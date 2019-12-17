Рустам Минниханов о венчурном бизнесе: «Кто-то состоится, кто-то нет — бояться не надо»

В Татарстане выбирают инновационные идеи для дальнейшего финансирования

Сегодня президент Татарстана наградил премиями юных победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ» с призовым фондом в 13 млн рублей. Также на площадке прошел демодень по предпринимательской программе «Идея-1000» — аналогичное состязание для бизнеса. На презентации компании-участники рассказали о своих инновационных проектах, поддержанных Инвестиционно-венчурным фондом РТ. За 15 лет ИВФ профинансировал 612 проектов «Идеи-1000» почти на полмиллиарда рублей. Чем руководствовалось жюри и какие шансы у новых участников программы, выясняло «Реальное время».

Не надо бояться рисковать

Ежегодно на конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ», который проводится с 2005 года для стимулирования исследовательской и научно-технической деятельности ученых, изобретателей, аспирантов, студентов и школьников, поступает около 2 тыс. заявок. С течением времени фонд стал принимать успешные идеи со всей России. За все время проведения мероприятия из 21,5 тыс. заявителей примерно 10 процентов проектов получили гранты. 522 победителя конкурса внедрили свои разработки на территории страны, из них 432 проекта реализовали в Татарстане. На каждый такой проект создается в среднем 31 рабочее место.

В этом году наибольшее количество проектов было в сфере образования, сельского хозяйства, экологии, природопользования, пищевой промышленности, биотехнологий, информационно-телекоммуникационных систем, нефти и газа. Работу более 100 экспертов из разных отраслей возглавляет Академия наук РТ. В конкурсе приняли участие почти 2 тыс. человек из Татарстана и 10 регионов России. Премии от 25 тыс. до 50 тыс. рублей вручили 160 участникам конкурса в девяти номинациях. Около 30 стипендий от 5 тыс. до 30 тыс. рублей участники получили от партнеров конкурса: «Татнефтехиминвест-холдинга», «Связьинвестнефтехима», «Ак Барс» Банка, «Химграда» и «Татнефти».

— 15 лет назад никто не знал в республике о венчурном бизнесе. Сегодня мы продвигаем и свои разработки, и приглашаем коллег из других регионов страны. Наша республика — инновационная, ставит перед собой серьезные задачи. Образовательный, научный и промышленный потенциал Татарстана должны работать во благо задач и целей, которые мы ставим. Нам много надо учиться. Наша высшая школа тоже меняется, приближается к реальному сектору, открываются кафедры, создаются исследовательские центры. Для малого бизнеса Инвестиционно-венчурный фонд является подспорьем, которое дает хороший шанс. Кто-то состоится, кто-то — нет. Бояться этого не надо. В масштабах страны в целом мы задаем тон для наших коллег из других субъектов, — заявил президент РТ Рустам Минниханов.

Тут не бизнес, а идеи

Директор ИВФ РТ Айнур Айдельдинов напомнил, что 15 лет назад все внутренние кооперационные связи, которые были в Советском Союзе, разрушили. Происходил очень большой отток кадров из научно-исследовательских институтов.

— С разрушением этих связей многие отрасли потерялись, мы должны были трансформироваться и создавать новые связи. Когда мы начинали в 2005 году, на «50 лучших инновационных идей для РТ» еле собрали 400 заявок. Первые три года было трудно расшатать систему. Поэтому создали 20 представительств в ведущих вузах республики, через которые стали собирать заявки, — отметил руководитель фонда.

По его словам, венчурный фонд — институт развития, который создан при правительстве РТ, «все думают, что это огромные средства. Но тут нет бизнеса, мы говорим об идеях, об ученых, стимулировании их деятельности, привлечении молодежи, создании наукоемких технологий. Очень важная тема — общественное признание, номинанту важно попасть в фокус фонда».

— Спустя некоторое время после появления «50 идей» появилась «Идея-1000». В рамках этой программы давали до 3—4 млн рублей. Цель ИВФ — дать людям механизмы, чтобы создать компанию, сделать первый продукт, — подчеркнул Айнур Айдельдинов.

С 2006 года по этой программе собрали около 3 тыс. заявок. Было создано 600 компаний — конверсия по «Идее-1000» составляет 20 процентов — «очень серьезная», по словам директора ИВФ. 522 компании смогли внедрить свои разработки. В результате всего в республике открыли более 20 тыс. рабочих мест. Почти у 700 проектов появилась интеллектуальная собственность. Около 150 компаний генерируют выручку от 10 до 100 млн рублей в год.

На реальный проект за год можно получить до 9 млн рублей

Как рассказал Айнур Айдельдинов, первое время «Идея-1000» теряла интересные проекты. Проанализировав ситуацию, члены попечительского совета поняли, что скорость инвестирования компаний была слишком медленной, растягивалась на 4—5 лет.

— Программу скорректировали. Если компания предоставляет реальные расчеты и дает надежду на жизнеспособность проекта, то может получить до 9 млн рублей в течение года. Как только поменяли условия, стало заявляться больше компаний. Состав участников качественно поменялся. Ученые стали понимать, как создавать технологичные компании, — отметил спикер.

Новый формат программы предусматривает, что в результате отбора «50 лучших инновационных идей для РТ» на этапе «Старт 1» фондом финансируется до 10 проектов по 2 млн рублей. На втором этапе фонд направляет по 3 млн рублей, выбирая из заявок до шести проектов. Этап совмещен с проведением Российского венчурного форума, Программой акселерации и использует имеющийся у них ресурс высококвалифицированных международных экспертиз. На отрезке «Старт 3» ИВФ РТ финансирует до 3 проектов по 4 млн рублей — это дополнительное финансирование для начала продвижения продукции на рынок. Отбор проектов происходит из числа проектов «Старт 2». Стартапам-лидерам обещают выход на международный рынок и работу над проектом с участием ведущих международных экспертов, предпринимателей и инвесторов.

Призовой фонд «Идеи -1000» в 2019 году составил 28 млн рублей. На «Старте 1» победили 10 проектов, в общей сложности получившие 20 млн рублей, на «Старте 2» шесть проектов профинансировали на 18 млн рублей.