Наталия Фишман-Бекмамбетова провела экскурсию для Виталия Мутко по Горкинско-Ометьевскому лесу

В рамках сегодняшнего визита в Казань вице-премьер России Виталий Мутко посетил Горкинско-Ометьевский лес. Его сопровождали президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и другие высокие чины.

— Мне кажется, это замечательный пример многофункционального пространства, которое обустроено таким образом, чтобы для всех жителей всех возрастов было чем заняться, — объяснила выбор локации Наталия Фишман-Бекмамбетова. — Также мне кажется очень важной та «природность», которая была здесь сохранена, — это наше отдельное большое достижение, и это то, чего, к сожалению, очень часто не умеют делать наши коллеги из-за устаревшего представления о благоустройстве. Мне показалось очень важным показать Виталию Леонтьевичу именно новый подход. Согласитесь, это не похоже на советский регулярный парк — это уже как-то иначе. Именно такие парки, кажется, и нужны нашей стране.

Напомним, Виталий Мутко прибыл сегодня в столицу республики с рабочим визитом. В планах у чиновника посещение ЖК «Весна», позже вице-премьер проведет совещание по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с главами регионов ПФО. Оно пройдет в казанском Кремле. Далее в Казанской ратуше пройдет заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ТАССР. Мутко назначен председателем этого комитета.