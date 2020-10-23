Татьяна Ларионова: «Мы возвращаем Казани и России исторически значимый собор»

Руководитель фонда «Возрождение» о плодотворной десятилетке, возрождении памятников и образовательных проектах. Часть 1

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана реализуется уникальный в масштабах России проект по воссозданию Собора иконы Казанской Божией Матери стоимостью в 2,7 млрд рублей. Как татарстанцы и жители других регионов помогают собирать большие средства, кто всеми силами поддерживают благое дело и напутствует строителей — на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал исполнительный директор «Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан» вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Параллельно фонд, знаменитый своими масштабными проектами, реализует еще одну важную для республики инициативу — создает полилингвальные школы. Подробнее об этой непростой, но благотворной работе — в первой части беседы с гостьей студии нашего издания.



Собор и академия — баланс интересов

— В этому году фонду «Возрождение» 10 лет. Поздравляем! Сейчас организация воссоздает Собор иконы Казанской Божией Матери и занимается созданием полилингвальных центров. На каком этапе эти проекты?

— Спасибо за поздравление. Действительно, фонд уже 10 лет работает. Думаю, многие о нас знают и гордятся теми результатами, которые достигнуты. В первую очередь, конечно, всей республикой и нашим президентом. Но прежде всего инициатором создания фонда и главным инициатором всех наших проектов является Минтимер Шарипович Шаймиев, который создал этот фонд, и сейчас занимается теми объектами, о которых вы сказали.

Собор иконы Казанской Божией Матери — это уникальный проект. Мы возвращаем Казани, Татарстану, России исторически значимый собор, который варварски был взорван в годы советской власти. Увы, это была участь многих церквей и мечетей. Но это действительно уникальный собор и сама икона Казанской Божией Матери — одна из самых почитаемых, причем не только в Татарстане и России — во всем мире. Поэтому, когда от православного населения в лице митрополита, владыки Феофана поступило в адрес президента предложение о воссоздании собора, конечно, это было услышано и президентом, и Минтимером Шариповичем.

Фото Максима Платонова

И академию построили беспрецедентно быстро, за один год. Должна сказать, что сегодня эта академия — единственная исламская в Российской Федерации, зарекомендовала себя подготовкой современных исламских богословов

Был издан указ президента республики о строительстве исламской академии и о воссоздании Собора иконы Казанской Божией Матери. Почему сейчас говорю об этом? У нас кредо нашей республики: у нас паритет межнациональный, межконфессиональный всегда был, есть и будет самым главным, потому что это ценится народом, необходимо населению для баланса интересов, для мира, согласия, которые уже многие десятилетия царят в нашей республике.

И учитывая, что Болгарская исламская академия строилась в том историческом месте, где воссозданы нашим фондом многие исторические памятники, выполнена новая туристическая инфраструктура, вопрос, кто будет строить академию не стоял. Рустем Нургалиевич попросил и тот, и другой объекты взять фонду «Возрождение».

И академию построили беспрецедентно быстро, за один год. Должна сказать, что сегодня эта академия — единственная исламская в Российской Федерации, зарекомендовала себя подготовкой современных исламских богословов, в современных условиях, причем не только для нашей республики и России — большое количество обучающихся приезжают из-за рубежа.

А собор требует более длительной работы, потому что мы его воссоздаем. Воссоздание — это всегда более сложный процесс, нежели строительство. Воссоздаем на руинах разрушенного собора. Когда изучили руины, выслушали наших археологов, которые провели изыскания, оказалось, к нашему счастью, великому удивлению многих ученых, сохранились остатки фундаментов пещерного храма. И это заставило нас по-другому посмотреть на процесс воссоздания. Нам пришлось серьезно, основательно работать над сохранением этих руин, над тем, чтобы эти фундаменты укрепить и упрочить, сделать чтобы эти фундаменты были по-прежнему основанием для собора исторически бывшего когда-то на этой земле.

Объект воссоздаем, анализируя те источники, которые до нас дошли: а это и фотографии, и проектные зарисовки даже знаменитого Щусева. Это работа в архивах археологов, историков, ученых

Пожертвования идут и из других регионов

— Понадобились какие-то инженерные решения?

— Конечно. Все десять лет фонд работает с одной и той же проектной организацией. Наш институт ТИГП во главе с Хуснутдиновым Аделем Альбертовичем — этот уникальный коллектив стал давно практически составной частью нашего фонда, нашими единомышленниками. И эту работу по сохранению фундаментов, которую они провели вместе с археологами, можно вписать в историю по воссозданию исторических памятников.

Институт работает и выполняет очень многие проектные работы на благотворительной основе. Низкий поклон тем, кто работает в этом коллективе — без них осмыслить эти 10 лет было бы даже невозможно. Именно с проектных работ начинается любой объект, и мы всегда уверены в творческом, скрупулезном, грамотном, профессиональном подходе. И на этом объекте институт вновь подтвердил такую репутацию.

Все годы мы работаем практически с одним и тем же заказчиком. На Болгаре и Свияжске заказчиком был Минкульт, но техническим заказчиком — Министерство строительства. Минстрой и его подразделение ГИСУ — это команда профессионалов, которая работает от души и для души, как всегда любит повторять Минтимер Шарипович, не на время работает, а на качество и результат.

Данный объект воссоздаем, анализируя те источники, которые до нас дошли: а это и фотографии, и проектные зарисовки даже знаменитого Щусева. Это работа в архивах археологов, историков, ученых, которые анализируют там, где, может быть, не дошли какие-то элементы, факты — значит, нужно проанализировать аналогии храмов этого периода. Какие-то решения находятся не сразу, но они находятся, и очень созвучны тому историческому периоду, который мы воссоздаем.

Фото Максима Платонова

Нам удалось воссоздать пещерный, нижний храм. Пещерных храмов, вообще сохранившихся, очень мало, хотя в России они были общепринятыми

У нас замечательный генподрядчик — генеральный директор [(ООО «Евростройхолдинг»] Казилов Владимир Александрович и его команда. Высота храма — почти 50 метров, на этой высоте работать в зимний период, когда ветер, снегопад, просто очень сложно. Все работы выполнять с учетом техники безопасности и заботы о людях, которые работают, при этом очень качественно и профессионально.

Нам удалось воссоздать пещерный, нижний храм. Пещерных храмов, вообще сохранившихся, очень мало, хотя в России они были общепринятыми. Нам даже удалось восстановить элементы росписи. И то, что храм уже освящен (он находится в монастыре), монахи сегодня служат, читают молитвы, насыщают православной жизнью этот храм — это, конечно, дорогого стоит. Ученые, специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, многие служители православных монастырей, соборов — все просто восхищаются тем, что удалось сделать, и как эта работа проводится.

Сегодня мы на сложном этапе работы: приступили к росписи верхнего храма. Создана рабочая группа художников и искусствоведов, и буквально каждый элемент в росписи скрупулезно обсуждается. Утверждается эскиз, прежде чем начинается роспись. Очень надеемся, что к лету следующего года мы постараемся завершить эти работы.

Храм ждут — в этом убедились неоднократно. И сейчас приезжают, чтобы поклониться иконе Казанской Божией Матери, огромное количество туристов, паломников, гостей уже в действующем храме. И видя само монументальное сооружение, которое стало вновь украшением города, все ждут, когда же можно будет помолиться в храме, поставить свечу за усопшего, за здравие ныне живущих, и когда можно будет насладиться этим чудом. И конечно, не могу не сказать «огромнейшее спасибо» тем людям, которые не только относятся с ожиданием, но и вносят свой вклад в воссоздание собора.

Храм ждут — в этом убедились неоднократно. И сейчас приезжают, чтобы поклониться иконе Казанской Божией Матери, огромное количество туристов, паломников, гостей

Храм восстанавливается полностью на благотворительные пожертвования. С огромной признательностью называю ТАИФ и «Татнефть» — это две наши крупнейшие нефтяные компании, они всегда несут ответственность за большие социальные проекты. Они с первого года работают с нашим фондом, и Собор Казанской Божией матери — это в основном их вклад.

Конечно, пожертвования идут не только из Казани и Татарстана. Мне приятно осознавать, что это и наше окружение: Нижний Новгород, Марий Эл, Чебоксары. Из Башкортостана компания «Пакер» последние годы жертвует периодически на этот храм. Низкий поклон тем людям, которые считают своим долгом, что это нужно сделать, и делают это от сердца, от души.

— Какая сумма нужна для такого храма?

— В архитектурных объектах очень сложно назвать сразу сумму. Ориентировочная стоимость этого проекта 2,7 млрд рублей — это большие, конечно, деньги. Не скажу, что вся сумма у нас уже есть, но работа продолжается. Эта работа ведется под очень пристальным вниманием Минтимера Шариповича. Он периодически проводит там совещания и заседания попечительского совета. Безусловно, владыка Феофан очень много внимания уделяет этому храму. И приятно, что практически постоянно посещает этот объект, патронирует наш президент Рустам Нургалиевич Минниханов.

Каждый квадратный метр работает на ребенка

— Обратимся к другому ключевому проекту фонда. Полилингвальные школы 1 сентября были запущены в Казани и Елабуге. К 2022 году планируется еще четыре школы запустить. С какими сложностями столкнулись, чтобы полилингвальные школы такими, как они задумывались, были запущены аккурат 1 сентября?

— Это тоже уникальный проект. Можно много говорить, что дети знают или не знают языки, любят или не любят. Можно критиковать всех, кто формирует программу, учебные планы, стандарты. Минтимер Шарипович пошел другим путем: просто инициировал проект полилингвального образования созданием таких учебных учреждений, где дети обучаются на двух государственных языках, русском и татарском, и занимаются углубленно английским языком как международным. Это главное отличительное качество наших образовательных комплексов, при этом они называются «Адымнар — путь к знаниям и согласию». «Адымнар» — это шаги, мы идем к знаниям, не только языков, всех предметов, которые изучаются в общеобразовательной школе, а через знания идем к согласию. Согласие, повторюсь, — одно из кредо нашей республики, поэтому формироваться оно должно в стенах школы.

Фото Рината Назметдинова

Идти по этому пути можно только при том, что есть хороший педагогический коллектив, есть дети, которые принимают идеологию школы, хотят знать три языка, стремятся к этому, и есть родительское сообщество, принимающее также эту философию

Сама идеология, философия школы — интересная, глубокая, содержательная. Идти по этому пути можно только при том, что есть хороший педагогический коллектив, есть дети, которые принимают идеологию школы, хотят знать три языка, стремятся к этому, и есть родительское сообщество, принимающее также эту философию и осознающее, что только так можно сегодня воспитывать своего ребенка. Мы именно эти основные составляющие закладывали и в концепцию школы как учительского коллектива, и в концепцию школы при строительстве. Сегодня мы по-другому посмотрели на общественное школьное пространство, буквально каждый квадратный метр работает на ребенка. Даже школьные коридоры являются местом общения, где можно позаниматься, и поговорить, и провести какой-то кружок, обсуждение. Сама архитектура этих зданий созвучна концепции школы.

Не скажу — трудность, но это был вопрос №1 — какая должна быть школа? Прежде чем строить школы, мы провели семинары с участием специалистов из Москвы, Армении. Потому что мы посмотрели одну из армянских школ, интереснейшую по своей концепции именно тем, что работа с учениками проводится все время, когда ребенок находится там, все часы, которые он в школе. Это обязательно школа полного дня, потому что учебный процесс дополняется второй половиной дня для саморазвития. Наши строители, архитекторы проехали по лучшим школам РФ, и только после этого мы приступили к строительству.

Мы обсуждали с детьми наш новый проект, брали за основу сразу коллектив, и ученический, и учительский школы 165, где детям давали неплохо и английский, и татарский языки. Сейчас, конечно, это глубже в наших комплексах, но тем не менее основа там была.

— Какие детские пожелания вы учли?

— Например, по спортивной базе: скалодром есть. Были детские мечты, связанные со сказками, легендами. Есть в интерьерах птицы, мы считаем, что наши дети должны быть готовы к полетам, и они должны высоко взлететь. Много связанного с историей города. Если брать Елабугу, то там библиотека полностью посвящена истории города Елабуга. Там такое соцветие очень разных исторических личностей, и в литературе, и в живописи. У нас целое панно, посвященное историческим объектам, находится в казанском комплексе.

Были детские мечты, связанные со сказками, легендами. Есть в интерьерах птицы, мы считаем, что наши дети должны быть готовы к полетам, и они должны высоко взлететь

Минтимер Шарипович сразу сказал: «Построить любую школу, и даже очень красивую, современную, можно. Для этого требуется время, но не тот продолжительный период, который требуется для формирования учительского коллектива. Подготовка кадров, а отдельные предметы преподаются на татарском языке, английском языке, для дальнейших комплексов которые будем создавать, будет ключевым.

Если здесь в Казани мы взяли за основу действующий коллектив 165-й школы, и это сейчас нам дает свои преференции, то в Елабуге у нас такой возможности не было. И с елабужским комплексом мы предусмотрели целую программу педагогического сопровождения, и эту программу составило министерство образования нашей республики. И, думаю, эта программа будет базисной и для наших последующих комплексов.

Продолжение следует.