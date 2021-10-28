Рустам Минниханов: «Дзюдо — один из самых популярных видов спорта в Татарстане»

Когда и где появилось боевое искусство, которое учит добру и миру, через какие испытания борьба прошла в России и что с ней происходит сейчас — в материале «Реального времени»

Фото: «Реальное время»

О том, что дзюдо — один из самых популярных в республике видов спорта, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил не далее как в мае текущего года, когда в Казани проходил «Большой шлем» — международный турнир по этой борьбе. Единоборством в республике занимаются более 4,5 тыс. человек, и с каждым годом число приверженцев борьбы растет. Более того, дзюдо уверенно занимает второе место по числу стран, имеющих свои федерации этого вида спорта. Больше — только у футбола. Если говорить о боевых искусствах, то равных дзюдо по популярности и вовсе нет. Об этом рассказал в интервью журналисту «Реального времени» олимпийский чемпион 2012 года (Лондон) в весе до 100 кг Тагир Хайбулаев, обладатель золотых наград чемпионатов Европы и мира. О чем еще поведал чемпион, а также о том, откуда дзюдо берет свои корни и как боевое искусство может учить гармонии и миру, об истории его развития в мире, России и Татарстане, о том, каких успехов удалось добиться нашим спортсменам в последние годы и почему профессиональному спорту сегодня так важно ощущать поддержку, — в материале нашей интернет-газеты.

Сумо — дзю-дзюцу — дзюдо

Наверное, в это сложно поверить, но дзюдо (в переводе с японского означает «мягкий путь», — прим. ред.) — наследник дзю-дзюцу (в мировом масштабе название искажено в джиу-джитсу, — прим. ред.). А та борьба в свою очередь произошла от традиционной японской борьбы сумо.

Отправной точкой в самостоятельной истории дзюдо можно считать май 1882 года, когда в буддийском храме Эйсёдзи, что в Токио, 21-летний мастер Дзигоро Кано основал школу «Кодокан». Но все началось намного раньше, когда еще совсем юный Кано, не отличавшийся ни силой, ни крепким телосложением, решил овладеть тайнами дзю-дзюцу, позволяющими более хрупкому человеку одолеть того, что тяжелее и сильнее. Рвение, с которым Дзигоро осваивал учение, вызывало уважение и удивление наставников. И в очень короткое время получалось так, что уже следующий мастер говорил: «Мне больше нечему вас учить…»

Обобщив опыт различных школ, систематизировав все лучшее, позволяющее использовать энергию противника против него же, и исключив те приемы, что несут опасность для жизни, мастер создал новое учение — борьбу, получившую имя дзюдо. Спорт, который учит не агрессии, а соблюдению баланса и формированию гармонично развитой личности. Сам мастер Кано был уверен: дзюдо — не столько боевое искусство защиты без оружия, сколько философия повседневной жизни и искусство самосовершенствования. Недаром Кодекс чести дзюдоиста включает в себя такие качества, как:

вежливость,

смелость,

искренность, честность,

скромность, самоконтроль,

верность дружбе,

уважение к окружающим.

Дзигоро Кано. Фото: Kodokan

Уже в 1886 году дзюдо было не просто признано в Японии на государственном уровне, но стало обязательным предметом в полицейских и военных академиях, средних и высших учебных учреждениях.

В 1889 году первая школа открылась во Франции, а вскоре — в Лондоне. Приверженцем именно этой борьбы был президент США Теодор Рузвельт. Философия дзюдо пришлась по душе великому индийскому мыслителю Рабиндранату Тагору.

В 1951 году была основана уже Международная федерация дзюдо. Ее президентом стал единственный сын и преемник Дзигоро Кано — Рисэй. А в 1956 году Токио встречал участников первого чемпионата мира по дзюдо. Конечно, до сегодняшнего размаха ему было далеко: титул сильнейшего оспаривал всего 31 представитель из 21 страны.

Олимпийские татами впервые были развернуты в 1964 году. Символично, что эта Олимпиада проходила в Японии.

Сегодня Международная федерация дзюдо — это 178 стран мира. Только в Японии регулярно занимаются именно этим видом борьбы порядка 8 млн человек. В мире — свыше 20 млн, из которых около полумиллиона — в России.

Василий Ощепков — человек, подаривший России дзюдо и самбо

В 1892 году на Южном Сахалине, тогда входившем в состав Российской империи, родился Василий Сергеевич Ощепков. Однако русско-японская война 1905 года привела к тому, что остров отошел Японии, и оставшийся сиротой 13-летний мальчик оказался подданным японского императора.

Активное участие в судьбе сироты принял архиепископ Японский Николай. Мальчик получил образование в духовной семинарии в Киото. И там же состоялось его первое знакомство с дзюдо. В октябре 1911 года 19-летний юноша смог поступить в знаменитую основанную еще Дзигоро Кано школу Кодокан. Несмотря на все трудности, а тогда в Японии крайне ревностно относились к успехам иностранцев в традиционных боевых искусствах, уже к лету 1913 года Ощепков (первым из русских и четвертым из иностранцев вообще) смог получить мастерскую степень — 1-й дан.

В 1914 году вернувшийся в Россию Ощепков был призван на службу в штаб Приамурского военного округа в Хабаровске. Позже служил во Владивостоке в отделе контрразведки штаба крепости. И там же, во Владивостоке, в 1914 году он открыл первую в стране секцию борьбы дзюдо. Спустя 3 года, летом 2017 года, именно во Владивостоке состоялась первая в истории дзюдо международная встреча: с воспитанниками Ощепкова состязались гости из Отару, приехавшие во главе с еще одним воспитанником Дзигоро Кано Томабэти Хитэдоси. Тогда же Ощепкову была присвоена следующая мастерская степень — 2-й дан.

Владивосток, 1914 или 1915 год, в центре — Ощепков. Фото с сайта sport25

Период гражданской войны Ощепкова не миновал. В 1919 году его мобилизовали в армию Колчака. Служил в управлении военных сообщений японского экспедиционного корпуса. И тогда же он начал сотрудничать с большевистской разведкой. По окончании гражданской войны со службой мастер не расстался. Мало кто знает, но именно Ощепков — предшественник легендарного Рихарда Зорге в качестве нелегального резидента советской военной разведки в Токио. Под легендой «бэнси» — человека, который переводит и комментирует фильмы, он показывал кино для японских частей и подразделений, передавая на родину данные о местах их дислокации и вооружении. Именно Монах (под этим псевдонимом работал разведчик) добыл первые данные об активной работе японской стороны над созданием химического и бактериологического оружия.

В 1926 году Ощепкова отозвали обратно в Россию. Его деятельность в качестве разведчика завершилась, но по-настоящему развернулась работа тренера и наставника. Его дзюдо все дальше уходило от классического. Обогатилось новыми приемами защиты от соперников, вооруженных холодным и огнестрельным оружием. Вместе с учениками Виктором Спиридоновым и Анатолием Харлампиевым он преподает в Центральном доме Красной армии, учит студентов Государственного института физической культуры. При его активном участии вышло руководство по физподготовке военных.

Основатель российской школы дзюдо и самбо Василий Ощепков. Фото: sport25

2 октября 1937 года Василия Ощепкова арестовали. Его обвинили в шпионаже в пользу Японии. Сыграл свою роль и факт службы в армии Колчака. До приговора мастер не дожил — 10 октября он умер в тюремной камере от сердечного приступа. Не дожил он и до еще одного триумфа: 16 ноября 1938 года спорткомитет СССР издал приказ «О развитии борьбы вольного стиля» — той, что позже была переименована в самбо. А в ее основе школа, созданная Ощепковым на базе дзюдо, — учение, спасенное Харлампиевым, которого сегодня и принято называть создателем школы самбо.

А что касается классического дзюдо, то его забыли на долгие 20 лет — до 1957 года, когда Ощепков, а вместе с ним и борьба были реабилитированы. Интересный факт: в 1965 году, спустя ровно год с момента, когда дзюдо стало олимпийским видом спорта, в Японии была образована собственная федерация самбо.

Официальная история дзюдо в России

Точнее даже в Советском Союзе. Она отсчитывается с начала 1960-х, когда в Федерации самбо СССР была открыта секция дзюдо, а страна стала членом Европейского союза дзюдо. В борьбу за первые ступени пьедесталов почета и медали высшей пробы советские борцы включились с первых же дней. Два золота чемпионата Европы 1962 года — яркое тому подтверждение.

1984 год. Олимпиада в Японии. СССР в дзюдо представляют 4 борца: Олег Степанов, Арон Боголюбов, Парнаоз Чиквиладзе и Андзор Кикнадзе. Все четверо вернулись домой с бронзой.

1972 год. Еще одна важная веха развития дзюдо в Советском Союзе: распоряжением Спорткомитета СССР в стране создана Федерация дзюдо. Тогда же проведены первые Всесоюзные соревнования по этой борьбе. Год спустя они поменяли статус и стали называться чемпионатом СССР. А спустя ровно 10 лет в федерации открыто отделение женского дзюдо. Это был период расцвета отечественного дзюдо. Редко какие чемпионаты и турниры самых высоких уровней не приносили медалей высших проб. Все изменилось с распадом СССР. В 1991 году была организована Национальная федерация дзюдо России, ставшая преемницей советской структуры. Но с 1995 по 1999 годы заметных успехов российским спортсменам добиться не удавалось.

Президент России Владимир Путин — приверженец дзюдо, он мастер спорта и обладатель 8-го дана. Фото: mk.ru

В 1999 году во главе Федерации встал заслуженный мастер спорта Владимир Шестаков. С его именем связывают новый этап развития дзюдо в России. Он смог собрать команду лучших специалистов, что быстро дало результат. Уже в 2000 году на XXVII летней Олимпиаде в Сиднее (Австралия) российские борцы смогли завоевать три медали — серебро и две бронзы. Дзюдо в России приобретает все больший размах. Возможно, еще и потому, что одним из самых известных приверженцев в стране является президент Владимир Путин. В этом виде борьбы он мастер спорта, имеет 8-й дан.

— С избранием президентом России Владимира Владимировича, который и сам занимался дзюдо, в стране более пристальное внимание начали обращать на этот вид спорта. После олимпиады в Пекине, когда у нас вообще медалей не было, Владимир Владимирович обратил внимание на это. Задал вопрос руководству — почему у нас такие плохие результаты. Тогда решили провести полную перезагрузку: пригласили опытного специалиста Эцио Гамба поменять условия для тренировок. И это дало результат: уже в Лондоне (летняя Олимпиада 2012 года, — прим. ред.) у нас 5 медалей было — 3 золота, серебро и бронза. И в Рио-де-Жанейро (летняя Олимпиада 2016 года, — прим. ред.) 2 золота и бронза. Мало кто такого ждал — такого результата никогда не было, — в интервью журналисту «Реального времени» рассказал один из авторов золота в Лондоне, чемпион Европы и мира по дзюдо в весе до 100 кг Тагир Хайбулаев.

Победитель летней Олимпиады 2012 года в Лондоне, борец дзюдо в весе до 100 кг Тагир Хайбулаев. Фото: wikimedia.org

Мировое признание получили ежегодный Московский турнир суперкласса и «Кубок президента России». Российская школа дзюдо вернула себе статус одной из сильнейших в мире и, похоже, больше расставаться с титулом не намерена.

Дзюдо в Республике Татарстан

Активное развитие в республике дзюдо получило в 1971 году, когда первые секции были открыты в Казани (при объединении «Тасма») и в Набережных Челнах (при заводе КАМАЗ). Спустя три года татарстанские борцы стали активными участниками первенств и чемпионатов России, СССР, Европы и мира. Амир Минлебаев стал первым Татарстанцем, пробившимся в призеры чемпионата СССР.

Виталий Кузнецов — первый татарстанский дзюдоист, поднявшийся на олимпийский пьедестал почета. Фото: kitap.tatar.ru

На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Виталий Кузнецов, выступавший в абсолютной категории, завоевал серебро. К слову, он также становился вице-чемпионом Европы в команде в 1978 году, серебряным призером чемпионата мира в 1979-м, победителем в командном первенстве Европы 1979 года и серебряным призером в личном зачете на чемпионате Европы 1979 года, четыре раза становился вторым на чемпионатах СССР и один раз — золотым призером. Кроме того, дважды брал золото чемпионатов мира по самбо и дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета чемпионатов Европы, а в 1977 году стал обладателем Кубка мира. Еще одна представительница татарстанского дзюдо выступала за Россию на Олимпиаде 1996 года в Атланте. Однако Зульфия Гарипова тогда смогла стать лишь седьмой.

После распада СССР на некоторое время движение дзюдо в Татарстане осталось децентрализованным. Секции, имевшие поддержку предприятий, устояли и продолжали работать. Часть клубов вынужденно ушли в историю.

В 1996 году была основана Федерация дзюдо Татарстана. На протяжении 16 лет ее бессменным президентом являлся заслуженный тренер России Владимир Осипов, за свою карьеру подготовивший 109 мастеров спорта России. При нем в 2011 году в Казани был проведен чемпионат России.

В 2012-м, в преддверии XXVII Всемирной летней Универсиады, произошла смена руководства — Федерацию возглавил на тот момент начальник Управления ФСКН РФ по Татарстану генерал-лейтенант Фаяз Шабаев. Дзюдо продолжило укреплять позиции не только как спорт высоких достижений, но и как массовый спорт. Ежегодно в республике открываются новые клубы. Только в 2015 году, когда Татарстан принимал юношеское первенство России, начали работать 7 новых секций — 5 в Казани и 2 в Набережных Челнах. В 2016-м Казань приняла чемпионат Европы. Развитию дзюдо в республике уделяется все больше внимания: введена практика поощрения за успешную работу лучших спортивных организаций подарочными сертификатами на приобретение татами и спортивного инвентаря.

Дзюдо в Татарстане сегодня

В августе 2017-го во главе Федерации встал Павел Николаев — мастер спорта СССР по дзюдо, глава следственного комитета по РТ, до того занимавший пост вице-президента Федерации.

В августе 2017 года Федерацию дзюдо Татарстана возглавил Павел Николаев. Фото: judo.ru

Примерно тогда же в структуре Федерации стартовали перемены, призванные еще выше поднять и популярность этого вида спорта, и планку достижений:

— Федерация дзюдо Татарстана берет курс на реформирование существующей системы работы наших тренеров и спортивных школ. Весь педагогический состав пройдет аттестацию, а в местах занятий будет проведена ревизия. Нам важно, чтобы дзюдо преподавали на высоком уровне, а сами педагоги соответствовали своему высокому званию. Сегодня у дзюдо в республике неплохие показатели по массовости среди занимающихся детей и юношей, однако результативность молодых спортсменов оставляет желать лучшего. Во главу угла будет поставлена работа с наставниками дзюдоистов — по повышению статуса тренера, его образовательного уровня, будет налажен контроль за соблюдением морально-этических норм. В качестве стимулирования деятельности для всех достойно работающих тренеров и успешных спортсменов с этого сезона вводится новая система денежных поощрений и премий. У нас есть потенциал, свои традиции и хорошая школа, — подчеркнул на отчетно-выборной конференции вновь избранный президент Федерации.

Одной из первых новаций стало назначение нового главного тренера. Им стал экс-тренер юниорской сборной России, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и победитель Игр доброй воли Владимир Драчко.

Владимир Драчко: «Хотелось бы, чтобы у нас и здесь были не только участники Олимпийских игр, но хотя бы призеры». Фото: «Реальное время»

Позже в интервью «Реальному времени» Драчко рассказал, что вместе с единомышленниками приехал в Казань по приглашению Павла Николаева не для того, чтобы перекраивать существующие традиции татарстанского дзюдо, а чтобы на их основе и имеющейся базе сформировать единую команду:

— Если сравнивать с другими регионами, Павел Михайлович сейчас обеспечил хорошее финансирование. Далеко не во всех регионах и округах есть такая спонсорская поддержка, как здесь. Имеются и условия, где можно работать и растить кадры. В плане ребят — есть неплохие, главное, чтобы у них была заинтересованность. Надо задать им направление и идти единой командой. Прошу заметить — не коллективом, а именно командой. Коллектив — это с 8 утра до 5 вечера, а команда — это 25 часов в сутки. То есть в любой момент можно позвонить, и люди, даже если они не рядом, идут в одном направлении и думают об одном и том же, — подчеркнул он. И добавил: — Хотелось бы, чтобы у нас и здесь были не только участники Олимпийских игр, как, например, Зульфия Гарипова, но хотя бы призеры Игр. Для этого, собственно, нас сюда и пригласили.

На вопрос, какие составляющие нужны для успеха, Владимир Драчко ответил китайской поговоркой:

— Согласно ей, нужны четыре составляющие — тренер, время, деньги и место, где ты будешь этому обучаться. Так же и по жизни. Люди должны понимать, что это не главное, но это база, отталкиваясь от которой, ты бы мог идти вперед и совершенствоваться.

В Республике для того, чтобы спортсменам было где и с кем заниматься, делают все возможное: в той знаковой отчетно-выборной конференции принимал участие и президент Татарстана, что само по себе уже является подтверждением того, насколько серьезное внимание республика уделяет и готова уделять развитию дзюдо впредь. Рустам Минниханов пришел не с пустыми руками: хорошей новостью для сообщества стало объявление о том, что при поддержке республики в регионе появятся два полномасштабных специализированных центра дзюдо: в Казани, на базе реконструированной спортшколы «Батыр», и в Набережных Челнах.

Почетный черный пояс по дзюдо вручен президенту РТ Рустаму Минниханову. Фото: пресс-служба президента РТ

В присутствии главного менеджера национальной сборной России Эцио Гамба исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров (оба также прибыли в республику для того, чтобы принять участие в отчетно-выборной конференции) вручил президенту Татарстана почетный черный пояс по дзюдо за заслуги в развитии этого вида спорта.

К слову, в начале 2019 года реконструкция спорткомплекса «Батыр» была завершена, и сборные Татарстана по самбо и дзюдо, а также республиканская ДЮСШ олимпийского резерва приступили к тренировкам. Всего залы спортцентра на регулярной основе посещают около 1000 человек различных возрастов: от 5 до 60 лет.

В том, что Казань постепенно становится не только спортивной столицей в широком понимании этого слова, но и одним из центров дзюдо в России, сомнений нет уже ни у кого. Очередным подтверждением этому стал международный турнир цикла «Большой шлем», состоявшийся в столице Татарстана в мае 2021 года.

В мае 2021 года Казань приняла международный турнир «Большой шлем» по дзюдо. Фото: tatarstan.ru

— В Татарстане дзюдо является одним из самых популярных видов спорта. Сегодня более 4,5 тыс. спортсменов занимаются этим видом единоборств, и с каждым годом их количество только растет, — подчеркнул на церемонии открытия состязаний президент Татарстана. И добавил: — У нас есть большая мечта — провести в республике чемпионат мира по дзюдо.

Первый татарстанский чемпион за 20 лет

Сентябрь 2021 года стал по настоящему знаковым для татарстанского дзюдо: впервые за 20 лет республика обрела своего чемпиона России. Им стал воспитанник Набережночелнинской МАУ СШОР «Олимпийский», мастер спорта России по дзюдо Нияз Билалов. Ему не оказалось равных в весовой категории до 100 кг.

Впервые за 20 лет на верхнюю ступень пьедестала почета чемпионата России поднялся татарстанец. Фото: Федерация дзюдо России

Но это не единственное достижение татарстанских дзюдоистов на чемпионате в Майкопе (Адыгея), собравшем более полутысячи сильнейших борцов со всей России. Спортсменки центра дзюдо «Батыр» Айгуль Багаутдинова и Александра Гималетдинова взяли бронзу в весовых категориях 63 и 78 кг соответственно.

По мнению одного из известнейших дзюдоистов России — олимпийского чемпиона 2021 года в Лондоне Тагира Хайбулаева, наиболее заметные перемены в татарстанском дзюдо происходят на протяжении последних 9 лет:

— С приходом Фаяза Шабаева, потом после него — Павла Николаева, который сейчас является президентом Федерации (он и сам занимался дзюдо), были привлечены тренеры в республику. И финансы очень серьезные. Соответственно, появляется и результат и на юношеских, на молодежных соревнованиях, ну и на взрослых. Недавно Нияз Билалов нас серьезно порадовал. На него были большие надежды, что он поедет в Токио на Олимпиаду, но он проиграл конкуренцию достойным ребятам, — отметил он.

Тагир Хайбулаев: «Ниязу повезло, что в его спортивной карьере принимает участие такой человек, как Рустем Сультеев». Фото: фото: twitter.com

По мнению Тагира Хайбулаева, дзюдо — один из самых массовых, а значит, и высококонкурентных видов спорта. В каждом весе много достойных представителей. И речь идет не только о ситуации в мире, где практически ежегодно меняются лидеры, но и в масштабах каждого государства по отдельности и на уровне регионов. Он отметил, что проигрыш в одном старте — не повод для того, чтобы опускать руки, и добавил:

— Нияз сейчас начал новый цикл. Сразу выиграл чемпионат России — показал всем, что не потерял ни формы, ни настроя. Я считаю, что это такой задел на следующую Олимпиаду — во Франции, то, что он готов отбираться и конкурировать с этими ребятами. Надежда и моя на Нияза, и Рустема Нургасимовича Сультеева, который его поддерживает. Он не только поддерживает спортсмена финансово, но и морально настраивает.

Нияз Билалов сейчас начал новый цикл подготовки. Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Республики Татарстан

Рустем Сультеев — первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности — сам в прошлом профессионально занимался борьбой и тяжелой атлетикой. Связи со спортом не теряет и уверен, что перспективной молодежи нужно помогать. Единственное — не считает необходимым это афишировать.

— Рустем Нургасимович понимает нужды спортсменов. Мало, на самом деле, таких людей, которые с таким пониманием относились бы и к спорту, и к спортсменам. Осознавали бы важность спорта и то, что приносит спорт и для самого спортсмена, и для республики, и для страны. Рустем Нургасимович в этом плане — большой человек. Таких мало, кто бы так искренне любил и поддерживал спорт, — уверен Тагир Хайбулаев.

Профессиональный спорт — это работа. Тяжелая, ответственная, но любимая, подчеркивает олимпийский чемпион.

— Она должна быть в удовольствие. Если спортсмен не будет получать удовольствия от выбранного вида спорта, то он мало чего сможет достичь. Работа на татами должна приносить удовольствие, желание выиграть, быть лучшим. Да, у нас не такие серьезные деньги, как в футболе или хоккее. Если ты хочешь заработать, то дзюдо — не совсем тот выбор. Но для серьезной подготовки нужны определенные вливания. Когда ты выходишь на некий уровень, то для того, чтобы стать чемпионом Европы, мира, олимпийским чемпионом, нужно привлекать целый штат: индивидуального тренера, спарринг-партнеров, медика, массажиста, необходимо оплачивать дорогу на сборы, проживание. А сборы могут быть по всему миру. Если ты серьезно взялся за это и настроен на успех, то поддержка необходима. Что касается Нияза, то я считаю, что ему повезло в этом плане, что на его пути встретился такой человек, как Рустем Нургасимович, который искренне любит спорт, поддерживает, знает, что это такое, на своем опыте. Я знаю, что финансовой поддержкой их сотрудничество не ограничивается. Рустем Нургасимович ставит перед Ниязом цели. Умеет поддержать и настроить. Поддержать морально. Спортсмен, когда он сам по себе, менее мотивирован, а вот когда он ощущает поддержку, видит, что люди за него искренне переживают, болеют, радуются его успехам, то у спортсмена вырастают крылья и он стремится выступать с еще большим рвением.