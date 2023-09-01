Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России продолжит поддерживать Татарстан по всем направлениям

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел в Казани встречу с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, который заверил, что правительство страны продолжит поддерживать республику по всем направлениям. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, научно-образовательные и туристические проекты.

Дмитрий Чернышенко обратил внимание, что Татарстан показывает устойчивый экономический рост. Республика находится на втором месте в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив и замыкает топ-10 субъектов в России по абсолютным объемам частных инвестиций.

— Уровень достижения плановых показателей по проектам кураторства Приволжского федерального округа в регионе — 97,4%, это выше, чем в среднем в ПФО, — заявил Дмитрий Чернышенко, курирующий округ.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Вице-премьер считает, что на качестве жизни тысячи татарстанцев положительно скажется новая трасса М-12. Она же должна поспособствовать росту экономики Татарстана и выполнению поставленным президентом России Владимиром Путиным задач по национальным проектам.

Рустам Минниханов поблагодарил правительство России за поддержку Татарстана, в том числе за вклад в поддержку образовательной системы, и попросил Дмитрия Чернышенко передать слова благодарности президенту, сообщает прессс-служба раиса республики.

— В республике по всем направлениям работа идет, и я уверен, что те задачи, которые поставлены перед нами руководством страны, правительством Российской Федерации, — Татарстан выполнит и перевыполнит, — заявил Рустам Минниханов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Он также рассказал вице-премьеру, что республика активно участвует в проектах, связанных с поддержкой специальной военной операции. Татарстан помогает семьям военнослужащих, и предприятиям, выполняющим гособоронзаказ.

Напомним, Дмитрий Чернышенко прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. В Иннополисе он поздравил учеников лицея с Днем знаний и провел для них фиджитал-урок. Позже в Казани он вместе с Рустамом Миннихановым осмотрел новое общежитие КНИТУ-КАИ.

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Татьяна Демина