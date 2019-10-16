Три «кита» дружбы Татарстана и «Газпрома»: новые технологии, газомоторное топливо и сжиженный газ

За 5 лет товарооборот между предприятиями республики и ПАО «Газпром» вырос до 104,5 млрд

Фото: Ринат Назметдинов

О совместных цифровых проектах, импортозамещении, развитии инфраструктуры для более широкого перехода на газомоторное топливо и реализации пилотного проекта по созданию речных пассажирских судов, работающих на сжиженном газе, говорили накануне в Иннополисе на совещании «О перспективных направлениях развития сотрудничества ПАО «Газпром» и предприятий Республики Татарстан». Подробности совещания под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова, в котором принял участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, — в репортаже «Реального времени».

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Перед началом совещания Рустам Минниханов и Виталий Маркелов вместе с другими участниками совещания посетили размещенную перед университетом экспозицию образцов газомоторной техники — от легковых автомобилей до сельскохозяйственных машин. Особое внимание посетителей привлекли тракторы МТЗ, которые производит завод в Елабужском районе.

В экспозицию вошла также мобильная компрессорная установка модульного типа с газотурбинным приводом, которая предназначена для перекачки природного газа и используется при производстве ремонтных работ на магистральных газопроводах.

В холле университета Рустаму Минниханову и Виталию Маркелову представили вторую выставку — инновационных и импортозамещающих технологий, разработанных в Татарстане для нужд ПАО «Газпром». В их числе — облачная 4D-геоинформационная платформа «Цифровая модель РТ» для мониторинга территорий, которая интересна газовикам в плане возможности контроля состояния трубопроводов и охранных зон и построения 3D моделей месторождений. Еще один проект Иннополиса для «Газпрома» — информационная платформа комплексного геомеханического моделирования — эта полностью отечественная разработка позволяет исключить утечку данных о месторождениях.

А разрабатываемый в Иннополисе проект интеллектуальной системы сопровождения технического диагностирования технологических трубопроводов позволит «Газпрому» получать более полные данные о газопроводах, обеспечить более эффективные диагностику и ремонт.

Рустам Минниханов и Виталий Маркелов подписали план мероприятий по реализации пилотного проекта применения речных судов, работающих на сжиженном природном газе, на туристических маршрутах Республики Татарстан

На экскурсию — на сжиженном газе

Завершилась «экскурсия» у стенда Зеленодольского судостроительного завода им. А.М. Горького, где Рустам Минниханов и Виталий Маркелов подписали план мероприятий по реализации пилотного проекта применения речных судов, работающих на сжиженном природном газе, на туристических маршрутах Республики Татарстан. Использование сжиженного газа обеспечит не только 20-процентное снижение выбросов углекислого газа, но и значительно — более чем на 50 процентов (с 0,62 руб. до 0,28 руб.) — удельную стоимость перевозки.

Пилотный проект предусматривает строительство судов вместимостью 150 человек с дальностью плавания по запасам топлива не менее 250 км, эксплуатировать которые можно будет на экскурсионных маршрутах до Свияжска, Булгара и на других туристических маршрутах Республики Татарстан.

Сотрудничество лидеров

— На протяжении всей истории «Газпром» является нашим стратегическим партнером, мы — крупнейший потребитель газа, крупнейший поставщик газовой промышленности, — подчеркнул президент Татарстана, открывая совещание. — С каждым годом товарооборот растет.

Рустам Минниханов сообщил, что за последние 5 лет товарооборот между предприятиями Татарстана и ПАО «Газпром» вырос с 73 млрд рублей, до 104,5 млрд рублей и отметил «четкую работу» ООО «Газпром трансгаз Казань» и его роль, как одного из крупнейших плательщиков налогов в бюджет республики.

Рустам Минниханов сообщил, что за последние 5 лет товарооборот между предприятиями Татарстана и ПАО «Газпром» вырос с 73 млрд рублей, до 104,5 млрд рублей

— Мы ставим более амбициозную задачу — довести ежегодную реализацию газомоторного топлива в республике до 50 млн кубических метров, — заявил президент Татарстана. Он отметил, что компания «Газпром» является лидером в стране по использованию импортозамещающей продукции, тем самым «загружая отечественную науку и предприятия» и что республика заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с ПАО «Газпром». — Следующий наш шаг — сжиженный газ, мы готовы принять соответствующие программы. Это речное и агропромышленные направления, а также экология. Не секрет, что газомоторное топливо — это совершенно другие выбросы и другое давление на экологию.

Также президент Татарстана напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между Татарстаном и ПАО «Газпром» по строительству на территории республики комплекса по сжижению природного газа и сети крио-АЗС, а на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге проект получил дальнейшее развитие — была подписана «дорожная карта».

Виталий Маркелов подтвердил, что Татарстан является важным партнером для ПАО «Газпром»:

— За последние годы значительно выросло потребление газа. По этому показателю Татарстан стал третьим субъектом после Москвы и Московской области. Результатом слаженной работы руководства Татарстана и ПАО «Газпром» стала практически стопроцентная газификация республики.

А еще заместитель председателя правления ПАО «Газпром» особо отметил позитивный опыт Татарстана по развитию сети газозаправочных станций и тепло отозвался о совместных проектах ПАО с Университетом Иннополис и сотрудничестве в области импортозамещения. По словам Маркелова, в настоящее время ПАО «Газпром» имеет самый высокий процент применения отечественного оборудования среди компаний в нашей стране — 99,7%.

Роман Шайхутдинов рассказал об Университете Иннополис и предложил расширить сотрудничества IT-вуза с газовой отраслью

Иннополис просит поддержать

В своем выступлении на совещании заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов рассказал об Университете Иннополис и предложил расширить сотрудничества IT-вуза с газовой отраслью:

— Предлагаю рассмотреть возможность виртуальной технологической платформы с использованием дополненной реальности, — обратился Роман Шайхутдинов к Виталию Маркелову. — Тот инициативный проект по дополненной реальности, который мы показывали [вам], был подготовлен инициативно. Считаем, что возможность разработки этой платформы в дальнейшем могла бы сыграть положительную роль. Соответствующее обращение нами подготовлено, просим поддержать по итогам данного совещания.

Также заместитель премьер-министра просил поддержать совместный проект «Большие данные» и проект, реализованный на базе мобильной заправочной станции, который позволяет исключать и анализировать ошибки персонала, работающего со сложным оборудованием.

— Мы готовы внести прикладные проекты в нефтегазовой сфере, — уточнил Шайхутдинов и напомнил, что ряд договоров ПАО «Газпром» с Университетом Иннополис в нефтегазовой сфере уже успешно реализуется.

Усманов выразил надежду на господдержку и компенсацию из федерального бюджета части затрат, связанных с дальнейшим импортозамещением на объектах Газпрома

На импортозамещение — 17 млрд

Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов рассказал о внедрении предприятием оборудования отечественного производства. Он сообщил, что в 2019 году запланированы закупки [отечественного оборудования] более чем на 17 млрд рублей — КИП, электрических систем и т. п.

Насколько это актуально, показала короткая дискуссия, вспыхнувшая по ходу совещания: участники припомнили, как в рамках антироссийских санкций принудительно через спутник «Газпрому» отключили новенькие австрийские компрессоры LMF.

Усманов выразил надежду на господдержку и компенсацию из федерального бюджета части затрат, связанных с дальнейшим импортозамещением на объектах «Газпрома».

— Предприятия Татарстана готовы предложить рынку всю линейку тяжелой газомоторной техники, от грузовиков и автобусов до сельскохозяйственных и коммунальных машин,— обозначил еще одну перспективу сотрудничества Рустем Усманов. — Республика является пилотным регионом по переводу автотранспорта на ГМТ и имеет развитую сеть АГЗС, и сегодня это тот регион, который имеет серьезный потенциал для ежегодного прироста объема реализации газомоторного топлива. По сравнению с 2018 годом по итогам 2019-го мы прогнозируем до 30 процентов прироста объема реализации КПГ (компримированного и сжиженного природного газа).

К 2023 году, по словам Мелехина, согласно республиканской госпрограмме, предусмотрен перевод на газомоторное топливо 8 тысяч единиц транспортных средств и приобретение 3807 единиц техники, работающей на газе

Чем больше газозаправок — тем лучше

О ходе работ по развитию инфраструктуры газомоторного топлива в Татарстане доложил генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин. Он рассказал, что в Татарстане сейчас имеется 19 газозаправочных объектов, 18 из которых принадлежат руководимой им компании (17 работают, 1 объект законсервирован):

— Суммарная производительность НКС составляет 140 миллионов кубических метров природного газа в год. Общий объем реализации природного газа за 9 месяцев 2019 года — 35 миллионов кубических метров природного газа, загрузка станций — 32 процента. Всего за 2019 год мы планируем реализовать в республике почти 47 миллионов кубометров газа.

К 2023 году, по словам Мелехина, согласно республиканской госпрограмме, предусмотрен перевод на газомоторное топливо 8 тысяч единиц транспортных средств и приобретение 3 807 единиц техники, работающей на газе. Из регионального бюджета на эти цели уже выделено больше 1 млрд рублей, а общее количество газомоторной техники в РТ составляет сегодня 6 309 единиц.

— Инвестиционной программой компании «Газпром газомоторное топливо» на 2019 год предусмотрены инвестиции в размере 119 миллионов рублей на строительство объектов в Заинске, Альметьевске и Нурлате, — сообщил Мелехин. — Наиболее актуальным с точки зрения развития рынка газомоторного топлива является строительство дополнительных заправочных объектов в крупных региональных центрах республики — Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. В Казани рассматривается возможность строительства заправочных объектов на улицах Васильченко, Адоратского и на Сибирском тракте. Кроме того, нами прорабатывается возможность строительства АГЗС на заправочных станциях компании «Ирбис» на автодороге М-7.

Также Олег Мелехин попросил участников совещания об установлении преференций для перевозчиков, перешедших на газомоторное топливо, при прохождении ими конкурсных процедур.

1 / 43 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов