Лилия Галимова о проекте «Наш двор»: «Задача стоит поквартирно обойти»

Фото: Максим Платонов

Завтра в Татарстане завершается обход многоквартирных домов с анкетированием жителей по проекту благоустройства дворов по программе «Наш двор». Получить анкеты можно будет еще и на избирательных участках в день голосования, 8 сентября, сообщила на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. После обработки всех анкет данные направят в Минстрой — для разработки программы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Под опрос попал 12 121 многоквартирный дом в 18 городах и поселках Татарстана

Анкетирование татарстанцев по новой программе благоустройства «Наш двор» охватило 18 городов и поселков: Казань, Набережные Челны, Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульму, Буинск, Елабугу, Заинск, Зеленодольск, Лениногорск, Нижнекамск, Нурлат, Чистополь, а также Васильево, Осиново, Камские Поляны и Джалиль. Всего под опрос попал 12 121 многоквартирный дом, жителям которых волонтеры начали разносить и персонально вручать анкеты. На бланке перечислены виды ремонтных работ во дворе — необходимо оценить важность каждой, поставив цифру от одного до десяти.

— Задача стоит поквартирно обойти, вручить всем в руки и, помимо этого, объяснить, в чем суть анкеты и куда ее можно будет сдать. По состоянию на 4 сентября анкеты вручены жителям 6 672 квартир, то есть охват анкетированием на вчерашний вечер составляет 55%. До завершения анкетирования, 6 сентября включительно, планируется охватить 100% квартир, — рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Анкетирование татарстанцев по новой программе благоустройства «Наш двор» охватило 18 городов и поселков: Казань, Набережные Челны, Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульму, Буинск, Елабугу, Заинск, Зеленодольск, Лениногорск, Нижнекамск, Нурлат, Чистополь, а также Васильево, Осиново, Камские Поляны и Джалиль. Фото nizhnekamsk-rt.ru

Заполненную анкету необходимо в день голосования принести на избирательный участок. На каждом будет отведено помещение под сбор анкет.

— Обращаю внимание, что это не залы и помещения, предназначенные для голосования. Это смежные помещения. Там будут находиться волонтеры, которые сориентируют граждан, где оставить анкету. Те, кто забыл анкету, смогут получить ее от волонтера и заполнить на месте, — продолжила Лилия Галимова.

В программу войдут многоквартирные дома, которые были построены до 2014 года

Ожидается, что татарстанцы заполнят от одного до полутора миллионов анкет. Все их в сентябре доставят в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, где будут обрабатывать вручную. На основе этого опроса и пожеланий жителей республики в ноябре составят первоначальный проект по благоустройству «Наш двор».

— Мы говорим, что вопрос благоустройства двора будет включать в себя, помимо стандартного набора «дороги и поребрики», еще и архитектурные решения для достижения комфортного дворового пространства, — объяснила Лилия Галимова.

В трехлетнюю программу войдут многоквартирные дома, которые были построены до 2014 года. На брифинге подняли вопрос, что будет с «Салават купере» — микрорайон начали строить позже, при этом в нем есть вопросы с дворовыми территориями.

«В «Салават купере» основные работы проделаны при застройке, то есть асфальт проложен, дорожки пешеходные, площадки сделаны. У них есть немного другого формата вопросы, связанные с межеванием территории, необходимости парковки на 1800 мест», — отметила Галимова. Фото Гуландам Фатхуллиной

— Он строился после 2014 года, но это не значит, что в случае необходимости к этим домам не вернутся. В «Салават купере» основные работы проделаны при застройке, то есть асфальт проложен, дорожки пешеходные, площадки сделаны. У них есть немного другого формата вопросы, связанные с межеванием территории, необходимости парковки на 1800 мест. Когда Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ проводило инвентаризацию, они затронули все дворы, вне зависимости от того, новые они или нет. И у них есть понимание, какие дополнительные вопросы потребуется решить. Они в индивидуальном порядке будут решаться, — сказала официальный представитель казанского Кремля.

Наследие WorldSkills и подарки для участников

На следующей неделе президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с победителями и призерами Мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который прошел в Казани в августе. От Татарстана в состав национальной сборной вошли 15 человек по 14 компетенциям. Золото завоевал Айдар Минеев в компетенции «Изготовление прототипов», серебро получил Ислам Нигматуллин в компетенции «Информационные кабельные сети». Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов получили бронзу в направлении «Мобильная робототехника». Кроме этого, четыре человека по четырем компетенциям вошли в команду JuniorSkills. Все они получат ценные подарки и денежные вознаграждения.

— Денежные призы и подарки будут всем. Что касается суммы, то давайте оставим это сюрпризом для тех, кто придет. Иначе мы сейчас все расскажем… Хорошие призы, хорошие денежные вознаграждения, потому что уже неоднократно подчеркивалось, что такой чемпионат, как WorldSkills, лично для президента даже выше, чем спортивные состязания. Поэтому эти люди совершенно точно будут вознаграждены, — пообещала Лилия Галимова.

На брифинге огласили и другие итоги чемпионата. Казань посетили гости из 88 стран и 83 регионов России. На соревнованиях в «Казань Экспо» побывали 272 тыс. 345 человек, в том числе 41 тыс. 382 иностранных гостя. Останется ли в Казани оборудование, которое использовалось для проведения чемпионата рабочих профессий, поинтересовались журналисты.

Казань посетили гости из 88 стран и 83 регионов России. На соревнованиях в «Казань Экспо» побывали 272 тыс. 345 человек, в том числе 41 тыс. 382 иностранных гостя. Фото Рината Назметдинова

— Условная договоренность есть, мы не говорим о том, что есть риски и нас не поддержат. Но сейчас нужно понимать объемы оборудования, которое находится в «Казань Экспо». Некоторые станки настолько огромные, чтобы разместить их на площадках, их нужно подготовить. Это займет какое-то время, но президент неоднократно заявлял, что будет лоббировать вопрос, чтобы оборудование можно было оставить. Потому что рабочие кадры, которых готовят для предприятий нового формата, должны обучаться на новом оборудовании, — ответила спикер казанского Кремля.

Президент Татарстана — «мобильный избиратель»

В воскресенье состоятся выборы в Госсовет РТ VI созыва. На брифинге спросили: «На каком участке будет голосовать Рустам Минниханов?»

— Наверное, в этом году Рустам Нургалиевич воспользуется новым правом, которое Центризбирком ввел в республике, — это «Мобильный избиратель», позволяющий проголосовать по месту нахождения. Ожидается, что президент будет на малой родине, у мамы, и проголосует при помощи «Мобильного избирателя», — сказала Лилия Галимова.

В понедельник в Казани начался Нефтегазохимический форум. Подвести его итоги попросил корреспондент «Реального времени».

— Большое количество компаний в выставочном павильоне было представлено, и по ходу маршрута президент останавливался практически возле каждого стенда. Есть много компаний, которые уже сотрудничают с Татарстаном. В случае с компаниями, где президент останавливался и в разговоре выяснялось, что они пока с Татарстаном не имеют контактов, президент давал поручение помощнику, который курирует вопросы нефтегазохимического комплекса, взять контакты. Прямое поручение получал и министр промышленности и торговли Татарстана, которому также было поручено проработать вопросы дальнейшего сотрудничества с компаниями, — ответила официальный представитель казанского Кремля.

«В случае с компаниями, где президент останавливался и в разговоре выяснялось, что они пока с Татарстаном не имеют контактов, президент давал поручение взять контакты», — сказала Лилия Галимова. Фото Рината Назметдинова

Также был затронут вопрос мусоросжигательного завода. Лилия Галимова подтвердила, что строительство не начнется, пока не будет пройдена экспертиза.