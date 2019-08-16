Минниханов попросил включить в бюджет празднования 100-летия ТАССР строительство БКК и моста через Волгу

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил включить в федеральный план по подготовке к празднованию 100-летия ТАССР строительство Большого Казанского кольца и нового моста через Волгу, что позволит привлечь федеральные средства на их реализацию.

В просьбе к председателю оргкомитета по празднованию юбилея — вице-премьеру РФ Виталию Мутко глава РТ пояснил, что строительство моста позволит сократить дорогу до аэропорта. Также это, по мнению Минниханова, «вопрос национальной безопасности».

Ранее сегодня в Казани под председательством Мутко прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Татарстан. План подготовки к празднованию будет состоять из четырех разделов, в нем будут отражены 75 мероприятий. Так, один из разделов будет посвящен культурно-просветительским и социально значимым событиям. Еще одна часть плана касается строительства и благоустройства.