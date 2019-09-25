Рустам Минниханов: «Если поселения кончим, кто будет работать с людьми на местах?»

Госсовет РТ: президент против реформы муниципалитетов, дополнительные 13 млрд рублей доходов и пересмотр потребительской корзины

Обновленный татарстанский парламент начал отсчет нового пятилетнего срока с острых моментов в «большой политике» и в государственной системе оказания помощи бедным. И хотя общий фон третьего по счету заседания Госсовета РТ оказался ровным и спокойным, первая острая нота экспромтом прозвучала в словах президента Рустама Минниханова, который дал отпор федеральному эксперименту по ликвидации сельских поселений. Зато министр финансов Радик Гайзатуллин по привычке порадовал депутатов допдоходами, которые обнаружились в конце финансового года. Под занавес парламентарии пересмотрели размер потребительской корзины. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Сегодня в Госсовете Татарстана прошло третье заседание депутатов VI созыва, которое, последовало сразу после оглашения послания президента РТ Рустама Минниханова. Многие из депутатов, конечно же, слушали его вживую, и в кулуарах продолжали звучать комментарии от представителей разных партий. Несмотря на различные политические взгляды, депутаты единодушно сошлись во мнении, что основные тезисы президента оправдали их ожидания. Забота о человеке, возведенная в один из приоритетов в послании президента, убеждает в социальной направленности всей государственной политики.

Вице-спикер Госсовета Татьяна Ларионова отметила, что президент сделал упор на повышение качества и уровня жизни населения, на вопросы здравоохранения и образования, а единоросс Андрей Кондратьев высказал надежду, что республика будет по-прежнему формировать и общероссийские тренды.

Открывая заседание, спикер парламента Фарид Мухаметшин заверил, что Госсовет обеспечит законодательное сопровождение поручений, прозвучавших в президентском послании.

Открывая заседание, спикер парламента Фарид Мухаметшин заверил, что Госсовет обеспечит законодательное сопровождение поручений, прозвучавших в президентском послании

Кадровые назначения

Депутатский зал был снова полон. На табло с результатами голосования было видно, что постоянно работали 95—96 депутатов из 100. Президиум также был в полном составе: спикер и его трое заместителей, а чуть поодаль — президент Рустам Минниханов. На привычных местах в ложах сидели представители правительства и аппарата президента.

Несмотря на то, что первое «учредительное» парламентское заседание с раздачей портфелей уже прошло, кадровые назначения продолжаются. Сегодня депутаты наделили полномочиями вице-премьера и министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова. Кандидата представил парламенту Алексей Песошин, охарактеризовав его как опытного профессионала. К Зяббарову нашлись вопросы лишь у лидера регионального отделения КПРФ Хафиза Миргалимова:

— Как вы собираетесь решать стратегические для каждого субъекта РФ вопросы повышения объемов сельхозпродукции? Планируется ли наращивать производство в республике? И будете ли уделять внимание глубокой переработке продукции? — начал спрашивать коммунист.

Марат Зяббаров ответил, что программы Минсельхозпрода и все лимиты сохраняются.

— Что касается пунктов, намеченных в послании президента, ведем работу с крупными предприятиями-переработчиками по экспорту. У этих организаций тоже есть свои направления, которые они обсуждают с международными компаниями по продвижению татарстанской продукции. Есть предварительные договоренности по экспорту. Их планируем реализовать осенью на выставке в Москве. Министерство продолжает поддерживать крестьянско-фермерские хозяйства, они довольно активно принимают участие в получении грантов. Кроме того, ведем переговоры с крупными инвесторами, будем встречаться с каждым из них индивидуально, заслушивать их предложения и планы, — ответил Зяббаров.

Сегодня депутаты наделили полномочиями вице-премьера и министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова

С этого дня новый министр может приступить к формированию собственной команды заместителей, говорили депутаты в кулуарах. Неизвестно, сохранит ли свой пост первый замминистра Николай Титов.

Вслед за этим в быстром темпе депутаты утвердили кандидатуру нового главы «Татмедиа» Айдара Салимгараева и реструктуризацию Минсвязи с передачей ему функций по развитию цифровизации. Премьер-министр Алексей Песошин заявил, что дальнейшее развитие экономики и социальной сферы зависит от эффективности системы государственного и муниципального управления, которые на современном этапе требуют изменений.

— В Татарстане применяется значительное количество государственных и ведомственных информационных систем в различных сферах и отраслях жизнедеятельности. Для успеха реализации «Стратегии 2030» в республике необходимо опережающее внедрение цифровых технологий в реальном секторе экономики, государственном управлении. Для обеспечения реализации нацпроекта «Цифровая экономика», решения задач по цифровой трансформации и выстраивания эффективного государственного и муниципального управления в республике необходима реорганизация, — пояснил премьер-министр.

Таким образом, с сегодняшнего дня ведомство называется Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Алексей Песошин заявил, что дальнейшее развитие экономики и социальной сферы зависит от эффективности системы государственного и муниципального управления, которые на современном этапе требуют изменений

Президентская нота протеста

На общем спокойном фоне слушаний первая «нота протеста» экспромтом прозвучала в словах президента Рустама Минниханова, который, несмотря на двухчасовое выступление, продолжал внимательно следить за ходом сессии. Председатель парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин вынес на утверждение «технический» законопроект «О внесении изменений в закон РТ «О местном самоуправлении». Представляя его, он пояснил, что отныне в стране вводится новый вид муниципального образования на селе — округ.

— Это одноуровневая модель местного самоуправления, которая исключает в своей структуре сельские поселения, — сообщил он, предложив принять его сразу в трех чтениях.

Некоторые депутаты попытались вникнуть в суть преобразования, спросив, чем отличается муниципальный округ от городского округа, и не получили ясного ответа.

— Да, не очень понятно, — согласился спикер Госсовета.

И возможно, тема так и ушла бы в законодательный оборот, если бы не вмешался президент Татарстана. После детальных расспросов Рустам Минниханов выяснил, что речь действительно идет о ликвидации сельских поселений как аналога сельсовета, а жители многочисленных сел и деревень вынуждены будут искать поддержки лично у главы муниципалитета. Председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин подтвердил его подозрения, заявив, что в порядке эксперимента реформа проводится в Пермском крае, а сама реформа есть не что иное, как «узаконивание начала развала муниципальных образований».

— Поселение — это наиболее правильная форма муниципалитета, потому что люди могут дойти до власти, — заявил Минниханов. — Если мы это сделаем (ликвидируем поселения — аналога сельсовета, — прим. ред.), то это не совсем правильно. Если поселения кончим, кто будет работать с людьми на местах? Это непродуманный документ. Пусть нас накажут за то, что мы с этим законом не согласны, пусть в суд подадут, — высказался он на заседании парламента.

В результате Госсовет Татарстана не согласился с принятием федеральной инициативы и отложил принятие законопроекта «О внесении изменений в закон о местном самоуправлении в РТ».

Госсовет Татарстана не согласился с принятием федеральной инициативы и отложил принятие законопроекта «О внесении изменений в закон о местном самоуправлении в РТ»

Заначка министра финансов почти на 13 млрд рублей

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин сгладил напряжение в зале, обрадовав, что в бюджет поступят почти 13 млрд рублей, собранные с высоких налоговых отчислений. Он сообщил, что доходная часть бюджета этого года увеличится на 12,9 млрд рублей, а расходная — только на 9,3 млрд рублей. Оставшуюся часть этих денег Минфин планирует направить на текущие расходы и погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений, включая их материально-техническое оснащение. Общий объем дохода бюджета РТ за 2019 год прогнозируется свыше 275 млрд рублей, расход превысит 295 млрд. Дефицит бюджета уменьшился и составит 19,4 млрд рублей.

Услышав эти суммы, депутаты поинтересовались, как будет закрываться дефицит, какие меры предпримет Минфин, чтобы гарантировать те расходы, которые не обеспечивают бюджетные средства. Гайзатуллин ответил, что суммы дефицита бюджета будут полностью обеспечены деньгами за счет остатков на начало года. Кроме того, министр рассказал, что 25 млрд рублей в этом году направляют на нацпроекты, из них более 18 млрд рублей — из федерального бюджета, уже освоено свыше 13 млрд рублей.

Руководитель ведомства пояснил присутствующим, почему в этом году пропорции софинансирования нацпроектов из федеральной казны и бюджета РТ составили соответственно 70% и 30%, хотя доля Татарстана должна составлять 19% — для каждого региона установлен свой объем участия в финансировании. Такой перекос произошел от того, что у республики есть программы, которые она уже реализовывала до объявления нацпроектов и которые в них вошли. Суммы по нацпроектам по 2020 году сейчас прорабатываются. Снижение расходов в 2019 году в социальной политике на 670 млн рублей связано с тем, что снизилось число получателей льгот от первоначально запланированного более, чем на 5 тыс. человек.

После выступления министра финансов Леонид Якунин заявил, что Комитет по бюджету, налогу и финансам, который он возглавляет, проверил и подтвердил правомерность объявленных цифр.

— В результате увеличиваются расходы по более важным направлениям. Предусматриваются софинансирование и капитальные вложения в объекты госсобственности в отраслях здравоохранения, культуры; выплаты с рождением первого ребенка; государственная поддержка малого и среднего бизнеса; модернизация инфраструктуры общего образования, финансирование нацпроектов. На 2020 год запланировано доходов на 234 млрд рублей, расходов — на 239 млрд рублей, на 2021 год — 239 млрд рублей и 245 млрд рублей соответственно, — отметил Леонид Якунин.

На 2020 год запланировано доходов на 234 млрд рублей, расходов — на 239 млрд рублей, на 2021 год — 239 млрд рублей и 245 млрд рублей соответственно, — отметил Леонид Якунин

Как поднять из бедности пенсионеров

Татарстанские депутаты фракций «Единая Россия» и КПРФ войдут в состав рабочей правительственной группы по изменению республиканского закона о потребительской корзине, который не пересматривался в Татарстане 4 года подряд.

С подобной инициативой выступил сегодня зампредседателя комитета по социальной политике Артем Прокофьев от КПРФ. Необходимость живого участия депутатов в пересмотре закона он объяснил тем, что Татарстан занимает последнее место среди регионов ПФО по величине прожиточного уровня пенсионера, который зависит от потребительской корзины. Сегодня минимальный прожиточный уровень в Татарстане составляет 7 900 рублей.

— Ниже нас (Татарстана) только Нижегородская область, но и они в этом году нас обойдут. Тогда мы окажемся в самом низу, — заявил Артем Прокофьев. — Таким образом, только Удмуртия на 4 года сохранила показатель [потребительской корзины] без изменений с 2017 года.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин уточнил у присутствующего премьер-министра Алексея Песошина, согласен ли он «с такой оценкой, что мы окажемся последними в ПФО» и что «это не красит правительство»? Песошин дал утвердительный ответ. Отметим, что это касается 70 тысяч пенсионеров. В результате парламентарии утвердили величину прожиточного минимума пенсионера в Татарстане. В следующем году его размер составит 8 232 рубля.