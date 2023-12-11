Рустам Минниханов подписал закон о патриотическом воспитании граждан в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о патриотическом воспитании граждан в республике. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования — то есть с 11 декабря 2023 года.

В законе 12 статей. Он регулирует отношения, возникающие в сфере патриотического воспитания граждан в Татарстане, а также определяет цель, принципы и задачи патриотического воспитания.

Под патриотическим воспитанием в татарстанском законе понимается целенаправленная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций «по формированию у граждан патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, уважения к отечественной истории».



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Основная цель патриотического воспитания — формирование у граждан духовно-нравственных и социальных ценностей, гражданственности, развитие верности конституционному и воинскому долгу, ответственности и дисциплинированности.



К принципам патриотического воспитания законом отнесены: адресная работа с гражданами, организация взаимодействия органов власти с субъектами патриотического воспитания, в том числе некоммерческими организациями, непрерывность и преемственность в патриотическом воспитании граждан, формирование отношения к семье как основе российского общества и т.д.

Среди основных задач нового закона — воспитание граждан в духе уважения к конституциям России и Татарстана, развитие волонтерской деятельности, дружественных связей между народами, создание условий для обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, противодействия проявлениям экстремизма и так далее.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Госсовет Татарстана принял законопроект о патриотическом воспитании граждан на заседании 23 ноября. За него проголосовали 79 парламентариев, противников и воздержавшихся не оказалось.



Законопроект разработала рабочая группа, образованная распоряжением председателя Госсовета Фарида Мухаметшина. Похожие документы приняты в Свердловской и Ростовской областях. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина