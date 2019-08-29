«Заключение президента Татарстана отрицательное и основано на аргументах научного сообщества»

Власти Татарстана взамен спорной инициативы Калужской области предлагают учредить праздник в честь Швейцарского похода Суворова

Сегодня стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов свой отрицательный отзыв на законопроект об учреждении в России 11 ноября «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» как «памятной даты освобождения Руси от ордынского ига» направил в Государственную думу. Эту идею активно продвигают власти Калужской области. C главой республики солидарны депутаты Госсовета, ряд историков, политологов и религиозных деятелей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Минниханов сказал «нет» калужским властям

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об учреждении в России 11 ноября «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» как «памятной даты освобождения Руси от ордынского ига», который предлагают власти Калужской области.

— Вчера вечером соответствующее заключение президента Татарстана было направлено в Госдуму. Оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены научным сообществом. Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются общеобъединяющими для всего многонационального народа, — сообщила сегодня на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

В качестве альтернативы татарстанские власти предлагают учредить праздник в честь похода Суворова в Швейцарию, который продемонстрировал «блестящую победу русского оружия». В сентябре исполняется 220 лет с начала военной операции.

В качестве альтернативы татарстанские власти предлагают учредить праздник в честь похода Суворова в Швейцарию, который продемонстрировал «блестящую победу русского оружия». Фото wikipedia.org (Фрагмент картины «Переход Суворова через Альпы», Суриков, 1899 год)

Напомним, Швейцарский поход, осуществленный русско-австрийскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Александра Суворова, произошел с 21 сентября по 8 октября (10—27 сентября по старому стилю) 1799 года. Русский полководец, с боями пройдя через Альпы, вывел из французского окружения объединенный корпус. После этой военной операции Суворова возвели в звание генералиссимуса.

Депутаты Госсовета раскритиковали

Отметим, Татарстан последовательно выступает против спорного законопроекта. Как писало «Реальное время», в понедельник депутаты Госсовета РТ, представляющие разные фракции, единодушно раскритиковали идею праздника в память о событии 11 ноября 1480 года.

Парламентарии согласились, что инициатива калужских властей непродуктивна и будет иметь негативные последствия. Депутат-единоросс, худрук-директор Театра им. Качалова Александр Славутский назвал их инициативу глупой. Глава рескома КПРФ Хафиз Миргалимов засомневался в адекватности авторов законопроекта, в том числе губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, которому порекомендовал пройти медицинский осмотр и «поставить диагноз».

— Нужно находить более приемлемые факты и не распространять на всю страну такие инициативы. В истории эта дата важна, но нельзя ее возвеличивать, — заметила вице-спикер Госсовета Римма Ратникова.

Председатель профильного комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев увидел в предлагаемом законопроекте экстремистские нотки. Предложение калужских коллег, по его мнению, может разжечь вражду между двумя народами — русскими и татарами. Он обратил внимание на то, что такая спорная идея предлагается летом, когда многие депутаты находятся в отпусках и у инициативы больше шансов пройти незаметно.

В итоге отрицательный отзыв татарстанского парламента направили в Госдуму.

Мнение историков

Также против празднования «Дня великого стояния на реке Угре» высказались некоторые историки. Директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Измайлов заявил, что инициатива праздновать этот день неконструктивна. А произвольная интерпретация исторических фактов опасна: у русских это может вызвать чувство превосходства над другими народами, в частности над татарами.

Свое отрицательное заключение вынес Институт истории им. Ш. Марджани. А такие исследователи с мировым именем, как Вадим Трепавлов, Илья Зайцев, Антон Горский, Чарльз Гальперин, не считают 11 ноября 1480 года ключевым событием в российской истории и датой окончательного освобождения от ордынской зависимости. Такого же мнения придерживается крупнейший исследователь истории тюрко-монгольских народов Евразии, профессор ВШЭ Роман Почекаев, который поделился своими мыслями в интервью «Реальному времени».

В свою очередь, казанские историки предложили провести научную конференцию по русско-ордынским отношениям на базе Института истории им. Марджани. В форуме должны принять участие ведущие русисты и медиевисты, чтобы снять противоречия вокруг событий, относящихся к этой дате.

Скепсис политологов

Отрицательная реакция на этот проект закона была у ряда российских политологов. Например, Борис Кагарлицкий назвал идею бредовой и абсурдной, поскольку «небитву» 1480 года нельзя назвать чьей-то победой. Лоббирование калужских властей и поддержку некоторыми регионами этой инициативы он считает лишь работой политтехнологов и пиарщиков, а не историков.

— Либо у пиарщиков губернатора возникла гениальная идея, они это впарили губернатору, губернатор это озвучил. Либо второй вариант: очень умные люди в администрации президента обзвонили губернаторов или их пиарщиков, — считает Кагарлицкий.

Будучи представителем левого движения, он предлагает возродить празднование 7 ноября.

Свой скепсис относительно предлагаемой даты празднования высказали также политологи Михаил Виноградов, Алексей Фирсов и Аббас Галлямов.

Мусульманское духовенство: о кощунстве авторов идеи

Раскритиковали эту идею и известные мусульманские деятели России. Так, председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин в колонке, написанной специально для «Реального времени», призвал отмечать те даты, которые объединяют многонациональную и многоконфессиональную страну.

— Предлагаемый проект празднования «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» («Освобождение от татаро-монгольского ига») этим целям, тем более в современном бурлящем мире, способствовать не может. Наоборот, он может привести к негативным последствиям в межнациональных и межконфессиональных отношениях, осложнить которые пытаются немало сил вне рубежей нашей Родины, — комментирует Таджуддин.

С ним солидарен и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Председатель ДУМ РТ подозревает инициаторов идеи в стремлении к популяризации этой исторической даты, чтобы «подогреть к ней и к месту событий интерес со стороны общества. Прежде всего туристического, за которым последуют и финансовые вливания».

— Возмущает кощунство и небрежность, с которыми инициаторы подходят к достижению этих корыстных целей. Дата с исторической точки зрения — спорная, а Россия — уже много веков полинациональная и поликонфессиональная страна. В формировании ее современного облика, менталитета и даже духовных ценностей принимали участие не один, а все ее коренные народы. Тогда стоит ли сиюминутная выгода того, чтобы ради нее были дестабилизированы гармонично сложившиеся межнациональные отношения в России? Тем более их выстраивание требует больших стараний. Мы в Республике Татарстан знаем, насколько дорог и хрупок этот мир, — комментирует «Реальному времени» муфтий РТ.

В чем суть?

Идея ввести в России празднование «Дня окончания Великого стояния на реке Угре», которую активно продвигают власти Калужской области, вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории». В результате «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве». А установление нового праздника в календаре, по задумке, должно способствовать укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной истории.

Еще в 2017 году калужские политики предпринимали подобную попытку. Сначала в Калуге состоялась конференция «Великое стояние на реке Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные контексты». К слову, историков из Татарстана на форуме не было. Затем депутаты Калужской области обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с инициативой включить новую дату в список памятных дней России. Обращение направили на рассмотрение в регионы. Но идея не нашла поддержки не только в Госсовете Татарстана, но и в Федеральном Собрании. Однако на областном уровне эта дата все же стала отмечаться. В 2019 году с аналогичным предложением выступил депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»). Губернатор региона Анатолий Артамонов сообщил, что такой законопроект направлен в регионы страны.