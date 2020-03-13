«Нас немало, и мы за единство»: Татарстан призвал Путина гарантировать исполнение Конституции

Госсовет Татарстана поддержал поправки в Конституцию и призвал президента России взять на личный контроль проблему сохранения родных языков в национальных регионах

В отличие от коллег из других регионов, дружно и в едином порыве принявших предлагаемые поправки в Конституцию, татарстанские парламентарии накануне подняли целый ряд возникших в связи с этим вопросов. В ходе живой политической дискуссии прозвучали сенсационные заявления о пути, по которому Татарстан поведет работу по сохранению и развитию национальных языков в частности и прав отличных от «государствообразующего» народов России в целом. «Я обычно сижу и молчу, но сегодня не мог не выступить», — признался Государственный Советник Минтимер Шаймиев и призвал истеблишмент Татарстана стать «маяком» в вопросах развития образования на национальных языках. При этом, отчаявшись, видимо, искать справедливости в федеральном правительстве, республика решила обратиться по этому поводу напрямую к Владимиру Путину.

Конституция России переживает самую масштабную реформу

Ключевым вопросом повестки вчерашнего заседания Госсовета РТ стало внесение поправок в Конституцию России, предложенных президентом Владимиром Путиным. Инициатором обсуждения закона «О поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» стал председатель комитета ГС РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

— Нынешняя конституционная реформа — самая масштабная с 1993 года. Внесенные поправки являются актуальными и своевременными. Прошла широкая общественная дискуссия, обсуждение в Госдуме РФ, и логичным продолжением стала бы наша единогласная поддержка предложенных изменений. Прошу коллег поддержать закон о поправках к Конституции, — обратился он к собравшимся и перечислил изменения, которые предлагается внести в основной закон. В частности, он упомянул установление МРОТ не ниже прожиточного минимума, обязательную индексацию пенсий, провозглашение детей важнейшим приоритетом государственной политики страны, а также приоритет Конституции над требованиями международных договоров и решений международных органов.

— Этот документ имеет полное право на жизнь, и его смело можно выносить на всенародное голосование, — прокомментировал спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. — Думаю, и российские граждане понимают ответственный период и усилия президента, направленные на социальные вопросы, а также укрепление государственности внутри страны и самой государственности. Плюс есть внешние вопросы, связанные с непростой ситуацией, внешнеполитической обстановкой. Конечно, поправки должны быть поддержаны самими гражданами, равно как и депутатами действующего парламента нашей страны.

Рустам Минниханов призвал «поддержать те изменения, которые внесены в Конституцию». Фото tatarstan.ru

В ходе заседания к депутатам обратился и президент республики Рустам Минниханов, призвавший «поддержать те изменения, которые внесены в Конституцию». Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев также одобрил изменения в основной закон: «Хорошо, что в Конституцию вносятся назревшие поправки»:

— Внося и в целом поддерживая эти предложения и поправки, мы должны думать о том, как сделать так, чтобы эти поправки работали лучше — с учетом многонациональности, многоконфессиональности Российской Федерации.



В результате обсуждения из 86 депутатов «за» изменения проголосовали 78 человек, один высказался «против», семеро — воздержались.

«Нас немало, и мы за единство, за то, чтобы всем жилось хорошо»



Тем временем председатель комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин вынес на повестку дня обращение татарстанских депутатов к Владимиру Путину по вопросам языковой политики.

— В процессе обсуждения основного вопроса [о поправках к Конституции] депутатами нашего комитета была высказана озабоченность в части ситуации, сложившейся в языковой сфере. Мы знаем, что усиливается конституционная защита сохранения и развития родных языков, и в связи с этим необходимо принять это во внимание, — обосновал он свое предложение.

Инициативу депутата поддержали президент РТ Рустам Минниханов, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Первый президент республики отметил: «Странно задавать любые вопросы о том, где и как не срабатывают государственные стандарты по образованию и вообще обучению на родных языках (а его конституционно гарантируют). Мы должны сегодня поддержать предложение о подготовке хорошего обращения именно к президенту как к гаранту Конституции. Мы должны показать пути как люди, которые испытывают все непосредственно на себе».

Шаймиев выступил с внушительным докладом, посвященным сохранению и развитию родных языков. Фото tatarstan.ru

Шаймиев выступил с внушительным докладом, посвященным сохранению и развитию родных языков, и призвал работать в этом направлении с федеральными властями:

— Нас немало, и мы за единство, за то, чтобы всем жилось хорошо. Мы на самом высоком уровне готовы рассматривать все накопившиеся проблемы в национальных республиках по сохранению родных языков, как и то, что не доделывается. У нас есть материал, доказательная база, а также [понимание того], что нужно делать во благо успешного развития нашей страны, — заявил Минтимер Шаймиев. — Также есть предложение: создать постоянно действующую комиссию из авторитетных людей в ее составе — по проблемам образования, сохранения и изучения родного языка.

Мы должны быть маяком в этом деле. И не ради того, чтобы отличиться, а чтобы, имея те наши интеллектуальные силы, которые у нас есть, их использовать. Поизучайте историю получше: та работа и та роль татар… В данном случае не побоюсь [так сказать], потому что больше всего сделали мы в ликвидации безграмотности. Чего только не было в послереволюционное время! <...>

Хочу закончить теми чувствами… Много было выступлений — и по поправкам. Но если ни вы, ни мы не будем об этом говорить, то кто же тогда? <...> Мы знаем, что мы — единый народ, многонациональный, многоконфессиональный, — подчеркнул госсоветник.



Само обращение к главе государства готовилось параллельно с заседанием Госсовета: Фарид Мухаметшин попросил нескольких депутатов удалиться в отдельный кабинет, чтобы составить документ. По завершении работы обращение было представлено Рустаму Минниханову:

— Я посмотрел обращение, оно достойное, все в рамках Конституции, в рамках федерального закона и никаких вопросов нет. Тема очень важная для страны. Как сказал Митимер Шарипович, тема по языкам была, и нам самим надо этим системно заниматься — и с федеральным центром, и у себя, — выступил президент Татарстана. — Также я целиком поддерживаю идею создания группы или комитета [по родным языкам].

Депутаты Госсовета РТ указывают на «недостаточную нормативную проработку и обеспечение прямых конституционных гарантий», касающихся такой чувствительной сферы, как языковая политика. Фото tatarstan.ru

Обращение к Путину

В подготовленном обращении депутаты Госсовета РТ указывают на «недостаточную нормативную проработку и обеспечение прямых конституционных гарантий», касающихся такой чувствительной сферы, как языковая политика.

— До сих пор не приняты анонсированные новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. В имеющихся проектах указанных стандартов положения, касающиеся родных языков, остаются весьма размытыми. Требования к предметным результатам разработаны ко всем учебным предметам, кроме родных языков и литературы, а также государственных языков республик. Более того, государственные языки в образовательных стандартах по статусу оказываются ниже иностранных, так как два иностранных языка являются обязательными к изучению, а государственные языки республик — нет. Эти и ряд других проблемных вопросов не решаются длительное время, — обращаются к президенту России депутаты.

В этой связи депутаты предложили усилить ответственность федеральных государственных органов за надлежащее исполнение положений Конституции. Также авторы документа обратили внимание на то, что, согласно поправкам, государство берет на себя «дополнительные обязательства по защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей, гарантируя сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

— Полагаем, что конституционные поправки, рассмотренные при активном участии экспертов и широкой общественности, потребуют системного законодательного и подзаконного регулирования как на федеральном, так и на региональном уровне. Обращаемся к вам как гаранту Конституции Российской Федерации с просьбой взять эту работу под особый контроль, — говорится в документе.