События недели: подорожание проезда, прощание с генералом Гареевым и итоги от Минниханова и Метшина
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
Последняя полная неделя уходящего года была отмечена подведением итогов. Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами по традиции доложил о достижениях республики за последний год и по просьбе «Реального времени» подытожил не просто уходящее десятилетие «десятых» годов, но и всю последнюю двадцатку лет, обозначив ее ключевые события. Свои итоги подвели и в казанской мэрии, и в «татарстанской Кремниевой долине» — Иннополисе. Неделя также отличилась предновогодней суетой, вызвавшей пробки в городе, ажиотажем вокруг закупок на новогодний стол и тоской по снегу. Не обошлось и без печальных событий: в среду скончался легендарный генерал, участник шести войн Махмут Гареев, а в конце недели разразилась семейная драма — из многодетной семьи в Осиново изъяли детей, отчим подозревается в истязании малолетного пасынка, подробности — в нашем обзоре.
«Это был немножко… космос» — брифинг Минниханова
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную декабрьскую встречу с представителями СМИ. Глава республики ответил на многие вопросы: допустил свое участие в выборах, после того как посоветуется с женой. Рассказал о своем видении ситуации с мусороперерабатывающим заводом и прокомментировал кадровые перестановки в своей команде.
На встрече наш корреспондент попросил президента окинуть взглядом не только 2019-й, а уходящее десятилетие «десятых» годов. Но Рустам Минниханов посмотрел еще шире: «Это был немножко… космос», и вспомнил самые ключевые события из жизни республики:
— Двадцать лет, при которых шла ликвидация ветхого жилья, газификация — это же были революционные решения, как я вам сейчас говорю, все дома приведем в порядок. Допустим, ликвидация ветхого жилья и программа газификации, тогда ситуация была намного хуже, когда ставил [задачи] наш первый президент Минтимер Шарипович. Мы же (смотря на руководителя аппарата президента Асгата Сафарова, — прим. ред.) рядом были, были участниками этого процесса. Это был немножко… космос. Но мы справились с этими задачами, — поделился Рустам Минниханов.
Новогодняя корзина подешевела
Аналитическая служба «Реального времени» заметила, что типичный набор продуктов для новогоднего застолья в магазинах Казани стал дешевле впервые за 5 лет. За минувший год сильнее всего цены упали на фрукты и овощи.
Однако полностью набор все равно подорожал приблизительно на 6—7%. При этом стоимость сока выросла почти на 30%.
В Казань за покупками
В Казани на этой неделе началась традиционная предновогодняя закупочная лихорадка. На дорогах образовались длинные пробки, в супермаркетах и на парковках выросли очереди. На плотное движение в городе жалуются таксисты — из-за большого наплыва иногородних, которые плохо знают город и потому двигаются неловко и медленно, на основных магистралях и сложных казанских развязках образуются заторы.
Как оказалось, в столицу Татарстана ринулись за шопингом и развлечениями гости из Кировской области, Марий Эл, Чувашии, Башкортостана и других ближайших регионов.
Многодетный отец-изверг?
Врачи РКБ сообщили в прокуратуру о шестилетнем ребенке с подозрительными травмами. Правоохранители подозревают отчима в истязании ребенка. Органы опеки изъяли из семьи его братьев и сестренку.
Пострадавший мальчик попал в больницу с многочисленными переломами, в том числе застарелыми. Источник «Реального времени» в правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил, что, по словам самого ребенка, в последний раз мужчина избил его молотком в ответ на просьбу покормить.
При этом мать мальчика при госпитализации сообщила, что ребенок получил переломы, катаясь с горки.
Не стало генерала Гареева
В Москве скончался генерал Махмут Гареев. Легендарный военачальник — участник шести войн и вооруженных конфликтов, кавалер множества орденов, историк, писатель и просветитель. В течение четверти века, вплоть до самой кончины, он был бессменным руководителем Академии военных наук РФ. Генералу Гарееву ставят в заслугу огромный вклад в увековечение памяти татарского поэта, Героя СССР Мусы Джалиля. Скончался Махмут Ахметович в возрасте 96 лет.
Знавшие знаменитого генерала деятели поделились с «Реальным временем» воспоминаниями о Махмуте Гарееве, а президент Татарстана направил детям покойного телеграмму с соболезнованиями: «Легендарный фронтовик, всю жизнь посвятивший службе Отчизне, опытный и авторитетный военачальник, признанный военный теоретик, автор многочисленных книг, он был достойнейшим офицером крепкой профессиональной закалки, человеком высокой культуры и силы духа, искренне преданным интересам страны», — отметил Рустам Минниханов.
Новые меры поддержки дольщиков
Фонд поддержки обманутых дольщиков РТ опробует новый механизм по завершению строительства проблемных домов. ДОМ.РФ выделит Татарстану 5,5 млрд рублей на помощь дольщикам.
В 2020 году за счет этих денег республиканский фонд планирует активно заняться самыми проблемными домами ЖК «МЧС» и старейшим недостроем Казани — домом №57 по улице Достоевского.
Подробнее о революции в спасении татарстанских долгостроев читайте в интервью директора Республиканского фонда поддержки дольщиков Ивана Новикова нашему изданию.
Синоптики ожидают снега на Новый год
Метеорологи из КФУ на этой неделе дали прогноз на новогодние каникулы и рассказали о том, какая зима нам предстоит. Почему это время года выдалось нынче таким теплым и когда уже будет снег? На эти вопросы завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев и доцент той же кафедры Тимур Аухадеев ответили следующее. Запоздание морозов вызвано воздействием теплых воздушных масс с Атлантического океана и фактором циркуляции воздуха над континентом, который эти массы и направляет.
Проблема же отсутствия снега на Новый год не такая уж и редкая, она даже описывается в русской литературе, например у Александра Пушкина в романе «Евгений Онегин»: «Зимы ждала, ждала природа. // Снег выпал только в январе // На третье в ночь…». Отразилась она и в современном интернет-фольклоре в шутках в виде «снег не трогать — это на Новый год». Впрочем, в этот раз осадки все же будут, поспешили утешить метеорологи. В ночь с 30 на 31 декабря и с 31 декабря на 1 января «будет такой «косметический эффект» снегопада для города».
Ученые КФУ также считают, что в этом году вся зима будет теплее нормы, и поспорили с версией о связи выбросов углекислого газа с глобальным изменением климата.
Мэр Казани о планах на 2020-й
Казанский градоначальник назвал возможное место, где Игорь Крутой проведет свой фестиваль «Новая волна». Кроме того, на итоговой пресс-конференции Ильсур Метшин анонсировал программу празднования столетия ТАССР на будущий год и подачу заявки на присуждение Казани звания города трудовой славы к 75-летию Победы.
Также мэр Казани подвел итоги года, рассказал о рекордных достижениях в области ремонта дорог и ввода новых социальных объектов и ответил на самые волнующие казанцев вопросы. В частности, выразил свое отношение к строительству мусороперерабатывающего завода и заверил, что его сыновья «борются за право» получить дом в районе его возведения.
Кроме того, градоначальник рассказал о разработке платформы по лучшим практикам управления городами — создании своего рода «Википедии для мэров» по всему миру.
Иннополис и Huawei
Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов на этой неделе поведал о состоянии дел в «татарстанской Кремниевой долине». В том числе он назвал сумму, которую Университет Иннополис получит из бюджета, и сколько вообще зарабатывает вуз.
Также Шайхутдинов рассказал о заказе для Иннополиса из Huawei. Разработчики корпят над контейнерной технологией защиты данных.
«Броневик» для президента
В Казани суд вынес решение по делу о махинациях сына бывшего члена Общественной палаты Татарстана Ильи Застелы. Он признан виновным в 11 аферах на 264 млн рублей. Хищения махинатор проворачивал под видом выкупа иномарок «Татнефти», закупки бронированного джипа для резиденции президента Татарстана и инвестиций в производство.
Цены на проезд
В общественном транспорте Казани все же поднимется стоимость проезда. Госкомитет РТ по тарифам еще в прошлую субботу одобрил увеличение цен в автобусах, троллейбусе и трамвае, издав специальное постановление, а в понедельник прокомментировал его. Теперь поездка за наличные обойдется в 30 рублей. Подорожает и проезд в казанском метро.
Между тем владельцы «краснобусов» заявляют, что этого недостаточно для покрытия их убытков, и грозятся сокращать маршруты.
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