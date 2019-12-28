События недели: подорожание проезда, прощание с генералом Гареевым и итоги от Минниханова и Метшина

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Последняя полная неделя уходящего года была отмечена подведением итогов. Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами по традиции доложил о достижениях республики за последний год и по просьбе «Реального времени» подытожил не просто уходящее десятилетие «десятых» годов, но и всю последнюю двадцатку лет, обозначив ее ключевые события. Свои итоги подвели и в казанской мэрии, и в «татарстанской Кремниевой долине» — Иннополисе. Неделя также отличилась предновогодней суетой, вызвавшей пробки в городе, ажиотажем вокруг закупок на новогодний стол и тоской по снегу. Не обошлось и без печальных событий: в среду скончался легендарный генерал, участник шести войн Махмут Гареев, а в конце недели разразилась семейная драма — из многодетной семьи в Осиново изъяли детей, отчим подозревается в истязании малолетного пасынка, подробности — в нашем обзоре.

«Это был немножко… космос» — брифинг Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную декабрьскую встречу с представителями СМИ. Глава республики ответил на многие вопросы: допустил свое участие в выборах, после того как посоветуется с женой. Рассказал о своем видении ситуации с мусороперерабатывающим заводом и прокомментировал кадровые перестановки в своей команде.

На встрече наш корреспондент попросил президента окинуть взглядом не только 2019-й, а уходящее десятилетие «десятых» годов. Но Рустам Минниханов посмотрел еще шире: «Это был немножко… космос», и вспомнил самые ключевые события из жизни республики:

— Двадцать лет, при которых шла ликвидация ветхого жилья, газификация — это же были революционные решения, как я вам сейчас говорю, все дома приведем в порядок. Допустим, ликвидация ветхого жилья и программа газификации, тогда ситуация была намного хуже, когда ставил [задачи] наш первый президент Минтимер Шарипович. Мы же (смотря на руководителя аппарата президента Асгата Сафарова, — прим. ред.) рядом были, были участниками этого процесса. Это был немножко… космос. Но мы справились с этими задачами, — поделился Рустам Минниханов.



Новогодняя корзина подешевела



Аналитическая служба «Реального времени» заметила, что типичный набор продуктов для новогоднего застолья в магазинах Казани стал дешевле впервые за 5 лет. За минувший год сильнее всего цены упали на фрукты и овощи.

Однако полностью набор все равно подорожал приблизительно на 6—7%. При этом стоимость сока выросла почти на 30%.



Типичный набор продуктов для новогоднего застолья в магазинах Казани стал дешевле впервые за 5 лет. Фото gastronom.ru

В Казань за покупками

В Казани на этой неделе началась традиционная предновогодняя закупочная лихорадка. На дорогах образовались длинные пробки, в супермаркетах и на парковках выросли очереди. На плотное движение в городе жалуются таксисты — из-за большого наплыва иногородних, которые плохо знают город и потому двигаются неловко и медленно, на основных магистралях и сложных казанских развязках образуются заторы.



Как оказалось, в столицу Татарстана ринулись за шопингом и развлечениями гости из Кировской области, Марий Эл, Чувашии, Башкортостана и других ближайших регионов.



Многодетный отец-изверг?

Врачи РКБ сообщили в прокуратуру о шестилетнем ребенке с подозрительными травмами. Правоохранители подозревают отчима в истязании ребенка. Органы опеки изъяли из семьи его братьев и сестренку.

Пострадавший мальчик попал в больницу с многочисленными переломами, в том числе застарелыми. Источник «Реального времени» в правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил, что, по словам самого ребенка, в последний раз мужчина избил его молотком в ответ на просьбу покормить.

При этом мать мальчика при госпитализации сообщила, что ребенок получил переломы, катаясь с горки.



Не стало генерала Гареева

В Москве скончался генерал Махмут Гареев. Легендарный военачальник — участник шести войн и вооруженных конфликтов, кавалер множества орденов, историк, писатель и просветитель. В течение четверти века, вплоть до самой кончины, он был бессменным руководителем Академии военных наук РФ. Генералу Гарееву ставят в заслугу огромный вклад в увековечение памяти татарского поэта, Героя СССР Мусы Джалиля. Скончался Махмут Ахметович в возрасте 96 лет.

Знавшие знаменитого генерала деятели поделились с «Реальным временем» воспоминаниями о Махмуте Гарееве, а президент Татарстана направил детям покойного телеграмму с соболезнованиями: «Легендарный фронтовик, всю жизнь посвятивший службе Отчизне, опытный и авторитетный военачальник, признанный военный теоретик, автор многочисленных книг, он был достойнейшим офицером крепкой профессиональной закалки, человеком высокой культуры и силы духа, искренне преданным интересам страны», — отметил Рустам Минниханов.



Махмут Гареев участвовал в шести войнах, возглавлял Академию военных наук РФ. Он умер в возрасте 96 лет. Фото tatarstan.ru

Новые меры поддержки дольщиков

Фонд поддержки обманутых дольщиков РТ опробует новый механизм по завершению строительства проблемных домов. ДОМ.РФ выделит Татарстану 5,5 млрд рублей на помощь дольщикам.

В 2020 году за счет этих денег республиканский фонд планирует активно заняться самыми проблемными домами ЖК «МЧС» и старейшим недостроем Казани — домом №57 по улице Достоевского.

Подробнее о революции в спасении татарстанских долгостроев читайте в интервью директора Республиканского фонда поддержки дольщиков Ивана Новикова нашему изданию.

Синоптики ожидают снега на Новый год



Метеорологи из КФУ на этой неделе дали прогноз на новогодние каникулы и рассказали о том, какая зима нам предстоит. Почему это время года выдалось нынче таким теплым и когда уже будет снег? На эти вопросы завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев и доцент той же кафедры Тимур Аухадеев ответили следующее. Запоздание морозов вызвано воздействием теплых воздушных масс с Атлантического океана и фактором циркуляции воздуха над континентом, который эти массы и направляет.

Проблема же отсутствия снега на Новый год не такая уж и редкая, она даже описывается в русской литературе, например у Александра Пушкина в романе «Евгений Онегин»: «Зимы ждала, ждала природа. // Снег выпал только в январе // На третье в ночь…». Отразилась она и в современном интернет-фольклоре в шутках в виде «снег не трогать — это на Новый год». Впрочем, в этот раз осадки все же будут, поспешили утешить метеорологи. В ночь с 30 на 31 декабря и с 31 декабря на 1 января «будет такой «косметический эффект» снегопада для города».

Ученые КФУ также считают, что в этом году вся зима будет теплее нормы, и поспорили с версией о связи выбросов углекислого газа с глобальным изменением климата.

Мэр Казани о планах на 2020-й

Казанский градоначальник назвал возможное место, где Игорь Крутой проведет свой фестиваль «Новая волна». Кроме того, на итоговой пресс-конференции Ильсур Метшин анонсировал программу празднования столетия ТАССР на будущий год и подачу заявки на присуждение Казани звания города трудовой славы к 75-летию Победы.

Также мэр Казани подвел итоги года, рассказал о рекордных достижениях в области ремонта дорог и ввода новых социальных объектов и ответил на самые волнующие казанцев вопросы. В частности, выразил свое отношение к строительству мусороперерабатывающего завода и заверил, что его сыновья «борются за право» получить дом в районе его возведения.



Ильсур Метшин заверил, что его сыновья «борются за право» получить дом в районе строительства мусороперерабатывающего завода. Фото kzn.ru

Кроме того, градоначальник рассказал о разработке платформы по лучшим практикам управления городами — создании своего рода «Википедии для мэров» по всему миру.

Иннополис и Huawei

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов на этой неделе поведал о состоянии дел в «татарстанской Кремниевой долине». В том числе он назвал сумму, которую Университет Иннополис получит из бюджета, и сколько вообще зарабатывает вуз.

Также Шайхутдинов рассказал о заказе для Иннополиса из Huawei. Разработчики корпят над контейнерной технологией защиты данных.



Роман Шайхутдинов поведал о состоянии дел в «татарстанской Кремниевой долине». Фото Максима Платонова

«Броневик» для президента

В Казани суд вынес решение по делу о махинациях сына бывшего члена Общественной палаты Татарстана Ильи Застелы. Он признан виновным в 11 аферах на 264 млн рублей. Хищения махинатор проворачивал под видом выкупа иномарок «Татнефти», закупки бронированного джипа для резиденции президента Татарстана и инвестиций в производство.



Цены на проезд

В общественном транспорте Казани все же поднимется стоимость проезда. Госкомитет РТ по тарифам еще в прошлую субботу одобрил увеличение цен в автобусах, троллейбусе и трамвае, издав специальное постановление, а в понедельник прокомментировал его. Теперь поездка за наличные обойдется в 30 рублей. Подорожает и проезд в казанском метро.



Между тем владельцы «краснобусов» заявляют, что этого недостаточно для покрытия их убытков, и грозятся сокращать маршруты.

