«Россия и мир после пандемии» — какими их видят участники Гайдаровского форума

Нереальная квартплата за декабрь, победный «Дакар» и антирекорды по пожарам — обзор недели от программы «7 дней»

Сбой системы, перетоп из-за морозов или чья-то жажда наживы? Суммы, отображенные в декабрьских счетах-фактурах татарстанцев на оплату коммунальных услуг, вызвали волну возмущения по республике. Минстрой РТ вынужден оправдываться, прокуратура РТ ищет злой умысел. Кто виноват и что делать? Об этом и других важнейших событиях недели по версии журналистов программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ, — в традиционном обзоре «Реального времени».

«Дакар-2021» — весь пьедестал почета у «КАМАЗ-мастера»

Полной и безоговорочной победой «Синей армады» завершилось очередное ралли «Дакар». К слову, уже 30-й по счету для знаменитой команды «КАМАЗ-мастер», с 1996 года практически не знавшей поражений. В этот раз татарстанские грузовые автогонщики и вовсе заняли весь пьедестал почета.

Российских спортсменов на пути к победе не смогли остановить ни расстояния (добираться до Аравийского полуострова через французский Марсель пришлось аж с ноября), ни продолжающаяся пандемия COVID-19.

Гонка стартовала 3 января. Несмотря на то, что часть именитых соперников прибыть на гонку так и не смогла, состязания легкими быть не обещали. Тут и высокая каменистость трассы, и сбои в навигации, и даже низколетящий вертолет, с которым у одного из экипажей «КАМАЗ-мастера» произошло небольшое (к счастью, обошедшееся без последствий) столкновение. Серьезную заявку на победу делала команда белорусского МАЗа. Впрочем, команды не только соперничали, но и выручали друг друга. Как-то чехи помогли татарстанцам, потом татарстанцы пришли на выручку экипажу «Татры».

Татарстанские автогонщики заняли весь пьедестал почета. Фото: kamazmaster.ru

В итоге убедительная победа досталась экипажу Дмитрия Сотникова. Вторая и третья ступени пьедестала почета — тоже за татарстанцами. Одним из первых гонщиков поздравил с победой президент Татарстана Рустам Минниханов.

Экипажи «КАМАЗ-мастера» уже на родине. Но сами боевые КАМАЗы еще в пути. Им предстоит вернуться морем в Мадрид, затем своим ходом — в Набережные Челны. К февралю доберутся. А там — подготовка к новым стартам.

Тарифы не росли, а суммы в платежках — зашкаливают

Такой парадокс отмечается в республике по итогам декабря. В январе, получив счета-фактуры за последний месяц прошлого года, люди, и без того измученные пандемией и падением доходов, возмутились. Только за отопление ценник «подпрыгнул» минимум на тысячу рублей. Местами и вовсе зафиксированы случаи, не поддающиеся логике. Так, жительнице Казани и владельцам еще трех коммунальных квартир «прилетели» платежки аж на 31,5 тыс. рублей. Как оказалось, один из соседей по блоку просто игнорировал сдачу показателей счетчиков, и управляющая компания не придумала ничего лучше, как распределить долги за 11 месяцев на добросовестных плательщиков.

Как бы то ни было, а жалобы все увеличивающимся потоком хлынули из Казани, Нижнекамска, Заинска, Альметьевска. В Набережных Челнах даже появился специальный чат возмущенных несправедливыми расценками.

Декабрьский счет за услуги ЖКХ в одном из городов РТ. Источник: соцсети

Минстрой был вынужден собрать пресс-конференцию, где попытался объяснить причины роста платежей. По мнению министерства, причины кроются в холодном декабре, что привело к перетопу. Впрочем, когда к выяснению причин сумм в платежках на фоне отсутствия роста тарифов подключилась прокуратура, в Заинске вдруг появились объявления о неком техническом сбое приборов учета и предстоящем перерасчете. В Казани цифры в платежках соседей недобросовестного плательщика из коммунальной квартиры «похудели» втрое.

Журналисты программы «7 дней» отмечают, что еще в прошлом году при опросе россиян, проходившем на сайте некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль», самой главной проблемой жилищно-коммунальной сферы страны называлось неточное начисление оплаты за эти самые услуги. Так считают 19% опрошенных. 14% недовольны качеством управления многоквартирными домами. 13% недовольны состоянием самих домов.

«Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» провел свой опрос. Оказалось, что 22,4% жителей Татарстана недовольны качеством отопления, 26,8% отмечают плохое состояние теплосетей. При этом меньше трети респондентов готовы подавать на перерасчет оплаты, если коммунальные услуги были оказаны не в полном объеме или с ненадлежащим качеством. Эксперты отмечают, что эта инертность самих людей в отстаивании собственных прав — одна из ключевых причин того, что время от времени в платежках появляются суммы, граничащие с абсурдом.

В случае если расценки на услуги ЖКХ вызывают у вас изумление, а управляющая компания не идет на общение и никак не объясняет причины резко возросших аппетитов, выход, говорят наши коллеги с телеканала «Новый век», один: звонить во все колокола — писать в жилинспекцию, обращаться в центр общественного контроля, в исполком и — обязательно — в прокуратуру. Если и это не помогает — нужно обращаться в суд.

Эксперты отмечают, что эта инертность самих людей в отстаивании собственных прав — одна из ключевых причин того, что время от времени в платежках появляются суммы, граничащие с абсурдом. Фото: st-s.pro

Горящий январь

Перенасыщенным на печальные новости стало начало января в сводках МЧС. По России в целом произошло 4400 пожаров. Погибли 417 человек, в том числе 11 детей.

В республике первые две недели также побили все возможные «рекорды» по числу возгораний и по количеству погибших. Ежедневно по республике происходило по 10 пожаров. С начала года огонь унес 15 жизней (по состоянию на 16 января).

Горят подворья — бани, сараи, гаражи. На них приходятся порядка половины случаев вызовов пожарных, 21 процент — на квартиры, 15 процентов — на частные дома. Но именно в частном секторе чаще всего гибнут люди. Семь случаев из 15. Пятеро сгорели в своих квартирах. Один — в бане. За эти же две недели спасены из огня 30 человек. В том числе дети. Многие серьезно пострадали: ожоги, отравления продуктами горения, травмы и переломы.

Не всегда пожарные и спасатели могут быстро пробиться к месту возгорания. Причина — припаркованные вплотную к дому и перекрывающие пути автомобили, а также самовольно установленные ворота, рамки и шлагбаумы. С 1 января 2021 года изменилось федеральное законодательство. Теперь, если жильцы дома хотят сохранить запор, преграждающий посторонним проезд на их придомовую территорию, придется нанимать специального человека, который будет постоянно находиться рядом в готовности открыть его в случае необходимости. Либо самим организовывать дежурство. В противном случае преграду придется демонтировать.

Ежедневно по республике происходило по 10 пожаров. С начала года огонь унес 15 жизней (по состоянию на 16 января). Фото: mchs.gov.ru

Гайдаровский форум

Возобновляется общественная и деловая активность, приутихшая в период пандемии. Впрочем, то, что эти процессы начались сравнительно быстро, объяснимо. В последнее время в глобальном масштабе происходит слишком много потрясений и кризисов, и люди учатся адаптироваться к новым условиям. Однако особых иллюзий никто не питает: и наступивший 2021 год едва ли будет простым.

О том, чего ожидать в масштабах России, говорили недавно на одной из самых авторитетных в области экономики площадок — Гайдаровском форуме. Форум в этот раз прошел под девизом «Россия и мир после пандемии». Впервые он проводился в онлайн-формате — эксперты и участники обсуждения актуальных вопросов (а это и перспективы экономики, и будущее энергетики, и что ожидает образование или креативные индустрии) находились по разные стороны экранов.

Впервые Гайдаровский форум проходил в онлайн-формате. Фото: tatarstan.ru

О том, как будут трансформироваться экономика и бизнес, что ожидает тех, кто уже перенес коронавирус, и как бороться с осложнениями, остающимися в «наследство» от COVID-19, а также о том, почему так важно помнить свои корни, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 18 января, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.