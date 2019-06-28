«Надо еще больше объяснять людям, куда уходят деньги»

Татарстан поделился с коллегами по ПФО опытом цифровизации экономики

В рамках прошедшего накануне в Иннополисе заседания Ассоциации законодателей ПФО, на котором присутствовали руководители всех заксобраний округа во главе с полпредом президента РФ Игорем Комаровым, обсуждался пиар нацпроектов и трудности в их реализации, а также причины роста социальной напряженности и протестной активности населения. Тем временем руководство Татарстана поделилось с коллегами из соседних регионов своим опытом внедрения цифровых технологий в ключевые сферы жизни населения. Подробности — в материале «Реального времени».

Пиар нацпроектов: ориентация на соцсети и ностальгия по СССР

Для участия в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти регионов ПФО в наукоград прибыли руководители четырнадцати заксобраний округа, а также полпред президента РФ Игорь Комаров. Татарстан представляли президент республики Рустам Минниханов, председатель госсовета РТ Фарид Мухаметшин и заместитель премьер-министра по цифровой экономике РТ Роман Шайхутдинов.

— Надеюсь, что сегодняшняя встреча оставит хорошее впечатление о Татарстане, — выступил с приветственным словом Рустам Минниханов. — Думаю, заседание будет хорошим подспорьем для решения тех задач, которые особо поставлены перед нами главой государства — я говорю о национальных проектах. Просто так реализовать их сложно. Без региональных специалистов, без предложений регионов поставленные вопросы решить невозможно.

Президент республики неспроста упомянул в своей речи нацпроекты — их реализация и пиар стояли во главе повестки сегодняшнего заседания. По словам заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Буренкова, помимо финансовой, правовой и организационной составляющих, не менее важно и информационное сопровождение реализации национальных проектов. Чиновник настаивал на том, что необходимо ежедневно рассказывать населению о проводимой работе и демонстрировать все достижения, поскольку «это позволит сформировать у жителей понимание стратегии развития региона». Спикер уточнил, что освещение нацпроектов — не самоцель и «публикации в СМИ не должны заменять реальную работу на местах, тем более что это становится понятно и ясно нашим гражданам».

Думаю, заседание будет хорошим подспорьем для решения тех задач, которые особо поставлены перед нами главой государства — я говорю о национальных проектах. Просто так реализовать их сложно

— Согласно опросу ФСО России, в марте 2019 года информированность жителей округа о реализации нацпроектов составила 61,5%, при этом данный показатель был несколько ниже, чем в целом по стране, где он составляет чуть больше 70%, — продолжил свой доклад Игорь Буренков. — Опросы в апреле текущего года показали, что лучше всего люди осведомлены о реализации таких нацпроектов, как здравоохранение (57% опрошенных знают об этом), безопасные и качественные дороги (56%), образование (51%), демография (54%), жилье и городская среда (53%). Информированность о других проектах составляет менее 50%.

Озвученные результаты опросов возмутили председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова — по его мнению, такие цифры свидетельствуют о низкой информированности населения ПФО о реализации нацпроектов. К решению этой проблемы он предложил привлечь студентов и припомнил практику времен СССР: «В Самаре 101 тысяча студентов, которые вышли сейчас на практику — они могли бы рассказывать о нацпроектах, заниматься популяризацией. Некоторые вещи, которые мы забыли с Советского Союза, может быть, стоит вспомнить. Если они идут на практику, то туда входит не только овладение профессиональными навыками — они ведь также должны уметь выстраивать коммуникацию, разговаривать с людьми и доносить до них весь этот опыт».

С иным предложением выступил заместитель полпреда президента РФ в ПФО Игорь Буренков. В такой ситуации, по его мнению, необходимо публиковать больше материалов о нацпроектах, однако работать следует не только с традиционными СМИ, но и с соцсетями.

— В последнее время ключевой площадкой для коммуникации с аудиторией является интернет. Масштаб влияния этого нового для нас явления будет только возрастать с каждым годом, в том числе за счет притока пользователей в возрасте 45—50 лет. На это необходимо обратить особое внимание при разработке контента для соцсетей и онлайн-СМИ, — высказался Буренков. — Из интернет-сайтов и соцсетей информацию о реализации нацпроектов в ПФО получает 44 и 26% населения, соответственно. Тем не менее лидером среди источников получения информации являются федеральные телеканалы — их показатель составляет 68%.

Также чиновник обратил внимание на то, что именно региональный медиаблок формирует у населения понимание того, как реализовываются нацпроекты, и в конечном итоге работа местных СМИ напрямую влияет на рейтинг главы государства и региональных властей.

Озвученные результаты опросов возмутили председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова — по его мнению, такие цифры свидетельствуют о низкой информированности населения ПФО о реализации нацпроектов

Проблемы реализации: нехватка средств и раздражители для населения

Обсудив стратегию пиара национальных проектов, Буренков перешел к конкретным проблемам в их реализации. К примеру, в докладе спикера сообщалось о том, что в сфере благоустройства за муниципалитетами закреплен широкий круг полномочий, при этом не все они подкреплены доходными источниками. Как правило, не хватает средств на обустройство тротуаров, содержание ливневок, разметку и уборку дорог, наружное освещение и многое другое. В 2017—2018 годах на решение вопросов благоустройства и дорожного хозяйства в муниципальные образования действительно было направлено 240 млрд рублей, однако это не решило всех вопросов, и сейчас ситуация далека от идеальной.

— По данным соцопросов, оценка населением качества дорожного покрытия в регионах округа составляет минус 35 процентных пунктов. Удовлетворенность благоустройством населенных пунктов составила минус шесть пунктов. Нам стоит серьезно задуматься об этих значениях, — призвал Буренков. — Надо еще больше объяснять людям, куда уходят деньги, чтобы они это реально понимали и видели своими глазами.

Еще один проблемный вопрос — ликвидация аварийного жилья и переселение из него жильцов. В этой части есть следующие трудности: недостаточное финансирование программных мероприятий, определение выкупной цены жилых помещений в аварийных домах, отсутствие четкого механизма переселения собственников из аварийного жилищного фонда. По словам чиновника, все это негативно сказывается на уровне социального напряжения.

— В то же время, комплекс накопившихся проблем в сфере экологии является одним из наиболее серьезных раздражителей для населения, констатирует Игорь Буренков. — В частности он влияет на протестную активность в регионах, увеличение которой мы все наблюдаем. За 5 месяцев текущего года 10 процентов всех протестных мероприятий были посвящены экологической теме. Наибольшее недовольство вызывает реформа обращения с ТКО, недостаточно прозрачная процедура определения регионального оператора, высокие тарифы на вывоз ТКО и проблемы с качеством предоставляемых услуг.

Решение отправить делегацию, состоящую из руководителей всех законодательных собраний ПФО во главе с Игорем Комаровым, в Иннополис было неслучайным — вторым вопросом в повестке заседания значилась инновационная деятельность и внедрение цифровых технологий в субъектах округа на примере Татарстана

Цифровизация: опыт Татарстана и «нулевой» налог на прибыль

Решение отправить делегацию, состоящую из руководителей всех законодательных собраний ПФО во главе с Игорем Комаровым, в Иннополис было неслучайным — вторым вопросом в повестке заседания значилась инновационная деятельность и внедрение цифровых технологий в субъектах округа на примере Татарстана. Площадка наукограда была выбрана для большей наглядности, и гостям республики продемонстрировали не только технопарк им. Попова, в котором проходило пленарное заседание, но и Университет Иннополис.

До начала основного мероприятия его участники встретились с директором АНО ВО «Университет Иннополис» Кириллом Семенихиным, который вкратце рассказал о деятельности вуза.

— Здесь учат большим данным, облачным вычислениям, информационной безопасности, искусственному интеллекту, управлению разработки программного обеспечения и компьютерным наукам. Преподавание идет на английском языке: нам пришлось приглашать иностранных преподавателей, поскольку российских специалистов просто не хватает. Так что 70 процентов преподавательского состава — иностранцы, — рассказал Семенихин. — У нас нет госфинансирования, так что вуз сам зарабатывает и привлекает средства. При этом образование здесь бесплатное: студент, который прошел наш отбор, получает грант от университета. Единственное условие — после выпуска нужно отработать год на российскую компанию, выпускник должен принести справку 2-НДФЛ для подтверждения. Если говорить о затратах на одного студента в год, то в среднем сумма составляет 1,2 млн рублей.

После небольшой презентации гостей отвели в общежитие, чтобы показать в каких условиях проживают местные студенты. Во время экскурсии Семенихин подробно рассказал об инфраструктуре университета, на создание которой, по его словам, ушло порядка 4,7 млрд рублей.

Татарстанским опытом в сфере цифровизации с участниками заседания поделился Фарид Мухаметшин

Непосредственно татарстанским опытом в сфере цифровизации с участниками заседания поделился председатель госсовета РТ Фарид Мухаметшин. В частности, он объяснил активность инновационной деятельности в республике тремя фундаментальными предпосылками: установкой на постепенное сокращение углеводородной зависимости и развитие многовекторной экономики, высоким научно-техническим образовательным потенциалом Татарстана, а также одним из постулатов рыночной экономики: «Хочешь получить максимальную выгоду от какого-либо процесса — возглавь его». Помимо этого чиновник презентовал основные элементы инновационной инфраструктуры республики: ИННОКАМ, ОЭЗ «Алабуга», технополис «Химград», IT-парк и многое другое.

Также на заседании снова был озвучен вопрос налоговых льгот, лично адресованный несколькими месяцами ранее генеральным директором АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренатом Халимовым вице-премьеру российского правительства Максиму Акимову.

— Мы реально готовимся к реализации национального проекта «Цифровая экономика», в то же время практика поощрения развития инноваций на региональном уровне сталкивается с определенными трудностями. Решение — законодательное совершенствование, — отметил Фарид Мухаметшин. — В частности, на июньской сессии Госсовета был рассмотрен и поддержан законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. Документ предусматривает снижение налога на прибыль организаций в части подлежащей зачислению в федеральный бюджет до ноля процентов, а также понижение страховых взносов до 14 процентов для резидентов ОЭЗ. Прошу коллег поддержать подготовленное решение. Будет доработан законопроект, с которым надо будет обратиться в Госдуму РФ, чтобы ускорить его рассмотрение и принятие.