомобилей по всем программам стимулирования в январе — апреле 2021 года было продано более 50 тыс. машин, что, считает Мишустин, неплохо. С другой стороны, ПАО «КАМАЗ» получил существенную поддержку и путем имущественного взноса в ГК «Ростех» в размере 4 млрд рублей. Напомнил о немалых ресурсах, направленных на поддержку лизинга, уплату процентов по кредитам. Кредитные ресурсы для КАМАЗа особенно важны, уверен Мишустин. Он пообещал, что в итоге это приведет к росту объема зарубежных заказов. Кроме того, по его словам, российские власти помогли автогиганту в свое время и снижением затрат на транспортировку в производстве газомоторных машин, благодаря чему за первые 4 месяца 2021 года производство грузовиков на КАМАЗе выросло на 40%.

После экскурсии по производству началось совещание по вопросам дальнейшего развития ПАО «КАМАЗ» с учетом современных тенденций в области электродвижения. Фото: tatarstan.ru

Впрочем, отметил он, прямо сейчас российский автопром довольно быстро восстанавливается после пандемии, упавший ранее спрос на технику начинает расти. В свою очередь эта положительная динамика приводит к росту занятости, технологическому обновлению — эффект получается «большим и мультипликативным»:

— Я встречался с коллегами из стран СНГ в Минске — все спрашивают об одном: как можно еще приобрести новые модели КАМАЗа.

Решения по развитию электротранспорта и транспорта на водородном топливе

— В скором времени КАМАЗу, как и многим другим предприятиям, придется столкнуться с новыми серьезными вызовами. Это вызовы будущего: это запрос на повышение экологических требований к автомобилям и снижение, соответственно, негативного воздействия на окружающую среду, — заявил премьер, — Некоторые автоконцерны уже объявили о переходе на выпуск техники со сниженным углеродным следом. И здесь все больше требований — ответы на такие вопросы уже прорабатываются, есть целый ряд решений, они связаны с развитием электротранспорта, транспорта на водородном топливе, — заявил он, отметив, что сегодня профильные министерства уже ведут работу по разработке концепции развития транспорта со сниженным углеродным следом.

В России с ее большими расстояниями и сложными климатическими условиями нужны будут дополнительные усилия по формированию рынка и инфраструктуры для развития как электротранспорта, так и транспорта с использованием водородных топливных элементов, считает Михаил Мишустин. А среди них — создание собственного производства силовой электроники для автомобилей и компонентов зарядных станций. Отчасти комментируя нехватку «чипов», в том числе и для станков ЧПУ, премьер также обратил внимание на необходимость развития собственных систем управления, в том числе с числовым программным управлением, и систем управления производством и проектирования. Особую роль в этом, уверен он, должны сыграть такие центры компетенции, как НТЦ компании КАМАЗ. О необходимости создания микроэлектронной промышленности в стране говорил в интервью «Реальному времени» и председатель совета директоров ICL Виктор Дьячков.

В скором времени КАМАЗу, как и многим другим предприятиям, придется столкнуться с новыми серьезными вызовами, считает премьер. Фото: tatarstan.ru

Минпромторг готов решать проблему электроники для автопрома

О готовности поддержать автозаводы в случае проблем с электронными комплектующими заявили в Минпромторге России. Комментируя сложности с поставками микросхем, электроники (из-за чего некоторые предприятия даже вынуждены закрывать заводы или искать электронные комплектующие в обход поставщиков), гендиректор ПАО «КАМАЗ» заявил, что «проблема касается всех». В итоге рост производства и продаж в 2021 году на КАМАЗе, если и будут прогнозировать, то точно не за счет новых моделей грузовиков К-4 и К-5, где электроники очень много, а за счет старенькой модели грузовиков К-3, где электроники как раз мало: «Всем ясно, что чипов не хватает — и для решения этой проблемы понадобится чуть больше года. Думаю, в 2022 году проблема нехватки чипов исчезнет», — предположил Когогин.

— Нам известно о глобальном кризисе поставок электронных комплектующих, который начался в конце 2020 года и продолжает набирать силу. Многие автопроизводители за рубежом уже неоднократно останавливали производство из-за нехватки электроники. В России у автопроизводителей нет перебоев с поставкой электронных комплектующих. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы оказать автопроизводителям и их как российским, так и зарубежным поставщикам поддержку, — отметили в Минпромторге РФ.

Комментируя сложности с поставками микросхем, электроники, гендиректор ПАО «КАМАЗ» заявил, что «проблема касается всех». Фото: vestikamaza.ru

КАМАЗ стал первым претендентом на новый спецконтракт?

Визит на КАМАЗ наблюдатели считают неслучайным. Компания подала заявку на заключение нового специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0), а Минпромторг РФ лишь в конце прошлого года начал проводить первые конкурсы на заключение СПИК 2.0 в области химической промышленности и сельскохозяйственного машиностроения.



В СПИК 2.0, в отличие от просто СПИКа, отменен минимальный порог инвестиций в проект, увеличен срок действия контракта до 15 лет (при инвестициях менее 50 млрд рублей) и до 20 лет (при объемах инвестиций, превышающих 50 млрд). В рамках проекта обязательно должна применяться некая современная технология.



Визит Мишустина состоялся в день подписания сразу двух договоров на полях ПМЭФ. 3 июня подписали соглашение по созданию беспилотного транспортного коридора на скоростной платной трассе М-11 «Нева», запуск которой запланирован на 2024 год. В проект могут войти КАМАЗ, «Национальные телематические системы» (НТС), X5 Retail Group и «Первая экспедиционная компания». Коридор нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков — они будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы. Предполагается, что на оборудование М-11 инфраструктурой для беспилотников может понадобиться около 4 млрд рублей. А в части беспилотных крупнотоннажных грузовиков больше всего к тестированию готов КАМАЗ, считают в НТС. Россия уже сейчас прорабатывает возможность создания маршрута для беспилотных авто до Китая, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Перед прибытием Мишустина в Татарстан, был подписан меморандум о сотрудничестве между ПАО «КАМАЗ» и группой «Газпромбанк». Документ, подписанный замгендиректора компании по продажам и сервису Рустамом Шамсутдиновым и зампредправления «Газпромбанка» Алексеем Белоусом, предполагает сотрудничество в области продвижения отечественной техники КАМАЗ среди российского бизнеса посредством лизинга, а также активное совместное участие сторон в подготовке предложений по мерам государственной поддержки (субсидирования) грузовой техники.

Рекорд по росту выручки в 2020 году зафиксирован в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники. Фото: tatarstan.ru

Кроме того, Мишустин посетил площадки ПАО «КАМАЗ» за день до проведения заочного годового общего собрания акционеров, на котором, предположительно, должны рассмотреть вопросы о выплате дивидендов акционерам за 2020 год и о расширении совета директоров на одно кресло. Напомним, что ПАО «КАМАЗ» несколько недель назад рекомендовал одобрить выплату дивидендов в размере 0,54 рубля на одну акцию. Доля чистой прибыли, рекомендованной для направления на дивидендные выплаты, составит 24,72% (если выплату одобрят сами акционеры).



КАМАЗ получил за прошлый год 1,55 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Помимо 24,72% дивидендной доли, часть чистой прибыли компании в размере 77,3 млн рублей рекомендовано направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ». Оставшуюся часть чистой прибыли, в размере 1 млрд рублей, предложено не распределять и использовать на финансирование инвестиционной программы. На утверждение годового общего собрания акционеров вынесут и устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции, содержащей изменения, касающиеся увеличения численного состава совета директоров с 11 до 12 членов. Кто будет новым членом — пока неизвестно.



Прибыли вместо убытков

В конце апреля газета «Реальное время» уже писала о том, что КАМАЗ показал прибыль и по МСФО — в размере 3,1 млрд рублей, несмотря на «дерганный и нервный прошлый год», по словам Сергея Когогина. Предприятию удалось перевыполнить план, хотя годом ранее оно сидело в убытках, а консолидированная выручка выросла на 12%, составив 216,9 млрд рублей. Притом что годом ранее КАМАЗ показал чистый убыток в размере 1,9 млрд рублей, то есть фактически за год финансовый результат компании вырос на 5 млрд рублей. На внутренних и внешних рынках было реализовано 37 028 грузовых автомобилей, в результате чего доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн увеличилась на 4% и составила 48%.

В 2021 году компания планирует выпустить 2 400 грузовиков новой модели К-5, в 2022-м — 6,7 тысячи, в 2023 году — более 11 тысяч. Фото: tatarstan.ru

Увеличение выручки было достигнуто, благодаря росту продаж грузовых автомобилей в стране, в том числе выводу новой модели автомобилей К5 — КАМАЗ-54901. Очевидно, из-за закрытости внешних рынков в результате карантинных мер в этой части результаты были хуже. Но и объем продаж на экспорт в размере 4 359 машин в 2020 году (в 2019 — было продано 5 009) Сергей Когогин считает неплохим результатом. Рекорд по росту выручки зафиксирован в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники. Выручка в соответствующем сегменте возросла на 61% год к году и составила 27,9 млрд рублей.



В 2021 году компания планирует выпустить 2 400 грузовиков новой модели К-5, в 2022-м — 6,7 тысячи, в 2023 году — более 11 тысяч. Продажи при этом росли и в первом квартале этого года по всем сегментам — всего на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 6,5 тысячи — до 9,8 тысячи машин. В основном, конечно, за счет российского рынка. На 25% выросли продажи автобусов (до 323 в первом квартале 2021 года). В итоге увеличилась и выручка — на 31%, почти до 50 млрд рублей (что равно всему годовому результату за 2005 год). И если в первом квартале 2020 года был убыток в размере 1,8 млрд рублей, то на этот раз КАМАЗ вышел в плюс на 600 млн рублей.