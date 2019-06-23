Первый после Путина и Медведева: президент Туркменистана посетил «праздник плуга» в Казани

Но, в отличие от президентов России, был подчеркнуто официален

Сабантуй-2019 в Казани получил особый статус благодаря визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Последний раз гость уровня главы государства заглядывал на «праздник плуга» в столицу Татарстана в 2011 году — это был Дмитрий Медведев. А в 2000 году, в самом начале своего первого президентского срока, его посетил Владимир Путин. Тот визит запомнился, в частности, традиционным конкурсом по вылавливанию монетки из таза с катыком, в котором принял участие Путин. Участники Сабантуя-2019, похоже, ожидали чего-то подобного и от президента Туркменистана, известного, к примеру, как автор и исполнитель рэп-композиций, но его визит на праздник прошел предельно официально. Подробнее — в материале «Реального времени».

Праздник не только татарской культуры

Сабантуй, как заметил сегодня глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, является визитной карточкой татарского народа. Однако на главном майдане «праздника плуга» в Березовой роще поселка Мирный в Казани сегодня к татарским культурным элементам добавились вкрапления культуры Туркменистана. Президента Гурбангулы Бердымухамедова, который находится в Казани с рабочим визитом, встречали у ворот майдана татарским национальным чак-чаком и татарским же танцем, а за ним последовало выступление туркменского коллектива. Среди подворий, на которые разделен майдан и которые носят названия районов Татарстана, есть и секция Туркмении, в которой открыли мини-музей и установили настоящую юрту.

Президент Туркменистана прибыл на праздник в сопровождении довольно многочисленной свиты. Его сопровождали не только чиновники, которых можно отличить от татарстанских издалека: в отличие от популярных у наших «випов» синих пиджаков, гости из Туркмении одеваются исключительно в черное; в Казань также прибыл крупный творческий десант численностью более 50 человек.

Более того, среди гостей оказались и спортсмены. Зрителям сегодня, к примеру, дали возможность понаблюдать, чем традиционная татарская борьба корэш отличается от туркменской борьбы на поясах, когда два поединка — татарстанских борцов и туркменистанских — проходили на расположенных рядом аренах.

На главном майдане «праздника плуга» в Березовой роще поселка Мирный в Казани сегодня к татарским культурным элементам добавились вкрапления культуры Туркменистана

Бердымухамедов и Минниханов договорились о создании генконсульства и поставках КАМАЗов



Хотя появление главы Туркменистана на сабантуе ожидалось около 11 утра, высокопоставленный гость прибыл на праздник около часа дня. Вероятно, это обусловлено насыщенной рабочей программой в первой половине дня. Еще в аэропорту, где его встречали первые лица республики и, согласно статусу, военнослужащие роты почетного караула, Бердымухамедов вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым посетили выставку татарстанской промышленной продукции.

Экспонаты этой выставки также оказались в центре внимания во время двусторонней встречи Минниханова и Бердымухамедова. В рамках подписанных на этой встрече соглашений в Туркменистан поставят около 2 тысяч грузовиков КАМАЗ. Также на этой встрече подписали меморандумы о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменнебит» и ПАО «Татнефть» и между Государственным концерном «Туркменхимия» и «УК «КЭР-Холдинг», а также ряд соглашений о сотрудничестве образовательных учреждений.

Важным результатом переговоров стало и решение открыть в Татарстане генконсульство Туркменистана. Предложение об этом исходило от Минниханова, Бердымухамедов одобрил идею и в ответ предложил увеличить количество рейсов между Татарстаном и Туркменистаном.

«Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства. Татарстан и Туркменистан объединяют многолетнее сотрудничество, историческая и языковая общность, культурные традиции, высокий уровень доверия и взаимопонимания», — прокомментировал Рустам Минниханов визит делегации Туркменистана сегодня на Сабантуе.

«Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства», — прокомментировал Рустам Минниханов визит делегации Туркменистана сегодня на Сабантуе

Участвовать в конкурсах президент Туркменистана не стал

Сабантуй в Татарстане в последние годы часто проходит с участием высокопоставленных гостей. В прошлом году, к примеру, это были генеральный координатор ФИФА по Казани Энтони Баффу и комиссар ФИФА Стефано Пуччи. Однако гость уровня главы государства в последний раз посетил «праздник плуга» в Татарстане еще в 2000 году — это был президент России Владимир Путин.

Тот визит запомнился надолго, в том числе благодаря тому, что Путин активно участвовал в традиционных для праздника развлечениях. Тогда он посетил скачки, поучаствовал в соревнованиях по армрестлингу и даже традиционном конкурсе по поиску монетки в тазу с катыком без помощи рук.

Гурбангулы Бердымухамедов, с другой стороны, воплощает собой правило «талантливый человек талантлив во всем». Он известен, к примеру, благодаря исполнению рэп-композиции про коня вместе со своим внуком Керимгулы. В сети есть и другие видеоролики, посвященные досугу президента Туркменистана: как он выбивает страйки в боулинге или дает мастер-класс военным по стрельбе и метанию ножа. В свете этого участники Сабантуя ожидали, что Бердымухамедов последует примеру Путина и тоже поучаствует «в чем-нибудь эдаком». В ожидании вип-гостя ведущие на майдане даже рассуждали, какое именно соревнование приглянется Бердымухамедову.

Однако визит прошел предельно официально. Бердымухамедов в компании Рустама Минниханова и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева просто прошелся по центральной аллее, посетив лишь подворье Кукмора и ненадолго заглянув на подворье Туркменистана. Он также не стал выступать с речью перед участниками Сабантуя и убыл вскоре после выступления туркменских коллективов.



1 / 46 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов