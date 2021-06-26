«Сознание людей несколько поменялось»: в Татарстане стали вакцинировать больше 10 тысяч человек в день

Фото: Максим Платонов

Вакцинация в Татарстане пошла на рекорд

Сегодня на аппаратном совещании президент Татарстана Рустам Минниханов констатировал — численность жителей республики, желающих обезопасить себя от ковидной напасти с помощью вакцины, начинает расти. Рекордными стали прошедшие сутки — прививку от коронавируса поставили более 11,7 тысячи жителей региона. Прежде ежесуточный показатель вакцинации составлял около 7,5—8 тысяч прививающихся, с четверга на пятницу был поставлен первый рекорд в 10 904 привитых.

— Сегодня сознание людей несколько поменялось. Мы вышли на 10—11 тыс. прививок в сутки. Вакцины имеются, работают пункты. Все условия созданы, — говорил Минниханов.

Чтобы в Татарстане сформировался устойчивый иммунитет к опасному вирусу ковида, необходимо вакцинировать порядка 1,8 млн человек. Накануне замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина отметила, что «на сегодня уровень коллективного иммунитета от прививки еще недостаточный, а количество неимунных лиц, которые подвержены заболеванию, еще очень большое. У нас есть большое количество «мишеней» для вируса: тех, кто еще не болел, и тех, кто болел и уже утратил иммунитет».

Рустам Минниханов констатировал — численность жителей республики, желающих обезопасить себя от ковидной напасти с помощью вакцины, начинает расти. Фото tatarstan.ru

С начала массовой прививочной кампании первый из двух необходимых противоковидных уколов сделали уже более 502,6 тысячи татарстанцев. Юбилейным полумиллионным вакцинированным в республике стала жительница Набережных Челнов Татьяна Харитонова, которой администрировали первый компонент 25 июня. В Казани численность привитых постепенно приближается к одной четверти от подлежащих вакцинации — 23,32%. Из них пройти вакцинацию в торговых центрах столицы республики предпочли 11,5 тысячи казанцев, в мобильных пунктах у метро — чуть больше 5 тысяч человек.

На сегодня в России одной из трех видов вакцин, действующих в стране, привились порядка 20 млн человек. Рекордсменом тут является Чукотка, где уровень вакцинации составил свыше 30%, за ней — Белгородская область с 26% привитых, на 3-м месте расположился Ненецкий автономный округ — там 22,5%. Замыкают список регионов по охвату вакцинацией населения — республики Северного Кавказа (Северная Осетия — 7,5%, Кабардино-Балкария — 6,2% и Дагестан — 4,1%).

Вакцинация у дома и на Сабантуе

Система здравоохранения Татарстана готова принять и большее количество желающих вакцинироваться, сообщил 25 июня замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков и обратился к населению с просьбой не сбавлять темп, набранный к концу этой недели: «Не снижать и поддерживать, чтобы обезопасить себя и своих близких. Темпы вакцинации в Татарстане растут».

Сегодня в регионе развернуты 153 стационарных и мобильных пункта вакцинации. Правда, из-за экстремальной температуры воздуха придется на некоторое время закрыть те из семи, что базировались возле станций метро в Казани, но имели наименьший спрос у жителей города. «Сегодня для того, чтобы соблюдать холодовую цепочку, нам приходится постоянно обновлять хладагенты в морозильниках. Конечно, наши сотрудники находятся не в самых благоприятных условиях с точки зрения вакцинации», — пояснил Жаворонков.

В первую очередь такие передвижные пункты рассчитаны на пожилых жителей, которым бывает сложно дойти до поликлиники. Фото: пресс-служба ГКБ №16

Повысить темп вакцинации населения призван и пилотный проект, который Татарстан запустил на этой неделе. Передвижные вакцинные пункты теперь будут работать и во дворах домов. Первой в этом направлении стала казанская поликлиника №16. В первую очередь такие передвижные пункты рассчитаны на пожилых жителей, которым бывает сложно дойти до поликлиники. Пункты вакцинации сегодня развернули даже на самом массовом в республике праздновании Сабантуя — в поселке Мирный.

Россияне против обязательной вакцинации, а 21% казанцев за «ковид-паспорта»

Кстати, неделю назад, когда Москва и ряд регионов приняли решение об обязательной вакцинации, такой вероятности для Татарстана не исключала главный республиканский санитарный врач Марина Патяшина, даже несмотря на то, что ситуация в регионе «стабильная, но сложная». Тогда же сервис SuperJob провел опрос россиян, в ходе которого интересовался, как жители страны относятся к обязательной вакцинации. Выяснилось, что большинство россиян — 63% респондентов — не одобряют идею массовой обязаловки от COVID-19, одобрили такую меру лишь 23% опрошенных, в основном это люди старше 45 лет.

Спустя неделю социологи этого портала сделали очередной замер общественного мнения. В этот раз они интересовались у россиян, согласились бы они привиться не отечественной, а импортной вакциной. Опрос показал, что готовы привиться от коронавируса импортной вакциной лишь 3% непривитых россиян, еще 13% скорее готовы это сделать. «Однозначно нет», — такой ответ в ходе опроса дали 57% респондентов. «По их мнению, — пишут социологи в пояснении к результатам опроса, — импортные разработки ничуть не лучше отечественных: они тоже создавались и тестировались экстренно».

Соцопрос прошли и жители Казани. По его итогам город вышел на третье место среди других городов России, где большинство населения выступает за введение «ковид-паспортов» для прошедших вакцинацию от коронавируса: поддержали введение паспортов о вакцинации 21% опрошенных казанцев.

В Татарстане же из «подталкивающих» мер существует ограничение на ночную работу для общепита. Фото: Максим Платонов

Ассоциация турагентств РТ тоже считает, что вакцинация в республике набирает популярность. Поводом для такого высказывания стал тот факт, что большинство тех, кто обращается в турфирмы за путевками, готовы сделать противоковидную прививку.

В Татарстане же из «подталкивающих» мер существует ограничение на ночную работу для общепита: для того чтобы работать после полуночи, в заведении должны быть привиты 100% персонала из числа тех, кому позволяют это сделать медицинские показания. И число таких заведений растет крайне небольшими темпами. Если неделю назад их было 8, то на этой неделе разрешение от Роспотребнадзора получили еще два. Всего заявки на ночную работу подали 22 республиканских кафе и ресторанов — больше половины надзорному ведомству пришлось отклонить, поскольку не все сотрудники заведений были привиты вакциной против коронавируса. В итоге принимать посетителей после полуночи теперь могут 5 заведений Зеленодольска, в Казани их 2, по одному — в Азнакаево, Заинске и Высокой Горе.

Регионы устроили прививочное «поле чудес»

Популяризируют вакцинацию среди населения и другими мерами. В России решили пойти по примеру других стран и стали разыгрывать достаточно дорогостоящие призы среди тех, кто делает укол с вакциной от ковида. Если начиналось все с банального десятка яиц за прививку, то теперь, например, в Москве среди вакцинирующихся разыгрывают автомобили — пять машин уже достались победителям, в Подмосковье на кону 2 трехкомнатные квартиры.

В соседней Башкирии также разыгрывали бесплатную жилплощадь и 10 смартфонов. Жителям Курска обещают выплатить по 3 тыс. рублей, предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте и накинуть баллы для поступления в вуз. А привившиеся туляки могут получить билеты на концерты, выставки или спортивные матчи, работникам местных предприятий гарантируют премии в 5—10 тыс. рублей. Два денежных приза по 75 тысяч рублей каждый станет предметом розыгрыша среди привитых жителей Самарской области.

Тем, кто сделал прививку, в качестве главного приза в вакцинация-шоу обещают сделать скидку в 10% на билет в Казанский цирк. Фото: Максим Платонов

Что касается Татарстана, то здесь к подобным акциям не прибегают: разве что тем, кто сделал прививку, в качестве главного приза в вакцинация-шоу обещают сделать скидку в 10% на билет в Казанский цирк.

Ангелина Панченко