Резиденты «Химграда»: «Татарстан лучше знают за рубежом, поэтому отсюда выгоднее работать»

Фото: Максим Платонов

В «Химграде» — партнеры, логистика, ресурсы

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел в технополисе «Химград» новые производственные здания, которые построили в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Возводить объекты начали в 2018 году в соответствии с федеральной программой акселерации МСП. Общий объем инвестиций превышает 1 млрд рублей.



По плану площадь производственных помещений составит около 32 тыс. кв. метров. Благодаря этому в «Химград» дополнительно войдут 47 новых резидентов с общей численностью работающих не менее 444 человек.

В прошлом году в рамках первой фазы построили четыре производственных здания. Теперь здесь развернули деятельность 13 компаний, в которых работают 214 человек, сообщил накануне Рустаму Минниханову генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин.

Рустам Минниханов осмотрел в технополисе «Химград» новые производственные здания, которые построили в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Глава республики познакомился с новыми предприятиями, которые приступили к своим проектам в технополисе в этом году. В числе них — Ярослав Шафранский и его коллеги, которые заинтересовались производством маломерных судов для спортивной рыбалки и отдыха лет шесть назад, потому что команда инженеров увлекалась этим видом спорта. Но единомышленники столкнулись с тем, что на рынке представлены лодки, которые могли перемещаться только по гладкой воде. По словам Ярослава Шафранского, качество лодок оставляло желать лучшего. Коллеги решили усовершенствовать конструкцию этого транспорта, чтобы рыбачить стало комфортно. Испытания первой лодки в 2017 году прошли удачно. У команды появилось понимание, что она делает правильные вещи. Чтобы развиваться дальше, компания «КатерСервис» нашла удобную площадку в «Химграде», где сейчас и разворачивает свой проект.

— Здесь больше возможностей: логистический центр, некоторые наши партнеры на этой площадке, транспортные компании, на территории есть газ аргон для сварки, — доволен руководитель компании Шафранский.

В недорогом сегменте предприятие планирует расширять модельный ряд и предлагать сервисное обслуживание.

Ярослав Шафранский: «Здесь больше возможностей: логистический центр, некоторые наши партнеры на этой площадке, транспортные компании, на территории есть газ аргон для сварки»

«Татарстан лучше знают за рубежом»

Компания «Натуральное здоровье» из Ижевска переводит свое производство в Казань, часть мощностей уже осваивается в «Химграде».

— Здесь находится «Казаньоргсинтез», который производит сырье для нашей продукции. Казань логистически удобно расположена. Отсюда удобно выезжать в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, поставлять продукцию в Китай. В Казани даже есть улица Назарбаева — взаимосвязь очень важна. Тяжело продвигать продукт в республике, которую никто не знает. Татарстан ассоциируют со спортом, производством. Глава республики постоянно посещает выставки, и Татарстан лучше знают за рубежом. Поэтому нам выгоднее работать отсюда, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор ООО «Натуральное здоровье» Сергей Патраков.

В ноябре предприятие начнет выпускать нейростимулятор мозга, его разработали новосибирские ученые, которых переманил Патраков. Устройство, воздействуя на тройничный нерв, снимает головную боль, утомляемость у людей, особенно у тех, кто проводит много времени за компьютером, пояснил руководитель компании.

Сергей Патраков: «Тяжело продвигать продукт в республике, которую никто не знает. Татарстан ассоциируют со спортом, производством. Глава республики постоянно посещает выставки, и Татарстан лучше знают за рубежом. Поэтому нам выгоднее работать отсюда»

Предприятие планирует производить в столице Татарстана тару из перерабатываемого, саморазлагающегося пластика для фармацевтики и косметологии; 80% препаратов продается в низкокачественной упаковке, которая порой разлагается раньше, чем заканчивается срок годности товара, соответственно медикаменты могут терять качество из-за плохой упаковки, сообщил Сергей Патраков. Кроме того, он представил инновационную ортопедическую продукцию из усовершенствованных материалов.

«Все под ключ — заезжай и работай»

Еще 5-6 лет назад холодильные агрегаты молочные и мясокомбинаты нередко закупали за рубежом. Теперь они могут приобретать энергоэффективное и экологичное оборудование в Татарстане, например, у одного из резидентов «Химграда», компании «Винтерком». К слову, это предприятие стало поставлять продукцию и за границу. В позапрошлом году оно выпускало только 10% оборудования на экспорт, теперь довело этот объем до 50%.

— Полгода мы искали в Казани площади, многие помещения были не готовы, требовали дополнительных вложений. Здесь все под ключ — заезжай и начинай производить, — рассказал нашему изданию руководитель отдела продаж компании «Винтерком» Азат Сайфетдинов.



Азат Сайфетдинов: «Полгода мы искали в Казани площади, многие помещения были не готовы, требовали дополнительных вложений. Здесь все под ключ — заезжай и начинай производить»

Компания «Акродим» не новичок в «Химграде», она развивает выпуск промышленных роботов, которые дадут стройиндустрии новые возможности. Бетонная 3D-печать способна удешевить производство как минимум на 40%, а скорость возведения объектов может сократить в 3—5 раз, рассказал «Реальному времени» гендиректор предприятия Артем Барахтин. Компания продолжает работать над оптимальным составом бетона.

В период самоизоляции малые и средние компании «Химграда» в короткие сроки наладили производство средств индивидуальной защиты: четыре резидента освоили выпуск многоразовых масок, заработала новая линия по производству одноразовых медицинских масок, шесть предприятий кратно увеличили производство дезинфицирующих растворов и кожных антисептиков. Накануне Рустаму Минниханову показали продукцию для профилактики COVID-19, которую выпускают компании «ФармМедПолис РТ», «Рекон», «Инновационные технологии», «ГК Барс», «Империал», «Махим», «Нефтепромхим», а также индивидуальные предприниматели Саринова и Салихова. Весной этого года резиденты «Химграда» оказывали безвозмездную помощь республиканским медучреждениям, детсадам, волонтерам, нуждающимся семьям.

Бетонная 3D-печать способна удешевить производство как минимум на 40%, а скорость возведения объектов может сократить в 3—5 раз, рассказал Артем Барахтин

Из колледжа — в технополис

Во время визита президента республики трехстороннее соглашения о сотрудничестве подписали «Химград», Казанский колледж технологии и дизайна и индивидуальный предприниматель Николай Казаев, который шьет верхнюю женскую и детскую одежду.

На швейное производство в технополисе будут трудоустраивать выпускников колледжа, а также после переподготовки — людей старшего и предпенсионного возраста.

Кроме того, «Химград» подписал соглашение о сотрудничестве с итальянской компанией Autopart Srl, входящей в состав холдинга KWS-engineering (Тичино, Швейцария). Это сотрудничество позволит разрабатывать новые автомобильные технологии — в технополисе разместят производство комплектующих для легковых автомобилей Aurus.

1 / 50 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Екатерина Аблаева, фото Максима Платонова