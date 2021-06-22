Минниханов об урожае-2021: «Серьезных изменений не будет, если пройдет дождь»

Татарстанские власти опасаются повторения засухи 2010 года и готовятся просить меры федеральной поддержки для обеспечения продовольственной безопасности

Правительство Татарстана готовится ввести с 30 июня режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за наступившей засухи в Поволжье. «Мы уже считаем, что ситуация очень сложная, и если сможем, значит объявляем», — заявил президент республики Рустам Минниханов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), созванной в экстренном режиме. Глава Татарстана поручил сельхозпроизводителям закупить зерно для внутренних нужд в объеме 3,2 млн тонн, «пока есть шансы», и закупать корма для сохранения поголовья дойного стада. Компенсировать ущерб будет сложно, так как застраховано около 10% посевов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

2010 год проходили: нет больше смыла ждать



Правительство Татарстана планирует установить на всей территории республики режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аномальной жары, погубившей значительную часть засеянных сельскохозяйственных культур. Сегодня президент республики Рустам Минниханов провел в Доме правительства специальное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсуждалась вероятность введения ЧС для спасения сельхозпредприятий. Аграрии республики оказались в бедственном положении из-за аномальной жары, которая едва не погубила посевы сельскохозяйственных культур.

—Установившаяся аномально жаркая погода отрицательно воздействует в первую очередь на сельское хозяйство республики, — отметил во вступительном слове президент Татарстана. — Пока нет того, что было в 2010 году, но ситуация весьма острая.

Правда, отсрочка по времени введения ЧС пока носит скорее технический характер. По его словам, дополнительное время дается для проведения аудита имеющихся резервов перед введением ЧС. «Мы уже проходили такую ситуацию в 2010 году, когда была сильная засуха. Знаем, что ждать у моря погоды уже [поздно]. Точка невозврата пройдена. Надо готовиться к той ситуации, которая сложилась. Даже если дожди будут, что-то, может, и поможет, но серьезных изменений не будет», — уверен президент РТ.

Напомним, что в 2010 году, в период аномальной жары, Татарстан собрал всего 750 тысяч тонн урожая зерновых.

Аграрии республики оказались в бедственном положении из-за аномальной жары. Фото tatarstan.ru

Татарстан снова в зоне засухи

Впрочем, первым с предложением введения режима ЧС выступил начальник Управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Татарстана Сергей Захаров. По его словам, сегодня на территории республики сложилась жаркая засушливая погода, а температура воздуха на 9 градусов выше среднегодовых значений лета.

— Сегодня мы имеем аномальные погодные условия с точки зрения опасных явлений. Высокая пожарная горимость лесов достигла 4-5 уровня, среднесуточные значения температуры воздуха превысили средние на 9 градусов тепла, что соответствует опасному явлению, — констатировал он.

По его прогнозу, как минимум по 27 июня температура воздуха будет держаться на высоких отметках — до 36 градусов. И это при полном отсутствии осадков с мая, что осложняет вегетацию зерновых культур.

По всему Поволжью жара

Татарстанские синоптики ведут мониторинг состояния всех сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых и технических, многолетних трав. Они находятся под наблюдением 22 гидрометеорологических станций. Кроме того, его ведомство готовит предварительные и окончательные прогнозы урожайности, а информацию доводит до Минсельхоза России. «Мы проинформировали о том, что у нас сложились такие погодные условия, и, я думаю, правильно объявлять ЧС в сложившихся условиях», — заключил Сергей Захаров.

«Я думаю, правильно объявлять ЧС в сложившихся условиях», — заключил Сергей Захаров. Фото tatarstan.ru

Минниханов поинтересовался, какие еще регионы страдают от жары, как складывается обстановка у соседей.

— Ситуация напряженная по всему Поволжью. Подобная картина наблюдается в Башкортостане. Там тоже были отдельные осадки, есть общий дефицит в атмосфере, не хватает влаги, чтобы пролился дождь. Такая картина и на западе и востоке. А вот в Нижнем Новгороде нет, — обрисовал масштабы жары Захаров.

— Надо поднимать тему на уровне правительства РФ, на Минсельхоз РФ выходить, — отреагировал президент.

Застраховано лишь 10% посевов

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров не стал давать предварительных оценок о том, какая площадь посевов пострадала от жары и засухи. Не приводились и оценки возможного ущерба. Он сообщил, что затраты на посевную компанию составили 28 млрд рублей, или 9 тысяч рублей на 1 га.

Смягчить ситуацию могло бы страхование от опасных природных явлений, но по факту этим механизмом защищено около 10% посевов. По данным Минсельхоза РТ, были застрахованы хозяйства «Красного Востока», «Агро-инвеста», «Биоагро». «При подтверждении опасного явления они могут законно заявиться на получение страховых выплат по возмещению ущерба», — сообщил Зяббаров.

Марат Зяббаров не стал давать предварительных оценок о том, какая площадь посевов пострадала от жары и засухи. Фото tatarstan.ru

По его словам, с этого года введен новый вид страхования от ЧС, который позволяет компенсировать до 80% понесенного ущерба. «Призываю руководителей сельхозпредприятий воспользоваться этим», — сказал он, напомнив, что в 2019 году хозяйства смогли получить всего 120 млн рублей.

«Обеспеченность кормами 50%, и это еще по бумажкам»

Больше всего министр беспокоился по поводу обеспеченности кормами и даже призвал татарстанских сельхозпроизводителей закупать зерно, пока есть время. По его словам, внутренняя потребность Татарстана в зерне составляет 3,2 млн тонн. Из них на обеспечение животноводства — 2,2 млн тонн, мукомольного производства — 400 тысяч тонн, спиртовой промышленности — 150 тысяч тонн, перечислил он. Мукомольным предприятиям он прямо рекомендовал начать закупать зерно сейчас внутри Татарстана и за пределами. А нашим производителям рекомендовал продавать зерно только внутри и не выводить на продажу в другие регионы.

«С соседними регионами обговорили: у кого есть возможность заготовить корма, будем с ними контактировать, согласовывать цены, будем держать на контроле поставки семян», — заверил Зяббаров президента Татарстана. Вице-спикер Госсовета Марат Ахметов напомнил, что в 2010 году было направлено 15 млрд рублей на закупку кормов, а картофель пришлось ввозить из Белоруссии и Брянска.

— Обеспеченность кормами — 50%, и это еще по бумажкам, которые вы дали, — отреагировал президент Татарстана. Он поручил взяться за это дело всерьез. — Вы за это отвечаете, — предупредил он, обращаясь к Зяббарову. — Неделю времени. Нам нужно иметь гарантированные площади.

Окончательное решение о введении режима ЧС примут 30 июня, заявил президент Татарстана по окончании заседания. Фото tatarstan.ru

Президент Татарстана призвал поторопиться с закупками. «Сегодня шанс есть закупить, а потом обратиться будет некуда», — еще раз предупредил Минниханов.

— Сейчас обсуждаем — вводить ли ЧС, — продолжал объяснять президент Татарстана. — Сейчас несколько дней должно пройти. Надо мобилизовать все внутренние резервы, обеспечить зимовку кормов, и надо думать, что мы будем личным подворьям [давать], это тоже наши люди».

По его мнению, надо отбросить мечты покупать все подряд, а сосредоточиться на самом необходимом. «А то, давай это пролонгировать, давай технику купим… Купим! Сегодня ситуация не самая лучшая … сегодня надо подумать, где возьмем корма и как зимовать будем, как сохраним поголовье личного подворья», — говорил Минниханов.

Окончательное решение о введении режима ЧС примут 30 июня, заявил президент Татарстана по окончании заседания.

Режим ЧС предполагается ввести до окончания жаркой погоды, пояснил «Реальному времени» Марат Зяббров. По словам участников заседания, введение ЧС даст возможность получить помощь федерального центра, приобрести зерно из федерального фонда тем, кто занимается животноводством и птицеводством, а также перерабатывающим и мукомольным предприятиям, расположенным в пострадавших от жары районах Татарстана.