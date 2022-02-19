Минниханов о расширении «Алабуги»: «Мы взяли эту Брестскую крепость»

Татарстан убедил федеральные власти направить налоги резидентов на расширение границ ОЭЗ, а СИБУР обещал решить сырьевую проблему НКНХ и КОС

Фото: Максим Платонов

«Сама по себе страна меняться не будет, если мы ее менять не будем», — радовался президент Татарстана Рустам Минниханов тому, что ОЭЗ «Алабуга», наконец-то, добилась компенсации расходов из федерального бюджета на расширение инфраструктуры зоны в течение 15 лет вместо положенных 5 лет. «Иногда поражаешься, почему чиновникам ничего не надо», — недоумевал он в своем заключительном слове на коллегии Минпромторга республики. Подробности о том, как глава СИБУРа Михаил Карисалов обещал решить «сырьевой вопрос» для «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», гендиректор ГК «Промтех» Валерий Шадрин — закрыть долги по зарплате КЗСК, и что не устраивает Тимура Шагивалеева — в репортаже «Реального времени».

Место промышленной силы

Отчетная коллегия Минпромторга Татарстана оказалась «выездной» — промышленный бомонд собрался в Елабуге. Закамье, как пояснил гостям министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов, становится одним из центров промышленного развития Татарстана, и это «место силы» обещает расширить свои границы в скором будущем. Уже в заключительные минуты коллегии президент Татарстана Рустам Минниханов дал ясно понять, что ОЭЗ «Алабуга» получит заветные федеральные транши на расширение инфраструктуры особой экономической зоны в рамках постановления правительства РФ №1119. Насколько широко размахнется ОЭЗ «Алабуга» не конкретизировалось, но, судя по 15-летнему сроку, есть куда расти.

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов начал отчет на мажорной ноте. «Индекс промышленного производства составил 108,5%, а объем отгруженных товаров и услуг — 4 трлн рублей», — доложил он. Для сравнения, по итогам 2020 года производство в Татарстане упало на 3,6%, а объем продукции составил 2,7 трлн рублей.

— Это большой труд, большой вклад наших трудовых коллективов. Мы посмотрели статистику и увидели, что такого не было с 1992 года,— отметил Каримов, добавив, что часть успеха обеспечена низкой базой 2020 года. Тем не менее, по сравнению с 2019 годом, рост составил 104,8%, уточнил он.

Альберт Каримов начал отчет на мажорной ноте

Объем производства нефтегазохимического комплекса достиг 63%. Выпущено продукции на 2,5 трлн рублей. В прошлом году было добыто 34,5 млн тонн нефти, произведено 69,3 тысячи грузовых и 747 легковых автомобилей, 13,5 млн автомобильных шин, а также 27 млрд кВтч электричества и 56,1 млн Гкалл пара и горячей воды. Всего в промышленности занято свыше 323 тысяч человек.

Совокупная прибыль предприятий Татарстана по итогам 2021 года составила 0,6 трлн рублей. Ее заработали свыше 78% от общего числа компаний. 21,3% получили убытки в размере 20,45 млрд рублей. В итоге общий сальдированный результат промышленных предприятий Татарстана составил 0,461 трлн рублей. Это выше уровня провального 2020 года на 314%.

Четыре кластера Альберта Каримова

Глава Минпромторга заявил о смене подходов, смещая акцент от отдельных компаний в сторону территориально-производственных комплексов или кластеров. Их четыре: нефтяной, ядром которого является «Татнефть», на юго-востоке республики, нефтехимический — вокруг ПАО «СИБУР Холдинг», авиационный — в Казани (КАПО, КВЗ, радиоэлектронные предприятия), автомобильный — в Набережных Челнах.

— Самый крупный такой территориальный кластер в республике — нефтедобыча и нефтепереработка, ядром которого является «Татнефть». В юго-восточной части республики развиваются 29 нефтяных компаний, нефтесервисные компании, растет нефтепереработка. В планах на 2022 год — обеспечить добычу нефти в целом по Татарстану на уровне 34,3 млн тонн и нефтепереработку в объеме не менее 22 млн тонн нефтяного сырья, — обозначил он задачу на этот год.

Второй по величине кластер республики — это кластер химии. Ядром его являются «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», недавно вошедшие в «СИБУР»

Второй по величине кластер республики, неразрывно связанный с нефтедобычей и нефтепереработкой, по его словам, это — кластер химии.

— Ядром его являются «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», недавно вошедшие в СИБУР. Одна из главных задач этой кооперации — создание научно-образовательного кампуса в Нижнекамске, строительство этиленового комплекса ЭП-600, техническое перевооружение производства галлобутиловых каучуков на «Нижнекамскнефтехиме», модернизация цехов завода этилена для переработки пропанового сырья, производства полиэтилена на «Казаньоргсинтез», — перечислил министр.

По всей видимости, кластерный подход оказался полезен при получении мер государственной поддержки. Как сообщил Альберт Каримов, в прошлом году промышленным предприятиям удалось получить рекордную сумму — 57,3 млрд рублей. По этому показателю Татарстан оказался на четвертом месте после Москвы, Самарской области и Санкт-Петербурга, уточнил позднее замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Причем, активно Татарстан участвует в получении льготных кредитов Фонда развития промышленности. Одобрено еще 10 проектов на 1,9 млрд рублей. Но сильнее всего Татарстан опережает остальные регионы в строительстве промышленных парков. На эти цели было получено свыше 15 млрд рублей, заметил замминистра.

Нефтехимию избавят от хронической нехватки сырья

Сразу после основного отчета министра выступил член правления ПАО «СИБУР Холдинг», генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов. Ему предстояло ответить на самый волнующий вопрос — будут ли полностью загружены сырьем флагманы татарстанской нефтехимии. Не секрет, что дефицит этана испытывал «Казаньоргсинтез». «Этановый синдром» может быть преодолен в этом году, заверил Михаил Карисалов.

«Этановый синдром» может быть преодолен в этом году, заверил Михаил Карисалов.

Но перед этим он представил аудитории профиль СИБУРа в нескольких ключевых цифрах: выручка в 1,3 трлн рублей, показатель EBITDA после консолидации нефтехимических активов ТАИФа выросла до $5,1 млрд (вместо $2,5 млрд в 2020 году), а ежегодные инвестиции составят 70—80 млрд рублей.

— Работаю в компании 19-й год и помню его сырьевым холдингом. Но за последние 10 лет был сделан большой рывок, что позволило компании, стране изменить ситуацию с импортозависимостью от поставок полимеров и пластиков на экспорториентированность. Мы перевернули эти «песочные часы» с запуском таких проектов, как «Запнефтехим». В общей сложности, за 7 лет было выпущено 2 млн тонн полимеров, в Нижегородской области было построено крупнейшее производство, реконструировали мощности в Томской, Воронежской, Омской и других областях, — перечислил Карисалов.

После заключения знаковой сделки по приобретению 100% акций ТАИФа, по его словам, была открыта деятельная работа с активами в Татарстане.

Оценивая итоги первого знакомства с татарстанскими активами, он сообщил, что сырьевой вопрос остается одним из вызовов в их стратегическом развитии. «Конечно, 4 месяца — это совсем незначительный срок, но мне удалось познакомиться с активами, — сделал он небольшое вступление. — Есть и вызовы. Не до конца решен вопрос с сырьевым обеспечением. Полная загрузка ни одного — ПАО «Нижнекамскнефтехим», ни другого — ПАО «Казаньоргсинтез» актива не обеспечена», — заявил он.

По его словам, обеспечение 100%-ной загрузки обоих предприятий зависит от исхода переговоров трех сторон — СИБУРа, «Газпрома» и руководства Татарстана. «Большая работа здесь — трехсторонняя. Это важно и для руководства региона, «Газпрома» и для нас», — подчеркнул он. Михаил Карисалов сообщил, что переговоры «уже ведутся», и, понимая как важны положительные результаты, пообещал, что «вопрос будет решен».

По словам Карисалова, обеспечение 100%-ной загрузки обоих предприятий зависит от исхода переговоров трех сторон — СИБУРа, «Газпрома» и руководства Татарстана

— Чувствую личную вашу поддержку, Рустам Нургалиевич, — обратился он к президенту Татарстана. — Даже сегодня вы нашли время, чтобы спросить об этом, хотя было видно, что вы заняты. Убежден, что этот вопрос мы решим, так как всех участников этого процесса объединяет глубокая убежденность, государственное мышление.

Вместе с тем, он заверил, что инвестиционные проекты по строительству этиленового комплекса остаются в силе. «Действительно, сырьевые части не меняются. Будет достроен ЭП-600», — сообщил он. При этом СИБУР приценивается к «дополнительному увеличению сырья из Западной Сибири», а также готов взяться за «расшивку» узких инфраструктурных мест (расширение мощностей этано- и этиленопроводов) и тянуть с этим не намерен. «Это не пятилетние планы, а конкретные — на 2022 год», — отметил глава «Сибура».

Затем Карисалов проинформировал об итогах встречи в Минпромторге России по обсуждению инвестиционной программы НКНХ и КОСа. «Вчера буквально перебалансировали инвестиционную программу, — рассказал он. — Смотрели как сделать лучше, на какие продукты сделать фокус, а также инвестиции на продукты, которые создают устойчивость «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» на 10—15 лет».

По его словам, при определении линейки продуктов предприятий необходимо отталкиваться «от клиента», фокусироваться на экологичности и работать с себестоимостью. «Это в главных точках нашей работы», — заключил он.

СИБУР приценивается к «дополнительному увеличению сырья из Западной Сибири»

«Это не совсем наша вахта, но берем долги на себя»

Вслед за ним выступил гендиректор ГК «Промтех» Валерий Шадрин, который взял в аренду проблемный КЗСК. Прежде всего он рассказал, что компания развивается в двух направлениях — авиационном и химическом. И, похоже, увереннее себя чувствует на летной «ипостаси». По его словам, компания готова стать резидентом авиационного промпарка, который создается на площадях КАЗ им Горбунова и КВЗ.

Возвращаясь к проблемной теме восстановления КЗСК, он сообщил, что завод был обеспечен заказами для ОПК и пообещал закрыть все долги банкротного предприятия, в том числе по заработной плате перед работниками. «Было принято решение, хотя это совсем не наша „вахта“, по уплате старых долгов за банкротное предприятие. Сегодня мы берем на себя эту ответственность. Мы их обязательно выплатим и будем продолжать инвестирование в развитие», — заявил он.

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев с завистью говорил о том, как растет китайская промышленная зона ТEDA, попутно упрекая отечественную промышленность в том, что та не может освоить простейшие электроинструменты, вентиляторы и даже лотки для домашних кошек.

«Мой любимый пример: импорт кошачьих наполнителей составляет $3,5 млрд, вентиляторов — $2,8 млрд», — перечислял он все, что импортируется из КНР.

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев с завистью говорил о том, как растет китайская промышленная зона ТEDA

— Вот Тимур постоянно нас критикует, — соглашался с ним Рустам Минниханов.

Позднее президент Татарстана сообщил, что республике удалось пролоббировать выделение федеральных компенсаций на расширение «Алабуги». «По 1119-му [постановлению] — непросто было, 5 лет на 15 лет [заменить], и вообще иногда поражаешься, почему чиновникам ничего не надо», — удивлялся он. Судя по всему, речь идет о том, что Минэкономразвития России одобрило заявку Татарстана о компенсации расходов, которые будут направлены на строительство дополнительной инфраструктуры. На протяжении 15 лет часть федеральных налогов и пошлин, уплачиваемых резидентами зоны, будут идти в строительство.

— Мы просим, чтобы часть денег, которые мы заработаем, пошла на создание рабочих мест. Сама по себе страна меняться не будет, если мы ее менять не будем, — убежден президент.