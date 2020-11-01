Главное о коронавирусе на 1 ноября: тяжелых форм COVID-19 стало в два раза больше, в Европе — локдаун

Тяжелых течений заболевания стало больше

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 45 новых случая коронавируса. Таким образом, на утро 1 ноября всего в республике выявили 8 462 случая заражения коронавирусной инфекцией.



Также за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 46 человек, всего с начала эпидемии — 7 532 человека. Умерли 110 человек с начала пандемии.



Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого выполнения предписаний Роспотребнадзора. Он заявил, что на сегодня повторное введение карантина не планируется и планов по переводу школ на дистант «нет и быть не может».



В Татарстане в октябре в 2,3 раза возросла доля тяжелых форм заболевания коронавирусом.



Заболеваемость коронавирусом в Татарстане в октябре выросла в сравнении с предыдущим месяцем на 52%, или на 372 случая.



Фото: Илья Репин

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что сеть медучреждений «Звезда» проводит вместо необходимых ПЦР-исследований экспресс-тесты на антитела к COVID, тем самым вводя в заблуждение людей, которые прибыли из-за рубежа и которым нужно сдать тест на коронавирусную инфекцию в кратчайший срок.

В Нижнекамске возле многопрофильной больницы установили специальную палатку для того, чтобы пациентам было комфортнее ждать свой очереди на обследование на компьютерном томографе.



Депутат Госсовета РТ Альмир Михеев, который болеет коронавирусом уже 3 недели, рассказал, что у него появилась несогласованность команд мозга и движений рук.



Лаборатории оснастят на 1 млрд

За последние сутки в России выявлено 18 665 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 259 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 636 781 человека, а выздоровевших — до 1 225 673 человек.



Зафиксировано 245 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 28 235 человек. В России на сегодняшний день проведено более 61 млн тестов на коронавирус.

Правительство России выделило 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса.

Генпрокуратура пообещала проверить все ковидные стационары на Урале после взрыва кислородных баллонов в больнице. Прокуроры регионов, входящих в Уральский федеральный округ, должны выяснить исполнение нормативов и правил соблюдения мер безопасности.

Фото: Максим Платонов

В Подмосковье с понедельника вводится обязательная самоизоляция для пожилых граждан.

Люди, которые носят очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов



На Урале медиков, бессимптомно болеющих коронавирусом, попросили выйти на работу из-за нехватки врачей, сообщили СМИ.

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко начал работать в коронавирусном госпитале в качестве добровольца.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V» и заболевший COVID-19, считает, что вакцина все-таки работает, так как болезнь он перенес в легкой форме.

Фото: duma.gov.ru

Локдауны возвращаются в Европе

В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 46 071 886 человек, 1 195 418 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 126 361). На второй строчке — Индия (8 184 082), на третьей — Бразилия (5 535 605). Россия на четвертом месте ( 1 636 781), на пятом — Франция (1 412 709).



Больше всего смертей зафиксировано в США (230 556). За ними следуют Бразилия (159 884), Индия (122 111), Мексика (91 753) и Великобритания (46 645 ).



С 5 ноября в Великобритании вводится повторный локдаун. По всей стране будут закрыты пабы, рестораны и все магазины, помимо продуктовых.

Со 2 ноября частичный карантин вводят в Германии и Греции.

Еврокомиссия допустила, что не сможет создать эффективную вакцину от коронавируса.

Фото: najdidevice.ru