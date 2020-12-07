Нейроковид, ковидный энцефалит и другие последствия COVID-19

Почем спецобувь для инвалидов, как сделать башкира из татарина и как пройдет перезагрузка для бизнеса — итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Победил COVID-19, но можно ли считать себя здоровым, даже если уже выписан из больницы или прошел амбулаторное лечение? Медики отмечают: не все так просто, многим придется заняться реабилитацией после болезни. Что делать, если опасный вирус, от которого, казалось бы, удалось избавиться, оставил в «наследство» головные боли, слабость, всплески депрессии, панические атаки, бессонницу, аритмию и другие нервные расстройства? Об этом и не только — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Что такое COVID-19?

«COVID-19 — инфекционно-опосредованное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, протекающее в различных вариантах (от бессимптомного носительства вируса до терминальных состояний), характеризующееся развитием клинической картины не только острой респираторной инфекции, но и поражением легких, нервной системы, включая структуры головного мозга, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, эндокринных органов, органов репродуктивной системы, кожи, интоксикацией, ДВС-синдромом подострого течения и полиорганной недостаточностью», — такое описание имеет новая коронавирусная инфекция в медицинской среде.

Что это значит? Хотя бы то, что ковид — это не разновидность простуды, ОРВИ или пневмонии, как продолжают думать те, кого еще не коснулась новая коронавирусная инфекция. Это болезнь, которая в каждом случае бьет по здоровью человека индивидуально: по печени, почкам, легким, провоцирует инсульты и инфаркты, имеет еще десятки, если не сотни проявлений. Врачи же вынуждены сражаться с симптомами — свертываемостью крови, тромбозами, легочной недостаточностью. И даже когда удается победить — преодолеть активную фазу COVID-19, для многих «выздоровевших» чистые анализы еще не означают, что борьба с недугом завершена. Удар болезни по мозгу и нервной системе в целом не остается бесследным: миллионы людей по всему миру вдруг начинают испытывать бессознательную панику, учащаются головные боли, мучают депрессии и суицидальные мысли, то и дело вспыхивает слабость, путается сознание, начинается бессонница, наблюдаются нарушения слуха и зрения, проявляется аритмия… Все это — вторичные воздействия вируса.

Сегодня в поликлиниках уже организованы курсы реабилитации для переболевших ковидом. Но только восстановления нормальных функций дыхательной системы мало. Необходима реабилитация нервной системы. И это еще более сложная задача, решать которую придется. И чем раньше, тем лучше. А пока эта система еще не выстроена, наши коллеги из программы «7 дней» попросили главного реабилитолога Минздрава Татарстана Резеду Бодрову дать несколько практических советов по преодолению последствий болезни.

Речь идет о приобретении самых необходимых вещей: реабилитационного оборудования, протезов, памперсов и ортопедической обуви. Фото infovoronezh.ru

По тендеру или по совести?

3 декабря — Международный день инвалида. Достойный повод задуматься о том, каково в современном мире людям с ограниченными возможностями. В том числе наши коллеги из программы «7 дней» затронули проблему условий, ограниченных 44 Федеральным законом о госзакупках и публичных тендерах. Закон, призванный бороться с коррупцией и злоупотреблениями, загнал людей в условия, близкие к безвыходным.

Речь идет о приобретении самых необходимых вещей: реабилитационного оборудования, протезов, памперсов и ортопедической обуви. Государством выделяются огромные средства на то, чтобы решать эту проблему, однако, например, в Татарстане, как удалось узнать нашим коллегам с телеканала «Новый век», уже который год подряд объявляемый Фондом социального страхования тендер на поставку специальной ортопедической обуви выигрывает одна и та же компания, предлагающая самую низкую цену на ее поставку — 3 тысячи рублей за пару. Казалось бы, нужно радоваться, однако, по мнению специалистов, за эти деньги можно изготовить разве что профилактическую обувь. Пациентам со сложной деформацией стопы она не просто не подходит, а может представлять опасность, так как не имеет ни высокого жесткого задника, ни корсета, да и материалы используются обычные, не отвечающие требованиям.

В итоге мамы детей-инвалидов вынуждены, отказывая себе во всем, заказывать нужную, правильную, специально изготовленную точно по меркам и с учетом дефектов стопы пациента обувь самостоятельно. И ценники ее начинаются не с трех, а примерно с 12 тыс. рублей. И ездить за ней приходится в другие регионы. Например, в Москву. Предприятие, способное изготавливать действительно качественные ортопедические ботинки, есть и в Казани. Вот только оно простаивает. Делать качественную обувь за копейки — просто нереально, а обманывать людей, пытаясь конкурировать с менее честными «коллегами», выдавая профилактическую обувь за хорошую ортопедическую, совесть не позволяет, поделились там со съемочной группой ТНВ.

Как вырваться из замкнутого круга? Вопрос для людей с ограниченными возможностями и родителей детей-инвалидов остается открытым: пытаться бороться за свои права самостоятельно или же смириться и, не надеясь на исправление ситуации, выкраивать из скромного бюджета немалые средства на покупку необходимого.

Между тем совсем недавно о необходимости обратить самое пристальное внимание на нужды инвалидов призывал президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом же на днях говорил президент России Владимир Путин.

В 20 районах, граничащих с Татарстаном, где традиционно проживала значительная часть этнических татар, проходят встречи с населением, активная раздача книг и буклетов об историческом прошлом. Фото: pobedarf.ru

Башкир или татарин?

Съемочная группа программы «7 дней» на минувшей неделе побывала в соседней Башкирии, где активно идет подготовка к предстоящей Всероссийской переписи населения.

И как удалось выяснить нашим коллегам, подготовка эта носит специфический — национальный — характер. А именно, как опять же по информации журналистов программы «7 дней», в 20 районах, граничащих с Татарстаном, где традиционно проживала значительная часть этнических татар, проходят встречи с населением, активная раздача книг и буклетов об историческом прошлом народов, заселяющих северо-западные регионы Республики Башкортостан. И в этой литературе, согласно мнению неких «экспертов», людям пытаются доказать их… башкирские корни.

Бизнес Татарстана: перезагрузка

Пандемия COVID-19 заставила татарстанских бизнесменов иначе взглянуть на перспективы рынков. С одной стороны, новая коронавирусная инфекция спровоцировала экономические проблемы в целом ряде секторов: энергетике, сфере услуг, промышленности. С другой — показала новые возможности для развития.

Когда одни компании пытались работать по старинке, сводили концы с концами и терпели крах, другие запускали проекты, искали новые ниши и инструменты по продвижению своих товаров и услуг. С такими бизнесменами удалось встретиться съемочной группе программы «7 дней».

Равиль Фазлыев, более 15 лет работающий в системе общепита и запустивший порядка 20 проектов, большая часть которых либо не увенчалась успехом, или имела нулевую рентабельность, наконец нашел свою нишу — открыл семейное кафе халяль.

Пандемия спровоцировала и появление собственного татарстанского агрегатора по доставке еды из кафе и ресторанов. Фото Максима Платонова

Алмаз Габидуллин из Кукмора ни много ни мало, а замахнулся на покорение глобального премиум-рынка. Пропуском для удобной и красивой обуви из Татарстана стал интернет. Теперь в тапочках с лейблом «Сделано в Кукморе» щеголяют даже на Мальте.

К слову, он далеко не единственный предприниматель из Татарстана, активно развивающий электронную коммерцию. По данным, приведенным президентом Татарстана на недавней встрече с предпринимателями в Торгово-промышленной палате РТ, за период самоизоляции количество татарстанских продавцов на электронных площадках выросло кратно.

Пандемия спровоцировала и появление собственного татарстанского агрегатора по доставке еды из кафе и ресторанов. Когда большая часть населения вынужденно ушла на самоизоляцию, а системе общепита было рекомендовано закрыть двери залов для посетителей, подобные сервисы стали единственной возможностью остаться на плаву для сотен компаний. Сегодня, в условиях карантинных послаблений, услуги агрегаторов по-прежнему востребованы.

На прошлой неделе в Татарстане под руководством уполномоченного по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева создана новая рабочая группа. Ее задачей станет помощь татарстанскому бизнесу в продвижении производимой в республике продукции по каналам электронной торговли. Пандемия оказалась не только злом и разрушителем надежд предпринимателей, но и возможностью расширить сбыт далеко за пределами Татарстана и России. Нужно только не бояться, подчеркивают в правительстве РТ. Если потребуется помощь — обещают поддержку.

Обо всем этом, а также о том, почему и насколько активно разворачивается очередной виток противостояния между местными предпринимателями и региональным оператором по вывозу ТБО, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 7 декабря, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

