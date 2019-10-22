«Рыбаков решил на хайпе делать пиар, деньги»

Как «бородачи» раскрутили совладельца корпорации «Технониколь» на 50 млн в Алабуге

Проект «бородачей» Юрия Полосухина и Никиты Симонова — «Русский воск», запущенный с помпой год назад при участии президента РТ Рустама Минниханова в ОЭЗ «Алабуга», провалился. Миллиардер Игорь Рыбаков, вложивший в него 50 млн рублей, после проверки предприятия обнаружил факты подлога и злоупотреблений со стороны инициаторов проекта. В результате инвестор, обвинив в «халатности, предательстве и разгильдяйстве» горе-предпринимателей, уволил их. Причем Симонов до сих пор должен ему 3,5 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», совладелец корпорации «Технониколь» пока не собирается подавать в суд на бизнесмена. Симонов, признав ошибки, которые он с партнером совершил, винит в то же время и самого миллиардера, который использовал их стартап ради YouTube-шоу, и правильными советами не делился. Деньги коммерсант обещает отдать.

«Мы надеемся, что Никита Симонов поступит как мужчина»

Совладелец корпорации «Технониколь», богатейший российский предприниматель-миллиардер Игорь Рыбаков не стал напрямую комментировать ситуацию и рассказывать подробности, в чем состояло «предательство, халатность, разгильдяйство», не говоря уже о «подлоге и злоупотреблении». PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев в разговоре с «Реальным временем» дал понять, что пока миллиардер в суд подавать не намерен:

— Мы очень надеемся на досудебное решение вопроса. Мы надеемся, что Никита Симонов поступит, как мужчина, и выполнит свои обязательства — вернет долг.



«Для Игоря Рыбакова наш проект был, как шоу…»

Нашему изданию удалось выяснить, что думают по поводу сложившейся ситуации сами предприниматели:

— Игорь Владимирович [Рыбаков] такой человек, который в свое время решил на определенном хайпе, в виде ютьюба, делать себе пиар, деньги. И одновременно показать, как он помогает предпринимательству! — отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» должник миллиардера, Никита Симонов.

Он признал тот факт, что в конце августа прошлого года открыть производство он и Полосухин не смогли. У них на тот момент «был монтаж линий, были проблемы с поставкой»:

— Конечно, и наша была в этом вина. У нас не было опыта на тот момент. И мы допускали ошибки. Мы заранее не продумали срок согласования по электричеству, заземлению даже. И месяц потеряли из-за своей неопытности.

Никита Симонов критикует подход Рыбакова. Почему, спрашивает он, изначально Рыбаков и его команда, тот же Денис Рогалев, не помогли начинающим предпринимателям с советами? «Советчики» приехали в «Алабугу» тогда, когда «дедлайн» уже настал. И «тыкали в ошибки, как котят». После чего их «ославили» в ютьюбе.

— Если ты инвестор, то в твоих интересах, чтобы все работало! Для Игоря Рыбакова наш проект был, как шоу… — с сожалением заметил предприниматель.

Но и сами предприниматели не имели опыта ведения бизнеса, стартапа. Неопытные бизнесмены при этом попросили чужие деньги у инвестора, который на них потратился, а увидев результат, решил передать проект более эффективным управляющим. Никита Симонов с этим согласен, «бизнес не получился». Изначально, сообщил он нам, 50% акций было у инвестора [Рыбакова], остальное делилось поровну между Симоновым и Полосухиным. Деньги от миллиардера Симонов с Полосухиным взяли, поручившись своими долями. «По договору тот же Денис Рогалев имел право вставлять нам палки в колеса», — признает Симонов. После ряда конфликтов предприниматели на управляющего пожаловались самому Рыбакову, который заявил в ответ: если вы не уважаете моего представителя, значит, вы не уважаете меня. Но с самим Рыбаковым, уверяет Симонов, бизнесмены всегда приходили к пониманию. Никита Симонов обещает («в отличии от моего партнера, я не скрылся»), что 3,5 млн рублей долга Рыбакову вернет.

«Я перед Игорем Владимировичем проходил тест на полиграфе!»

— Рогалев хотел приписать хищение средств мне. Я пришел к Рыбакову, и сказал: не для камер, но я ни рубля ни украл, этим проектом жил, и хотел бы, чтобы он заработал. Я перед Игорем Владимировичем проходил тест на полиграфе! Чтобы, не дай бог, он не посчитал, что я мог бы быть причастен к растрате, — рассказывает Симонов.

По его словам, все обвинения в «халатности, подлоге и злоупотреблении» — только со слов Рогалева. Никакого подлога, уверяет предприниматель, не было: вся документация была передана от их юриста — юристу Рыбакова. У бизнесменов были «определенные недостачи в силу неопытности», и эти факты вылились в долг Симонова — в 3,5 млн рублей:

— Мы с Игорем Рыбаковым подписали договор, где я эти деньги обязуюсь вернуть. Вся эта ютьюб-ситуация со мной сыграла негативную роль. Сегодня из-за этого сталкиваюсь с проблемами. Многие смотрели ютьюб, и ему верят…

Никита Симонов говорит, что если бы снова проект начал развивать с самого начала, то многое сделал бы по-другому. Но какие-то советы начинающим предпринимателям и стартаперам давать опасается: «Пока сам на практике не попробуешь, не поймешь ничего. Теория и практика — разные вещи». Тем не менее Симонов замечает, что если инвестор зовет тебя на встречу [в его случае это был Рыбаков], то «он на 90% сказал тебе да». Но одного бизнес-плана на такой встрече недостаточно:

— Ключевое то, что ты можешь предложить инвестору. Мы на этом моменте чуть не погорели! Когда нам задали вопрос, что лично он, как инвестор, получит, мы «закопались». Инвестору плевать на технологический производственный процесс. Ему важно, что он с этого проекта получит. Надо показать, какую выгоду и когда он получит.

Предприниматель скептически оценивает проект «Русский воск», который с партнером когда-то сам начинал. Он считает происходящее с заводом в «Алабуге» некой игрой («второй сезон шоу, перестановки директоров, это отвлекает от процесса»). Выстрелит проект, только если у него будет сильный технолог, считает он.

— По ютьюбу до сих пор вижу, что очень много ошибок ребята совершают… — печально резюмирует бизнесмен.

Как «бородачи» пришли к миллиардеру за деньгами

В конце прошлой недели миллиардер Игорь Рыбаков (по версии журнала Forbes в 2019 году его состояние оценивалось в 1,3 млрд долларов США) распространил пресс-релиз о, казалось бы, маловажном факте: «Съемки бизнес-реалити «Русский воск» (РВ) прекращены, таково решение руководителей-инвесторов компании». Проект на деньги Рыбакова раскручивали бизнесмены Никита Симонов и Юрий Полосухин.

Фото Сергея Афанасьева

«Процесс мешает бизнесу, который никак не может быть налажен, — заявил миллиардер и совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков. — Мне грустно и жаль, что так произошло. Это целая эпоха, индустрия: первое в России честное бизнес-реалити-шоу».

Сама история проекта «Русский воск» зародилась в начале 2018 года, когда к Рыбакову пришли Никита Симонов и Юрий Полосухин с идеей создать завод «Русский воск» (производство полиэтиленового воска). Пришли, конечно, за деньгами. Выгоду проекта они объясняли тем, что, если он станет успешным, то позволил бы «провести импортозамещение полиэтиленового воска на российском рынке, а также обеспечить производителей оконных профилей, мастербатчей (концентрат пигментов, красителей и модифицирующих добавок) и полиэфирных красок местным сырьем для производства». Рыбаков идеей заинтересовался. И дал на ее реализацию 30 млн рублей, но с условием, что, во-первых, к 2022 году завод «Русский воск» должен был бы генерировать по $10 млн выручки в год, а, во-вторых, команда «Рыбаков Медиа» будет постоянно освещать бизнес-процессы. Так стартовало бизнес-реалити-шоу «Бородачи» на YouTube. Если «бородачи» не смогут выполнить условия, угрожал Рыбаков, то доли Симонова и Полосухина в предприятии отойдут к нему безвозмездно. Ничего удивительного в этом нет, это совершенно обыкновенная мировая практика: инвестор, не получая прибыли, оказывается владельцем актива и привлекает для его управления более эффективных менеджеров.

«Первый подобный проект в РФ, до сих пор этот воск закупали за рубежом»

Газета «Реальное время» писала об открытии завода «Русский воск» в прошлом году. В августе 2018 года в ОЭЗ «Алабуга» запустились в рамках индустриального парка «Синергия» при участии президента Татарстана Рустама Минниханова сразу четыре производства. Формально. В действительности три. Потому что как раз «Русский воск» сорвал срок ввода в эксплуатацию своего завода.

Автор этих строк с интересом выслушал тогда обещания «бородачей»: в «Русском воске», венчурном проекте, собирались производить полиэтиленовый воск — ежегодно до 9,5 тыс. тонн. «Первый подобный проект в РФ, до сих пор этот воск закупали за рубежом». Основатели компании утверждали, что будут способны создать отечественное конкурентоспособное производство, что позволило бы провести импортозамещение полиэтиленового воска на российском рынке. Для этого они собирались в «Алабуге» создать 36 рабочих мест в индустриальном парке «Синергия», а затем переехать в собственное здание. Интерес к проекту был немалый и потому, что его реализацию освещали на всю страну в YouTube-канале, где Рыбаков и его команда рассказывали о том, какие подводные камни ждут оригинальный предпринимательский проект. Тогда Полосухина и Симонова представляли как «москвичей», которые бросили «хорошую работу, чтобы построить свой бизнес и больше ни от кого не зависеть». «Двое из ларца» носили хипстерские бороды, и шоу поэтому и назвали «Бородачи». Рыбаков активно пиарил проект, называя его «самый брутальный стартап», регулярно информируя подписчиков и просто случайных зрителей о ходе строительства завода, неудачах, успехах, ошибках алабужского производства.

На заводике в «Алабуге» должны были работать сначала 23 человека, в 2021-м — 36. Выручка с 2019-го по 2023 год должна была вырасти с 413 млн рублей до 1,37 млрд (налоговые отчисления — 118,7 млн рублей).

Фото Сергея Афанасьева

«Бородачи снизили себе зарплату! Рыбаков встревожен! Головы отрубаю!»

Но с лета 2018 года что-то пошло не так. Получить представление о реализации проекта «Русский воск» можно было уже по названиям выкладываемых миллиардером видеороликов. Так, 8 августа Рыбаков выложил ролик под названием «Огромные потери в выручке! Бородачи снизили себе зарплату! Рыбаков встревожен! Головы отрубаю!». 15 августа: «Аудит русского воска! Визит топ-менеджера «Технониколь» на производство. Спор с бородачами». А в день открытия и визита президента РТ в ОЭЗ «Алабуга» миллиардер выложил ролик под названием «Последние штрихи перед запуском! Успеют или нет? Рыбаков насторожен!» «Бородачи» не успели…

Удивляло терпение инвестора, который приходил в ужас от регулярных «проколов» бизнесменов. В одном из видео он заявлял: «Смотрю на то, как развивается проект, и вроде в целом все нормально. За исключением того, что запуск завода просрочен на два месяца». В августе 2018 года, будучи недовольным действиями наших предпринимателей, Рыбаков отправил в «Алабугу» своего представителя, экс-топ-менеджера компании «Технониколь» Дениса Рогалева, который должен был курировать проект «Русский воск», чтобы все-таки мечта сбылась: «Бородачи должны сделать годовой оборот в 10 млн долларов».

Как «бородачи» оправдывали срыв срока запуска производства

Минниханову «бородачи» в день открытия своего завода (который, собственно, тогда и не открылся) показали один из видеороликов Рыбакова, который президента РТ тогда изрядно повеселил: миллиардер ругал предпринимателей на чем свет стоит. Глава Татарстана наверняка согласился с тезисами Рыбакова: к моменту «открытия» завода на производстве и конь не валялся, кроме столика с сырьем и воском, больше ничего в цехе не было. «Бородачи» обещали запустить производство через 10 дней (в сентябре), и клялись, что оставшееся оборудование «вот-вот завезут». Тогда нам удалось поговорить с бизнесменами, которые в интервью рассказали «Реальному времени» об основных потребителях продукции «Русский воск»: «производители емкостей ПВХ, мастербатчей, древесная типография, производители композитов, автохимия, нефтехимия, производители оружейной смазки, вплоть до свечей». На их продукцию, уверяли бородатые стартаперы, есть потенциальные потребители в Европе из-за падения рубля относительно доллара, сырье при этом они готовы были получать с нижнекамского завода, «отсюда минимальная логистика и максимальная продуктивность». И для экспорта очень удобно — таможня здесь рядом находится, радовался Никита Симонов. Предприниматели прокомментировали и срыв срока открытия производства.

— На самом деле, честно говоря, была небольшая задержка, — смущенно признавался нам Юрий Полосухин. — Факт форс-мажора. Машина в Нижнем Новгороде сломалась, ждали запчасть. Потому что, оказывается, закладывать времени на логистику надо побольше.

Отставание по срокам случилось еще и потому, оправдывались предприниматели, что, хотя 2 июля все оборудование было упаковано, собрано, они вдруг решили провести испытание на заводе-производителе и получить качественный продукт («чтобы сюда привезти не кота в мешке, а приехать и показать, что мы собираемся производить!»). На наш вопрос, когда их компания станет рентабельной, оба бизнесмена рискнули заявить, что таковой она станет еще до конца 2018 года. Не стала.

Фото tatarstan.ru

Выручка — полмиллиона, убыток — больше 14 миллионов рублей

Выручка за 2018 год составила 570 тыс. рублей, а убыток — 14,6 млн рублей. На компании ООО «Русский воск» к концу года висели заемные средства в размере 40,5 млн рублей (долгосрочные кредиты, еще 2,4 млн рублей краткосрочных кредитов). При этом, коммерческих расходов не было вообще, зато управленческих накопилось на 12,3 млн рублей. Уже в декабре 2018 года Рыбаков фактически переписал компанию на себя: 90% стало принадлежать ООО «ТН Энерджи», которая на 90% скрывается в кипрском офшоре «ТН Капитал Риф Лтд» (Метохиу, 73, Эгкоми, 2407, Никосиия), а на 10% была во владении ООО «УК «Строить и Жить» (принадлежит Рыбакову на 100% лично). Сейчас «ТН Энерджи» владеет 53,6% «Русского воска», еще 41,1% принадлежит московской ООО «РВ Инвест», которой владеют с десяток физических лиц.

Рыбаков потратил на «Русский воск» больше 50 миллионов рублей

В пресс-релизе Игоря Рыбакова, который получила газета «Реальное время», отмечается, что в ходе проверки после приезда Дениса Рогалева «начали вскрываться факты подлога, злоупотребления». Как результат — Юрий Полосухин вышел из проекта, «оставшийся долг в размере 3,5 млн рублей взял на себя Никита Симонов, также выйдя из бизнес-шоу». Иными словами, «Русский воск», как и обещал инвестор, перешел под контроль Рыбакова: ребята с бизнесом не справились. Однако и после этого в проекте «сменилось несколько генеральных директоров, было все-таки запущено производство», а Игорь Рыбаков инвестировал в проект еще 10 млн рублей. Дополнительно 31 млн рублей были привлечены от внешних инвесторов. Но полноценная и эффективная работа до сих пор не налажена, признают в команде миллиардера. Суммарные вложения в проект «Русского воска» за всю историю его существования (с 2018 года) уже составили около 70 млн рублей, из них 40 млн вложил лично Игорь Рыбаков.

— Дополнительно к этому в съемки, продюсирование, обработку и продвижение выпусков «Русский воск» было вложено около 12 млн рублей (более 40 выпусков), — рассказывает Игорь Рыбаков. — Съемки велись для того, чтобы любой желающий мог посмотреть, как строится в России завод с нуля, чтобы любому желающему был доступен этот обучающий контент.

«Предательство, халатность, разгильдяйство…»

Рыбаков, несмотря на провал предпринимателей, все-таки не унывает. Он считает, что его команда сделала «очень значимое дело для развития предпринимательской экосистемы в России». Во-первых, говорит он, текущий бизнес «Русского Воска» «еще поборется за место под солнцем». Во-вторых, сам YouTube-проект, к которому могут обращаться начинающие предприниматели, поможет не повторить ошибок «бородачей», «сэкономить деньги и не попасть в ловушки — это реальный вклад в экосистему предпринимательства России, вклад в повышение устойчивости, мощности и процветания нашей страны». Контент поможет учиться не на своих ошибках, а на чужих, резюмирует миллиардер. В числе этих «чужих» ошибок Рыбаков упоминает «предательство, халатность, разгильдяйство, достижение, преодоление трудностей, когда поставщики подвели, когда с поставщиками удалось договориться, и многие другие важные моменты становления бизнеса в России»:

— Ты можешь увидеть то, что увидеть невозможно, пока не вляпаешься в то или иное дерьмо, — объясняет Игорь Рыбаков эффективность видеороликов проекта.

Нынешний управляющий партнер «Русского Воска» Антон Иванов рассчитывает увеличить долю рынка компании в сфере производства полиэтиленового воска в России с нынешних 15% до 30% к середине следующего года. Однако проекту «Русский воск» еще предстоит дополнительное привлечение средств (!), чтобы приобрести дополнительное, опять же, оборудование, и «годы упорной, кропотливой работы». Рыбаков видит два сценария: либо акционеры (видимо, вышеперечисленные физлица) найдут время и деньги, чтобы его развивать, либо предпочтут его ликвидировать. В таком случае ОЭЗ «Алабуга» потеряет своего резидента. Мало того, сам YouTube-проект уже, скорее всего, нанес репутационный ущерб экономической зоне.

Фото Лины Саримовой

Рыбаков: «Русский воск» по зову инвесторов мы конвертировали в реальный бизнес»

— Татарстан — один из самых мощных районов России, — заявлял в начале октября на Synergy Global Forum Игорь Рыбаков, комментируя «Реальному времени» ситуацию с «Русским воском». — Я его очень люблю. «Русский воск» два сезона был в «реалити». Сейчас по зову инвесторов мы конвертировали его в реальный бизнес. Попробовать на остатках «декораций реалити» построить реальный бизнес — тоже очень интересно.

У нерадивых руководителей всегда проблемы, отмечал в разговоре с нами Рыбаков, — то с кадрами, то с оборудованием, то с «бабками». Но сам Татарстан тут ни при чем: «Татарстан — одна из самых мощных региональных экономик России. Спасибо за это народу, который своими руками это делает».

Отметим также, что в июле 2019 года Рыбаков вместе с Сергеем Колесниковым открыли в ОЭЗ «Алабуга» завод по производству строительной химии мощностью 10 тысяч тонн в год — «Технониколь-Алабуга». Завод обещает производить 60 наименований продукции под двумя брендами — «Технониколь» (группа компаний Игоря Рыбакова и Сергея Колесникова) и Boerner (марка, основанная в Германии, была приобретена Колесниковым в 2015 году). В течение 3 лет планируется запустить вторую линию, которая позволит увеличить мощность вдвое. Объем заявленных инвестиций в первый этап составил 650 млн рублей, то есть в 20 раз выше первоначальных вложений в «Русский воск». О намерении открыть этот завод заявлялось еще в декабре 2017 года, то есть до появления на горизонте двух «бородачей».

Сергей Афанасьев