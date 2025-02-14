Застройщик поселка IQCLUB в Салмачах «оптимизирует» пространство «кварталов»?

В Ново-Савиновском районе Казани на месте бывшего ЦТП проектируют 22-этажный жилой дом

Фото: скриншот эскизного проекта

Жилую «свечку» в 22 этажа, включая два подземных, планируют построить в центре Ново-Савиновского района — в квартале, ограниченном проспектом Ямашева, улицами Четаева, Абсалямова и Меридианной. По данным источника «Реального времени», застройщиком 269-квартирного дома может быть компания Игоря Захарова — бенефициара компании «СЗ «Сабантуй», которая возводит таунхаусы в Салмачах. Подробнее о проекте, оценке специалистов и новом девелопере, который выходит на казанский рынок первичного жилья, — в нашем материале.

Точечная застройка возвращается?

В Ново-Савиновском районе Казани, похоже, возрождается практика точечной застройки. На земельном участке площадью всего 0,5 га в глубине квартала между проспектом Ямашева, улицами Четаева, Абсалямова и Меридианной планируют построить 22-этажный жилой дом, в котором 2 этажа занимает подземная парковка.

Рабочее название проекта — жилой комплекс «Зенит», его здание предполагается «посадить» на месте существующего, но недействующего теплового пункта. ЦТП расположен между ЖК «Среда оф лайф», выходящим фасадом на улицу Четаева, и многоквартирным домом по проспекту Ямашева, 37в, где находится Министерство лесного хозяйства РТ.

На земельный участок площадью 5 226 кв. м между проспектом Ямашева и улицами Четаева, Абсалямова и Меридианной планируется втиснуть 22-этажный жилой дом. скриншот эскизного проекта

В силу высокой плотности застройки этой территории можно предположить, что реакция жителей существующих домов будет аналогичной реакции жителей Горок на строительство ЖК «Эдельвейс», о котором писало «Реальное время».

Поручение прекратить точечную застройку Казани раис Татарстана Рустам Минниханов дал еще в 2011 году, тогда же он высказался о необходимости проведения среди горожан опросов общественного мнения относительно планируемого строительства. А в 2021 году был создан Институт развития Казани, который должен обеспечить стратегическое планирование города, в котором теоретически не должно быть места точечной застройке.

Можно предположить, что реакция жителей существующих домов будет аналогичной реакции жителей Горок на строительство ЖК «Эдельвейс». предоставлено Айратом Нуриевым

Подземный паркинг и детская площадка на крыше

В распоряжении «Реального времени» есть эскизный проект нового жилкомплекса, где указано, что общая площадь здания составляет 19,45 тысячи кв. м, из них площадь квартир — 12,2 тысячи кв. м. На первом этаже дома предусмотрены лифтовый холл, лестничная клетка, колясочная, а также помещения под детсад и несколько жилых квартир. Со 2-го по 20-й этажи проектом предусмотрены одно-, двух— и трехкомнатные квартиры.

Высота потолка в квартирах — 2,85 м, а высота самого здания — 73 метра.

Со 2-го по 20-й этажи проектом предусмотрены квартиры — от однокомнатных до трехкомнатных. Высота здания — 73 метра. скриншот эскизного проекта

Подземный двухуровневый паркинг рассчитан на 136 машино-мест, также предусмотрено пять машино-мест на уровне земли вдоль южной части стилобата. Расчетное количество машино-мест сокращено на 20% с учетом решения Казгордумы, разрешающего такие сокращения, если жилищное строительство ведется на реорганизуемой территории.

Сокращено относительно расчетного на 30% озеленение участка застройки — на том основании, что в пешей доступности от ЖК «Зенит» находится бульвар «Белые цветы». На том же основании на 40% уменьшена площадь спортивных площадок для жителей. Чтобы обеспечить даже уменьшенную проектную площадь спортивных зон, площадок для отдыха, а также необходимую площадь детских площадок, значительную часть их разместили на стилобате и кровле здания. Процент застройки по стилобату — почти 80%.

Исходя из нормы в 30 кв. м общей площади квартир на одного человека, проектировщики указали проектное количество жителей дома — 407 человек и потребность в местах в детсадах (44) и в школах (93).

«Проект связан с оптимизацией городского пространства»

Эскизный проект ЖК «Зенит» на Меридианной был разработан более года назад в архитектурной мастерской Павла Тиняева «Старая Казань».

— Это проект, связанный с оптимизацией городских пространств, — рассказал «Реальному времени» Павел Тиняев. — На этом участке много лет находился заброшенный тепловой пункт, который никогда не работал. Участок планировалось задействовать вторично, уже с другим назначением. И эта работа была для меня интересной.

В проекте «Старой Казани» предусмотрена отделка фасадов жилого здания алюминиевыми панелями — кассетный фасад. Тиняев заметил, что это — дорогой, с точки зрения заказчиков, способ отделки, поэтому на практике они из экономии нередко заменяют алюминий сталью. Свой вариант фасада он охарактеризовал, как «программу-максимум». Предлагался, по его словам, в этом проекте и другой вариант отделки — плиткой.

В связи с необходимостью разместить здание на небольшом земельном участке, почти весь этот участок занял стилобат, и при этом, как отметил Павел Тиняев, вдоль всего стилобата вокруг здания сформирован уютный крытый переход, защищающий пешеходов от дождя и снега.

«Этот дом будет очень востребован»

Положительно оценил перспективы проекта ЖК «Зенит» руководитель казанского центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин — в первую очередь из-за месторасположения.

— В Ново-Савиновском районе, особенно на улице Ямашева, новых домов практически не строится, а спрос на них есть, — говорит он. — Застройщики осваивают территории вдоль улицы Гаврилова, на Сибгата Хакима, а в районе проживает много людей, которым хочется расшириться, увеличить площадь своих квартир, но не хочется переезжать из привычных, обжитых микрорайонов. Поэтому спрос на жилье в этой части района, безусловно, будет. Я уверен, что этот дом будет очень востребован. Конкурировать ему, по сути, будет не с кем, потому что рядом в ближайшем радиусе вообще ничего подобного в принципе не строилось.

Правда, он тут же сделал оговорку, что на спрос будет сильно влиять ценовая политика, и напомнил, что в соседнем с будущим «Зенитом» ЖК «Среда оф лайф», сданном более года назад, до сих пор есть непроданные квартиры.

По мнению Рустема Сафина, жилье в новом комплексе может быть интересно в первую очередь для тех, кто собирается жить в нем сам. Во вторую — для инвесторов, но не для сдачи туристам, так как дом находится за пределами «золотой мили» казанской «Ривьеры», а для сдачи в аренду на длительный срок.

По мнению Рустема Сафина, жилье в ЖК «Зенит» может быть интересно в первую очередь для тех, кто собирается жить в нем сам. скриншот эскизного проекта

Отсутствие бесплатных парковочных мест в окрестностях дома, считает он, не будет серьезно беспокоить таких покупателей недвижимости: в ЖК предусмотрена подземная парковка, а проблемы с машино-местами вторичны для тех, кто стремится улучшить жилищные условия, не уезжая за пределы привычного микрорайона.

Спикер назвал вероятную цену недвижимости в жилкомплексе (исходя из экономической ситуации): ориентировочная стоимость квадратного метра для покупателей здесь составит 300—350 тысяч рублей и 2—2,5 млн рублей за машино-место на подземной парковке.

От «Сабантуя» к «Меридиану»

В исполкоме в ответ на запрос «Реального времени» о том, каким образом земельный участок, на котором расположен старый тепловой пункт, был передан под строительство многоэтажного жилого дома и проходили ли по этому поводу какие-либо общественные обсуждения, сообщили:

— Центральный тепловой пункт, о котором идет речь, до 2005 года находился на балансе МУП ПО «Казэнерго». В 2005 году было создано ОАО «Казанская теплосетевая компания», учредителями которого стали ОАО «Татэнерго» (72% от уставного капитала), администрация г. Казани и Министерство земельных и имущественных отношений РТ. В 2005 году в уставный капитал было внесено имущество, в том числе ЦТП на ул. Меридианной, 17. В 2017 году принадлежащие муниципальному образованию г. Казани акции ОАО «КТК» были переданы Комитетом в собственность Республики Татарстан. Информацией о сделках с имуществом ОАО «КТК», в том числе об объекте на ул. Меридианной, 17, Комитет земельных и имущественных отношений Казани не располагает.



скриншот эскизного проекта

Между тем источники «Реального времени» сообщили, что реализовать проект может спецзастройщик, входящий в группу компаний, которая принадлежит Игорю Захарову. Захаров — единственный руководитель и бенефициар ООО «СЗ «Сабантуй», которое возводит и реализует на одноименной улице в Салмачах двухэтажные таунхаусы под брендом «Таунхаус-клуб IQCLUB».

В мае 2023 года предприниматель зарегистрировал ООО «СЗ «Меридиан», которое пока «спит». В 2024 году им были созданы еще две строительные компании — ООО «Виндом 1» и ООО «СЗ «Виндом 2», а с декабря 2022 года ведет деятельность принадлежащее Захарову ООО «СЗ ЖК Волков». «Реальному времени» не удалось обнаружить в открытом доступе информации о проектах, которые реализуют эти застройщики, однако, судя по названию одной из компаний, она вполне может иметь отношение к планируемой новостройке в Ново-Савиновском районе.

Указанный на сайте наш.дом.рф. телефон компании Игоря Захарова «СЗ «Сабантуй» не отвечает. Других актуальных контактов в открытом доступе обнаружить не удалось. По адресу электронной почты компании направлен запрос в адрес предпринимателя с просьбой рассказать подробнее относительно планов строительства в Ново-Савиновском районе Казани ЖК «Зенит». По получении ответ будет опубликован.

Согласно информации сервиса «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году активы принадлежащего Захарову ООО «Сабантуй» составляли 343 млн рублей, из них 317,35 млн представляли собой заемные средства, а чистая прибыль — 208 тысяч. Данных о финансовой деятельности компании в 2024 году пока нет.