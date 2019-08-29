«Заключение президента Татарстана отрицательное и основано на аргументах научного сообщества»
Власти Татарстана взамен спорной инициативы Калужской области предлагают учредить праздник в честь Швейцарского похода Суворова
Сегодня стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов свой отрицательный отзыв на законопроект об учреждении в России 11 ноября «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» как «памятной даты освобождения Руси от ордынского ига» направил в Государственную думу. Эту идею активно продвигают власти Калужской области. C главой республики солидарны депутаты Госсовета, ряд историков, политологов и религиозных деятелей. Подробнее — в материале «Реального времени».
Минниханов сказал «нет» калужским властям
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об учреждении в России 11 ноября «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» как «памятной даты освобождения Руси от ордынского ига», который предлагают власти Калужской области.
— Вчера вечером соответствующее заключение президента Татарстана было направлено в Госдуму. Оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены научным сообществом. Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются общеобъединяющими для всего многонационального народа, — сообщила сегодня на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.
В качестве альтернативы татарстанские власти предлагают учредить праздник в честь похода Суворова в Швейцарию, который продемонстрировал «блестящую победу русского оружия». В сентябре исполняется 220 лет с начала военной операции.
Напомним, Швейцарский поход, осуществленный русско-австрийскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Александра Суворова, произошел с 21 сентября по 8 октября (10—27 сентября по старому стилю) 1799 года. Русский полководец, с боями пройдя через Альпы, вывел из французского окружения объединенный корпус. После этой военной операции Суворова возвели в звание генералиссимуса.
Депутаты Госсовета раскритиковали
Отметим, Татарстан последовательно выступает против спорного законопроекта. Как писало «Реальное время», в понедельник депутаты Госсовета РТ, представляющие разные фракции, единодушно раскритиковали идею праздника в память о событии 11 ноября 1480 года.
Парламентарии согласились, что инициатива калужских властей непродуктивна и будет иметь негативные последствия. Депутат-единоросс, худрук-директор Театра им. Качалова Александр Славутский назвал их инициативу глупой. Глава рескома КПРФ Хафиз Миргалимов засомневался в адекватности авторов законопроекта, в том числе губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, которому порекомендовал пройти медицинский осмотр и «поставить диагноз».
Председатель профильного комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев увидел в предлагаемом законопроекте экстремистские нотки. Предложение калужских коллег, по его мнению, может разжечь вражду между двумя народами — русскими и татарами. Он обратил внимание на то, что такая спорная идея предлагается летом, когда многие депутаты находятся в отпусках и у инициативы больше шансов пройти незаметно.
В итоге отрицательный отзыв татарстанского парламента направили в Госдуму.
Мнение историков
Также против празднования «Дня великого стояния на реке Угре» высказались некоторые историки. Директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Измайлов заявил, что инициатива праздновать этот день неконструктивна. А произвольная интерпретация исторических фактов опасна: у русских это может вызвать чувство превосходства над другими народами, в частности над татарами.
Свое отрицательное заключение вынес Институт истории им. Ш. Марджани. А такие исследователи с мировым именем, как Вадим Трепавлов, Илья Зайцев, Антон Горский, Чарльз Гальперин, не считают 11 ноября 1480 года ключевым событием в российской истории и датой окончательного освобождения от ордынской зависимости. Такого же мнения придерживается крупнейший исследователь истории тюрко-монгольских народов Евразии, профессор ВШЭ Роман Почекаев, который поделился своими мыслями в интервью «Реальному времени».
В свою очередь, казанские историки предложили провести научную конференцию по русско-ордынским отношениям на базе Института истории им. Марджани. В форуме должны принять участие ведущие русисты и медиевисты, чтобы снять противоречия вокруг событий, относящихся к этой дате.
Скепсис политологов
Отрицательная реакция на этот проект закона была у ряда российских политологов. Например, Борис Кагарлицкий назвал идею бредовой и абсурдной, поскольку «небитву» 1480 года нельзя назвать чьей-то победой. Лоббирование калужских властей и поддержку некоторыми регионами этой инициативы он считает лишь работой политтехнологов и пиарщиков, а не историков.
Будучи представителем левого движения, он предлагает возродить празднование 7 ноября.
Свой скепсис относительно предлагаемой даты празднования высказали также политологи Михаил Виноградов, Алексей Фирсов и Аббас Галлямов.
Мусульманское духовенство: о кощунстве авторов идеи
Раскритиковали эту идею и известные мусульманские деятели России. Так, председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин в колонке, написанной специально для «Реального времени», призвал отмечать те даты, которые объединяют многонациональную и многоконфессиональную страну.
С ним солидарен и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Председатель ДУМ РТ подозревает инициаторов идеи в стремлении к популяризации этой исторической даты, чтобы «подогреть к ней и к месту событий интерес со стороны общества. Прежде всего туристического, за которым последуют и финансовые вливания».
В чем суть?
Идея ввести в России празднование «Дня окончания Великого стояния на реке Угре», которую активно продвигают власти Калужской области, вызвала неоднозначную реакцию в обществе.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории». В результате «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве». А установление нового праздника в календаре, по задумке, должно способствовать укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной истории.
Еще в 2017 году калужские политики предпринимали подобную попытку. Сначала в Калуге состоялась конференция «Великое стояние на реке Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные контексты». К слову, историков из Татарстана на форуме не было. Затем депутаты Калужской области обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с инициативой включить новую дату в список памятных дней России. Обращение направили на рассмотрение в регионы. Но идея не нашла поддержки не только в Госсовете Татарстана, но и в Федеральном Собрании. Однако на областном уровне эта дата все же стала отмечаться. В 2019 году с аналогичным предложением выступил депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»). Губернатор региона Анатолий Артамонов сообщил, что такой законопроект направлен в регионы страны.
комментарии
И какое отношение современные татары имеют к Золотой орде.
Самоназвание не дает славного исторического прошлого.
Для примера: есть македонцы-славяне, но они не македонцы-греки и никогда не совершали великих походов и не изобретали фалангу.
Предками современных "русских" были монголы, славяне, тюрки, финно-угоры и еще многие десятки коренных этносов Российской Федерации.
Составляете "расстрельные" списки в духе "ленинских" времён.
Запишите - все регионы Российской Федерации поддержали желание отметить 100-летия создания Лениным и Троцким Татарской АССР в 1920 году.
Будем праздновать и веселиться.
Жизнь есть жизнь.
Записали?
Скоро будем праздновать 100-летие этого события.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149780-minnihanov-protiv-osvobozhdeniya-rusi-ot-ordynskogo-iga
Так вот почему последнее время профессор Измайлов был такой тихий и не устраивал скандалов и истерик по поводу и без повода - всех подсидел и стал-таки директором Института энциклопедии.
Кстати - в 1480 году союзником и сюзереном Великого Московского княжества выступало Крымское ханство.
Именно Крымский хан дал ярлык на Великое княжение Московскому князю.
И именно Крымский хан со своим войском выступил на помощь Московскому князю, когда он стоял на реке Угре против самозваного хана Большой орды.
Последний, узнав, что Крымский хан идет на помощь Московскому князю отступил кочевать в степи.
А Измайлова можно поздравить - наконец-то он стал Директором.
С исполнением самой заветной "научной" Мечты, Искандер!