Мустафа Варанк: «У Эрдогана есть сердечная связь с Татарстаном, он любит татар»

Как корреспондент «Реального времени» пригласил в Казань президента Турции через главу Минпрома ТР

Татарстан посетил министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк. Накануне он прибыл в Казань и встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым. После совещания зарубежный гость и татарстанский лидер ответили на вопросы журналистов. Турецкий министр рассказал о направлениях развития торгово-экономических отношений между сторонами и обещал передать президенту Турции приглашение в Казань. Тем временем Минниханов заявил о цели достичь торгового оборота между Татарстаном и Турцией в $3 млрд.

«Я скажу Эрдогану, что татарстанцы хотят его видеть»

— Господин министр, какие цели вы ставили перед вашим визитом в Татарстан?

— Татарстан — это часть нашего сотрудничества с Российской Федерацией. Нас связывает не только история. Кроме того, здесь работают 140 турецких компаний, общий объем инвестиций составляет 2,5 млрд долларов. Эти компании, с одной стороны, вносят существенный вклад в экономику Татарстана, России. С другой стороны, они способствуют турецкому экспорту. Сейчас, в условиях торговых войн в мире, расширение нашего сотрудничества является очень важным фактором. Мы призываем наши компании инвестировать в экономику Татарстана и поощряем их приход в республику. Вместе с тем призываем татарстанские компании инвестировать в экономику Турции, чтобы они вносили свой весомый вклад во внутренний турецкий рынок, а также продвигались на рынки третьих стран.

Господин президент Татарстана пригласил меня к себе во время «Иннопрома». Основная моя цель — увидеть своими глазами то, что сейчас имеется здесь, и оценить, как мы будем дальше развивать наше взаимодействие. Мой визит прошел плодотворно. Одна турецкая компания уже подписала контракт на 50 млн долларов инвестиций. Мы провели ряд переговоров о возможности развития производства халяль-продукции, инновационных технологиях, сотрудничестве в области науки, IT и образовании. Каждая сторона дала свои ответы, как мы можем решить имеющие вопросы и что мы можем сделать в дальнейшем. В этом плане мы уже работаем из года в год. Однако мой визит продолжается. В четверг состоится посещение особой экономической зоны «Алабуга», где осмотрю производственные объекты турецких компаний.

— Хотелось бы узнать о ситуации переговоров крупного производителя крупного производителя автокомпонентов «Джошкуноз холдинг» с АвтоВАЗом.

— «Джошкуноз» является мощным производителем автокомпонентов не только в России, но и на турецком рынке. В рамках достигнутого соглашения процесс активно продвигается. У компании «Джошкуноз» имеются все возможности для развития с учетом тех возможностей, которые представляются здесь, в Татарстане. Наряду с закупками, которые они здесь ведут, с производством, они бы хотели воспользоваться и финансовыми источниками в России. Мы надеемся, что они будут развиваться и расширять работу.

— [вопрос от «Реального времени»] Мустафа-бей, в прошлые годы Реджеп Тайип Эрдоган нередко посещал Казань. Нет ли информации, когда президент Турции снова нанесет визит в Татарстан?

— Наш президент — это мировой лидер. Он вынужден посещать много стран и очень сложно сократить это количество. Сегодня он находится в Англии на совещании НАТО. Главное, что у нашего президента есть сердечная связь с Татарстаном, он любит Татарстан и татар. Ваш вопрос я передам ему устно в качестве приглашения. Я ему скажу, что казанцы, татарстанцы хотят его видеть. Будем надеяться, что при первой возможности он обязательно посетит. И когда президент Татарстана посетит Турцию, он тоже может это озвучить.

«3 млрд долларов — задача выполнимая»

— Рустам Нургалиевич, министр сказал, что Татарстан и Турция могут вернуться к обороту в 1 млрд долларов. За счет чего можно достичь этих показателей? И какие соглашения с турецкими компаниями планирует подписать Татарстан?

— Прежде всего я хотел бы поблагодарить господина министра, господина посла за поддержку. У министра была насыщенная программа: он посетил Иннополис, ознакомился с работой вертолетного завода. На следующий день у него запланировано посещение КАМАЗа, Нефтекамска. У нас крупные экспортеры. Если мы в этом году за 9 месяцев вышли на уровень прошлого года [по обороту], это говорит о том, что потенциал есть. Были времена, когда мы достигали и 3 млрд долларов — были большие поставки нефти. Но мы обсуждаем работу в области халяльной продукции, машиностроения. Эта задача [достижение оборота в 3 млрд долларов] для нас напряженная, но, нисколько не сомневаюсь, выполнимая. Поэтому мы планируем следующий визит нашей делегации [в Турцию] в апреле.

Все договоренности, которые заключаются сегодня, будем реализовывать с учетом тех возможностей, которые есть у наших турецких партнеров. Но не могу не сказать, что 20 с лишним млн долларов — это современнейшие заводы. 97% работников — это татарстанцы. Эти предприятия нацелены на импортозамещение и имеют огромный потенциал. Если раньше мы завозили импортные МДФ-плиты, то теперь мы крупный экспортер МДФ. С руководством «Шишеджам» мы обсуждали возможности экспорта в Германию автомобильного стекла. Это говорит о технологическом уровне продукции. И таких примеров много. Тот же «Джошкуноз» — это мировая компания, которая специализируется на штамповке. Кабина, которая будет выпускаться для компаний КАМАЗ с «Мерседесом», будет выпускаться «Джошкунозом».

У меня нет никакого сомнения, что таких направлений для нашей совместной работы очень много. В рамках тесных контактов между нашими лидерами — господином Эрдоганом и Владимиром Путиным — отношения наших стран на очень высоком уровне. Поэтому те задачи, которые поставлены нашими руководителями, мы сможем реализовать.