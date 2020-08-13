Казанский экстрим-парк «Урам» потянул на 367 миллионов

Строительные работы в одном из крупнейших экстрим-парков подходят к завершению

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», возведение казанского экстрим-парка «Урам» под мостом «Миллениум» обойдется бюджету в 366,95 млн рублей. Тендер выиграло ГУП РТ «Татлизинг», обойдя компанию Павла Карабанова «Аркада Строй Универсал». Эксперты уверены, что самый большой в России парк подобного рода привлечет огромную аудиторию и даст мощный толчок развитию экстремальных видов спорта в республике. Какие работы сейчас ведутся на объекте компании Legato Sports Architecture, когда планируется открытие и какие соревнования пройдут первыми — подробности в нашем материале.



Скейт-парк за 44 миллиона и 60 миллионов на малые архитектурные формы

Как выяснило «Реальное время», строительные работы в экстрим-парке «Урам» подходят к концу.

— Осталось доукомплектовать МАФы — урны, скамейки. Также осталось закончить павильон площадью порядка 100 квадратных метров, в котором будут размещены медпункт и общественные уборные. Все основные работы — коммуникации, озеленение, установка оборудования — в парке уже завершены. К соревнованиям все должно быть укомплектовано, — сообщили в пресс-службе ГИСУ РТ.



Тендер на строительство парка был объявлен 29 июля. Максимальная цена контракта составляла 368,8 млн рублей, источник финансирования — бюджет республики Татарстан.



Место строительства в материалах тендера не указано, однако, исходя из приложенных схем распределения наружных сетей водоснабжения, связи и других коммуникаций, а также описания сметы, можно сделать вывод, что речь идет именно об экстрим-парке «Урам» под «Миллениумом».



Согласно материалам тендера, на территории «Открытого спортивно-молодежного парка в Казани» должен разместиться стритбольный парк стоимостью 9,1 млн рублей; площадка для паркура за 13,5 млн рублей; площадка для воркаута за 6,2 млн рублей и памп-трек для начинающих за 13,3 млн рублей.



Строительные работы в экстрим-парке «Урам» подходят к концу. Фото Максима Платонова

Дороже всего (43,9 млн) обойдется бетонный скейт-парк, чуть дешевле (39,4 млн) стоит возведение эир-парка, затрат в 27,3 млн рублей требует асфальтовый памп-трек, а на тренинг-парк, согласно смете, должно уйти 20,1 млн рублей.



Одна из самых затратных статей (60,7 млн рублей) — малые архитектурные формы (МАФ), которые включают в себя не только урны и скамейки, но и специальные объекты для катания. Озеленение потребует 12,7 млн рублей, а установка Wi-Fi и системы трансляции — 5,5 млн рублей.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Победитель определился 7 августа, им стал ГУП РТ «Татлизинг», предложивший цену контракта 366,9 млн рублей. Впрочем, победитель N2 — компания «Аркада Строй Универсал» — предлагал свои услуги за ту же сумму.



«К соревнованиям все должно быть укомплектовано»

В День молодежи, 27 июня, прошел тест-драйв экстрим-парка. Тестовые заезды были организованы без зрителей и при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. Также площадку посетил президент республики Рустам Минниханов.



Тогда же стало известно, что для казанцев и гостей города экстрим-парк откроется «летом, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка и завершатся все технические, подготовительные и пусконаладочные работы».

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Министерства молодежи РТ, дата официального открытия экстрим-парка до сих пор не определена. Фото Максима Платонова

Попытки «Реального времени» выяснить, когда ждать официального открытия «Урам», учитывая, что лето подходит к концу, а на сентябрь уже анонсированы первые соревнования на площадке экстрим-парка, не увенчались успехом.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Министерства молодежи РТ, дата официального открытия экстрим-парка до сих пор не определена. Не внесли ясности и в компании Legato Sports Architecture, которая занималась созданием парка. Между тем на площадке скоро должны пройти чемпионат России по скейтбордингу и Всероссийские уличные игры Urban Games 2020.



«Развитие экстремальных видов спорта долгое время пребывало в стагнации»

На сегодняшний день «Урам» является самым большим экстрим-парком на территории России — его площадь составляет 4,2 Га. Кроме Legato Sports Architecture в проектировании принимали участие профессиональные спортсмены-экстремалы, которые тестировали трассы и подсказывали, что нужно сделать, чтобы трассы были максимально удобными.



«Реальное время» поинтересовалось у экспертов, насколько высоким был запрос на появление такого объекта в Казани и способен ли он привлечь большую аудиторию.



— Город и республика крайне остро нуждалась в этой площадке, — считает президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта РТ Павел Антонов. — Развитие экстремальных видов спорта, в частности скейтбординга, долгое время пребывало в стагнации. Спортсмены катались на улицах, почти не развиваясь профессионально. С большой долей вероятности появившаяся площадка даст взрывной рост татарстанским молодым спортсменам.

По словам Павла Антонова, один только скейтбординг (а площадка рассчитана не только на него) является одним из самых массовых видов спорта в мире, так что «аудитория точно будет очень большой».



— На соревнования в сентябре уже подали заявку участники из других регионов — Самарской области и Пермского края. Скейтпарк подходит для проведения международных соревнований, поэтому с радостью готовы принять даже участников из других стран, если эпидемиологическая ситуация позволит, — комментирует президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта РТ.



В свою очередь глава Федерации велосипедного спорта РТ (к ней относятся, например, BMX-райдеры) Лилия Закирова признается, что еще не успела оценить казанский экстрим-парк, но рассчитывает ознакомиться с площадкой в сентябре.



— В сентябре в парке «Урам» пройдут Urban Games, тогда мы все посмотрим и оценим, насколько эта площадка походит для BMX-фристайла. Замечу, что такие соревнования ранее уже проходили на площадке в Альметьевске, и могу сказать, что она очень высокого уровня. А по поводу Казани пока ничего не могу сказать — нам еще предстоит познакомиться, — резюмировала Лилия Закирова.