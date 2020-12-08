За опытом — в Казань: какая схема выборов мэра Уфы лучше?

Депутат Госсобрания Башкортостана Рустам Хафизов предлагает воспользоваться татарстанской моделью избрания градоначальника

Пока место главы администрации Уфы остается вакантным после кончины Ульфата Мустафина, в Башкирии все больше звучат идеи о прямых выборах мэра столицы республики. Уже начата подготовка соответствующего законопроекта. Однако, по мнению депутата Госсобрания-Курултая РБ Рустама Хафизова, у выбранного жителями градоначальника могут возникнуть конфликты с местным горсоветом и главой республики, как это порой происходит в других регионах. В колонке, написанной для «Реального времени», он предлагает обратиться за опытом к Татарстану.

Муниципальная власть не подотчетна гражданам

Все мы уже слышали, что в Башкирии подписывается петиция о необходимости выборов мэров городов и районов. Об этом пишут в СМИ, обсуждают в социальных сетях. Народ дал этой петиции громкое наименование «Вся власть советам!!!» В ней жители Республики Башкортостан обращаются к властям с требованием поддержки выборности глав городов и районов.

В 2005 году у нас этого права не стало, считают жители! Сейчас муниципальная власть принадлежит сама себе и фактически не подотчетна жителям республики! В социальных сетях сейчас идут сборы подписей под онлайн-петицией по возврату механизма выборности глав городов и районов.

Такая идея давно витала в воздухе. А после того, как трагически погиб глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, она обрела новый импульс. Я лично как депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан чаяния граждан республики поддерживаю. И обещал нашим жителям разработать законопроект, который так нужен нам — народу республики.

«Не нужно далеко ходить, посмотрите на соседнюю братскую нам Республику Татарстан, на их столицу — Казань, где мэр — это народный избранник, выбранный депутатами из своего числа», — вопрошают жители Уфы. Фото Рината Назметдинова

К соседям за опытом

«Просим Вас не оставаться в стороне и поддержать народную инициативу!» — говорят нам жители Башкирии. И в пример ставят опыт Республики Татарстан.

«В большинстве городов мэром и главой города является председатель муниципального представительного органа. Не нужно далеко ходить, посмотрите на соседнюю братскую нам Республику Татарстан, на их столицу — Казань, где мэр — это народный избранник, выбранный депутатами из своего числа, работающий на постоянной основе, транслирующий решения городской думы исполнительному комитету и контролирующий их исполнение. Посмотрите, как развивается Казань, мы гордимся своими соседями и братьями! Поддержите народные требования, поддержите данную инициативу!» — вопрошают жители Уфы.

Данную инициативу мы обсудили в первичном отделении Калининского райкома КПРФ, руководством Госссобрания Башкирии (Константин Толкачев) и Горсовета Уфы (Валерий Трофимов), а также первым секретарем рескома КПРФ Юниром Кутлугужиным. Мы провели анализ законодательства в данной сфере нашей республики, Новосибирской области и Татарстана. Провели соответствующие консультации с инициаторами аналогичных инициатив в данных регионах. Как нам известно и в Якутске, где главой городского округа является Сардана Авксентьева, мэр выбирается на всеобщих выборах. Здесь пример яркой и волевой женщины — мэра, который громко прозвучал в том числе и в федеральной повестке СМИ.

В Якутске, где главой городского округа является Сардана Авксентьева, мэр выбирается на всеобщих выборах. Фото ykt.ru

А у нас в Уфе

В Уфе же применена абсолютно другая схема выборов градоначальника, отличающаяся от большинства городов-миллионников. Глава администрации выбирается путем «теневых договоренностей» за счет непрозрачных конкурсных процедур. К слову, в них мне тоже «посчастливилось» учувствовать в 2018 году. И, к сожалению, наш опыт не назовешь передовым как по структуре, так и по демократичности процедур.

Поэтому чтобы наша любимая Республика Башкортостан и ее столица Уфа, не плелись позади от разумных практик большинства российских городов, а также не числились в числе постоянно догоняющих своих соседей, считаю, что законопроект о выборности глав районов и городов назрел и соответствует веяниям нашего времени.

Резюмируя вышесказанное, а также с учетом мнения населения и специалистов, на сегодняшний день наше мнение склоняется в сторону принятия за основу опыта Казани, где мэр выбирается из состава депутатов городского совета. Он, в свою очередь, подписывает контракт с руководителем исполнительного комитета города. Это позволяет избежать конфликта двух избранных органов, что возможно при применении новосибирского или якутского вариантов, где параллельно и не зависимо друг от друга выбираются депутаты и также мэр путем всенародного голосования.

Мир меняется и Уфа должна следовать веяниям времени!

Рустам Хафизов