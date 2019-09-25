Послания президента: от преодоления кризиса в 2010-м — к новому качеству жизни в 2019-м

О чем президент Татарстана скажет в сегодняшнем юбилейном Послании к Государственному совету?

Фото: Михаил Козловский

Первое свое Послание к Госсовету Татарстана Рустам Минниханов в статусе президента республики озвучил в далеком 2010 году. С тех пор в стране и мире поменялось чуть больше чем все. В России наступила новая экономическая реальность, появились санкции и антисанкции, «майские указы» и национальные проекты и многое другое. «Реальное время» изучило тезисы предыдущих девяти посланий Минниханова и выяснило, как трансформировалась тематика ключевых выступлений президента республики за прошедшие девять лет, а также попыталось спрогнозировать, о чем он мог бы поговорить с парламентом и жителями Татарстана сегодня.

2010 год: выход из кризиса и курс на экономический рост

Фото kzn.ru

Главной темой первого Послания Рустама Минниханова в 2010 году стала экономика. Президент сделал упор на то, какими тяжелыми для республики оказались предыдущие два года. Кризис-2008 больно ударил по всем регионам, по всем отраслям. «На прочность проверялась вся наша система», — говорил тогда президент.

Кризис заставил все переосмыслить, перестроить многие процессы и действовать прагматично. Республике пришлось заимствовать средства у Федерального центра, а небывалая засуха еще сильнее подорвала экономическое благосостояние региона. Тем не менее, как показало время, из испытания удалось выйти с честью, сохранить нефтехимическую отрасль и вывести ее на докризисный уровень уже к 2010 году. «Татнефть» и малые нефтяные компании, «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» смогли решить казавшиеся непреодолимыми проблемы, разогнав локомотив экономического роста республики.

Объем строительной отрасли удалось сохранить на докризисных мощностях за счет программы капремонта жилых домов и, конечно же, массового строительства объектов обещанной тогда Казани Универсиады. Республике удалось титаническими усилиями сохранить темпы подготовки к важнейшему спортивному событию ближайших лет.

2011 год: экономический рост, подготовка к 20-летию Конституции, образование

Фото tatarstan.ru

Второе послание президента РТ началось с констатации экономического роста и дальнейшего восстановления республики. Впервые в истории Татарстана объем промышленного производства превысил 1 триллион рублей, в экономику было привлечено более 300 млрд рублей инвестиций. На 40% увеличился экспорт продукции товаропроизводителей из Татарстана. Реальные доходы населения выросли на 7%.

В 2012 году республика должна была отметить 20-ю годовщину современной Конституции Республики Татарстан, принятие которой стало ключевым событием нового исторического этапа развития. Минниханов говорил: «Принципиально важно, что Татарстан неизменно выступал и выступает за всестороннее укрепление Российского государства на принципах федерализма. Договорные отношения с федеральным центром прошли испытание временем, закреплены законодательно и являются неотъемлемой частью нашей жизни».

Огромную часть выступления президент посвятил образованию: были определены ключевые точки развития системы на несколько лет. И система развития детских садов, и повышение качества школьного образования, и необходимость обеспечения его доступности в сельских регионах — все это стало частью долгосрочной республиканской программы «Килечек» («Будущее»).

2012 год: террористические вызовы, языковой вопрос и начало строительства Иннополиса

Фото Максима Платонова

Лейтмотивом третьего Послания президента стала социальная и политическая стабильность и ее хрупкость. «Серьезным вызовом миру и согласию в республике стали террористические акты против мусульманских религиозных деятелей. Мы оказались не готовы к такому развитию событий. Нельзя допустить нарастания радикальных религиозных течений, являющихся серьезным дестабилизирующим фактором», — говорил Рустам Нургалиевич.

И второй важной темой Послания была проблема изучения двух государственных языков в школах Татарстана и недопустимость разделения детей по национальному признаку.

Но положительных моментов тоже хватало: экономика росла, внедрялись инновации, а казанцы переживали стройку Универсиады. А еще началось строительство Иннополиса — «уникального проекта российского масштаба, где будут созданы условия для жизни и работы высококлассных IT-специалистов». Правительству республики в этом Послании было поручено в кратчайшие сроки получить для Иннополиса статус ОЭЗ технико-внедренческого типа.

2013 год: отчет об Универсиаде, соцсети и нерадивые коммунальщики

Фото kzn.ru

В четвертом своем Послании Рустам Нургалиевич отчитывался о том, как Казань провела Универсиаду и благодаря ей стала спортивной столицей России, а заодно — и современным европейским мегаполисом. Столица получила развитую инфраструктуру, новый стадион международного уровня, обновленный аэропорт, транспортные развязки, лучший в стране студенческий кампус.

Впервые в этом Послании прозвучала тема соцсетей, которые стали все обширнее входить в повседневность татарстанцев. Президент порекомендовал СМИ республики более серьезно интегрироваться в это пространство и взаимодействовать с аудиторией, создавая качественный медийный продукт.

Важной темой Послания 2013 года стала коммунальная инфраструктура. Президент жестко раскритиковал управляющие компании, которые перекладывают на жильцов дополнительные издержки, вызванные неэффективностью работы. Минниханов озвучил требование: разработать специальную Программу развития коммунальной инфраструктуры, поэтапно перейти на тарифное регулирование, причем так, чтоб рост тарифов не был выше инфляции. А чтобы у УК не было ни возможности, ни соблазна обманывать жильцов, он поручил создать Единый республиканский расчетный центр, основой работы которого будут электронные технологии. Сбор и целевое использование платежей должны быть максимально прозрачными.

2014 год: выборы в Госсовет, Год Культуры и развитие инновационных технологий

Фото Михаила Козловского

Свое пятое Послание свежеизбранному Госсовету президент начал с того, что выборы депутатов нового созыва продемонстрировали высокий уровень доверия татарстанцев к действующей власти. В Татарстане 2014 год был объявлен Годом Культуры, и своеобразным подарком республике стало включение историко-археологического комплекса «Болгар» в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Минниханов подчеркнул, что огромная заслуга в этом принадлежит первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву.

В части экономического развития президент сделал акцент на необходимости развития инновационных технологий, прежде всего — IT-сектора на базе Иннополиса. Также Минниханов поручил удвоить годовой объем производства нанопродукции в республике — с 40 до 80 миллиардов рублей. Он порекомендовал развивать биотехнологию, робототехнику, прототипирование и цифровое литье.

«Досталось» в том Послании Министерству образования (которому порекомендовали не перекладывать ответственность за результаты ЕГЭ на родителей и репетиторов) и Минмолспорта (в спорте пора менять приоритеты: не делать акцент на приглашении легионеров, а растить собственных спортсменов).

2015 год: Стратегия-2030, мультиконфессиональность и критика АПК

Фото tatarstan.ru

В шестом Послании Рустам Нургалиевич отчитывался о проведении ЧМ по водным видам спорта, рассказал о том, как Казань выиграла право проведения WorldSkills, с гордостью заявил, что на карте России появился новый город — Иннополис, упомянул о юбилее празднования Победы в Великой Отечественной войне.

В 2015 году Законом РТ была утверждена Стратегия социально-экономического развития до 2030 года, основной средой для реализации которой должна стать социально-политическая стабильность и общественное согласие. Много говорил президент о мультиконфессиональности, опять и опять подчеркивая гармоничное сосуществование на татарстанской земле нескольких культур в мире и согласии. Строили национальную Исламскую академию в Болгаре, начали воссоздавать Казанскую духовную академию, плотно работали с остальными конфессиями. И снова Минниханов обещал жесткие меры тем, кто, прикрываясь религией, пытается привносить в республику экстремистские действия и радикализм.

В экономической части Послания много говорилось о нефтедобыче, нефтепереработке как о локомотивах татарстанской экономики, об успехах в машиностроении. Не обошел президент и инвестиционную активность: озвучил необходимость создания в пределах Камской агломерации инновационно-производственного центра Иннокам, добиться статуса территории опережающего развития для Набережных Челнов и Зеленодольска. А вот аграриев Минниханов тогда раскритиковал за «отсутствие системного анализа и контроля эффективности использования госсредств по программам поддержки АПК». Параллельно пожурил и муниципалитеты за бездействие в вопросах контроля проблем с дольщиками.

2016 год: мобильные приложения, госзакупки, поддержка дачников

Фото Гуландам Фатхуллиной

Седьмое Послание президента опять акцентировало внимание на новых сетевых вызовах: в информационном пространстве происходили глобальные изменения, технологии развивались все дальше, печатные СМИ все сильнее нуждались в действенном smm, о чем в очередной раз было проинформировано «Татмедиа».

Органам власти президент настоятельно советовал разрабатывать мобильные приложения, переводить услуги органов власти в электронный формат для минимизации коррупционных рисков. Многофункциональным центрам Минниханов озвучил требование расширить перечень услуг и внедрить принцип одного окна по жизненным ситуациям (чтоб получить несколько услуг в одном окне). А еще для противодействия коррупционным схемам Минниханов порекомендовал сделать более прозрачной систему государственных и корпоративных закупок — и тоже через электронные площадки.

Впервые за несколько лет в Послании президента прозвучала тема дачников: он поручил создать для них достойные условия, помочь провести на территории хозяйств воду, электричество, сделать подъездные дороги. Была анонсирована соответствующая трехлетняя программа.

2017 год: Россия — наш общий дом, языковая политика и четвертая промышленная революция

Фото Михаила Козловского

В восьмом своем Послании президент очень много говорил о том, что интенсивное социально-экономическое развитие республики невозможно было бы без поддержки федерального центра и, прежде всего, Владимира Путина. Татарстан интегрирован в российскую государственность многовековой историей и духовным единением народа. Предстоявшие выборы президента России должны были сделать упор на укреплении государственности и федерализма.

В условиях нараставшего общественного напряжения относительно изучения татарского языка в школе Минниханов жестко раскритиковал Минобрнауки: «Надо сделать акцент на обеспечение высокого уровня знания русским языком и совершенствовать методику преподавания татарского. Прежде всего необходимо развивать коммуникативные навыки. Эта задача неоднократно ставилась Министерству, но эффективность по-прежнему невысока и вызывает обоснованные нарекания граждан».

Президент снова выражал благодарность Минтимеру Шаймиеву — на этот раз за помощь во включении Успенского собора и монастыря Свияжска в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые прозвучала тема 100-летия со дня образования ТАССР, которую республика будет отмечать в 2020 году: были даны установки на подготовку юбилейных мероприятий.

И, пожалуй, одним из важнейших вопросов того Послания стала четвертая промышленная революция: президент говорил о блокчейне, Big Data, искусственном интеллекте и о том, как важно быть готовыми к новым вызовам. Республике нужно смотреть далеко вперед и работать на перспективу.

2018 год: итоги мундиаля, выполнение «майских указов» и юбилей нефтедобычи

Фото Олега Тихонова

В девятом Послании Минниханов подводил итоги выборов президента Российской Федерации: за него в Татарстане проголосовали 82% всех пришедших на участки. Принимая мундиаль, Казань показала себя перед 300 тысячами туристов и доказала: республике по силам соревнования любого уровня и масштаба. Президент уверен в высокой конкурентоспособности республики на туристическом рынке и ставит перед профильными ведомствами задачу и дальше развивать это направление. В качестве нового вызова республика ждала WorldSkills.

В 2018 году исполнилось 75 лет татарстанской нефтедобыче, и Рустам Нургалеевич подробно перечислял, какими вехами в развитии отметят эту дату татарстанские нефтедобытчики и нефтепереработчики (и прежде всего — флагманы отрасли, «Татнефть» и ТАИФ-НК).

«Майские указы» Владимира Путина по республике были выполнены: зарплаты врачей и воспитателей выросли более чем вдвое, учителей — более чем в полтора раза. 30 тысяч многодетных семей получили земельные участки, доля граждан, пользующихся электронными услугами, выросла с 20% до 80%. Продолжается курс на тотальную цифровизацию.

В программе организации и благоустройства общественных пространств в республике за год сдано уже больше 250 объектов, на очереди — еще 58. Программа заканчивает свое действие, и за несколько лет парки, скверы, набережные республики кардинально преобразились.

2019 год: «Наш двор», реорганизация министерств, новый Госсовет, 100-летие ТАССР?

Фото Максима Платонова

Сегодня президент поприветствует Госсовет нового созыва. Вероятно, он упомянет об итогах чемпионата рабочих профессий WorldSkills и расскажет, как усиливается в республике работа по развитию профессионального мастерства по международным стандартам.

Наверняка в сегодняшнем послании Рустам Нургалиевич затронет масштабную программу «Наш двор», которая приходит на смену благоустройству общественных пространств. У жителей Татарстана собрали мнения о том, на что в благоустройстве дворов нужно обратить внимание, и к ноябрю должны разработать полную адресную программу реконструкции придомовых территорий по всей республике. На улучшение качества жизни татарстанцев планируется направить беспрецедентные 50 миллиардов рублей за три года.

Некоторые министерства и ведомства ждет реорганизация или переименование: думаем, это прозвучит в десятом Послании президента. И еще мы ждем акцента на праздновании 100-летия образования ТАССР: половина грядущего 2020 года будет проходить под знаком юбилея, запланированы тысячи мероприятий не только в республике, но и во всем мире. Кульминацией празднования станут 21 мая — юбилей образования советской Татарии — и 30 августа — День Республики.

Кроме того, Минниханов традиционно расскажет о развитии и поддержке предпринимательской инициативы, в том числе самозанятости, и, вероятно, затронет тему информационной открытости государственных органов, а также мягкого вхождения Татарстана в цифровую экономику. «Реальное время» будет транслировать Послание президента Государственному совету в прямом эфире.