ВРП — 3,3 триллиона рублей: в Татарстане подвели итоги года в экономике

Снятие ограничений, экономические успехи, новое здание Камаловского: ключевые события недели — в обзоре программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане снимается часть антиковидных ограничений. Постановление Кабинета министров РТ опубликовано, и уже с 21 февраля отменяется система QR-кодов, снимается ограничение на ночную розничную торговлю. Несовершеннолетним вновь разрешено самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры, а заполняемость учреждений культуры с прежних 50% увеличена до 70% при условии равномерного распределения. Говорить о полной победе над новой коронавирусной инфекцией еще рано, однако с учетом 80%-ной иммунизации населения республики и наметившимся снижением числа вновь заболевших руководство Татарстана сочло возможным допустить послабления. Об этом, а также о других наиболее значимых, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», событиях минувшей недели — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Экономика республики возвращается на допандемийный уровень

Об этом говорили на коллегиях Минпромторга и Минэкономики Татарстана. Оба министерства отчитались по итогам 2021 года. Валовой региональный продукт Татарстана превысил отметку в 3,3 триллиона рублей. За год экономика республики выросла на 3,8% (в сопоставимых ценах к 2020 году). По объему ВРП Татарстан на шестом месте среди российских регионов, по промышленному производству — на пятом.

Если сравнивать с 2019 годом, то рост составил 0,9%: «Можно смело говорить о возврате на «допандемийный уровень», — резюмировал ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин. И тут же уточнил: «Это с одной стороны. С другой, если сделать пусть даже поверхностный анализ, выяснится, что рост этот прежде всего за счет ввода новых мощностей в нефтехимии и нефтепереработке (мы помним эти знаковые открытия в Нижнекамске на предприятиях группы «ТАИФ» и «Татнефти»)». Отчасти выравнивается машиностроение, растет загрузка системообразующих организаций, растет добыча нефти. А вот в сельском хозяйстве, по которому был нанесен двойной удар — постарались и засуха, и пандемия, все далеко не так радужно. Минус 20% в сравнении с 2020-м. Далеки от восстановления отрасль общественного питания и рынок платных услуг. По показателю номинальной средней заработной платы республика даже не во второй десятке — всего 34-е место.

Амбициозные цели, что ставит перед собой Татарстан, — до конца десятилетия перешагнуть планку ВРП в 5 трлн рублей, что предполагает в том числе и повышение инвестиционной активности. Задача, что поставил президент республики Рустам Минниханов на коллегии Минэкономики РТ: прирастать в этом плане на 5% в год — минимум.

Фото: Альберт Муклоков

Минпромторг впервые за свою историю подводил итоги года за пределами Казани. Местом проведения коллегии была выбрана ОЭЗ «Алабуга». И это тоже не случайность. В нише нарастает конкуренция самым успешным на сегодня особым экономическим зонам — «Алабуге» и «Иннополису». Только в минувшем году в стране образовано восемь новых ОЭЗ. Та же картина и с территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). «Здесь мы откровенно недорабатываем», — подчеркнул президент Татарстана.

Определенные недоработки есть и в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса. Далеко не в каждом районе республики она оказывается должным образом и в достаточном объеме. Рустам Минниханов требует от муниципалитетов активнее изыскивать резервы роста. Одним из таких перспективных направлений является электронная коммерция.

И еще один важнейший момент, на котором было заострено внимание участников совещаний, — кадровый вопрос. В республике в настоящее время разрабатывается специальная программа по обеспечению промышленных производств квалифицированными кадрами. На настоящий момент дефицит специалистов в целом по промышленности Татарстана (без разделения по отраслям) — более 27 тыс. человек.

Есть, но не работают

Парадоксальная ситуация складывается в столице Татарстана с подземными и надземными переходами. Еще в 2005 году, когда республика и столичные власти вплотную занялись этим вопросом, остро встала проблема доступности безопасных переходов через проезжие части для людей с ограниченными физическими возможностями. По очень крутым лестницам, да еще в зимний период, с обильными снегопадами, за которыми не всегда успевают дворники, и полностью здоровому человеку иной раз подняться сложно. А как быть, например, колясочнику? Или женщине с маленьким ребенком?

Позже такие сооружения стали оборудоваться специальными лифтами, с отдельным входом, пандусами для безопасного заезда и съезда. В городе их сейчас 56. Вот только во многих случаях, если и проработали такие лифты, то очень недолго. В чем причины — в качестве самого оборудования, ошибках эксплуатации или чем-то другом — решили разобраться наши коллеги из программы «7 дней».

Фото: Мария Горожанинова (архив)

Как пояснили в исполкоме Казани, часть объектов нуждается не в ремонте, а полной перестройке. Потому восстанавливать существующие механизмы просто нет смысла. Правда, ждать будущей красоты и удобства придется даже не месяцы — годы.

Из более чем десятка обойденных переходов съемочной группе ТНВ встретились всего два работающих лифта — на Павлюхина и на Назарбаева. По утверждению городской администрации, из существующих 56 подъемников работают 90%. Те, что не действуют, — жертвы вандализма или неправильной эксплуатации. Как подчеркнула Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека в РТ, особенно яркий пример — подъемники на Танковом кольце. Местное хулиганье раскурочило кабинки в день установки.

Согласно статистике, в прошлом году в аппарат татарстанского омбудсмена поступило 500 обращений именно по вопросам обеспечения доступной среды. 355 — успешно решены. Около трети — в работе. Сколько из них касается подъемников на переходах — неизвестно. Как неизвестно и то, когда получится их решить.

Ледяной цветок из стекла и бетона

Для старейшего национального театра — имени Г. Камала — построят новое здание. Недавно стало известно, какой проект выбран для реализации. В международном конкурсе принимали участие 14 стран и 87 компаний. Из 537 предложенных архитекторами вариантов отобрали восемь заявок. В итоге с минимальным отрывом от конкурентов победа досталась московскому консорциуму «Ваухаус», включающему в себя японское и германское бюро, а также мастерскую казанского архитектора Германа Бакулина.

Эта заявка лидировала с отрывом всего в 0,7 балла. К слову, в составе этой команды специалистов и легенда современной архитектуры — Кенго Кума. Тот самый, кто создал главный стадион в Токио, принимавший недавнюю Олимпиаду.

Фото: слайд из презентации

Ледяной цветок, созданный из стекла и бетона, украсит столицу Татарстана на пересечении улиц Хади Такташа и Назарбаева и станет новым домом для театра. Что интересно, мэр Казани Ильсур Метшин и помощник президента Наталия Фишман-Бекмамбетова во время голосования отдавали предпочтение другим проектам.

Прежнее здание — парусник под открытым небом, маловат для национального театра. В нем не хватает места техническим цехам, гримеркам, не хватает сцен для репетиций… Реконструкция существующих площадей была признана малоперспективной. Было решено строить новый дом искусств. С момента принятия решения до выбора проекта прошел всего год.

Обо всем этом подробнее, а также о том, почему кастинг для проекта сериала «Слово пацана» вызвал волну возмущения, чем интересно село Новый Кокшан и как республика готовится отметить сразу два юбилея — 165 лет со дня рождения известного татарского богослова Галимджана Баруди и 140-летие созданного им медресе «Мухаммадия», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 21 февраля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

