Рустам Минниханов предложит президенту Туркменистана присоединиться к группе «Россия — Исламский мир»

Казанский Кремль о политической повестке, обращениях татарстанцев к Путину и спасении КЗСК

Сообщения от жителей Татарстана на прошедшую накануне Прямую линию Владимира Путина, обыски в администрации Елабужского района обсудили сегодня на брифинге в кабмине. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала снизившийся рейтинг Владимира Путина, участие президента Туркменистана в конкурсах на Сабантуе в Казани, работу группы «Россия — Исламский мир», а также работу над спасением заводов КЗСК и «КЗСК-Силикон». Подробности — в материале «Реального времени».

Прямая линия и одобрение Путина

На Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным пришло большое количество вопросов из Татарстана. Журналистов на встрече со спикером казанского Кремля интересовало, как с ними будут работать в республике и будут ли? По словам Лилии Галимовой, вопросы, заданные татарстанцами, характерны для всей страны. Они связаны с нехваткой узких специалистов, дефицитом земель и другими проблемами многодетных семей:

— Поручения, которые глава государства дал в ходе прямой линии, которые в той или иной степени касаются в том числе Татарстана, безусловно, лягут в основу дальнейшей работы и президента республики, и правительства, чтобы решить эти вопросы, — отметила Галимова.

Также она пояснила порядок работы над обращениями. Сначала они направляются в министерства и ведомства, которые курируют эти вопросы: «Но их очень большой объем, поэтому не все, возможно, попадает напрямую к нам — это огромный объем информации. Вы знаете, что, если не ошибаюсь, порядка 2 млн сообщений поступило».

Важно, что рассматриваются только обращения в форме письма. «СМС не являются основанием, как официальное обращение», — добавила спикер.

Перед Прямой линией возможностью спасти заводы КЗСК и «КЗСК-Силикон» воспользовались их сотрудники — через газету «Реальное время» они обратились с видеообращением к Путину с просьбой повлиять на ситуацию. Галимова отметила, что «с федеральным Минпромторгом ведется работа в этой части».

Перед Прямой линией возможностью спасти заводы КЗСК и «КЗСК-Силикон» воспользовались их сотрудники. Фото Рината Назметдинова

Бердымухамедов в Казани в день Сабантуя



В воскресенье с однодневным визитом посетит Казань президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, рассказала представительница Кремля. Встреча будет сопровождаться ротой почетного караула — таково требование международного протокола. Сотрудничество между Татарстаном и Туркменистаном началось с первого визита Бердымухамедова в Казань в 2008 году, когда подписали первое соглашение о сотрудничестве.

Как Лилия Галимова пояснила корреспонденту «Реального времени», Рустам Минниханов предложит Бердымухамедову, чтобы представитель Туркменистана вошел в Группу «Россия — Исламский мир».

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» была создана в 2006 году после присоединения нашей страны к Организации исламского сотрудничества в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. В 2006—2009 годах группа провела заседания в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте, в 2014 президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание в обновленном формате. В 2018 г. заседание группы прошло в Дагестане под председательством президента Рустама Минниханова, где обсудили вопросы противодействия экстремизму посредством образования. На данный момент группа включает 56 человек из 28 стран — это бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).



Ранее «Реальное время» рассказывало, что 19 июня Минниханов приехал в Москву для презентации Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» (по поручению президента Путина Минниханов возглавил Группу). «В данном случае Рустам Нургалиевич выполняет общегосударственную, общероссийскую миссию. МИД [предоставил] площадку, на которую по приглашению министерства иностранных дел пришли послы исламских государств, и при этой презентации у них была возможность лучше понять, чего хочет Россия в выстраивании отношений с исламским миром», — пояснила Галимова.

На данный момент группа «Россия — Исламский мир» включает 56 человек из 28 стран — это бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия). Фото tatarstan.ru

Большая часть работы президента республики заключается в том, чтобы привлекать в группу как можно больше стран, уточнила собеседница, поэтому он «в ходе визита [главы Туркменистана] планирует поднять вопрос».



Лилия Галимова раскрыла показатели внешнеторгового оборота с Туркменистаном — пока он стабильно держится на уровне 23,9 млн долларов США. Притом что наивысший показатель в истории взаимоотношений был в 2015 году (порядка 121 млн долларов). Структура экспорта — древесина, изделия, животные, каучук, резина, структура импорта, пластмасса, овощи.

— Туркменская сторона активно взаимодействует с нашими крупными предприятиями — это один из крупнейших потребителей марки КАМАЗ в Средней Азии. В апреле состоялся визит делегации Татарстана, достигли договоренностей <…> с министерствами и концернами Туркменистана по формированию технической части заявок на поставку 250 КАМАЗов.

После подписания соглашений о сотрудничестве Бердымухамедов посетит Сабантуй. «Если у него будет соответствующее настроение, может, будет [участвовать в конкурсах]. Но пока не заявлено», — отметила представительница Кремля. Во второй половине дня он уедет.

