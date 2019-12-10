«Это устраивает заказчика, но не устраивает читателя» — медиарынок Татарстана о развитии «Татмедиа»

Какие задачи стоят перед новым главой республиканского агентства Шамилем Садыковым

На медиарынке Татарстана произошли важные кадровые перестановки. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о намерении назначить руководителем АО «Татмедиа» гендиректора ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова. Об этом глава республики рассказал на еженедельном субботнем совещании. Возглавлявший 4 года республиканский медиахолдинг Андрей Кузьмин заявил «Реальному времени», что пока не готов говорить о планах на новое место работы: «еще нет распоряжения по моему увольнению». Садыков до нового назначения 3 года руководил ИА «Татар-информ». По мнению представителей журналистского сообщества, чтобы развивать «Татмедиа», без оптимизации в структуре не обойтись.

«Человек республики»

О том, что новым руководителем АО «Татмедиа» станет гендиректор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков стало известно в субботу, 7 декабря. С таким заявлением на еженедельном совещании выступил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

За плечами Шамиля Садыкова внушительный опыт работы в медиасфере. Он работал корреспондентом и редактором службы новостей на телекомпании «Эфир», параллельно обучаясь в Казанском университете на факультете журналистики. Также еще до выпуска, состоявшегося в 2000 году, он стал редактором новостей ГТРК «Татарстан».

С 2000 по 2007 год Шамиль Мухаметович занимал должность главного редактора телерадиокомпании «Казань», после чего оказался «по ту сторону баррикад», став пресс-секретарем Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Спустя год работы в госструктурах он вернется на «Эфир», где сначала возглавит службу новостей, а позднее, в 2013—2015 годах, займет должность исполнительного директора телекомпании «Эфир-Набережные Челны».

В 2015 году Шамиль Садыков снова возглавит пресс-службу, но на сей раз ПСО «Казань». Фото Максима Платонова

В 2015 году Шамиль Садыков снова возглавит пресс-службу, но на сей раз ПСО «Казань». А через год он окажется в кресле гендиректора ИА «Татар-информ», где будет работать до недавнего назначения на должность главы АО «Татмедиа».

Один из популярных татарстанских телеграм-каналов «Неудаща» характеризует Шамиля Мухаметовича как «человека республики, работающего в первую очередь на Татарстан». Также его авторы отмечают, что он не был замечен «в скандалах и мутных историях», и именно при нем «Татар-информ» стал одним из крупнейших региональных изданий».

«Пока комментировать нечего»

Ранее АО «Татмедиа» возглавлял Андрей Кузьмин. «К сожалению, пока комментировать нечего — еще нет распоряжения по моему увольнению», — сообщил он «Реальному времени».

Андрей Кузьмин — одна из ключевых фигур становления и развития российской и татарстанской тележурналистики. До того как занять в 2015 году пост главы АО «Татмедиа», он пережил стремительный карьерный рост в телекомпании «Эфир», пройдя путь от корреспондента до руководящих должностей.

Покинув телекомпанию в 2004 году, он возглавил компанию «ПаркСтройИнвест», которая управляла парком развлечений «Кырлай», затем перешел на службу в татарстанский Минкульт, став заместителем министра. С 2006 по 2010 год Андрей Кузьмин руководил пресс-службой Кабмина РТ, а с 2010 по 2015 возглавлял пресс-службу президента республики. После этого он занял должность гендиректора АО «Татмедиа».



Ильшат Аминов — генеральный директор ТНВ, председатель Союза журналистов РТ Пути развития «Татмедиа» понятны: необходимо соответствовать изменениям в современном информационном пространстве, находить пути и способы достижения и читателя, и телезрителя, и интернет-пользователя. То есть это мультиплатформенность, форматы, соответствующие платформам, а также очень жесткий контроль за обратной связью и достигаемостью до нашей аудитории. Шамиль Садыков прошел хорошую школу, работая в агентстве «Татар-информ». Там он достиг положительных результатов и в части русскоязычной версии, и, особенно, в части татароязычной версии. Замечу, что вопрос о развитии татарских изданий, на татарском языке стоит наиболее остро — и в районах республики, и в целом по отрасли. Думаю, у него есть все необходимые знания и умения. Он поработал на телевидении, был пресс-секретарем, возглавлял информационное агентство. То есть у него имеются достаточно разносторонний опыт и знания для того, чтобы успешно решить озвученные выше проблемы.

Юрий Алаев — советник ректора — руководитель общественно-информационного центра КФУ В условиях свободы печати и свободы слова такие агентства в принципе не нужны. Но, с другой стороны, я понимаю, что, если не будет какого-то патронажа над районными городскими газетами (и без того немногочисленными), то они просто вымрут. Экономически эти модели не работают, они не могут быть прибыльными. И с точки зрения присмотра за ними, да, наверное, это полезно. Уточню, что речь идет не об агентстве, а об акционерном обществе, которое как раз-таки курирует эти СМИ.

Ольга Кудрина — главный редактор газеты «Коммерсантъ Волга-Урал» На мой взгляд, «Татмедиа» должно пройти путь оптимизации. Я знаю, что у редакций довольно большие коллективы, по крайней мере у тех, что выпускает печатную продукцию, а эффект не впечатляет: сами власти неоднократно высказывали претензии к контенту. Варианты оптимизации в «Татмедиа» могут быть разные. Издания холдинга между собой не конкурируют, пишут, по сути, похожие тексты. Потому без особого риска утечки контента логично было бы создать единую техническую структуру, которая бы верстала и отправляла pdf-ки полос в типографию. Также можно было бы создать единую рекламную службу и службу распространения. А редакции оставить отдельными. В результате появился бы ресурс, чтобы людям зарплату поднять, усилить систему материальной мотивации журналистов. Возможно, даже есть смысл приватизировать какие-то СМИ, если они кому-нибудь интересны. Но вряд ли власти решатся расстаться с таким ресурсом, очень нужным ей для пиара. Он обеспечивает рейтинги, индексы цитируемости и прочее. Тем более — в преддверии выборов президента республики. Да, расходы большие, но деньги идут из бюджета, никто лично от этого не страдает. Вопрос пиара решается, то есть СМИ «Татмедиа» своей массой давят… А пока есть такой заказ, кто будет всерьез думать о повышении качества контента? Это устраивает заказчика, но не устраивает читателя. Об этом говорят и факты навязывания продукции — все мы знаем, как проходит подписная кампания, когда обязывают подписываться на издания «Татмедиа». Этот сегмент СМИ, принадлежащий АО «Татмедиа», существует вне рынка, за счет бюджета, в том числе и за счет наших средств — наше издание тоже платит в бюджет. Словом, о справедливости и эффективности тут много можно говорить. Шамиль Садыков поднял уровень «Татар-информа». Но если не будет политических решений, не знаю, что он сможет сделать без воли заказчика со всем холдингом «Татмедиа». Хоть семь пядей во лбу, хоть кто будет управлять этой структурой.

Наиля Аль-Аюби — главный редактор газеты «Знамя труда», город Альметьевск (учредитель АО «Татмедиа») Это решение руководства республики, и наверняка оно чем-то обусловлено. Могу сказать, что редакция любого средства массовой информации хочет стабильности, позитивного движения вперед, роста тиражей и читательской аудитории. Во многом это зависит от нас на местах — не только от первого лица акционерного общества. Добавлю также, что мы очень благодарны Андрею Владимировичу Кузьмину, который покидает свой пост. Он сделал многое, будучи генеральным директором АО «Татмедиа».



Ирина Монина — главный редактор газеты «Заря», Алексеевский район (учредитель АО «Татмедиа») Я могу оценить ту огромную работу, которая у нас уже была проведена в этом году. Думаю, в дальнейшем развитие нас тоже ожидает. Работа идет большая. В текущем году произошли колоссальные изменения: и в части повышения оплаты труда — зарплаты выросли прилично, и в части материально-технического обеспечения. Были вложены большие ресурсы. Обновили техническую базу — у нас закуплено новое оборудование по всем редакциям, во всех изданиях АО «Татмедиа», даже в сельских районах. Заменили компьютеры, раздали технику. Более того, как крупные, так и мелкие издания на селе получили новые автомобили. Например, по нашему изданию могу сказать. У нас не город, сельский район, доход не сильно большой, мы, конечно, справляемся с поставленной задачей, но тем не менее тоже получили новые автомобили LADA Largus, LADA Vesta. Очень много было сделано за текущий год для повышения квалификации кадров, прошла масса обучающих семинаров. Сейчас мы ожидаем представления нового руководства, но задачу на дальнейшее развитие и совершенствование работы никто не отменял.

Айваз Садыров — главный редактор «Татар радиосы» Хотелось бы больше свободы, независимости для изданий АО «Татмедиа», хотя я понимаю, что это невозможно. Но все равно нужно задать вектор в этом направлении. Тем более перед глазами у нас есть примеры, что в республиканском, что в российском масштабе, когда и государственные СМИ умудряются доносить мнения не только провластных структур, нои оппозиции, и картина получается более объективной. Поэтому хотелось бы, что и у наших районных СМИ было больше независимости для отражениях разных мнений.

Руслан Серазетдинов — директор контент-бюро «Хорошая история» На мой взгляд, «Татмедиа», как и всем большим медийным организациям, нужно пересмотреть свою бизнес-модель как структуру. Сейчас это некий конгломерат, который не всегда успевает видеть, что нового происходит на рынке и как это увязывается с разными частями всего холдинга. Мне кажется, здесь имеет смысл обратить внимание на бизнес-модель инкубаторов или продюсерских студий. В медийном бизнесе есть отличный пример — киноиндустрия, где студии в формате стартапов выращивают внутри себя успешные или неуспешные медийные проекты. «Татмедиа» могло бы стать медиаинкубатором, генерирующим новые проекты — иногда рискуя, иногда, может быть, проваливаясь, но иногда попадая в десятку.

Что касается контента, то соответствующую политику каждый медийный холдинг формирует по-своему. Здесь нужно смотреть не на то, что уже выходит на страницы или экраны смартфонов — здесь нужно шагать глубже. И модель медиаинкубатора, возможно, позволит внести новизну в ресурсы «Татмедиа».

Светлана Шайхитдинова Профессор КФУ Я начинала журналистом и 5 лет проработала в городской газете Набережных Челнов. В то время еще возводилась вторая очередь КАМАЗа и никакого «Татмедиа» не было и в помине. Тогда эта газета, являясь партийной, была вполне самостоятельной. А после появления «Татмедиа» начались определенные изменения: поменялся статус городских и районных газет — они стали совершенно несамостоятельными частями большого холдинга. Конечно, я могу высказать пожелание, но сомневаюсь, что при нынешней вертикали власти это возможно: ослабьте контроль. Это общее пожелание к стране. Необходимо дать возможность инициативе по всем позициям, необходимо оказывать больше доверия людям на местах. Вместе с тем, надо смотреть на журналистов как на специалистов в своем деле, а не думать, что они представляют собой сервисную службу.

Любовь Агеева редактор газеты «Казанские истории» Я буду говорить не столько о сегодняшней казанской журналистике, сколько о том, какой журналистика была раньше, и том, что мы в какой-то степени потеряли и должны восполнить. Это процессы, которые идут не только в нашей республике — это и отражение глобальных тенденций информационного рынка, и влияние российской действительности. В процессе работы над четвертым томом книги «Республика Татарстан», я выбирала публикации из огромного информационного потока того времени, и могу сказать, что они позволяют без труда увидеть, какой была журналистика раньше. Во-первых, она была авторской. Такие важные темы, как политика, экономика — это то, во что сейчас журналисты, как правило, не лезут. Журналистика была представлена многими именами, причем широкая аудитория эти имена знала. Это характерно не только для татарстанской журналистики. Во-вторых, тот диалог, который поддерживали журналисты с властью, — это был диалог не обслуживающего персонала со своим работодателем. Это был диалог равноправных партнеров. Власть воспринимала этот диалог, он был ей нужен. Недавно я перечитывала книгу Овруцкого «Беседы с Минтимером Шаймиевым», в которой он не раз признается, как ему была нужна та журналистика, которая всерьез анализировала то, что делает власть, невзирая на лица. Критические материалы писали не только в свободных журналистских изданиях. Когда я подбираю материалы для своей книги, я отдаю себе отчет в том, что не знаю журналиста, который сегодня так напишет. Иногда я задумываюсь над тем, не слишком ли субъективно мое восприятие современной журналистики, поскольку я из другого времени, я представляю другую журналистику. Но когда я читаю материалы своих коллег 1998, 1999, 2002 годов (как раз они входят в четвертый том), я вижу, что мой субъективизм подкрепляется объективной оценкой.