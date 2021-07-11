Минниханов поручил проработать вариант размещения в здании «Типографии братьев Каримовых» научного центра

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать вариант размещения в здании «Типографии братьев Каримовых» научного центра по изучению и реставрации редких книг, рукописей, архивных материалов и рассмотреть прочие альтернативы его эксплуатации.

На сегодняшний день здание, расположенное в Казани на улице Парижской коммуны,18-20, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

На этой неделе Минниханов поручил провести работы в Доме Ушковой для соответствия тому облику, который он имел ранее. В здании долгое время располагалась Национальная библиотека. Президент РТ обратил внимание, что уже сегодня необходимо рассмотреть варианты дальнейшего использования объекта, в том числе как общественного пространства.

Татьяна Демина