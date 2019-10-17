«Не кормите надеждой годами!»: как строительство соборной мечети в Казани замерло на этапе обсуждения

Строительство главного храма мусульман Татарстана может начаться в 2020 году — на деньги жертвователей

Петиция, обращенная к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой построить в Казани соборную мечеть, была опубликована год назад. Ответственным за возведение культового объекта глава республики назначил экс-мэра Казани Камиля Исхакова. В обществе начали бурно обсуждаться площадки, где будет стоять «дом Аллаха». Однако, как выяснило «Реальное время», место для него до сих пор не определено, а проект не проработан. Что на сегодняшний день известно о будущей мечети и ее будущем, разбирался наш корреспондент.

«Приходится молиться под открытым небом»

Год назад на сайте Change.org появилась петиция, в которой президента Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина попросили построить в городе соборную мечеть.

— Обращаемся к вам, к нашему многоуважаемому президенту, помочь со строительством большой Соборной мечети в центре Казани, чтобы все мусульмане города спокойно могли вместе выполнять обряды, предписанные Всевышним Аллахом, — говорится в обращении к главе региона и казанскому градоначальнику.

Автор отмечает, что количество мусульман ежегодно растет и мечети переполнены.

— Людям даже приходится читать намаз на улице, — сказано в сообщении.

Под этим обращением подписались 1 300 человек. О просьбе практически сразу доложили президенту республики. К процессу подключилась общественность.

Примерно в то же время с подобной инициативой выступал и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Примерно в то же время с подобной инициативой выступал и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Фото Романа Хасаева

— Осенью прошлого года по результатам опросов имамов казанских мечетей в ДУМ РТ приблизительно подсчитали, что джума (пятничные богослужения, — прим. ред.) и гает-намазы (праздничные молитвы, — прим. ред.) в столице посещают около 33 000 казанцев. Во время пятничных и праздничных вагазов мусульманам из-за недостатка площадей приходится занимать женские залы или молиться под открытым небом, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе татарстанского муфтията.

В этом году в Казани открылась одна мечеть — «Салях» на Мамадышском тракте. Ее вместимость составляет 300 человек. На сегодняшний день в столице РТ на стадии строительства находятся пять мечетей примерно той же вместимости.

В марте Минниханов назначил бывшего мэра столицы РТ Камиля Исхакова ответственным помощником по вопросам строительства соборной мечети в Казани. Именно ему поручено заниматься вопросами определения места под «дом Аллаха» и поиском денег.

Стали предлагаться различные площадки для строительства будущего храма и обсуждаться проекты.

В этом году в Казани открылась одна мечеть — «Салях» на Мамадышском тракте. Ее вместимость составляет 300 человек. На сегодняшний день в столице РТ на стадии строительства находятся пять мечетей примерно той же вместимости. Фото kazanfirst.ru

Опасения напрасны?



В конце прошлого года и начале 2019-го в СМИ и социальных сетях обсуждались разные варианты предполагаемой мечети. Поднимался вопрос и на многочисленных встречах с представителями власти — например, на заседании общественного совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, которое прошло в конце апреля. Показывались даже картинки возможного архитектурного облика нового объекта.

— Полгода прошло с момента, когда обсуждалась концепция устойчивого развития Казани, тогда ставили вопрос — где будет построена мечеть. Минниханов тогда сказал: «Прорабатывайте». После этого ничего официального не было, — рассказала «Реальному времени» зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова, одна из разработчиков концепции.

Однако на этом этапе, похоже, проект и остановился, что не может не беспокоить верующих.

— Боюсь, как бы не повторилась история с Национальным университетом: подняли вопрос, долгое время обсуждали, но в итоге ничего не ясно. Раз приняли решение по мечети — делайте и не кормите надеждой годами! — подчеркнул председатель Совета старейшин Татарстана (Шура аксакалов РТ) Рауф Ибрагимов.

Он предположил, что руководство республики не хочет поднимать лишний шум, поскольку строительство религиозных сооружений, особенно мусульманских, в последнее время довольно остро воспринимается частью населения. В ряде городов (в том числе в Москве) некоторые активисты, узнав о предстоящем строительстве мечети, подтягивали «группы поддержки» и собирали митинги против исламских центров. После этого городские власти и инициаторы строительства были вынуждены отступить...



Вероятно, аксакал беспокоится напрасно. И в казанском Кремле, и на уровне ответственного за строительство мечети Камиля Исхакова уверяют, что вопрос с повестки не снимался. Детали прорабатываются.

«Предлагали семь площадок»

Как пояснила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, «по поручению Рустама Нургалиевича решение о месте строительства соборной мечети будет приниматься с учетом мнения общественности». Пока, по ее словам, лишь высказываются предложения на уровне духовенства. Но каких-то конкретных утвержденных вариантов, из которых можно было что-то выбрать, еще нет: этот вопрос находится «на стадии обсуждения и проработки».

— Мы, как узнали об этом, предложили построить мечеть на территории бывшего ресторана «Акчарлак». Год назад собрали целую тетрадку подписей и передали в ДУМ РТ. Здесь удобное место: сюда ходят трамваи, автобусы, людям будет легко добраться, — сообщил Рауф Ибрагимов.

Помимо «Акчарлака», среди предложений назывались площадь Тысячелетия, парк Тысячелетия, парк «Кырлай», буферная зона Кремля, берег Казанки у речного порта, в Троицком лесу, около НКЦ «Казань» и на месте обувной фабрики «Спартак».

Камиль Исхаков: «Было много предложений, что должно войти в комплекс мечети. Мы с Рустамом Нургалиевичем все обсуждаем, но пока ни на одном пока не остановились». Фото Михаила Козловского

— Окончательно еще не выбрана ни одна площадка под мечеть, хотя предлагали к рассмотрению семь таких мест, — рассказал «Реальному времени» Камиль Исхаков. — Поскольку площадки нет, нет ни состава проекта, ни числа объектов — это ведь целый этап. Пока рано говорить о площади и вместимости. Было и много предложений, что должно войти в комплекс мечети. Мы с Рустамом Нургалиевичем все обсуждаем, но пока ни на одном пока не остановились.

Он добавил, что идея строительства соборной мечети в городе витает в воздухе не один десяток лет. Еще в 1992 году на правом берегу Казанки (на месте нынешней «Казанской Ривьеры» и «Леруа Мерлен») при участии Талгата Таджуддина и архитектора Мунира Агишева был заложен первый камень в основание, даже было забито 1 600 свай.

У так и не построенного храма было даже название — «Тюльпан». Но проект не был реализован. К слову, через несколько лет, в 1998 году, соборная мечеть с похожим наименованием появилась в Уфе — «Ляля-Тюльпан». И открывал ее все тот же верховный муфтий Талгат Таджуддин.

«Будет строить все население»

По-прежнему предполагается, что объект будет крупным. Что касается вместимости, назывались разные цифры — от 10 тыс. до 35 тыс. человек. Вместе с тем Исхаков предостерегает от «занятий гигантоманией». По его мнению, уже достаточно «самых больших мечетей», построенной в Шали (Чечня) и возводимой в Уфе (Башкирия).

Сколько будет строить возведение храма, он не сообщает, поскольку не выбрано ни место, ни сам проект. Однако все понимают, что на его строительство понадобятся немалые суммы.

— Культовое сооружение республики строится исключительно на пожертвования — это не государственные, не бюджетные деньги, — комментирует Лилия Галимова.

По словам Исхакова, «конкретных спонсоров пока нет», однако он надеется, что жители Татарстана подключатся к благому делу.

«Соборную мечеть будет строить все население, люди Татарстана — так же, как участвовали при строительстве в Кремле «Кул Шарифа» и восстановлении Собора Благовещения», — предполагает Камиль Исхаков. Фото Михаила Козловского

— Соборную мечеть будет строить все население, люди Татарстана — так же, как участвовали при строительстве в Кремле «Кул Шарифа» и восстановлении Собора Благовещения, — предполагает Камиль Шамильевич. — Здесь население, думаю, так же отреагирует. Это же народный объект. Например, Соборную мечеть в Махачкале строит все население Дагестана. И они в этом деле прилично продвинулись.

Пока никто не говорит, когда начнется и завершится строительство.

— Еще никаких сроков нет. В 2020 году будет более ясная картина, когда проект может быть реализован. Учитывая, что следующий год будет важным для республики (100-летие ТАССР), к этому времени уже сможем определиться с вопросом и начать какую-то работу, — отметила Лилия Галимова.

Фарид Салман руководитель Центра исследований священного Корана и пречистой сунны Соборная мечеть — это попытка перевести на русский язык слово «джамиг» — такие мечети есть в Турции, арабских странах. Это большая, центральная мечеть, в которой выполняются пятничные, праздничные намазы. Большая мечеть в Казани нужна. Но нужно строить с учетом татарских архитектурных особенностей. Сейчас пошла мода строить мечети на аравийский лад — один большой зал, и на этом все заканчивается. Чуть реже — османский стиль. А мечети «Аль-Марджани», Апанаевская сделаны по татарским традициям. Место должно быть в центре города. Можно найти подход к владельцам земли, выкупить участок. Нужно строить сразу основательно большую мечеть в центре — никаких окраин, спальных районов.

