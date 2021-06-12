Ветераны Афганистана на открытии нового мемориала: «Сколько ждали мы этого!»

Фото: Максим Платонов

Бойцы 9-й роты

Праздновать День России Казань начала на Кремлевской набережной — в 9 утра представители молодежных организаций, студенческих объединений и национальных автономий прошли здесь маршем «Дружбы народов». Сорок лет назад их родители вполне могли бы чеканить шаг там или, скажем, по улице Ленина (ныне Кремлевской) в марше интернационалистов, и это было бы главным событием дня. Но сегодня главное действие разворачивалось в парке Победы, и по значимости оно, пожалуй, перекрыло все другие события праздника. Не по массовости, конечно, но по силе и подлинности эмоций.

На площадку перед новым мемориалом воинам-интернационалистам в парке Победы ветераны Афганистана и других локальных конфликтов стали стягиваться задолго до обозначенного в программе дня времени торжественного открытия. Обычно пустующая по утрам парковка перед «Парк Хаусом» ближе к 10.00 стала стремительно заполняться. Солидные немолодые мужчины в военной форме, увешанные медалями, разворачивали флаги с обозначениями подразделений, в которых они воевали, обнимались, по-мальчишески толкали друг друга и торопились в парк Победы.

Главное действие разворачивалось сегодня в парке Победы, и по значимости оно, пожалуй, перекрыло все другие события праздника

— Редко видимся, у всех дела, а надо бы чаще встречаться, это ведь каждый раз большая радость, — на ходу рассказывал «Реальному времени» Александр Германов. — Мы встретились с Шамилем Габидуллиным по прилете в Афганистан, в карантине, в 1978-м. Он говорит: «Я из Никольского». А я ведь тоже из Никольского! Спрашиваю: «Почему друг друга не знаем?» А оказалось, что он из Верхнеуслонского района, а я — из Лаишевского. Мы служили в Кундузе, в 149-м мотострелковом полку. Я сержант, Шамиль — командир взвода. Они в самом городе стояли, в 9-й роте, а я — в отдельном гранатометном взводе.

— Сколько ждали мы этого, и участие принимали в его согласовании! Очень большая работа была проведена, — махнул рукой в сторону мемориала Габидуллин. — Когда памятник от издательства убрали, плакать хотелось! А сейчас, наконец, все встало на свои места.

«Это было нужно стране»

— Я тоже под Кундузом служил, — рассказал Фарид Габдрахманов. — В ВДВ, наша часть сопровождением занималась. Мы те годы вспоминаем с теплотой, и не только потому, что это была молодость. Понимаете, каждый из нас проверил сам себя, на что он способен как мужчина.

Габдрахманов добавил, что ему и его товарищам обидно слышать, когда говорят о том, что война в Афганистане была ненужным, а то и позорным пятном в истории России:

— Это неправильно. У нас выбора не было, это было нужно стране. Каждый мужчина должен отдать долг Родине, и я о прошлом не жалею. Мы все, не сомневаясь, если бы потребовалось, пошли бы туда снова.

Многие пришли с детьми и по возрасту явно не относились к «афганскому» поколению

Перед мемориалом становилось уже тесно. Многие сюда пришли с детьми и по возрасту явно не относились к «афганскому» поколению. Корреспондент «Реального времени» подошла к двум таким — женщине и молодому человеку, которые держали в руках флажки с государственными символами Татарстана и гвоздики:

— А вы почему здесь — вы к Афганской войне вроде отношения не имеете?

— Почему не имеем? — возразила Ирина Фурманова. — У меня на ней в 1978 году папа погиб, капитан Валерий Николаевич Фурманов. Мне тогда всего семь лет было. Мама моя замуж больше не вышла. Она здесь, отошла только. А это мой сын.

В толпе переминались с ноги на ногу две скромно одетые пожилые женщины. Говорить с журналистом они отказались, вернее, расплакались:

— Сыновья наши погибли там… Простите, трудно рассказывать. Можно мы не будем?

«Должны помнить»

Тем временем к парку Победы подъехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с ним в церемонии торжественного открытия памятника приняли участие Герой Советского Союза, генерал, первый президент Ингушетии Руслан Аушев, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, зампредседателя Всероссийской организации «Боевое братство» полковник Рашид Настуев, председатель Координационного совета организации ветеранов РТ Ахат Юлашев, председатель координационного совета Кабинета министров РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Республике Афганистан и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Иван Егоров.

Прозвучали государственные гимны России и Татарстана. Рустам Минниханов напомнил: в Афганистане отдали долг стране более 11,5 тысячи татарстанцев, из них 282 погибли. Президент объявил минуту молчания, а потом обратился к собравшимся:

— Дорогие ветераны, вы показали пример честного, самоотверженного выполнения боевого долга, беззаветной верности воинской присяге! Для нас важно сохранить эти страницы в истории страны… Наша страна сегодня нуждается в таких людях, как вы, в тех, кто умеет преодолевать трудности и может решать самые сложные задачи. Ваш солдатский и человеческий опыт необходим в воспитании подрастающего поколения. Наши молодые люди должны помнить об афганских событиях, воспитываться на примере мужества, героизма и преданности долгу!

О чем плачет волк

Ветераны слушали торжественные речи, тихо переговаривались — вспоминали друзей, которые сюда по разным причинам не пришли. Над головами колыхались флаги — с названиями ветеранских организаций, номерами частей, в которых они служили. Среди красных, бело-голубых и красно-зеленых флагов выделялся траурно-черный — с поднятой к небу волчьей мордой в прицеле на фоне гор (напоминание о сепаратистской республике Ичкерия) и кроваво-красной надписью: «Ветераны Чечни. Преданы, но не забыты».

Сменявшие друг друга ораторы говорили о заслугах ветеранов локальных конфликтов, происходивших за пределами России, но от бывших солдат, державших в руках черный флаг, корреспондент «Реального времени» услышала: «Это и нашим ребятам памятник». Но когда Руслан Аушев стал перечислять, где воевали российские ветераны локальных войн: «Мы были и в Африке, и в Азии, и на Ближнем Востоке», — мужчины добавили: «Только обидно, что о них сейчас ничего не сказали».

В церемонии принял участие Герой Советского Союза, генерал, первый президент Ингушетии Руслан Аушев

Немного о главном

Тем временем Франц Клинцевич поставил точку в спорах, напрасным или нет был в истории российского государства «афганский излом»:

— Пройдут годы. Наши внуки и правнуки будут приходить сюда и видеть фамилии погибших… И кто-то обязательно зайдет в интернет и поинтересуется, что же это была за война, что мы защищали. А мы на десять лет отодвинули развал Советского Союза и наркотрафик в нашу страну!

А Руслан Аушев, поздравив присутствующих с федеральным праздником и с местным — Сабантуем, заговорил о будничном, но важном:

— Пользуясь тем, что среди нас находится руководитель Республики Татарстан, я бы хотел обратиться к Рустаму Нургалиевичу с одной личной просьбой. Конечно, это все хорошо — памятники, награды. Но есть одна проблема, которую мы никак не можем решить. Это касается жизни ветеранов после завершения боевых действий. Если сегодня передовая республика создаст орган исполнительной власти, отдел, который будет заниматься комплексными программами по социальной защите этой категории, — это будет очень хорошо. В Америке на ветеранов выделяется по 200 миллиардов долларов в год. Они там знают, где, когда будут лечиться… Если бы вы показали пример в этом, многие бы подхватили! Не должно быть так, чтобы только когда ветерану исполнилось 90 лет, ко Дню Победы ему давали квартиру, это уже поздновато!

Франц Клинцевич: «Мы на десять лет отодвинули развал Советского Союза и наркотрафик в нашу страну!»

Взгляд спустя годы

Примерно через час после завершения торжественной церемонии открытия мемориала воинам-интернационалистам корреспондент «Реального времени» оказалась по другую сторону Казанки — на набережной. Там как раз начали собираться горожане и туристы: дождь давно кончился, впереди был день, полный развлечений. И я проделала небольшой эксперимент — стала спрашивать у гуляющих, что они знают об Афганистане, тех, кто там воевал, и о новом мемориале в парке Победы.

— А в Казани есть такой мемориал? — первые, к кому я обратилась, оказались туристами из Самары. Молодая пара — Сергей и Карина Курбатовы живо заинтересовались, как добраться до парка Победы: — Мы сюда приезжаем второй раз, центр уже видели, интересно, что еще можно посмотреть.

Курбатовы рассказали: в Афганистане служил отец Сергея, кадровый офицер. Был ранен, но, к счастью, вернулся живым.

— Вспоминать и рассказывать о том времени он не любит, потому что погиб его лучший друг — двоюродный брат Максим, — заметил Сергей. — А еще отец говорит: в Афгане было много и плохого, и хорошего, но хорошее лучше помнится.

— Афганистанская война была зря! — огорошил корреспондента «Реального времени» не только «инновационной» формулировкой, но и железной уверенностью в своей правоте студент ТИСБИ Рамиль, который постеснялся назвать свою фамилию. — Убили много людей непонятно за что!

Развить тему с ним не удалось — выяснилось, что Рамиль слабоват и в истории, и в геополитике.

— Афганистан? Нет, мои родственники там не служили, — оказалась в теме студентка КФУ Алия Ризванова. — Но я читала про эту войну. Я не знаю, как к ней относиться, сорок лет назад страна была другая, политика была другая, и судить о том времени как-то сложно. Но лучше бы этой войны не было, война — это всегда беда.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Инна Серова, фото: Максим Платонов