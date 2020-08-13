Казанский экстрим-парк «Урам» потянул на 367 миллионов
Строительные работы в одном из крупнейших экстрим-парков подходят к завершению
Как выяснило «Реальное время», возведение казанского экстрим-парка «Урам» под мостом «Миллениум» обойдется бюджету в 366,95 млн рублей. Тендер выиграло ГУП РТ «Татлизинг», обойдя компанию Павла Карабанова «Аркада Строй Универсал». Эксперты уверены, что самый большой в России парк подобного рода привлечет огромную аудиторию и даст мощный толчок развитию экстремальных видов спорта в республике. Какие работы сейчас ведутся на объекте компании Legato Sports Architecture, когда планируется открытие и какие соревнования пройдут первыми — подробности в нашем материале.
Скейт-парк за 44 миллиона и 60 миллионов на малые архитектурные формы
Как выяснило «Реальное время», строительные работы в экстрим-парке «Урам» подходят к концу.
— Осталось доукомплектовать МАФы — урны, скамейки. Также осталось закончить павильон площадью порядка 100 квадратных метров, в котором будут размещены медпункт и общественные уборные. Все основные работы — коммуникации, озеленение, установка оборудования — в парке уже завершены. К соревнованиям все должно быть укомплектовано, — сообщили в пресс-службе ГИСУ РТ.
Тендер на строительство парка был объявлен 29 июля. Максимальная цена контракта составляла 368,8 млн рублей, источник финансирования — бюджет республики Татарстан.
Место строительства в материалах тендера не указано, однако, исходя из приложенных схем распределения наружных сетей водоснабжения, связи и других коммуникаций, а также описания сметы, можно сделать вывод, что речь идет именно об экстрим-парке «Урам» под «Миллениумом».
Согласно материалам тендера, на территории «Открытого спортивно-молодежного парка в Казани» должен разместиться стритбольный парк стоимостью 9,1 млн рублей; площадка для паркура за 13,5 млн рублей; площадка для воркаута за 6,2 млн рублей и памп-трек для начинающих за 13,3 млн рублей.
Дороже всего (43,9 млн) обойдется бетонный скейт-парк, чуть дешевле (39,4 млн) стоит возведение эир-парка, затрат в 27,3 млн рублей требует асфальтовый памп-трек, а на тренинг-парк, согласно смете, должно уйти 20,1 млн рублей.
Одна из самых затратных статей (60,7 млн рублей) — малые архитектурные формы (МАФ), которые включают в себя не только урны и скамейки, но и специальные объекты для катания. Озеленение потребует 12,7 млн рублей, а установка Wi-Fi и системы трансляции — 5,5 млн рублей.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Победитель определился 7 августа, им стал ГУП РТ «Татлизинг», предложивший цену контракта 366,9 млн рублей. Впрочем, победитель N2 — компания «Аркада Строй Универсал» — предлагал свои услуги за ту же сумму.
«К соревнованиям все должно быть укомплектовано»
В День молодежи, 27 июня, прошел тест-драйв экстрим-парка. Тестовые заезды были организованы без зрителей и при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. Также площадку посетил президент республики Рустам Минниханов.
Тогда же стало известно, что для казанцев и гостей города экстрим-парк откроется «летом, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка и завершатся все технические, подготовительные и пусконаладочные работы».
Попытки «Реального времени» выяснить, когда ждать официального открытия «Урам», учитывая, что лето подходит к концу, а на сентябрь уже анонсированы первые соревнования на площадке экстрим-парка, не увенчались успехом.
Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Министерства молодежи РТ, дата официального открытия экстрим-парка до сих пор не определена. Не внесли ясности и в компании Legato Sports Architecture, которая занималась созданием парка. Между тем на площадке скоро должны пройти чемпионат России по скейтбордингу и Всероссийские уличные игры Urban Games 2020.
«Развитие экстремальных видов спорта долгое время пребывало в стагнации»
На сегодняшний день «Урам» является самым большим экстрим-парком на территории России — его площадь составляет 4,2 Га. Кроме Legato Sports Architecture в проектировании принимали участие профессиональные спортсмены-экстремалы, которые тестировали трассы и подсказывали, что нужно сделать, чтобы трассы были максимально удобными.
«Реальное время» поинтересовалось у экспертов, насколько высоким был запрос на появление такого объекта в Казани и способен ли он привлечь большую аудиторию.
По словам Павла Антонова, один только скейтбординг (а площадка рассчитана не только на него) является одним из самых массовых видов спорта в мире, так что «аудитория точно будет очень большой».
— На соревнования в сентябре уже подали заявку участники из других регионов — Самарской области и Пермского края. Скейтпарк подходит для проведения международных соревнований, поэтому с радостью готовы принять даже участников из других стран, если эпидемиологическая ситуация позволит, — комментирует президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта РТ.
В свою очередь глава Федерации велосипедного спорта РТ (к ней относятся, например, BMX-райдеры) Лилия Закирова признается, что еще не успела оценить казанский экстрим-парк, но рассчитывает ознакомиться с площадкой в сентябре.
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