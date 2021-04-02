«Котел забит песком и грязью»: жители села под Казанью 20 лет добиваются решения проблемы водоснабжения

Чиновники обещают жителям деревни Березовка нормальный водопровод, но срок его сдачи назвать не могут. Хотя тендер на эти работы уже проведен

Фото: Инна Меняйлова/aif.ru

Водная взвесь глины и непонятной маслянистой субстанции потекла из кранов в многоквартирных жилых домах в деревне Березовка, расположенной на границе Казани и Высокогорского района. Местные жители, получив в высокогорской управляющей компании «Вавилон-жилсервис», райисполкоме и администрации района «утешительные» ответы, смысл которых сводится к тому, что другой воды для них нет и в ближайшие годы не будет, стали искать причины того, что уже второй десяток лет не решается вопрос с обеспечением деревни питьевой водой. И с изумлением обнаружили, что к маю 2021 года у них должен быть построен и сдан новый водопровод, на который из бюджета республики вроде как выделено 46,6 млн рублей. «Реальное время» представляет детективную историю о поисках чистой воды и бешеных тарифах на жидкость, которую СаНПиН не позволяет называть питьевой.



Издевательство вместо воды



Жители многоквартирного дома с улицы Центральной высокогорского поселка Березовка прислали в редакцию «Реального времени» видео «воды», которая потекла у них из кранов в понедельник после ликвидации очередной аварии на штопаном-перештопаном водопроводе. На нем видно, как в кухонную раковину хлещет рыже-бурая грязная жидкость, которой не то, что посуду и овощи мыть, но и для технических нужд в санузле не используешь.

— Наш поселок больше десяти лет назад был переведен на индивидуальное отопление, — рассказала Наталья Семенова. — С тех пор пришлось поменять дорогостоящий двухконтурный водяной котел, он пришел в негодность из-за плохой воды, очистить которую невозможно самыми мощными фильтрами. Сейчас котел опять барахлит, потому что забивается песком и грязью. У нас то и дело выходят из строя водопроводные краны — какая техника долго выдержит такую «воду». Ремонты и замены влетают в копеечку, а мы за эту жидкость еще и платим по 37 рублей за кубометр! Это же издевательство!

А ее соседка Марина Татьянина продемонстрировала фото фильтра, установленного в квартире: вот эта куча грязи скопилась в абсолютно новом фильтре за 2 дня — и вывела его из строя.



Наталья Семенова говорит, что воду из-под крана жильцы дома не раз сдавали на анализ — она не соответствует СанПиН. По действующим Правилам предоставления коммунальных услуг в многоквартирных жилых домах, водоснабжение должно быть бесперебойным в течение всего года (при нарушении должен делаться перерасчет), а «отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается», и «размер платы за коммунальную услугу... снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)». То есть, по сути, эту «воду» жителям Березовки должны поставлять бесплатно. Однако, говорит Семенова, перерасчета им никто не делает, за жидкость, от которой портится даже техника, берут плату как за идеальную питьевую воду.

В понедельник и вторник в высокогорской управляющей компании «Вавилон-Жилсервис» жителям Березовки объясняли, что глина и грязь попали в водопровод в ходе ликвидации очередного прорыва, отказывались назвать сроки, в которые в краны подадут пусть и некондиционную, но хотя бы не откровенно грязную воду и рекомендовали выяснять эти вопросы напрямую с поставщиком воды — расположенной в Березовке войсковой частью. Хотя за управление и посредничество между поставщиками ЖКУ «Вавилон-Жилсервис» исправно берет плату.

В отделе строительства, архитектуры и ЖКХ Высокогорского райисполкома «Реальному времени» ответили то же: воду поставляет войсковая УК «Славянка», и претензии к ним. Однако пообещали, что УК «Вавилон-Жилсервис» проведет со «Славянкой» переговоры...

Вот эта куча грязи скопилась в абсолютно новом фильтре за 2 дня — и вывела его из строя

На прощание от «Славянки»

В причинах проблем с водоснабжением в Березовке уже разбирались 9 лет назад. Тогда единственный поставщик воды, филиал «Казанский» ОАО «Славянка», объявил, что и вовсе прекратит ее подачу «по истечении срока действия договора». Это грозило отсутствием не только воды, но и тепла, ведь в 2010 году «Славянка» ликвидировала в Березовке котельную, а в многоквартирных домах установили индивидуальные газовые котлы, которые автоматически отключаются, если напор воды падает.

Экспертиза воды, которую тогда жильцы провели за свой счет, показала, что на вводе в дома предельные гигиенические показатели по общей жесткости превышены в 1,3 раза, по запаху и привкусу — в 2 раза, по мутности — почти в 21 раз, а по содержанию железа — почти в 22 раза! Жители Березовки направили тогда жалобы в Роспотребнадзор, Госжилинспекцию, прокуратуру, райисполком. Факты нарушений подтвердились. Ответил за все председатель ТСЖ «Березовка», заключивший со «Славянкой» договор на поставку плохой воды — будто ему было из чего выбирать. А глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина направила главе Высокогорского района письмо о необходимости обеспечить Березовку доброкачественной водой. Ну и глава района Рустам Калимуллин отреагировал — пообещал березовцам, что некондиционную воду им не отключат, и будут решать проблему с обеспечением кондиционной. Воду действительно не отключили. Но и кондиционной за прошедшие 9 лет она не стала.

Рустам Калимуллин пообещал березовцам, что некондиционную воду им не отключат, и будут решать проблему с обеспечением кондиционной. Воду действительно не отключили. Но и кондиционной за прошедшие 9 лет она не стала. Фото: biektaw.ru

«В районе — 124 деревни, и всем нужна хорошая вода»

— Поселок «Березовка» включен в федеральную программу «Чистая вода», — сообщил «Реальному времени» замглавы Высокогорского района Анас Шакиров. — Но на строительство новой водонапорной башни, устройство скважины и водопровода требуется более 46 миллионов рублей. Нам на район ежегодно по программе выделяют около 10 миллионов рублей в год (позже подчиненные Шакирова уточнили — около 8,3 млн, — прим. ред.). А в районе — 124 деревни, и всем нужна хорошая вода!

Руководитель исполкома Красносельского сельского поселения, в которое входит Березовка, Ильдар Газизов, который заступил на должность в августе 2019 года и живет по соседству с Березовкой, рассказал, что, будучи местным активистом, сам несколько лет воевал с разными госорганами за чистую воду для себя и соседей.

— До меня еще был утвержден проект нового водопровода, а когда меня назначали, мы начали что-то делать в этом направлении. Сейчас пробурена скважина, построена водонапорная башня, сети начали прокладывать. Я понимаю людей, им мучиться надоело, но не все так просто и не делается одним днем.

— А когда заработает этот новый водопровод? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Не могу сказать. Пока нам объекты не переданы.

Чтобы дойти до хорошей артезианской воды, надо забуриваться на глубину свыше 100 метров. А это требует более дорогого оборудования. Фото: biektaw.ru

Вода, да не та

— Боюсь, никогда он не заработает! — сомневается Марина Татьянина. — Я говорила с бурильщиками, которые занимались этой скважиной. Они говорят, вода плохая, некачественная.

Специалисты, по ее словам, рассказали, что подземные воды на большой территории — от Кощакова до Киндерей — одинаковые, с повышенным содержанием железа. Чтобы дойти до хорошей артезианской воды, надо забуриваться до следующего водоносного пласта — на глубину свыше 100 метров. А это потребует более дорогого оборудования, которое в проект и смету березовского водопровода не заложены.

Косвенно это подтверждается тем, что, по словам березовских долгожителей, еще в советские времена к войсковой части пытались проложить водопровод из Высокой Горы. Но пришла перестройка, затем разоружение — и экономически невыгодный проект забросили на полпути, а трубы, которые успели тогда частично проложить, то ли в землю засосало, то ли они в пространстве рассосались...



Деньги есть — район не знает?

Однако самое интересное, что в 2021 году на строительство водопровода и водонапорной башни в Березовке выделены не жалкие копейки от «пирога» по программе «Чистая вода», а полновесные 46,613 млн рублей, которые полностью покрывают все расходы, вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. 15 января 2021 года было издано распоряжение кабмина РТ за номером 15-р, согласно которому на выполнение работ по строительству и реконструкции сетей водоснабжения в населенных пунктах Республики Татарстан из бюджета республики было выделено 203,38 млн рублей, в том числе — вышеуказанная сумма на строительство водопровода в Березовке. Распоряжение не было опубликовано на официальном сайте правительства РТ, однако ссылка на него имеется в материалах электронного аукциона, проведенного на сайте госзакупок в феврале этого года.

Аукцион, что примечательно, провели в суперсжатые сроки: объявление о нем было размещено 9 февраля 2021 года, срок подачи заявок был ограничен 17 февраля, в 8.00, а к 12.00 того же дня подвели итоги. Победителем аукциона стал единственный его участник — сабинское ООО «Строитель», которое в нехлебном из-за пандемии 2020 году выполняло в числе прочих госконтракт на строительство объектов инженерной инфраструктуры промышленного парка «Уруссу».

Из опубликованной на сайте госзакупок документации следует, что все работы, включая строительство уже возведенной, по словам местных жителей водонапорной башни, бурение двух скважин, прокладку почти 2,5 км труб, установку насосов и прочего оборудования отводится срок до 31 ноября 2021 года.

— То, что написано в этих документах, никак не вяжется с ответами, которые мы получаем от руководства района и из райисполкома, — говорит Марина Татьянина. — К примеру, только 30 марта я получила ответ в официальной группе района в соцсети, где сказано, что «в настоящее время в бюджете района отсутствуют средства для завершения работ по строительству объектов и сетей водоснабжения в пос. Березовка». Поэтому, дескать, сроков ввода в действие нового водопровода там назвать не могут. Судя по тому, что говорили мне бурильщики про качество воды, напрашиваются вопросы: почему нам не сообщают про выделенные кабмином 46 миллионов и не зря ли их закопали в землю?

Эти вопросы Марина Татьянина направила на днях в прокуратуру и теперь ждет ответа.

Беда районного масштаба

«Все строится, бюджета хватает, — написала Марина Татьянина в обращении на страничку исполкома Высокогорсокого района в соцсети. — На все, кроме нашего поселка, который 20 лет пишет во все инстанции...».

Но проблема качества воды остро стоит не только в Березовке, но и в целом в Высокогорском районе. В ряде сел официально из кранов идет «техническая вода». Это запрещено федеральным законодательством, однако другой нет. Это связано как раз с теми особенностями водоносных пластов, про которые специалисты рассказывали Марине Татьяниной — и с тем, что бурить и эксплуатировать глубокие скважины, чтобы подавать в населенные пункты артезианскую воду надлежащего качества — дело затратное.

Проблема качества воды остро стоит не только в Березовке, но и в целом в Высокогорском районе. Фото: idelreal.org

В Высокогорском районе, в частности, техническую воду получали не только Березовка, но и Усады, Тимофеевка, Средний Алат. По жесткости эта вода превышала ПДК почти в пять раз, а по общей минерализации — примерно в два раза.