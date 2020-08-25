Работников КЗСК Евгении Даутовой переведут на КЗСК Валерия Шадрина

«Промтех» впервые отчитался по ситуации с КЗСК

К президенту с отчетом об испытательном сроке

В запутанной эпопее вокруг банкротства одного из крупных отечественных производителей специальных герметиков, похоже, наступает поворотный момент. Подмосковная промышленная корпорация «Промтех», подписавшая в сентябре прошлого года соглашение о восстановлении деятельности непрофильного для нее КЗСК в условиях конкурсного производства, готовится его пролонгировать его действие с Минпромторгом Татарстана. И, хотя источники «Реального времени» утверждают, что стратегическое партнерство с бизнес-группой оборонного магната Валерия Шадрина было заключено на 3 года, все-таки претендента на управление активами казанской спецхимии все же пригласили отчитаться об прохождении им «испытательного срока».

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», в повестке которого значился и вопрос о ситуации на Казанском заводе синтетического каучука. Пожалуй, впервые за почти три года с момента банкротства КЗСК и краха связанного с ним «Спурт-банка», ему посвятили особое внимание.

Правда, к этой острой теме подошли почти в самом конце, вечером, около 17 часов. К тому моменту президент вынужден был покинуть заседание из-за необходимости участвовать в видеоконференции с Москвой. Так что отчет принимал оставшийся в зале премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Полтора года назад ситуация на КЗСК была прискорбной, но зашла на процессинг компания «Промтех», — кратко предварил он выступление исполнительного директора КЗСК Дениса Чернышова. Добавим, что сам гендиректор «Промтеха» Валерий Шадрин приехать не смог, так как участвует в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в подмосковной Кубинке. Алексей Контуров, назначенный недавно гендиректором КЗСК (казанской структуры «Промтеха»), находился в зале, хотя изначально он готовился к отчету. Но в последний момент переиграли в пользу федерального топ-менеджмента.

Гендиректор «Промтеха» Валерий Шадрин приехать не смог, так как участвует в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в подмосковной Кубинке. Фото khabkrai.ru

Оборонная промышленность едва не «встала» после краха КЗСК

Денис Чернышов с первых минут отметил значимость КЗСК для оборонной промышленности. «Сейчас КЗСК является уникальным предприятием, которое специализируется на выпуске тиоколов, латексов. полиэфиров, герметиков. Завод исторически обеспечивал ОПК специальными герметиками для авиации, двигателестроения, боеприпасов. Доля поставок КЗСК была не сильно большая, но была уникальна и, как показала жизнь, ничем не заменима», — сообщил он.

Отметим, что доля ГОЗ в структуре КЗСК действительно, минимальна, но зато без нее невозможен выпуск ОПК. 28 апреля 2018 года завод был включен в перечень стратегических предприятий РФ, напомнил Чернышов, но это не помогло ему избежать банкротства.

«В последние годы завод переживает непростые времена, при том что он был включен в сводный реестр. В 2019 году был признан банкротом, открыто конкурсное производство, что фактически остановило завод. Завод не смог вести финансово-хозяйственную деятельность. В ОПК назрели достаточно серьезные проблемы. В сентябре 2019 года между правительством РТ, конкурсным управляющим и холдингом «Промтех» была достигнута договоренность о восстановлении производственной деятельности на КЗСК для обеспечения предприятий ОПК продукцией специального назначения», — рассказал он предысторию прихода «Промтеха» в Татарстан.



Завод исторически обеспечивал ОПК специальными герметиками для авиации, двигателестроения, боеприпасов

По его словам, первоначально работа была организована на основе процессинга, т. е. на давальческой схеме поставок.

«За 10 месяцев работы удалось полностью восстановить производственные цеха завода, обеспечивать предприятия ОПК необходимой продукцией в рамках ГОЗ. Закрыли полностью потребности судостроительных заводов «Севмаш», «Адмиралтейские верфи», «Звездочка», «Амурский судостроительный завод». Идут поставки на крымский судоремонтный завод Минобороны РФ», — перечислил он потребителей продукции.

Он сакцентировал внимание на том, что КЗСК в этом году сумел устранить дефицит в поставках специальных герметиков для «Вертолетов России», пороховые заводы полностью обеспечены полисульфидными олигомерами для производства ракет и боеприпасов. Иначе говоря, с остановкой КЗСК едва не остановилась оборонная промышленность РФ. Правда, за несколько лет «неритмичной работы» КЗСК рынок заполнился китайскими герметиками, признал он.

КЗСК в этом году сумел устранить дефицит в поставках специальных герметиков для «Вертолетов России», пороховые заводы полностью обеспечены полисульфидными олигомерами для производства ракет и боеприпасов

КЗСК умер? Да здравствует КЗСК!

Сейчас «Промтех» продолжает работать на давальческой схеме поставок на КЗСК, взяв в аренду мощности и здания предприятия. «Сегодня при поддержке Минпромпромторга РТ решены организационно-технические вопросы по снабжению предприятия энергоресурсами. Они оплачиваются полностью и своевременно. Текущая заработная плата выплачивается полностью и своевременно», — сообщил Чернышов. По его словам, есть дорожная карта по наращиванию объемов производства и программа по модернизации самого завода, но никакой конкретики не прозвучало.

Главная новость прозвучала в финале выступления. Он сообщил о переименовании АО «Синтез» в АО «КЗСК», о чем в начале августа писало «Реальное время». «Для сохранения преемственности технологий предприятие «Синтез» в июле было переименовано в АО «КЗСК» и встало на налоговый учет в РТ. Сейчас оформляются лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химических объектов, лицензия на право работы с радиационными источниками. После оформления лицензий весь персонал КЗСК будет переведен на новое предприятие», — объявил он. Еще более впечатляющим оказалось решение «о размещении на территории КЗСК промышленной установки по выпуску метилхлорсиланов для отработки технологии получения силиконовых мономеров».

Иначе говоря, установка, ради которой Евгения Даутова полезла в долги ВЭБ.РФ, просто переносится на старый завод. И по результатам будет принято решение о целесообразности увеличения мощности и поставок на экспорт.

«По большому счету все спорные вопросы, которые были, критические вопросы по загрузке предприятия, они закрыты действующей командой», — резюмировал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«По большому счету все спорные вопросы, которые были, критические вопросы по загрузке предприятия закрыты действующей командой», — резюмировал Алексей Песошин. Фото tatarstan.ru

Из авиации — в спецхимию

Корпорация «Промтех» специализируется на разработке и изготовлении авиационных систем, объединяя под своим крылом пять резидентов «ОЭЗ Дубна» («ПРОМТЕХ-Дубна», «ОКБ «Аэрокосмические системы», «Промтех-сервис», Дубненский кабельный завод и Дубненский завод коммутационной техники). «Промтех» позиционирует себя как независимый разработчик бортовых кабельных систем, в том числе для таких самолетов, как Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Согласно сообщению компании, недавно «Промтех» завершил работу по созданию в подмосковной ОЭЗ полного цикла производства кабельной продукции для авиационной отрасли России. Инвестиции в проекты корпорации составляют более 6 млрд, отмечала недавно занимавшая тогда пост министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова. По большому счету, «Промтех» заточен на авиацию, нежели на химию. Однако в самой компании объясняли интерес к новой отрасли тем, что используют компоненты в своем производстве.

Напомним, что в конце июня корпорация «Промтех» зарегистрировала новую компанию АО «КЗСК», которое стало правопреемником АО «Синтез». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «КЗСК» является на 100 процентов дочерним предприятием корпорации «Промтех», а ее генеральным директором назначен Алексей Контуров. При этом переименование компании оказалось не просто технической процедурой. Одновременно с этим АО «КЗСК» встало на налоговый учет в МРИ ФНС №4 по Татарстану, тогда как АО «Синтез» находилось на учете в Ярославской области. Вероятно, что преобразование «Синтеза» в КЗСК и потребовало «переподписания» соглашения с Минпромторгом Татарстана.

АО «КЗСК» является на 100 процентов дочерним предприятием корпорации «Промтех», а ее генеральным директором назначен Алексей Контуров. Фото elitat.ru

Долги по зарплате остались прежними: 62—65 млн

Впрочем, остается открытым вопрос — условия «аренды» КЗСК остаются прежними или изменятся? По словам источников «Реального времени», до сих пор «Синтез» работал на давальческой схеме переработки поставляемого на КЗСК сырья. При этом «Синтез» оставался единственным давальцем КЗСК, ограничивая его в расширении круга сотрудничества с другими давальцами. Это значит, что казанский завод в течение 2019—2020 годов получал минимальный фиксированный доход — в пределах 500 тысяч рублей за переработку одной тонны сырья. «Сливки» доставались «Промтеху», который зарабатывал на продаже готовой продукции.

Источники утверждают, что конечная цена на специальные промышленные герметики для ОПК выросла в несколько раз, что вызвало недовольство у исполнителей ГОЗа. С другой стороны, доля ГОЗа в структуре заказов КЗСК минимальна — около 5—10%. «На мой взгляд, за первый год работы «Промтеха» подвижек к лучшему не произошло, осталось как есть. Как были долги по зарплате в пределах 62—65 млн рублей работникам, так и осталось. Разве трудно погасить? Нет! Если бы предприятию разрешили работать с несколькими давальцами, то и доход был бы выше, и долги бы закрыли. А сейчас людей пустили по кругу: с исполнительными листами гоняют снова в прокуратуру», — рассказал собеседник «Реального времени».

Источник уверен, что объемы переработки сырья оказались намного ниже, чем в 2017—2018 годах. «Взять в полноценную аренду мощности КЗСК ему мешает отсутствие у «Синтеза» специальной лицензии Ростехнадзора, поэтому давалец работает по лицензии КЗСК. Чуда не произошло, и не могло быть — взять рынок спецхимии нахрапом трудно», — заключил он.

Источник уверен, что объемы переработки сырья оказались намного ниже, чем в 2017—2018 годах

ВЭБ.РФ попросил еще полгода

Почти одновременно с предстоящей пролонгацией соглашения с промтеховской КЗСК продлили срок конкурсного производства на заводе КЗСК. Вчера арбитражный суд Татарстана рассмотрел в отсутствии представителей арбитражного управляющего ходатайство о предоставлении нового срока — до 24 февраля 2021 года. Об этом намерении «Реальное время» сообщило еще в начале августа. Таким образом, общий срок финансового оздоровления КЗСК, признанного стратегическим предприятием РФ, переваливает за три с половиной года.

Как пояснил «Реальному времени» помощник конкурсного управляющего, суду были указаны три причины. Во-первых, необходимость оспаривания сделок для возврата имущества в конкурсную массу КЗСК. Во-вторых, без этого невозможно сформировать имущественный комплекс должника. В-третьих, не начата процедура продажи имущества. Он напомнил, что в реестре кредиторов третьей очереди включены требования на 5,8 млрд рублей, из них на ВЭБ.РФ приходится 3,4 млрд рублей. А инвентаризационная стоимость — 2,9 млрд рублей. ВЭБ.РФ, на который приходится около 70% голосов, поддержал это ходатайство.

«Пока не завершился процесс оспаривания подозрительных сделок, конкурсное производство не может быть завершено, поскольку данная норма предусмотрена законом о банкротстве», — сообщили в госкорпорации.

Точного срока окончания банкротства на КЗСК пока не называют. Общий срок финансового оздоровления КЗСК, признанного стратегическим предприятием РФ, переваливает за три с половиной года.