Три «кита» дружбы Татарстана и «Газпрома»: новые технологии, газомоторное топливо и сжиженный газ
За 5 лет товарооборот между предприятиями республики и ПАО «Газпром» вырос до 104,5 млрд
О совместных цифровых проектах, импортозамещении, развитии инфраструктуры для более широкого перехода на газомоторное топливо и реализации пилотного проекта по созданию речных пассажирских судов, работающих на сжиженном газе, говорили накануне в Иннополисе на совещании «О перспективных направлениях развития сотрудничества ПАО «Газпром» и предприятий Республики Татарстан». Подробности совещания под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова, в котором принял участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, — в репортаже «Реального времени».
Все для «Газпрома»
Перед началом совещания Рустам Минниханов и Виталий Маркелов вместе с другими участниками совещания посетили размещенную перед университетом экспозицию образцов газомоторной техники — от легковых автомобилей до сельскохозяйственных машин. Особое внимание посетителей привлекли тракторы МТЗ, которые производит завод в Елабужском районе.
В экспозицию вошла также мобильная компрессорная установка модульного типа с газотурбинным приводом, которая предназначена для перекачки природного газа и используется при производстве ремонтных работ на магистральных газопроводах.
В холле университета Рустаму Минниханову и Виталию Маркелову представили вторую выставку — инновационных и импортозамещающих технологий, разработанных в Татарстане для нужд ПАО «Газпром». В их числе — облачная 4D-геоинформационная платформа «Цифровая модель РТ» для мониторинга территорий, которая интересна газовикам в плане возможности контроля состояния трубопроводов и охранных зон и построения 3D моделей месторождений. Еще один проект Иннополиса для «Газпрома» — информационная платформа комплексного геомеханического моделирования — эта полностью отечественная разработка позволяет исключить утечку данных о месторождениях.
А разрабатываемый в Иннополисе проект интеллектуальной системы сопровождения технического диагностирования технологических трубопроводов позволит «Газпрому» получать более полные данные о газопроводах, обеспечить более эффективные диагностику и ремонт.
На экскурсию — на сжиженном газе
Завершилась «экскурсия» у стенда Зеленодольского судостроительного завода им. А.М. Горького, где Рустам Минниханов и Виталий Маркелов подписали план мероприятий по реализации пилотного проекта применения речных судов, работающих на сжиженном природном газе, на туристических маршрутах Республики Татарстан. Использование сжиженного газа обеспечит не только 20-процентное снижение выбросов углекислого газа, но и значительно — более чем на 50 процентов (с 0,62 руб. до 0,28 руб.) — удельную стоимость перевозки.
Пилотный проект предусматривает строительство судов вместимостью 150 человек с дальностью плавания по запасам топлива не менее 250 км, эксплуатировать которые можно будет на экскурсионных маршрутах до Свияжска, Булгара и на других туристических маршрутах Республики Татарстан.
Сотрудничество лидеров
— На протяжении всей истории «Газпром» является нашим стратегическим партнером, мы — крупнейший потребитель газа, крупнейший поставщик газовой промышленности, — подчеркнул президент Татарстана, открывая совещание. — С каждым годом товарооборот растет.
Рустам Минниханов сообщил, что за последние 5 лет товарооборот между предприятиями Татарстана и ПАО «Газпром» вырос с 73 млрд рублей, до 104,5 млрд рублей и отметил «четкую работу» ООО «Газпром трансгаз Казань» и его роль, как одного из крупнейших плательщиков налогов в бюджет республики.
— Мы ставим более амбициозную задачу — довести ежегодную реализацию газомоторного топлива в республике до 50 млн кубических метров, — заявил президент Татарстана. Он отметил, что компания «Газпром» является лидером в стране по использованию импортозамещающей продукции, тем самым «загружая отечественную науку и предприятия» и что республика заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с ПАО «Газпром». — Следующий наш шаг — сжиженный газ, мы готовы принять соответствующие программы. Это речное и агропромышленные направления, а также экология. Не секрет, что газомоторное топливо — это совершенно другие выбросы и другое давление на экологию.
Также президент Татарстана напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между Татарстаном и ПАО «Газпром» по строительству на территории республики комплекса по сжижению природного газа и сети крио-АЗС, а на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге проект получил дальнейшее развитие — была подписана «дорожная карта».
Виталий Маркелов подтвердил, что Татарстан является важным партнером для ПАО «Газпром»:
— За последние годы значительно выросло потребление газа. По этому показателю Татарстан стал третьим субъектом после Москвы и Московской области. Результатом слаженной работы руководства Татарстана и ПАО «Газпром» стала практически стопроцентная газификация республики.
А еще заместитель председателя правления ПАО «Газпром» особо отметил позитивный опыт Татарстана по развитию сети газозаправочных станций и тепло отозвался о совместных проектах ПАО с Университетом Иннополис и сотрудничестве в области импортозамещения. По словам Маркелова, в настоящее время ПАО «Газпром» имеет самый высокий процент применения отечественного оборудования среди компаний в нашей стране — 99,7%.
Иннополис просит поддержать
В своем выступлении на совещании заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов рассказал об Университете Иннополис и предложил расширить сотрудничества IT-вуза с газовой отраслью:
— Предлагаю рассмотреть возможность виртуальной технологической платформы с использованием дополненной реальности, — обратился Роман Шайхутдинов к Виталию Маркелову. — Тот инициативный проект по дополненной реальности, который мы показывали [вам], был подготовлен инициативно. Считаем, что возможность разработки этой платформы в дальнейшем могла бы сыграть положительную роль. Соответствующее обращение нами подготовлено, просим поддержать по итогам данного совещания.
Также заместитель премьер-министра просил поддержать совместный проект «Большие данные» и проект, реализованный на базе мобильной заправочной станции, который позволяет исключать и анализировать ошибки персонала, работающего со сложным оборудованием.
— Мы готовы внести прикладные проекты в нефтегазовой сфере, — уточнил Шайхутдинов и напомнил, что ряд договоров ПАО «Газпром» с Университетом Иннополис в нефтегазовой сфере уже успешно реализуется.
На импортозамещение — 17 млрд
Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов рассказал о внедрении предприятием оборудования отечественного производства. Он сообщил, что в 2019 году запланированы закупки [отечественного оборудования] более чем на 17 млрд рублей — КИП, электрических систем и т. п.
Насколько это актуально, показала короткая дискуссия, вспыхнувшая по ходу совещания: участники припомнили, как в рамках антироссийских санкций принудительно через спутник «Газпрому» отключили новенькие австрийские компрессоры LMF.
Усманов выразил надежду на господдержку и компенсацию из федерального бюджета части затрат, связанных с дальнейшим импортозамещением на объектах «Газпрома».
— Предприятия Татарстана готовы предложить рынку всю линейку тяжелой газомоторной техники, от грузовиков и автобусов до сельскохозяйственных и коммунальных машин,— обозначил еще одну перспективу сотрудничества Рустем Усманов. — Республика является пилотным регионом по переводу автотранспорта на ГМТ и имеет развитую сеть АГЗС, и сегодня это тот регион, который имеет серьезный потенциал для ежегодного прироста объема реализации газомоторного топлива. По сравнению с 2018 годом по итогам 2019-го мы прогнозируем до 30 процентов прироста объема реализации КПГ (компримированного и сжиженного природного газа).
Чем больше газозаправок — тем лучше
О ходе работ по развитию инфраструктуры газомоторного топлива в Татарстане доложил генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин. Он рассказал, что в Татарстане сейчас имеется 19 газозаправочных объектов, 18 из которых принадлежат руководимой им компании (17 работают, 1 объект законсервирован):
— Суммарная производительность НКС составляет 140 миллионов кубических метров природного газа в год. Общий объем реализации природного газа за 9 месяцев 2019 года — 35 миллионов кубических метров природного газа, загрузка станций — 32 процента. Всего за 2019 год мы планируем реализовать в республике почти 47 миллионов кубометров газа.
К 2023 году, по словам Мелехина, согласно республиканской госпрограмме, предусмотрен перевод на газомоторное топливо 8 тысяч единиц транспортных средств и приобретение 3 807 единиц техники, работающей на газе. Из регионального бюджета на эти цели уже выделено больше 1 млрд рублей, а общее количество газомоторной техники в РТ составляет сегодня 6 309 единиц.
— Инвестиционной программой компании «Газпром газомоторное топливо» на 2019 год предусмотрены инвестиции в размере 119 миллионов рублей на строительство объектов в Заинске, Альметьевске и Нурлате, — сообщил Мелехин. — Наиболее актуальным с точки зрения развития рынка газомоторного топлива является строительство дополнительных заправочных объектов в крупных региональных центрах республики — Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. В Казани рассматривается возможность строительства заправочных объектов на улицах Васильченко, Адоратского и на Сибирском тракте. Кроме того, нами прорабатывается возможность строительства АГЗС на заправочных станциях компании «Ирбис» на автодороге М-7.
Также Олег Мелехин попросил участников совещания об установлении преференций для перевозчиков, перешедших на газомоторное топливо, при прохождении ими конкурсных процедур.
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