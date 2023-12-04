Вода и медные листы: что построят энергетики в центре Казани

Казанские электросети возводят промышленное здание в стиле постконструктивизма на озере Кабан

Фото: скан realnoevremya.ru проектной документации

Новые здания базы Казанских электросетей завершат застройку юго-восточной, самой дальней части Старо-Татарской слободы и набережной озера Нижний Кабан. В результате реализации проекта на площади почти 1,5 га появится комплекс зданий в стиле постконструктивизма — современного прочтения образов промышленной архитектуры начала XX столетия. О будущем новом облике этой части улицы Марджани, подробностях проекта и перспективах его воплощения — в материале «Реального времени».

«Точка» в конце Старо-Татарской слободы



Проект комплекса зданий Казанских электросетей, разработанный казанским ООО «МостафПроектСтрой», предусматривает комплексную застройку почти целого квартала между набережной Кабана — улицей Марджани и улицей Габдуллы Тукая. И можно сказать, что с его реализацией будет поставлена своего рода архитектурная «точка» в конце Старо-Татарской слободы.

Проект комплекса зданий Казанских электросетей предусматривает комплексную застройку почти целого квартала между набережной Кабана — улицей Марджани и улицей Габдуллы Тукая. realnoevremya.ru — скрин проектной документации

На участке площадью 1,467 га, где сейчас располагаются два административно-бытовых корпуса КЭС, в рамках первой очереди строительства предполагается снести существующий трехэтажный административно-бытовой корпус, «осовременить» фасады соседнего пятиэтажного корпуса, возвести новое трехэтажное здание с видом на озеро Нижний Кабан, а в рамках второй очереди — построить новый трехэтажный АБК, многоуровневый паркинг и реконструировать существующий трехэтажный АБК, надстроить к нему мансардный этаж. В противовес скандальному проекту «Газпрома» на противоположном берегу озера концепция реорганизации базы КЭС выполнена в соответствии с режимом регенерации исторической застройки.

Новое и реконструируемое существующее здания проектировщики соединили общей открытой галереей и закрытым переходом. Все объекты базы КЭС в результате реконструкции образуют внутреннее пространство, на территории предусмотрена многоэтажная парковка. В рамках благоустройства предусмотрено устройство газонов и мини-сквера, установка освещения, оборудование велопарковок возле входов в здания и установка столбиков вдоль проезжей части «с целью затруднить парковку, посадку и высадку из автомобилей».

Что построят, что перестроят

Новое здание АБК Центрального РЭС выполнено в стилистике двускатного промышленного цеха с использованием стеклянных витрин, с внешней отделкой из медных листов. Из трех этажей здания первый отдан под общественные функции, в остальных двух располагаются офисы. Общая площадь запроектированного нового административно-бытового корпуса Центрального РЭС — 4,2 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — 874 кв. м. Рядом с ним сохранится мемориальный комплекс, основой которого является металлическая конструкция, повторяющая очертания опоры для высоковольтной ЛЭП.

В рамках реорганизации базы КЭС будет произведена реконструкция существующего пятиэтажного АБК площадью 5,3 тыс. кв. м. realnoevremya.ru — скрин проектной документации

Кроме того, в рамках реорганизации базы КЭС будет произведена реконструкция существующего пятиэтажного АБК площадью 5,3 тыс. кв. м, а также строительство двух АБК площадью 1,2 и 1,6 тыс. кв. м и трехэтажного паркинга на 183 машино-места.

Вид на новые объекты КЭС с улицы Габдуллы Тукая realnoevremya.ru — скрин проектной документации

Площадь застройки участка — 8,3 тыс. кв. м, озеленение территории составит 15% от общей площади участка — 2,21 тыс. кв. м.

Проект одобрен, обещания не подтверждены

Как выяснило «Реальное время», проект комплекса зданий Казанских электросетей в 2023 году будет участвовать в конкурсе на лучший архитектурный объект Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш».

А 2,5 года назад — в феврале 2021 года этот проект рассматривался в рамках заседания межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Казани — когда раису Татарстана Рустаму Минниханову представляли мастер-план развития Старо-Татарской слободы.

Тогда в АО «Сетевая компания» подтвердили журналистам готовность осуществить реконструкцию комплекса зданий на набережной Нижнего Кабана. Однако сейчас на запрос «Реального времени» о планах и сроках проведения реконструкции в компании ответили, что комментариев на этот счет не дают.

«Это правомерный подход»

— Такое решение, на мой взгляд, вполне возможно, тем более что у авторов проекта явно есть желание предложить ненавязчивое современное решение, которое сомасштабно исторической застройке улицы, — оценила проект эксперт «Реального времени» — казанский архитектор Ирина Аксенова. — Это правомерный подход. Что касается фасада нового здания по улице Марджани, то такая каркасно-модульная система, где модулем выступает характерный для сложившейся уличной застройки шаг колонн, сегодня используется часто. В ней делается как бы шаг в будущее и вместе с тем — реверанс перед существующей застройкой. Красная вертикаль — памятный знак в виде опоры для высоковольтных проводов также уместна.

А вот реконструируемое пятиэтажное здание, которое проектировщики вписали в новый комплекс, собеседница издания раскритиковала за «странный купол» и устаревший стиль, но отметила, что авторы проекта попытались «корректно обойти отрицательные моменты и вписать здание в общий ансамбль комплекса».



— Не хотелось бы размещать промышленные здания, в том числе административные корпуса, в Старо-Татарской слободе, — иначе подошел к вопросу об уместности проекта в этой части Казани другой эксперт «Реального времени» — завкафедрой градостроительства КГАСУ, профессор Александр Дембич. — Это достаточно уникальное место, оно привлекает туристов, и лучше бы там разместить жилые и общественные объекты.

Он отметил, что тенденция, которая сложилась в последние годы, — вынос промышленных объектов из центра столицы Татарстана — абсолютно правильная. Не место там, по его мнению, и офисам, поскольку они по праздникам и выходным пустеют, и центр вымирает.



— В границах треугольника, образуемого улицами Вишневского, Назарбаева, берегом Волги и берегом Казанки сегодня имеется более 100 тысяч рабочих мест административного назначения, а жилья мало, и это очень нехорошо. За рубежом в городах, близких по численности населения к Казани, плотность населения в центре колеблется в пределах 150—300 человек на гектар, а у нас 40—50, в пять-шесть раз меньше.

