«Срок зависит от замечаний»: Госжилфонд возвращает маткапитал в соципотеку

Фонд направил документы с описанием механизма по возврату компенсации на межведомственное согласование

Сегодня Госжилфонд при президенте РТ направил на межведомственное согласование документы, которые закрепят за соципотечниками возможность погашать долг за жилье средствами маткапитала. Подробности нового механизма не разглашаются до их окончательного утверждения в органах власти. В ГЖФ также отметили, что сроки согласования зависят от замечаний (если они будут), которые придется устранять. Сами соципотечники в разговоре с «Реальным временем» выразили надежду на скорое разрешение проблемы.

Время согласования зависит от замечаний

Госжилфонд при президенте РТ сегодня отправил на межведомственное согласование пакет документов с изменениями, которые позволят соципотечникам привлекать для погашения долга средства материнского капитала. Соответствующую информацию ГЖФ опубликовал в своей официальной группе во «ВКонтакте».

«Уважаемые участники жилищных программ! Спешим сообщить вам приятную новость. Новый механизм использования маткапитала для погашения части задолженности по соципотеке Госжилфондом разработан и в настоящее время находится на межведомственном согласовании в органах госвласти», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГЖФ сообщили, что сроки согласования зависят от количества предложений и замечаний, которые могут возникнуть при рассмотрении документов, представленных фондом.

— Предложения и замечания будут меняться в зависимости от мнения согласующих. Если не будет замечаний и предложений, это произойдет намного быстрее. Если они появятся, еще время уйдет на их устранение и дополнительное согласование, поэтому назвать конкретные сроки сложно, — сообщили в пресс-службе ГЖФ.

На вопросы, касающиеся нового механизма привлечения маткапитала, в соцсетях представители фонда ответили, что не озвучат их до утверждения изменений всеми ведомствами.

В пресс-службе ГЖФ сообщили, что сроки согласования зависят от количества предложений и замечаний, которые могут возникнуть при рассмотрении документов, представленных фондом. Фото Романа Хасаева

«Направили документы, чтобы понять, получили ли право привлекать маткапитал»

Официальный представитель Кремля Лилия Галимова подтвердила, что президент РТ Рустам Минниханов давал поручение проработать механизм для привлечения маткапитала при получении соципотеки и что юристы фонда очень долго над этим работали.

— Вы же знаете, что федеральным законом они были лишены возможности привлекать маткапитал: так как их организация неподконтрольна Центробанку, они не имеют права выдавать займы. Они проработали механизм со своими юристами, очень подробно изучали практики и пришли к какому-то решению, чтобы маткапитал можно было привлекать для приобретения жилья по соципотеке. Я знаю, что они вели такую планомерную работу очень долго и сегодня направили [документы] на экспертизу, чтобы понимать, получили ли они такое право.

Напомним, в марте были приняты поправки к закону №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В частности, они исключили возможность использовать средства материнского капитала для погашения долга по договорам займа. А именно эту схему ранее использовал ГЖФ для привлечения маткапитала.

Лилия Галимова подтвердила, что президент РТ Рустам Минниханов давал поручение проработать механизм для привлечения маткапитала при получении соципотеки и что юристы фонда очень долго над этим работали. Фото Максима Платонова

Будут и изменения в правовом статусе ГЖФ?

«Чтобы выдавались займы, мы должны иметь лицензию Банка России, а ее у нас нет. Поэтому выдавать займы мы не можем. Совместно с Пенсионным фондом и Министерством юстиции мы работаем над тем, чтобы реализовать средства маткапитала. Есть некоторые наработки, которые проходят согласования в Минюсте», — говорил заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов на круглом столе в Госсовете РТ.

Тогда же начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда по РТ Гульсина Сабирова сообщила, что ПФР помогает ГЖФ найти выход из сложившейся ситуации.

«Мы с ГЖФ работаем в этом плане: провели несколько совещаний, ищем выходы, каким образом они могут подойти к закону. Как понимаю, ГЖФ делает все возможное. Сейчас вносятся изменения в правовой статус, чтоб подходить под федеральный закон и иметь возможность погасить средствами маткапитала займы, — отмечала Гульсина Сабирова.

Как рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда, специалисты ведомства действительно принимали участие в совещаниях, на которых обсуждались механизмы привлечения средств материнского капитала для погашения соципотеки. Однако непосредственно участия в разработке документов они не принимали, поэтому дополнительных подробностей о том, какие именно документы ГЖФ направил на межведомственное согласование, не сообщили.

Гульсина Сабирова сообщила, что ПФР помогает ГЖФ найти выход из сложившейся ситуации. Фото tatar-inform.ru

«Чуть-чуть не успели»

Участники госпрограмм говорят, что для них важно использовать средства маткапитала для погашения соципотеки. Но до настоящего времени никакой конкретной информации о возобновлении такой возможности не было.

— Для меня эта тема актуальная. Но о том, что какие-то документы были направлены Госжилфондом, я пока не слышала. Раньше, к сожалению, никаких новостей не было. Был один ответ, что проблему пытаются решить, придумать какой-то там механизм, — вспоминает участница госпрограммы Альбина Каримова.

Другая жительница соципотечного комплекса — Мария Белоусова рассказала, что узнала о действиях ГЖФ по согласованию документов для привлечения материнского капитала из соцсетей. Она сетует, что ее семья не успела оформить заем даже при наличии сертификата на получение маткапитала.

— Мы чуть-чуть не успели использовать средства маткапитала до отмены займов. Квартиры разыграли в январе, но для оформления документов потребовалось время. В конце марта нам сказали, что документы для использования маткапитала можно принести на следующей неделе, но мы не успели — возможность закрыли, — говорит Мария Белоусова.

Участник госпрограммы Айдар Ягудин также ждет положительного разрешения вопроса с привлечением маткапитала.

— Конечно, это важный вопрос. Я не хотел бы держать сертификат на руках и смотреть, как он обесценивается, хочется вложить в свою квартиру, закрыв часть долга по ипотеке, так как на иждивении жена и двое детей. Так что рады и ждем положительных результатов, — отмечает Ягудин.