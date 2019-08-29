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«Заключение президента Татарстана отрицательное и основано на аргументах научного сообщества»

12:16, 29.08.2019 15

Власти Татарстана взамен спорной инициативы Калужской области предлагают учредить праздник в честь Швейцарского похода Суворова

«Заключение президента Татарстана отрицательное и основано на аргументах научного сообщества» Фото: tatarstan.ru

Сегодня стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов свой отрицательный отзыв на законопроект об учреждении в России 11 ноября «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» как «памятной даты освобождения Руси от ордынского ига» направил в Государственную думу. Эту идею активно продвигают власти Калужской области. C главой республики солидарны депутаты Госсовета, ряд историков, политологов и религиозных деятелей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Минниханов сказал «нет» калужским властям

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об учреждении в России 11 ноября «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» как «памятной даты освобождения Руси от ордынского ига», который предлагают власти Калужской области.

— Вчера вечером соответствующее заключение президента Татарстана было направлено в Госдуму. Оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены научным сообществом. Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются общеобъединяющими для всего многонационального народа, — сообщила сегодня на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

В качестве альтернативы татарстанские власти предлагают учредить праздник в честь похода Суворова в Швейцарию, который продемонстрировал «блестящую победу русского оружия». В сентябре исполняется 220 лет с начала военной операции.

В качестве альтернативы татарстанские власти предлагают учредить праздник в честь похода Суворова в Швейцарию, который продемонстрировал «блестящую победу русского оружия». Фото wikipedia.org (Фрагмент картины «Переход Суворова через Альпы», Суриков, 1899 год)

Напомним, Швейцарский поход, осуществленный русско-австрийскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Александра Суворова, произошел с 21 сентября по 8 октября (10—27 сентября по старому стилю) 1799 года. Русский полководец, с боями пройдя через Альпы, вывел из французского окружения объединенный корпус. После этой военной операции Суворова возвели в звание генералиссимуса.

Депутаты Госсовета раскритиковали

Отметим, Татарстан последовательно выступает против спорного законопроекта. Как писало «Реальное время», в понедельник депутаты Госсовета РТ, представляющие разные фракции, единодушно раскритиковали идею праздника в память о событии 11 ноября 1480 года.

Парламентарии согласились, что инициатива калужских властей непродуктивна и будет иметь негативные последствия. Депутат-единоросс, худрук-директор Театра им. Качалова Александр Славутский назвал их инициативу глупой. Глава рескома КПРФ Хафиз Миргалимов засомневался в адекватности авторов законопроекта, в том числе губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, которому порекомендовал пройти медицинский осмотр и «поставить диагноз».

— Нужно находить более приемлемые факты и не распространять на всю страну такие инициативы. В истории эта дата важна, но нельзя ее возвеличивать, — заметила вице-спикер Госсовета Римма Ратникова.

Председатель профильного комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев увидел в предлагаемом законопроекте экстремистские нотки. Предложение калужских коллег, по его мнению, может разжечь вражду между двумя народами — русскими и татарами. Он обратил внимание на то, что такая спорная идея предлагается летом, когда многие депутаты находятся в отпусках и у инициативы больше шансов пройти незаметно.

В итоге отрицательный отзыв татарстанского парламента направили в Госдуму.

Мнение историков

Также против празднования «Дня великого стояния на реке Угре» высказались некоторые историки. Директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Измайлов заявил, что инициатива праздновать этот день неконструктивна. А произвольная интерпретация исторических фактов опасна: у русских это может вызвать чувство превосходства над другими народами, в частности над татарами.

Свое отрицательное заключение вынес Институт истории им. Ш. Марджани. А такие исследователи с мировым именем, как Вадим Трепавлов, Илья Зайцев, Антон Горский, Чарльз Гальперин, не считают 11 ноября 1480 года ключевым событием в российской истории и датой окончательного освобождения от ордынской зависимости. Такого же мнения придерживается крупнейший исследователь истории тюрко-монгольских народов Евразии, профессор ВШЭ Роман Почекаев, который поделился своими мыслями в интервью «Реальному времени».

В свою очередь, казанские историки предложили провести научную конференцию по русско-ордынским отношениям на базе Института истории им. Марджани. В форуме должны принять участие ведущие русисты и медиевисты, чтобы снять противоречия вокруг событий, относящихся к этой дате.

Скепсис политологов

Отрицательная реакция на этот проект закона была у ряда российских политологов. Например, Борис Кагарлицкий назвал идею бредовой и абсурдной, поскольку «небитву» 1480 года нельзя назвать чьей-то победой. Лоббирование калужских властей и поддержку некоторыми регионами этой инициативы он считает лишь работой политтехнологов и пиарщиков, а не историков.

— Либо у пиарщиков губернатора возникла гениальная идея, они это впарили губернатору, губернатор это озвучил. Либо второй вариант: очень умные люди в администрации президента обзвонили губернаторов или их пиарщиков, — считает Кагарлицкий.

Будучи представителем левого движения, он предлагает возродить празднование 7 ноября.

Свой скепсис относительно предлагаемой даты празднования высказали также политологи Михаил Виноградов, Алексей Фирсов и Аббас Галлямов.

Мусульманское духовенство: о кощунстве авторов идеи

Раскритиковали эту идею и известные мусульманские деятели России. Так, председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин в колонке, написанной специально для «Реального времени», призвал отмечать те даты, которые объединяют многонациональную и многоконфессиональную страну.

— Предлагаемый проект празднования «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» («Освобождение от татаро-монгольского ига») этим целям, тем более в современном бурлящем мире, способствовать не может. Наоборот, он может привести к негативным последствиям в межнациональных и межконфессиональных отношениях, осложнить которые пытаются немало сил вне рубежей нашей Родины, — комментирует Таджуддин.

С ним солидарен и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Председатель ДУМ РТ подозревает инициаторов идеи в стремлении к популяризации этой исторической даты, чтобы «подогреть к ней и к месту событий интерес со стороны общества. Прежде всего туристического, за которым последуют и финансовые вливания».

— Возмущает кощунство и небрежность, с которыми инициаторы подходят к достижению этих корыстных целей. Дата с исторической точки зрения — спорная, а Россия — уже много веков полинациональная и поликонфессиональная страна. В формировании ее современного облика, менталитета и даже духовных ценностей принимали участие не один, а все ее коренные народы. Тогда стоит ли сиюминутная выгода того, чтобы ради нее были дестабилизированы гармонично сложившиеся межнациональные отношения в России? Тем более их выстраивание требует больших стараний. Мы в Республике Татарстан знаем, насколько дорог и хрупок этот мир, — комментирует «Реальному времени» муфтий РТ.

В чем суть?

Идея ввести в России празднование «Дня окончания Великого стояния на реке Угре», которую активно продвигают власти Калужской области, вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории». В результате «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве». А установление нового праздника в календаре, по задумке, должно способствовать укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной истории.

Еще в 2017 году калужские политики предпринимали подобную попытку. Сначала в Калуге состоялась конференция «Великое стояние на реке Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные контексты». К слову, историков из Татарстана на форуме не было. Затем депутаты Калужской области обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с инициативой включить новую дату в список памятных дней России. Обращение направили на рассмотрение в регионы. Но идея не нашла поддержки не только в Госсовете Татарстана, но и в Федеральном Собрании. Однако на областном уровне эта дата все же стала отмечаться. В 2019 году с аналогичным предложением выступил депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»). Губернатор региона Анатолий Артамонов сообщил, что такой законопроект направлен в регионы страны.

Тимур Рахматуллин
ОбществоВластьИстория Татарстан
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комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 12:33
    Татары, вы определитесь, кто вы: монголоиды-ордынцы или европеоиды понтийского типа.
    И какое отношение современные татары имеют к Золотой орде.
    Самоназвание не дает славного исторического прошлого.
    Для примера: есть македонцы-славяне, но они не македонцы-греки и никогда не совершали великих походов и не изобретали фалангу.
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    Анонимно 12:40
    для начала пусть русские определятся, кто они. наследники рюрика? финно-угры? славяне? третий рим?
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    Анонимно 13:23
    Русские законные наследники Золотой Орды, созданной Великим Монголом Чингизханом.

    Предками современных "русских" были монголы, славяне, тюрки, финно-угоры и еще многие десятки коренных этносов Российской Федерации.
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  • Анонимно 12:35
    Кто из регионов поддержал?
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    Анонимно 14:41
    Для чего эВам нужна эта информация?
    Составляете "расстрельные" списки в духе "ленинских" времён.

    Запишите - все регионы Российской Федерации поддержали желание отметить 100-летия создания Лениным и Троцким Татарской АССР в 1920 году.
    Будем праздновать и веселиться.
    Жизнь есть жизнь.
    Записали?
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  • Анонимно 12:45
    К данному событию татары никакого отношения не имеют, их там не было вообще. Здесь казахи, ногайцы, калмыки могут объявить свое мнение. Для татар это только пиар.
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    Анонимно 13:25
    Современных казанских "татар" создали Ленин и Троцкий, назвав "татарами" тюркских мусульман Поволжья.

    Скоро будем праздновать 100-летие этого события.
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    Анонимно 15:01
    Бред башкирских псевдо историков .
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  • Анонимно 12:53
    правильно сказал
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  • Анонимно 13:01
    Никогда на Руси не было монголо-татарского ига. Самое главное в России это знают многие. Так что всё это странно слышать и читать.
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  • Анонимно 14:04
    "Директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Измайлов заявил, что инициатива праздновать этот день неконструктивна. А произвольная интерпретация исторических фактов опасна: у русских это может вызвать чувство превосходства над другими народами, в частности над татарами".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149780-minnihanov-protiv-osvobozhdeniya-rusi-ot-ordynskogo-iga

    Так вот почему последнее время профессор Измайлов был такой тихий и не устраивал скандалов и истерик по поводу и без повода - всех подсидел и стал-таки директором Института энциклопедии.

    Кстати - в 1480 году союзником и сюзереном Великого Московского княжества выступало Крымское ханство.
    Именно Крымский хан дал ярлык на Великое княжение Московскому князю.

    И именно Крымский хан со своим войском выступил на помощь Московскому князю, когда он стоял на реке Угре против самозваного хана Большой орды.
    Последний, узнав, что Крымский хан идет на помощь Московскому князю отступил кочевать в степи.

    А Измайлова можно поздравить - наконец-то он стал Директором.
    С исполнением самой заветной "научной" Мечты, Искандер!

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  • Анонимно 15:26
    Под властью Ордынцев наши предки болгары были с 1237 по 1552 годы -, а буртасы (мишари ) ушли от власти ордынцев в начале 15 века
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  • Анонимно 15:32
    Праздник бредовый.Что за моду взяли объявлять праздники по надуманным и никому не нужным датам.Лишь бы людей отвлечь от забот насущных. А татары чего шумят вообще непонятно .Какое они отношение имеют ко всем этим событиям? Никакое.Они наверное считают себя потомками монголо-татар что ли.Те так называемые татары и нынешние кроме названия ничего общего не имеют.Эти казанские не знают куда примазаться как та обезьяна из анекдота которая все решала к кому бежать , то ли к красивым то ли к умным
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  • Анонимно 16:01
    надо праздник ,когда англичан,американцев и японцев изгнали в 1918 году,еще когда на острове даманский бились с китайцами,,праздников много я еще припомню, чувашам и марийцам праздник, когда они разбили 50 тысяч русских, шедших на казань
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  • Анонимно 16:17
    Печально когда простые люди становятся заложниками научных споров основанных на фантазиях авторов.Непомерное желание возвеличивания казанских татар сыграло плохую службу.И как теперь увязать Булгары сожжённые Батыем с Золотой батыевой ордой которой тут решили устроить празднование юбилея.И как соединить в один народ татар которых по легенде ещё вырезал сам Чингисхан с казанскими татарами.Неужто возродившиеся татары Чингисхана пройдя тысячи километров полностью вырезали местное население и самозаменились вдруг ни с того ни с чего перейдя к оседлой жизни в то время когда народы жившие по соседству и тоже испытавшие всю прелесть монгольских набегов прекрасно сохранились и живут до сих пор.Конечно нет у соседних народов такой звучной родословной слепленной на коленке местными физиками -историками но зато их истории ближе к истине.Да и копеек больше нигде не находили чтоб праздновать тысячелетие города который странным образом избежал участи Булгара как мифический Китиж в то время когда монголы не брезговали поживой даже с маленьких деревень.И как ни крути а самой реальной получается булгарская теория происхождения казанских татар.Вот тут и складывается пазл без сучка и задоринки. И становятся казанские татары такими же жертвами монгольских набегов как и русские.А раз так то почему не праздновать день первого побоища батыева булгарами вместе со стоянием и даже изгнанием чингизидов из Казани.Это идеологически более выверено и гораздо разумнее чем постоянное надувание щёк как с одной так и с другой стороны.Тем более что в те давние времена не было ни русских ни татар в современно понимание этих слов.Да и в дальнейшем преодолев последствия большевистского разделения страны на национальности страна наверняка придёт к единому знаменателю.
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